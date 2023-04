http://www.informationclearinghouse.info/57451.htm



Plumpheit

Von Paul Edwards

07. April 2023: Information Clearing House –

Die Diplomatie, diese hohe und elegante Kunst, die raffinierte, geschliffene Form, in der feierliche, erhabene Staatsangelegenheiten von Großwesiren, die als die weisesten Hüter der Geschicke der Nationen gelten, abgewickelt werden, hat schon immer einen subtilen, vage unangenehmen Beigeschmack von Schikane mit sich gebracht.

Seit dem Wiener Kongress weiß die herrschende Klasse der Welt, dass verborgene Motive die Manipulationen solch vollendeter Zauberer wie des verschlagenen Talleyrand leiten, der mit unendlicher Arglist durch die unheimliche Pracht seiner Täuschungen sein Ziel erreichte. Seine Intrigen waren so verführerisch, dass sich Metternich nach seinem Tod zu der Frage hinreißen ließ: “Was war wohl sein Motiv”?

Der aristokratische Stil ist tot, an seine Stelle ist das geradlinige, knallharte Gefecht der Großen Drei in Jalta getreten, das “Wer ist härter?” Küchenschlägerei von Kennedy und Chruschtschow und die schwerfällige Langweiligkeit von Kissinger und Tho, aber obwohl der Ton jetzt der eines bürgerlichen Geschäfts ist, ist er nicht weniger verschlagen und trickreich geworden.

Das heißt, bis zu Trump und Biden. Diese dementen Trottel, beide klinisch erkrankt und überzeugt von der Herrschaft der außergewöhnlichen Nation, die sich der längsten Reihe verlorener Kriege seit Karthago rühmen kann und auf Prahlerei und Angeberei steht, heuerten abstoßende, inkompetente Possenreißer an und ließen sie in einem rauen, beleidigenden, ex cathedra-Stil ohne Überzeugungskraft und ohne Aussicht auf Erfolg jede Zurückhaltung vergessen, der besser als Dumplomacy zu beschreiben ist.

Trumps Pompeo hatte den Charme eines polnischen China-Hogs und die Finesse eines Büffels. Bidens Blinken ist ein Mannikin für Herrenbekleidung, eine Schneiderpuppe, die Verkörperung der Bedeutungslosigkeit. Ihre Begegnungen mit erfahrenen Diplomaten aus Russland und China waren erfolglos bis katastrophal, und ihre Demütigungen haben den langsamen Abstieg dieses arroganten Landes in seinen neuen Status als Lachnummer der Welt und universelle Witzfigur aufgezeigt.

Aber es sollte noch besser kommen. Unser geschwächter Präsident verkündet jetzt, in der Tiefe seiner Schwäche, selbst hohe Politik und stellt seinen Hausnebler in den Schatten. Bidens rhetorische Höhenflüge sind selbst dann beunruhigend, wenn er kohärent ist, aber er hat einen erschreckenden neuen Tiefpunkt in dem erreicht, was heute als Staatskunst gilt. In der Vergangenheit war es üblich, dass diplomatische Äußerungen die harte Wahrheit verbargen. Man hat zuerst gelogen und dann mit der Wahrheit gelebt, die später durchgesickert ist. Bidens Methode besteht darin, zuerst die Wahrheit auszusprechen und später zu lügen, wenn sie nichts mehr nützt. Damit wird natürlich der ganze Zweck der Diplomatie zunichte gemacht.

Ein typisches Beispiel: die Bombardierung der Nordstream 2-Pipeline. Als Biden vor Monaten gefragt wurde, was passieren würde, wenn die zweite Pipeline verlegt würde, sagte er schmunzelnd, die USA würden sie stoppen. Auf die Frage, wie, antwortete er: “Ich verspreche Ihnen, wir werden es verhindern. Das ist ziemlich eindeutig. Man kann davon ausgehen, dass es eine politische Grundlage dafür gab. Doch nachdem die Pipeline in die Luft gesprengt worden war, leugnete er rundheraus die Verantwortung. Seine beiden Aussagen sind unvereinbar, wie jedes intelligente Kind sehen konnte, aber das schien ihn nicht zu stören. Erst als Sy Hersh die Sache aufdeckte, den Schwachsinn anprangerte und Kapitel und Verse des Betrugs anführte.

Jemand mit einem gewissen Scharfsinn in einer Verwaltung, die für ihren Mangel an Scharfsinn bekannt ist, schlug Alarm, und Biden entdeckte mit Verspätung, dass ein Segelboot mit skindenden “ukrainischen Patrioten” die edle Tat begangen hatte. Und Amerika schluckt eifrig diesen Quatsch. Es gibt nicht einmal ein Wimmern des Protests gegen einen so ungeheuerlichen und infantilen Akt des offiziellen moralischen Seppuku. Darüber hinaus wurden Hershs Enthüllungen entlarvt und unterdrückt, und in der UNO legte Amerikas Kammerdiener sein Veto gegen die Untersuchung einer massiven kriminellen Sabotage ein, die eine Kriegshandlung war.

Dass der ethisch verkommene, rasend kriegslüsterne, fremdenfeindliche demokratische Kongresszirkel sich mit den moralisch kranken, unehrlichen, genetisch korrupten, rassistischen, sexistischen republikanischen Huren des Kapitalismus zusammentut, lässt einen um die Nation verzweifeln. Und das amerikanische Volk – von dem man früher sagte, es sei nicht dumm, bis sich das als unwahr herausstellte -, das diese Monster wählt – kann es sein, dass es nicht so sehr dumm, sondern tatsächlich böse ist? Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …