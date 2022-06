Wo bleiben Reporter ohne Grenzen oder andere internationale Kollegen um zu recherchieren und dagegen zu protestieren, wie Journalisten in Palästina zur tödlichen Zielscheibe werden?

Pressewesten schützen Sie nicht”:

Journalisten berichten über Angriffe der israelischen Armee

von Vera Sajrawi

1. Juni 2022

Nach der Ermordung von Shireen Abu Akleh berichten drei Journalisten, wie israelische Streitkräfte sie bei ihrer Arbeit gezielt angriffen, angeschossen und verwundeten.

Das erste Mal, dass ich die Gewalt der israelischen Streitkräfte als Journalistin erlebte, war kurz nach meiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten im Jahr 2014, wo ich einige Jahre lang studiert und in den Medien gearbeitet hatte. Ein Dokumentarfilmer bat mich, ihm bei der Berichterstattung über die jährlichen Proteste zum Nakba-Tag in Bethlehem zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits im besetzten Westjordanland gearbeitet, aber noch nie in Bethlehem, wo die israelischen Streitkräfte dafür bekannt sind, exzessive Gewalt aus nächster Nähe anzuwenden.

Es gibt Ausschnitte von diesem Tag, an die ich mich nicht nur immer noch erinnere, sondern die ich sogar auf körperlicher Ebene wieder erlebe, ganz gleich, wie viel Therapie oder Heilung ich mache. Ich erinnere mich an den Moment, als die israelischen Soldaten auf die Journalisten zustürmten. Wir waren alle in einer Ecke neben den Soldaten und Demonstranten zusammengepfercht und trugen volle Schutzkleidung.

Unsere Helme und Westen waren deutlich mit “Presse” gekennzeichnet. Daran und an der Tatsache, dass wir Kameras und Mikrofone in der Hand hielten, war nicht zu übersehen, dass wir Journalisten waren. Es waren auch keine Demonstranten in unserer Nähe.

Doch plötzlich stürmten die Soldaten auf uns zu, schubsten uns und schrien uns an, wir sollten den Ort verlassen. Noch bevor wir uns bewegen konnten, feuerten sie Blendgranaten und Tränengas ab. Der Lärm war ohrenbetäubend, und die Luft brannte.

Als ich mich abmühte, meine Gasmaske aufzusetzen, kam einer der Soldaten direkt auf mich zu und schrie mir ins Gesicht. Dann klemmte er mich zwischen seinem Gewehr und einer nahe gelegenen Mauer ein, während er mir ins Ohr brüllte, ich solle mich bewegen. Glücklicherweise griff der amerikanische Filmemacher, mit dem ich zusammen war, ein und sagte dem Soldaten, dass wir gehen würden. Ich hatte noch immer die Augen geschlossen, und ich erinnere mich, wie ich als Kind dachte: Wenn ich den Monstern (die damals noch imaginär waren und sich unter meinem Bett versteckten) nicht in die Augen sehe, können sie mich nicht töten.

Kaum hatte ich die Gasmaske aufgesetzt, sah ich, wie die Soldaten einen anderen Journalisten schubsten. Er schrie und weinte nicht wie ich, sondern umarmte seine Kamera und hob sie in die Luft, um sie zu schützen. Am Ende nahmen sie ihn fest. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie die Armee vor meinen Augen einen Journalisten verhaftete. Ich wollte ihn retten, wollte zu den Soldaten gehen und sie anschreien, dass sie uns in Ruhe lassen sollten, aber ich war zu verängstigt, um etwas zu sagen.

Israelische Streitkräfte greifen routinemäßig palästinensische Journalisten an, verhaften sie und töten sie manchmal sogar, nur weil sie ihre Arbeit machen. Nach Angaben der palästinensischen Journalistengewerkschaft wurden seit dem Jahr 2000 bis zu 55 palästinensische Journalisten von israelischen Streitkräften getötet. Seit Anfang 2022 verzeichnete das Palästinensische Zentrum für Entwicklung und Medienfreiheit (MADA) 215 Angriffe auf palästinensische Journalisten durch israelische Streitkräfte. Nach Angaben der Palästinensischen Gefangenengesellschaft befinden sich derzeit 15 palästinensische Journalisten in israelischen Gefängnissen, darunter einer in Verwaltungshaft.

