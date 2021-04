Präsident Netanjahu”: Israels Premierminister “King Bibi” prüft jeden Weg, um an der Macht zu bleiben Von Lily Galili

Bild: After two years and four elections, Netanyahu still appears unable to cobble together a right-wing coalition (AFP)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-netanyahu-president-power-remain-exploring-ways



Präsident Netanjahu”: Israels Premierminister prüft jeden Weg, um an der Macht zu bleiben

Da ein Verbleib im Amt nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Freiheit beeinträchtigt, sucht der Likud-Führer nach einem Ausweg aus seiner politischen und rechtlichen Krise

Von Lily Galili

23. April 2021

In Filmen wenden Gesetzesflüchtlinge jeden Trick an, um der Justiz zu entkommen: schmutzige Deals, unerwartete Allianzen, unverhohlene Lügen.

Sollte ein Film über die letzte Woche der israelischen Politik gedreht werden, was durchaus Benjamin Netanjahus Ende sein könnte – die Taktik des Premierministers würde sicherlich in diese Form passen.

Eine kurze Erinnerung: Netanjahu steht wegen Bestechung, Betrug und Untreue vor Gericht. Er hat auch die Aufgabe, eine Regierung zu bilden, was ihm in naher Zukunft erlauben würde, den Prozess irgendwie beiseite zu legen oder ihm zumindest eine Art von Immunität zu sichern.

Aber nach zwei Jahren und vier Wahlen kann er immer noch nicht die rechte Koalition zusammenschustern, die ihm diese Möglichkeit bieten würde.

Manche mögen sagen, es sei unverschämt, dass ein Präsident, das symbolische Oberhaupt des Staates Israel, wegen Bestechung angeklagt wird. ‘Wen kümmert’s?’ sagen die Bibisten

Sicherlich wäre der Verbleib an der Macht Netanyahus beste Chance, seine rechtlichen Probleme zu überwinden. Aus seiner Sicht ist es keine Frage des Wollens, im Amt zu bleiben. Er muss es.

Aber was ist, wenn es schwer, ja fast unmöglich für ihn ist, Premierminister zu bleiben? Dann wird es Zeit, die Option der Präsidentschaft zu versuchen.

So lächerlich es klingt, die Option “Präsident Netanjahu” wird von seinen politischen Verbündeten ernsthaft in Betracht gezogen.

Die Amtszeit von Präsident Reuven Rivlin geht bald zu Ende, und eifrige “Bibisten” (ein Spitzname für glühende Netanjahu-Fans in und außerhalb politischer Kreise) sehen eine Chance.

Nach israelischem Recht kann ein amtierender Präsident nicht vor Gericht gestellt werden, also klingt es wie die perfekte Lösung, Netanjahu an der Macht und aus dem Gerichtssaal zu halten.

Aber ist es das? Das Gesetz sagt nichts darüber, dass ein Präsident sein Amt antritt, während er bereits vor Gericht steht. Es ist eine riskante Option, aber noch nicht völlig vom Tisch.

Manche mögen sagen, es sei unverschämt, dass ein Präsident, das symbolische Oberhaupt des Staates Israel, mit einer Anklage wegen Bestechung konfrontiert wird. “Wen kümmert’s?”, sagen die Bibisten. Wir können Netanjahu nicht arbeitslos lassen.

Jede Option

Kreative Köpfe ruhen nicht.

Erinnern Sie sich an das Rotationsregierungsabkommen mit Benny Gantz vom April 2020, das vorsah, dass der Führer der Blau-Weißen Partei nach 18 Monaten als “alternierender Ministerpräsident” das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt?

Netanjahu zog es vor, es zu vergessen und die Israelis stattdessen in eine weitere Runde von Wahlen zu zwingen, anstatt Gantz seine Chance zu geben.

