Praktiziert Israel Impfvorherrschaft oder medizinische Apartheid?



von Ariel Gold



8.Januar 2021

Die Medien überschlagen sich in diesen Tagen mit Schlagzeilen wie “Wie Israel zum Weltführer bei der Impfung gegen Covid-19 wurde.” Während die USA bisher nur 1,67 Prozent ihrer Bevölkerung gegen COVID-19 geimpft haben, hat Israel den Impfstoff bereits an mehr als 16 Prozent seiner Bürger verabreicht. Zur Erklärung führen die Medien Israels hochdigitalisiertes und “sozialisiertes” Gesundheitssystem an, zusammen mit der Tatsache, dass das Land klein, aber wohlhabend ist (was es Israel erlaubt, 28 Dollar pro Dosis zu zahlen, verglichen mit den 19,50 Dollar, die die USA pro Impfung für einen Impfstoff von Pfizer zahlen). Doch hinter den Schlagzeilen, die Israels Impfraten feiern, verbirgt sich eine viel dunklere Geschichte über gesundheitliche Ungleichheit.

Israel hat eine Bevölkerung von etwa 9 Millionen Menschen. Etwa 20 Prozent der israelischen Bevölkerung sind palästinensische Bürger Israels. Diese Menschen können an Wahlen teilnehmen, haben eine Vertretung in der Knesset und werden gegen COVID-19 geimpft. Aber es gibt weitere etwa 5 Millionen Palästinenser, die unter israelischer Herrschaft leben, ohne Rechte, und wie der Rest der Welt unter der Pandemie leiden.

Seit 1967 ist die israelische Siedlerbevölkerung auf mehr als 500.000 angewachsen, wobei israelische Siedler-Regionalräte 40 Prozent des Landes in der Westbank kontrollieren. Trotz der von den USA geförderten Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stattfanden und Israels Annexion des Westjordanlandes gestoppt haben sollten, hat das Jahr 2020 die “höchste” Anzahl von Genehmigungen für Siedlungseinheiten gesehen, seit die Siedlungsüberwachungsgruppe Peace Now 2012 begann, die Zahlen zu verfolgen, so ein Artikel von Al Jazeera.

Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und die Hamas angeblich die offiziellen Regierungen des Westjordanlandes und des Gazastreifens sind, hat Israel in Wirklichkeit das Sagen. Israel kontrolliert die Grenzen, die Währung, die Zentralbank und treibt sogar Steuern im Namen der PA ein. Es behält das Recht, militärische Operationen auf palästinensischem Land durchzuführen und kontrolliert das Ausmaß der Freiheit, die den Palästinensern zugestanden wird, oder den Mangel daran. Selbst in Gebieten wie Ramallah, die angeblich unter der vollständigen Kontrolle der PA stehen, behält sich Israel das Recht vor, jederzeit in die Stadt einzudringen, Straßen und Geschäfte zu sperren, in Häuser einzudringen und militärische Verhaftungen ohne Haftbefehl vorzunehmen.

Israels Verteilung des COVID-19-Impfstoffs ist bei weitem nicht das einzige System der Ungleichheit im Lande. Bei israelischen Wahlen werden die etwa 5 Millionen Palästinenser, die im Westjordanland und im Gazastreifen leben, nicht berücksichtigt. Während die Palästinenser in Ost-Jerusalem an Kommunalwahlen teilnehmen können, dürfen sie bei nationalen Wahlen, wie der im März 2021 (die vierte innerhalb von zwei Jahren), keine Stimme abgeben.

Israels vielleicht eklatanteste Demonstration, dass es zwei Arten von Gesetzen für zwei Gruppen von Menschen gibt, ist sein Gerichtssystem in der Westbank. Während israelische Siedler, die sich dort nach internationalem Recht illegal aufhalten, dem israelischen Zivilrecht unterworfen sind, leben ihre palästinensischen Nachbarn unter israelischem Militärrecht. Das macht sie zu Untertanen von Gesetzen wie der Militärverordnung 101, die sogar friedlichen Protest verbietet.

Nach den 1993 unterzeichneten Osloer Verträgen ist die PA allein für die Gesundheitsversorgung der Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen zuständig. Diese Vereinbarungen waren jedoch Teil einer Vision, die vorsah, dass innerhalb von fünf Jahren ein umfassenderes Friedensabkommen unterzeichnet werden sollte. Fast drei Jahrzehnte später ist dieses größere Friedensabkommen immer noch nicht zustande gekommen, und Israel hat sein Siedlungsunternehmen unter Missachtung des Völkerrechts und unter Umgehung seiner moralischen, rechtlichen und humanitären Verpflichtungen als Besatzungsmacht verschanzt. Die Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffs für Palästinenser ist eine dieser Verpflichtungen.

Die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen benötigen den COVID-19-Impfstoff dringend. Mit Stand vom 7. Januar gab es in den palästinensischen Gebieten 145.252 aktive Fälle und 1.536 COVID-Todesfälle. Die Infektions- und Todesraten steigen gefährlich an. Besonders besorgniserregend ist die Situation in Gaza. Gaza leidet unter Stromausfällen, die 12 Stunden am Tag andauern. Dank der israelischen Belagerung aus der Luft, vom Land und vom Meer aus sowie der zahlreichen militärischen Angriffe auf die überfüllte Enklave herrscht im Gazastreifen ein gravierender Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, verbunden mit großer Armut und Arbeitslosigkeit. Die Quarantäne und die Aufrechterhaltung der sanitären Versorgung in Gaza ist extrem schwierig.

Eine von der Weltgesundheitsorganisation geleitete Partnerschaft hat die COVID-19 Vaccines Global Access (Covax) Facility gegründet, die verarmten Ländern helfen soll, und “hat sich verpflichtet, 20 Prozent der Palästinenser zu impfen”, so der Guardian. Aber Covax-Impfstoffe haben noch nicht die notwendige “’emergency use’ Genehmigung durch die WHO”, fügte der Guardian-Artikel hinzu. Gerald Rockenschaub, Leiter des WHO-Büros für die besetzten palästinensischen Gebiete, der in dem Guardian-Artikel zitiert wurde, sagte, dass die Impfstoffe, die Teil des Covax-Programms sind, wahrscheinlich nicht vor “Anfang bis Mitte 2021” für die Verteilung in den palästinensischen Gebieten zur Verfügung stehen werden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums befinden sich die Gebiete in einer Finanzkrise, so dass sie so gut wie keine Mittel haben, um Impfstoffdosen zu kaufen. Selbst als sie in der Lage waren, das Geld aufzutreiben, konnten die Impfstoffe, die sie aus Russland zu kaufen versuchten, nicht beschafft werden, da Russland die PA darüber informierte, dass sie nicht genug Dosen zum Verkauf hätten, so ein Artikel von NPR.

In der ersten Woche des Jahres 2021 begann die Palästinensische Autonomiebehörde, sich zu erkundigen, ob Israel ihnen helfen würde, den Impfstoff zu beschaffen. Bisher haben israelische Beamte gesagt, dass sie das, was sie übrig haben, der Westbank und dem Gazastreifen anbieten könnten, nachdem sie israelische Bürger und Palästinenser aus Ost-Jerusalem geimpft haben. Wenn das nicht medizinische Apartheid ist, weiß ich nicht, was es ist. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde von Local Peace Economy produziert, einem Projekt des Independent Media Institute.

Ariel Gold ist die nationale Co-Direktorin von CODEPINK. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @arielelysegold