Zusätzlich zu den physischen Traumata, denen wir manchmal ausgesetzt sind, müssen wir auch ständig das emotionale Trauma ertragen, Zeuge der Unterdrückung unseres Volkes und unserer Kollegen durch die Besatzungsmächte zu sein und diese zu dokumentieren. Die Ermordung von Shireen Abu Akleh Anfang des Monats hat dieses kollektive Trauma für uns alle wieder aufleben lassen.

Nach der Ermordung von Shireen sprach +972 Magazine mit drei Journalisten aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland, um ihre Erfahrungen mit der Arbeit vor Ort unter der Besatzung und Belagerung zu beleuchten. Hier sind ihre Geschichten.



Ich fühlte mich, als hätte mich eine Rakete getroffen”. – Mo’ath Amarnih ist Fotojournalist und fotografiert, seit er 10 Jahre alt ist. Im November 2019 wurde Amarnih bei der Berichterstattung über einen Protest gegen Landkonfiszierung in Khirbet Safa, einige Kilometer nördlich von Hebron, von einem Gummigeschoss ins Gesicht getroffen und verlor dabei sein Auge.

“An diesem Tag war die Brutalität ungeheuerlich”, erzählt er +972. “Sobald sich die Menschen versammelten, feuerte die Armee Dutzende von Tränengasgranaten ab. Dann gab es eine Phase der Ruhe, aber mein Gefühl sagte mir, dass noch etwas Schlimmeres passieren würde.”

Amarnih filmte von einer Position hinter einem Erdhaufen aus, der seinen Unterkörper verbarg, und trug eine Presseweste und einen Helm. “Ich dachte, das würde mich vor ihren Kugeln schützen”, sagt er. Aber das war nicht genug.

“Wenn du von einer Kugel getroffen wirst, hörst du das Geräusch nicht”, sagt Amarnih. “Ich hatte das Gefühl, dass mich eine Rakete getroffen hat und mein Kopf weggepustet wurde. Ich konnte nicht begreifen, was mit mir geschah. Ich war bewusstlos, und für ein paar Sekunden lief mein ganzes Leben vor meinen Augen ab. Ich wusste nicht, ob ich lebte oder tot war.

Laut Amarnih leistete die Armee keine medizinische Versorgung, nachdem er angeschossen worden war. Stattdessen kamen Soldaten und machten Fotos von ihm, während andere Journalisten vor Ort Hilfe leisteten. Als sein Anwalt später die Polizei nach den Ergebnissen ihrer Ermittlungen zu dem Vorfall fragte, teilte diese ihm mit, dass die Armee zu dem Schluss gekommen sei, dass die Kugel nicht von ihr stamme.

“Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich überlebt habe”, fährt er fort. “Ich lebe immer noch mit der Kugel in meinem Kopf. Sie haben mir ins Auge geschossen – den wichtigsten Teil meines Körpers für meine Arbeit.”

Nach dem Vorfall war Amarnih mehrere Jahre lang körperlich nicht in der Lage, wieder zu fotografieren. “Wenn ich mein sehendes Auge auf das Objektiv der Kamera richtete, fiel ich in Löcher im Boden”, sagt er. Er stieß auch auf eine emotionale Blockade: “Jedes Mal, wenn ich in die Linse blickte, versetzte mich ein Flashback zurück in den Moment, in dem ich angeschossen wurde.”

Amarnih sagt, er habe die emotionale Unterstützung, die er nach dem Vorfall brauchte, von seiner Familie und seinen Kollegen erhalten, die durch das, was sie miterlebt hatten, ebenfalls traumatisiert waren. Aber das Trauma kommt immer wieder hoch, wie auch nach der Ermordung von Shireen Abu Akleh vor kurzem. “Ich habe mich selbst in ihrer Ermordung gesehen”, sagt Amarnih. “Ich habe nicht begriffen, dass es ihre Beerdigung war – ich hatte das Gefühl, ich würde in ihrem Sarg getragen. Ich dachte, sie würden mich begraben.”