Jetzt erinnert er sich. In den politischen Korridoren sowohl der Linken als auch der Rechten wird eine neue Idee geprüft: jetzt eine Rotation einzuführen, die Gantz zum Premierminister und Netanyahu zum Stellvertreter macht. Gerüchte besagen, dass Gantz nichts dagegen haben könnte. Trotzdem ist es keine sehr populäre Option.

Dann kam eine andere Idee. Man könnte einem von Netanjahus engen Verbündeten, wie dem Parlamentssprecher Yariv Levin, das Amt des Premierministers auf Zeit anbieten, wobei Netanjahu die Macht als Chef der regierenden Likud-Partei behalten würde.

Wahlen in Israel: Netanjahu muss seltsame Bettgenossen heiraten, wenn er eine Regierung bilden will

Mehr lesen “

Es wäre so etwas wie das russische Arrangement von 2008, das es Wladimir Putin erlaubte, die Präsidentschaft gegen das Amt des Premierministers einzutauschen, um dann 2012 wieder mit Dmitri Medwedew zu tauschen, als es die Verfassung erlaubte. Obwohl er die Präsidentschaft abgab, behielt Putin die Macht.

Netanjahu könnte seinen Einfluss in ähnlicher Weise aus der Ferne geltend machen und Gesetzesänderungen und juristische Umgestaltungen erwirken, die ihm Immunität, eine Begnadigung oder irgendeinen Ausweg aus einer drohenden Strafe oder einem Gefängnis sichern würden.

“Präsident Netanjahu” – oder die Sicherung eines vorübergehenden Ersatzes – sind nicht die einzigen innovativen Ideen, die aus diesem politischen und rechtlichen Chaos hervorgegangen sind.

Hier ist die neueste: Lasst uns Netanyahu im Amt halten, indem wir das Wahlsystem komplett ändern.

Das, was Israelis und viele Politiker am meisten fürchten, ist ein fünfter Wahlgang.

Kein Problem, behalten wir das Parlament, das wir haben, und wählen wir stattdessen direkt den Premierminister. Netanjahu gegen den, der seinen Sitz haben will.

Israel hat dieses System schon einmal ausprobiert, und es hat nicht sehr gut funktioniert. Und wer war damals der schärfste Gegner der Direktwahl? Netanjahu selbst.

In einer feurigen Rede, die er 2006 im Parlament hielt, behauptete Netanjahu: “Das Wahlsystem ist nicht etwas, das man wie ein abgetragenes Paar Socken oder als Teil eines schmutzigen politischen Tricks ändert.”

Ein sehr überzeugendes Argument, in der Tat. Aber es scheint Netanjahu selbst nicht überzeugt zu haben.

Im Jahr 2021, wenn seine Zukunft auf dem Spiel steht, ist er nun ein glühender Verfechter dieses “schmutzigen Sockenwechseltricks”, der seine Herrschaft sichern könnte.

Doch ein unerwartetes Hindernis hat sich ihm in den Weg gestellt. Mansour Abbas, Chef der Raam-Partei, wurde bei dieser Wahl von Netanjahu hofiert und ermutigt, sich von der Gemeinsamen Liste zu lösen, die die palästinensischen Bürger Israels vertritt.

Mansour Abbas, der islamistische Führer, der Israels Königsmacher sein könnte

Aber anstatt den Premierminister zu unterstützen, hat sich Abbas nun denen im Anti-Netanjahu-Lager angeschlossen, die versprochen haben, jeden Versuch, das Wahlsystem zu ändern, zu blockieren.

Das kam überraschend. Nur Stunden zuvor hatte Abbas einen Auftritt in den Medien, bei dem er die grünen Fahnen seiner islamistischen Partei gegen die blau-weißen Israels austauschte.

Es schien, dass die Symbolik als Botschaft gedacht war, wenn auch eine eher verwirrende.

