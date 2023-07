Prigoschin meldet sich zu Wort: Wagner will in Weißrussland „zweite Armee der Welt“ aufbauen

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das Jewgeni Prigoschin und seine Kämpfer in Weißrussland zeigen soll. Der Wagner-Chef sagt, seine Männer hätten ehrenhaft gekämpft und „viel für Russland getan“. Eine Rückkehr an die Front schloss er nicht aus.

Ein Video, das Jewgeni Prigoschin in der Abenddämmerung zeigt, kursiert seit Mittwoch im Internet. Vermutlich wurde es in Weißrussland gefilmt. Auf den Aufnahmen spricht der Chef der Gruppe Wagner zu seinen Kämpfern und begrüßt sie „bei ihrer Ankunft auf weißrussischem Boden“.

Sie hätten in der Ukraine ehrenhaft gekämpft und „viel für Russland getan“. Zudem kritisierte Prigoschin erneut das Vorgehen der russischen Armee. „Was im Moment an der Front passiert, ist eine Schande, an der wir uns nicht beteiligen müssen“, sagte er. Deshalb habe man beschlossen, „eine Weile hier in Weißrussland zu bleiben“. Anschließend würde man nach Afrika gehen oder möglicherweise auch an die Front zurückkehren. „Vielleicht werden wir zur militärischen Sonderoperation zurückkehren, sobald wir sicher sind, dass wir nicht gezwungen werden, uns bloßzustellen“, fuhr er fort. Gleichzeitig versprach er, die weißrussischen Streitkräfte zur „zweiten Armee der Welt“ zu machen und Präsident Alexander Lukaschenko im Falle bewaffneter Konflikte zur Seite zu stehen.