Wenn er darüber nachdenkt, sieht Amarnih diesen Vorfall als Teil eines Musters. “Wenn es keine Zusammenstöße gibt, greift die Armee Journalisten an”, sagt er. “Sie spielen verrückt, als hätten sie den Teufel gesehen. Wir ziehen es manchmal vor, keine Pressewesten zu tragen, weil wir nicht wollen, dass sie uns erkennen und ins Visier nehmen. Sie unterdrücken uns, weil unsere Fotos der Welt beweisen, dass sie eine kriminelle Armee sind. Wir wollen, dass die ganze Welt weiß, wie sehr wir leiden, um ihnen das ganze Bild zu zeigen. Wir brauchen internationalen Schutz. Wir wollen, dass die Welt Israel für seine Angriffe auf uns zur Rechenschaft zieht.”



Ich hörte sie lachen und sagen: “Ich habe ihn erwischt”. – Mohammad al-Azza wurde im Aida-Flüchtlingslager in der Nähe von Bethlehem geboren, wo er heute lebt. Im Jahr 2013 arbeitete er als Kommunikationsleiter in einem Jugendzentrum im Lager und dokumentierte das Leben im Lager mit Fotos und Videos, als er draußen Schüsse hörte. Sofort nahm er seine Kamera in die Hand.

“Ich sah eine Gruppe von Soldaten, die von ihrem Stützpunkt herunterkamen und 150 Meter vom Eingang zu Aida entfernt standen”, erzählt er +972. “Ich ging auf den Balkon im zweiten Stock und fing an, Fotos zu machen. Ich war allein.”

Als sich die Soldaten weiter dem Eingang des Lagers näherten, feuerten sie Tränengas, Schallbomben und Gummigeschosse auf eine Gruppe palästinensischer Jugendlicher, die versuchten, sich ihnen zu widersetzen. Dann sah al-Azza, wie der Kommandant der Armeeeinheit auf ihn zeigte, während er telefonierte.

“Wenn das Militär eine Razzia im Lager durchführt, schreien sie mich normalerweise an, ich solle den Ort des Geschehens verlassen, beschimpfen mich oder feuern Blendgranaten und Tränengas auf mich ab”, sagt er. “An diesem Tag haben sie sich nicht mit mir angelegt. Es war seltsam, aber ich habe weiter Fotos gemacht, vor allem von dem Kommandanten, der eine Weile damit verbrachte, sein Gewehr zu fokussieren und dann auf die Kinder zu schießen.”

Irgendwann schrien die Soldaten al-Azza an, er solle nach Hause gehen, und er begann, den Balkon zu verlassen. Doch plötzlich bemerkte er aus dem Augenwinkel einen Feuerfunken und erkannte sofort, dass er aus dem Gewehr eines der Soldaten stammte. Das gummiummantelte Geschoss traf Mohammad ins Gesicht, in die rechte Wange.

“Ich habe so laut geschrien”, sagt er. “Ich hörte die Soldaten und den Kommandanten lachen und sagen: ‘Ich habe ihn erwischt. Mein Gesicht war blutverschmiert, und der Freund, der mir zu Hilfe kam, flippte aus, als er das sah.”

Da die Armee das Lager abgeriegelt hatte, konnte der Krankenwagen al-Azza nicht erreichen. “Ich bin mit meinem Freund gelaufen und habe stark geblutet. Die Soldaten forderten uns auf, stehen zu bleiben, aber wir liefen weiter in Richtung meines Hauses, und sie begannen, uns mit Tränengaskanistern zu beschießen.” Al-Azzas Nachbar brachte ihn in seinem Auto ins Krankenhaus, wobei er eine Nebenstraße benutzte, um die Soldaten zu umgehen.

“Alle Knochen auf der rechten Seite meines Gesichts waren gebrochen, und mein Auge fiel herunter, weil die es umgebenden Knochen es nicht mehr hielten”, so al-Azza weiter. “Ich war neun Stunden lang im OP. Sie nahmen Knochen aus meiner Hüfte und pflanzten sie in mein Gesicht, und sie verwendeten auch Platin als Ersatz für die zertrümmerten Gesichtsknochen.”

Die Armee beschuldigte al-Azza, Steine auf die Soldaten geworfen zu haben, und die israelischen Medien wiederholten die Behauptungen der Armee. Aber al-Azza hatte Fotos von dem Kommandeur gemacht, und so beschloss er, ihn zu verklagen. “Die Armee begann, jede einzelne Person, die sie im Lager festnahm, nach mir zu befragen, um mir etwas vorzuwerfen und meine Klage zu kontern”, sagt er.