In der israelischen Politik wurde Abbas als der “gute Araber” dargestellt (im Gegensatz zu den “schlechten” der Gemeinsamen Liste). Er ist jemand, der sich zu seiner israelischen Identität bekannt hat und der die israelische Rechte im Amt halten sollte. Aber einige auf der Rechten konnten ihn nie als gut genug akzeptieren.

Abbas rechtfertigte seinen Sinneswandel, indem er Netanyahus Verbündeten Bezalel Smotrich, den Chef der rechtsextremen Partei des Religiösen Zionismus, beschuldigte, der sich hartnäckig geweigert hat, in einer Regierung zu sitzen, die jemanden enthält oder von jemandem unterstützt wird, den er als “gefährlichen Terror-Unterstützer” bezeichnet.

Obwohl Abbas durchaus das Recht hätte, sich davon beeinflussen zu lassen, ist Smotrich wahrscheinlich nicht der eigentliche Spielveränderer: Der Führer des religiösen Zionismus hat sich während der gesamten Verhandlungen von Abbas mit Netanjahu auf seinen Raam-Kollegen in dieser Weise bezogen.

Es muss etwas anderes sein, das ihn dazu gebracht hat, die Regeln seines komplizierten Spiels zu ändern. Das könnte etwas sein, das man “Realität” nennt.

Wochenlang muss Abbas geglaubt haben, dass er einen positiven Einfluss auf das öffentliche Leben in Israel hat. Als der Unabhängigkeitstag letzte Woche vorüberzog, war jeder Hinweis auf die rassistische Gesetzgebung der Regierung Netanjahu verschwunden, die die Kultur und den Status der palästinensischen Israelis offiziell hinter den jüdischen Bürgern zurückstellt.

Verkehrsministerin Miri Regev, die Likud-Abgeordnete, die für die Zeremonie zum Unabhängigkeitstag verantwortlich ist, hat dafür gesorgt, dass während der Feierlichkeiten zum ersten Mal Arabisch gesprochen wird. Und das von einer Ministerin, die sich 2018 formell beschwerte, als die gemischt-geschlechtliche Moderatorin Lucy Ayoub Palästinenser im Eurovisionspublikum auf Arabisch ansprach. Hier gibt es keinen Sinneswandel, nur eine Änderung im Kalkül.

Doch diese Woche klopfte die Realität an die Tür des inszenierten politischen Flirts.

In Jaffa kam es zu Unruhen und Gewalt zwischen palästinensischen Anwohnern und jüdisch-orthodoxen Jeschiwa-Mitgliedern, die inmitten eines überwiegend arabischen Viertels angesiedelt waren.

Es ist nicht der orthodoxe Charakter der Einrichtung, der die Gemeinde verärgert; es ist die politische Absicht der Judaisierung Jaffas auf Kosten seiner palästinensischen Bewohner.

Am Donnerstag gingen Hunderte von rechtsextremen und antipalästinensischen Aktivisten in der Jerusalemer Altstadt auf die Straße und skandierten “Tod den Arabern” in einem Marsch, der von Lehava, einer rechtsextremen israelischen Gruppe, angeführt wurde.

Diese Vorfälle kommen sowohl für Netanjahu als auch für Abbas zu einem schlechten Zeitpunkt und sind ein weiterer Beweis dafür, dass es unmöglich ist, Bürgerrechte von nationalen Rechten zu trennen. Mitglieder von Raam sagten Middle East Eye, dass die Ereignisse in Jaffa Abbas keine andere Wahl ließen, als im Parlament gegen Netanyahus nationalistischen, rassistischen Block zu stimmen.

Außerdem, so sagten sie, sei er unzufrieden mit der Art und Weise, wie Netanyahu ihn “wie eine Geliebte, die vor der Öffentlichkeit verborgen ist”, behandelt. Machen Sie sich nicht die Mühe, nach einem Bild von den beiden zusammen zu suchen. Sie werden keins finden.

