Politischer Wein von Marco Diener Infosperber

Schweizer Läden verkaufen Wein von den Golanhöhen. © Bildschirmfoto israelweine.ch

Politischer Wein von Marco Diener 19. Mai 2023

Vor mehr als zwei Jahren hat Ron Ganzfried aus Wabern BE die Behörden auf Weine aufmerksam gemacht, die unter anderen das Berner Warenhaus Loeb verkauft. Ganzfried, Vorstandsmitglied der Gesellschaft Schweiz – Palästina, hatte sich am Wein der «Golan Heights Winery» gestört. Denn auf der rückseitigen Etikette steht: «Wine of Israel».

«Wine of Israel». Diese Aufschrift ist für Produkte aus besetzten Gebieten nicht zulässig. © Marco Diener

Die Bezeichnung «Wine of Israel» ist für Wein von den Golanhöhen verboten. Denn die Golanhöhen gehören nicht zu Israel. Israel hat das Gebiet im Sechstagekrieg vom Juni 1967 erobert und hält es seit mittlerweile 56 Jahren besetzt.

Aus besetzten Gebieten