Nachdem er zwei Wochen lang in zwei verschiedenen Krankenhäusern geschlafen hatte und 10 Stunden lang operiert worden war, durfte al-Azza nach Hause gehen und die Ärzte zur weiteren medizinischen Versorgung aufsuchen. In der ersten Nacht nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus stürmte die Armee jedoch sein Haus. Sie brachen die Tür auf und zerstörten alles im Haus, bevor sie seine Mutter bedrohten: “Wenn er nicht zu uns kommt, werden wir ihn tot zu euch zurückbringen.”

Al-Azza war in dieser Nacht nicht zu Hause und kehrte auch in den folgenden Wochen nicht nach Hause zurück, um die Armee zu meiden und seine medizinische Behandlung fortzusetzen. “Sie brachen immer wieder in unser Haus ein und verprügelten meine Familie”, sagt er. “Einmal hielten sie meinen Vater und meinen Bruder fest und zwangen sie, mich anzurufen, damit ich mich stelle, aber ich weigerte mich.”



Wenn die Kamera dabei ist, geraten sie in Panik”. – Nach zwei anstrengenden Monaten fern der Heimat beschloss al-Azza, zurückzukehren. Die Armee stürmte sofort sein Haus. “Sie fingen an, mich zu verprügeln”, erinnert er sich. “Ich flehte sie an, mir nicht ins Gesicht zu schlagen, aber sie schlugen mich absichtlich auf meine Verletzung. Das Blut lief mir den Hals und die Brust hinunter.

“Sie brachten mich zum Verhörzentrum in Etzion; ich trug meine Shorts, und sie weigerten sich, mich umziehen oder Schuhe anziehen zu lassen oder mich medizinisch versorgen zu lassen”, so al-Azza weiter. Nach vier Tagen Haft begann die Armee, ihn zu verhören, und versuchte, ihn zur Unterzeichnung eines Geständnisses zu zwingen, was er jedoch ablehnte.

Schließlich brachte die Armee al-Azza in ein Krankenhaus in Jerusalem, damit er von einem Augenarzt untersucht werden konnte. Bald erkannte er jedoch den wahren Grund, warum sie ihn dorthin gebracht hatten: Sie wollten ein ärztliches Gutachten, das al-Azzas Klage widerlegen sollte, in der er angab, dass seine Sehkraft durch die Verletzung beeinträchtigt worden war. “Ich habe den Arzt immer wieder gefragt, welche Untersuchungen er durchführt, aber er hat mir nicht geantwortet”, erklärt al-Azza. “Die israelischen Streitkräfte waren mit uns in dem Raum anwesend. Ich bin sicher, sie hatten eine Abmachung.”

Danach brachten die Soldaten ihn zurück ins Ofer-Gefängnis, wo er weitere 10 Tage verbrachte, bevor er gegen Kaution freigelassen wurde. Er verfolgte seine Klage gegen die Armee weiter.

“Drei Jahre lang fuhr ich jeden Monat nach Ofer zu einer weiteren Gerichtssitzung in meinem Fall”, erzählt er weiter. “Die israelischen Behörden haben mir verboten, in die Vereinigten Staaten zu reisen, um eine Operation zur Gesichtsrekonstruktion durchzuführen, und sie haben immer wieder versucht, mich zu zwingen, den Fall fallen zu lassen – unter anderem, indem sie eine Reihe von Anschuldigungen gegen mich erfunden haben. Mein Fall liegt immer noch vor dem Obersten Gerichtshof. Ich weiß nicht, wo er heute steht.

Wie Amarnih sieht auch al-Azza ein Muster in der Art und Weise, wie die israelischen Streitkräfte palästinensische Journalisten bei Protesten angreifen. “Die Soldaten greifen die Journalisten immer zuerst mit [Schall- und Tränengas-] Bomben an und schreien uns an, dass wir gehen sollen, damit sie frei agieren können”, sagt er. “Wenn die Kamera dabei ist, geraten sie in Panik. Sie wollen nicht, dass die Welt sieht [was sie tun].

Auf meine Frage, warum er trotz des Risikos, als palästinensischer Journalist verletzt oder sogar getötet zu werden, immer wieder ins Feld geht, antwortet er, dass es seine Pflicht sei, weiterzumachen. “Die Israelis sorgen sich um ihr Image und versuchen deshalb, die Palästinenser davon abzuhalten, ihre Verbrechen zu dokumentieren”, sagt er. “Sie wollen die Geschichte bestimmen und mächtig und menschlich erscheinen, obwohl sie in Wirklichkeit genau das Gegenteil tun.

