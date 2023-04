Wo bleibt AA Baerbock und Kanzler Scholz, die sich doch ständig für den “Kreml-Kritiker” Nawalny einsetzen? Für Assange reicht es nicht, schließlich wollen die transatlantischen Freunde ihn ja haben, da schweigen die deutschen Vasallen lieber…. Evelyn Hecht-Galinski

Protest in solidarity with Julian Assange outside the walls of Belmarsh Prison. Alisdare Hickson, CC BY-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Politiker aus aller Welt fordern, dass die USA die Anklage gegen Assange fallen lassen

Von Kevin Gosztola / The Dissenter

13. April 2023

Gewählte Politiker in Australien, Brasilien, Mexiko und dem Vereinigten Königreich haben Briefe an den Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, Merrick Garland, unterzeichnet, in denen sie das Justizministerium auffordern, die Anklage gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange fallen zu lassen.

Ein von vier Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, darunter die Abgeordnete Rashida Tlaib, die den Brief initiiert hatte, unterzeichnetes Schreiben des Widerstands wurde vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es jedoch noch nicht an Garland gesandt worden.

Die Briefe wurden anlässlich des vierten Jahrestages der Verhaftung und Inhaftierung von Assange verfasst.

Am 11. April 2019 verwies Ecuadors Präsident Lenin Moreno Assange aus der Londoner Botschaft des Landes. Die britische Polizei zerrte ihn aus der Botschaft und brachte ihn in einem Lieferwagen zum Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wo er seither ohne Kaution festgehalten wird.

Am selben Tag entsiegelte das US-Justizministerium eine Anklageschrift vom Dezember 2017, in der Assange der Verschwörung zum Eindringen in einen Computer beschuldigt wird. Im Mai 2019 folgte eine weitere Anklageschrift, die 17 Anklagepunkte nach dem Espionage Act enthielt.

Mehr als 30 Abgeordnete des britischen Parlaments erklärten: “Wir schreiben Ihnen als Mitglieder des britischen Parlaments, um Sie zu bitten, das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange zu beenden.”

“Diese Auslieferungsdrohung folgt auf eine Entscheidung der Trump-Administration, Anklage gegen Herrn Assange zu erheben, die sich auf seine Rolle als Journalist und Herausgeber bei der Veröffentlichung von Beweisen für Kriegsverbrechen, Korruption und Menschenrechtsverletzungen bezieht.”

Die Mitglieder des Parlaments wiesen auf die “abschreckende Wirkung auf den Journalismus” hin, die sich daraus ergeben würde, und darauf, dass der “Ruf der US-Regierung in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Rechtsstaatlichkeit” durch die Verfolgung dieser Anklage erheblich untergraben wird.

“Wir fordern Sie auf, sich für den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung einzusetzen und das Auslieferungsverfahren einzustellen, um Herrn Assange die Rückkehr nach Australien zu ermöglichen”, fügten sie hinzu.

Assange, der die australische Staatsbürgerschaft besitzt, erhielt Unterstützung von 48 Mitgliedern des australischen Parlaments.

“Wenn dem Auslieferungsantrag stattgegeben wird, werden die Australier Zeuge der Abschiebung eines unserer Bürger von einem AUKUS-Partner zum anderen – unserem engsten strategischen Verbündeten – und Herrn Assange droht die Aussicht, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen”, schrieben die australischen Abgeordneten. “Dies wäre ein gefährlicher Präzedenzfall für alle Weltbürger, Journalisten, Verleger, Medienorganisationen und die Pressefreiheit. Es wäre auch ein unnötiger Schaden für die USA als weltweit führendes Land in Sachen Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit.”

Die australischen Parlamentsmitglieder machten deutlich, dass 88 Prozent der Australier die Forderung, Assange “nach Australien zurückzubringen”, entweder unterstützen oder nicht ablehnen.

“Eine klare Mehrheit der Australier ist der Meinung, dass diese Angelegenheit schon viel zu lange andauert und zu einem Ende gebracht werden muss. Wir bitten Sie inständig, das Auslieferungsverfahren einzustellen und Herrn Assange die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen”, fügten sie hinzu.

Auch rund 100 Mitglieder des brasilianischen Parlaments unterzeichneten ein Schreiben, in dem sie das Justizministerium aufforderten, die Anklage fallen zu lassen, und mehrere Parlamentarier in Mexiko schlossen sich ebenfalls einem Schreiben an.

Assanges Frau Stella Assange kommentierte den Jahrestag. “Unsere Familie wurde um vier gemeinsame Jahre beraubt, die wir nie wieder zurückbekommen werden”.

“Er muss nach Hause kommen. Wir brauchen ihn zu Hause.” Übersetzt mit Deepl.com

Julian und Stella haben zwei Kinder, Gabriel und Max, und Julian hat viele der Momente verpasst, die es zu einer Freude machen, Vater zu sein – und das alles, weil die US-Regierung sich weigert, in ihrem rachsüchtigen Bestreben, einen Journalisten vor Gericht zu stellen, nachzugeben.