Aber all das bedeutet nicht, dass Abbas endgültig die Seiten gewechselt hat und weiterhin Entscheidungen auf der Grundlage des “Wohls seines Volkes” treffen wird. Netanjahu wird immer versuchen, einen Weg zu finden.

Mit dem Schwanz des Hundes wedeln

Außerdem ist das “Wohl des Volkes” längst ein überflüssiges Motiv in der israelischen Politik.

Regierung und Parlament sind völlig dysfunktional. Ministerämter bleiben unbesetzt. Die Sicherheit ist zu einem politischen Spielplatz für Netanjahu und seine Spielkameraden geworden.

Es geht nichts über einen guten Krieg oder zumindest eine Sicherheitsbedrohung, damit sich die Menschen um einen Führer scharen, den sie kennen. Erinnern Sie sich an den Film “Wag the Dog”, in dem ein Krieg inszeniert wird, um einen im Wahlkampf leidenden Präsidenten zu retten?

Nun, die Angriffe auf den Iran haben in den letzten Wochen auf magische Weise zugenommen, neben der offiziellen Prahlerei in den Medien. Ein syrischer Raketenangriff in der Nähe des Atomkraftwerks Dimona war die letzte ernsthafte Eskalation.

Wie Israels Prahlerei den Iran dazu brachte, seine Schiffe ins Visier zu nehmen und die Weltschifffahrt zu gefährden

Vor einer Woche twitterte Amos Yadlin, ein General im Ruhestand und Leiter der Denkfabrik Institute for National Security Studies: “Werden wir Zeuge einer Sicherheitskrise, die initiiert wurde, um Netanjahus Versuch zu erleichtern, eine neue Regierung zu bilden?”

Yadlin ist nicht der einzige, der diese Sorge äußert. Ein verzweifelter Netanjahu ist ein gefährlicher Netanjahu.

Nun, Tit-for-Tat-Angriffe auf den Iran haben in den letzten Wochen auf magische Weise begonnen, neben der offiziellen Prahlerei in den Medien verstärkt zu werden. Ein syrischer Raketenangriff in der Nähe des Atomkraftwerks Dimona war die letzte ernsthafte Eskalation.

Wie Israels Prahlerei den Iran dazu brachte, seine Schiffe ins Visier zu nehmen und die Weltschifffahrt zu gefährden

Vor einer Woche twitterte Amos Yadlin, ein General im Ruhestand und Leiter der Denkfabrik Institute for National Security Studies: “Werden wir Zeuge einer Sicherheitskrise, die initiiert wurde, um Netanjahus Versuch zu erleichtern, eine neue Regierung zu bilden?”

Yadlin ist nicht der einzige, der diese Sorge äußert. Ein verzweifelter Netanjahu ist ein gefährlicher Netanjahu.

Der Premierminister hat weniger als zwei Wochen, um seine neue Koalition zu bilden. Rivlin wird sein Mandat wahrscheinlich nicht verlängern und er wird gezwungen sein, es dem anderen Lager zu überlassen, um eine Netanjahu-freie Regierung zu bilden.

Bedeutet das, dass der seltsame “Anti-Bibi”-Block – der von ganz rechts bis zur Gemeinsamen Liste reicht – notwendigerweise erfolgreicher sein wird? Nicht wirklich.

Smotrich schlägt wieder zu, indem seine Partei versucht, die rechten Anti-Netanjahu-Parteien zu erschrecken, indem er behauptet, Abbas befinde sich mitten in einem “zivilen Dschihad, nur weil ein echter Dschihad-Krieg im Moment nicht möglich ist”.

Diese Spielverderber sind übrigens die Leute, die Netanyahu an die Macht gebracht und sogar persönlich zu Stimmen auf Kosten seiner Partei ermutigt hat. Sie sind nun zu einem seiner größten Hindernisse auf dem Weg zur Macht geworden. Poetische Gerechtigkeit fügt der chaotischen politischen Atmosphäre eine nette Note hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...