“Die Armee führte jeden Tag Razzien in meinem Flüchtlingslager durch, beschlagnahmte mein Filmmaterial und zerbrach einmal meine Kamera”, fährt er fort. “Aber ich hätte nie gedacht, dass man absichtlich auf mich zielen würde – vielleicht wurde ich nur versehentlich verletzt. Ich hatte großes Glück, dass ich überlebt habe, denn als sie mir ins Gesicht schossen, wollten sie mich töten. Aber ich habe keine Angst, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren habe.”



Mein Leben hätte in Sekunden enden können – Youmna al-Sayed arbeitet als englischsprachige Korrespondentin von Al Jazeera im belagerten Gaza-Streifen. Sie stammt ursprünglich aus Ägypten und wurde in Südafrika geboren, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte, bevor sie einen Palästinenser aus Gaza heiratete und mit ihm in den Gazastreifen zog. Sie haben vier Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren.

Al-Sayed hatte sich bereits daran gewöhnt, dass israelische Soldaten bei der Berichterstattung über Demonstrationen am israelisch-gazischen Grenzzaun, insbesondere während des Großen Marsches der Rückkehr, mit Betäubungsgranaten – und oft auch mit scharfen Waffen – auf Journalisten schießen. Aber die Ereignisse im Mai 2021 und insbesondere die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen in jenem Monat überstiegen alles, was sie sich vorstellen konnte. In jenen Tagen, so erzählt sie +972, “war kein Ort sicher”.

Sie erinnert sich, wie sie in ihrem Auto saß, als die israelischen Streitkräfte nur wenige Meter entfernt ein anderes Fahrzeug bombardierten. “Mein Leben hätte in Sekundenschnelle enden können”, sagt al-Sayed. “Unser Auto schlug durch den Aufprall der Rakete auf den Bürgersteig, und ich hatte blaue Flecken, weil ich mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett aufschlug. Ich habe keinen Schmerz gespürt, weil ich zu geschockt war, um zu verstehen, was gerade passiert war. Der Fahrer sprach mit mir und begann mich zu schütteln, aber ich konnte seine Stimme nicht hören. Ich hatte nur das Gefühl, meine Kinder vor meinen Augen zu sehen.

Kurz darauf trafen Sanitäter am Tatort ein, und al-Sayed fand sich im Al-Shifa-Krankenhaus wieder – einem Ort, den sie aus ihrer Berichterstattung gut kannte, in dem sie nun aber Patientin war. “Ich habe nach diesem Vorfall weitergemacht, aber ich werde nicht lügen, wenn ich Ihnen sage, dass ich noch immer die gleichen Schockgefühle von damals bis heute spüre.”

Um auf mögliche Gewalttaten vorbereitet zu sein, achten al-Sayed und ihre Kollegen darauf, dass sie bei jeder Meldung Schutzkleidung tragen, obwohl das angesichts der israelischen Bombenangriffe nicht viel hilft. “Wir versuchen alles, um zu zeigen, wer wir sind und warum wir nicht angegriffen werden sollten. Aber Journalisten können jederzeit und überall ins Visier genommen werden, mit Pressewesten und Helmen – nichts davon wird dich schützen. Es spielt keine Rolle, ob man kein Palästinenser ist: Wenn man ein Journalist ist, der über Gaza berichtet, ist man ein mögliches Ziel”.

Die Lösung besteht ihrer Meinung nach darin, Israel für seine Verbrechen gegen Journalisten, die nur Boten sind, zur Rechenschaft zu ziehen, so wie es die internationale Gemeinschaft mit jedem anderen Land tun würde, das Journalisten ins Visier nimmt. Nur dann wird Israel abgeschreckt werden”.

Übersetzt mit Deepl.com

Vera Sajrawi ist Redakteurin und Autorin beim Magazin +972. Zuvor war sie als TV-, Radio- und Online-Produzentin bei der BBC und bei Al Jazeera tätig. Sie ist Absolventin der Universität von Colorado in Boulder und der Al-Yarmouk-Universität. Sie ist Palästinenserin und lebt in Haifa.

