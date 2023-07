https://strategic-culture.org/news/2023/07/03/prigozhin-and-the-diminishment-of-europe/



Prigoschin und die Verkleinerung Europas

Von Alastair Crooke

3. Juli 2023

Der Neocon-Trend stellt nur eine Facette der USA dar, die jedoch seit Jahrzehnten die Führungsposition in der US-Politik einnimmt und innehat.

Manchmal hat die Politik, wie auch der Mensch, ein “Schicksal”, das irgendwie in ihrer Natur angelegt ist; oft ist es unvorhersehbar und unterscheidet sich von dem, was gewünscht oder erwartet wird.

Jewgeni Prigoschin scheint eine solche Figur gewesen zu sein. Heute wird er als “nützlicher Idiot” des Westens bezeichnet, aber sind nicht alle, die sich bereit erklären, ein besonders brisantes Schicksal zu spielen, “nützliche Idioten” – wenn nicht für eine fremde Macht, dann für ihr eigenes Schicksal?

Einen solchen Weg zu beschreiten ist sehr anstrengend, und es ist nicht ungewöhnlich, dass “Doppelgänger” abtrünnig werden (und unerwartet rachsüchtig), wenn sie sich an einem kritischen Punkt ihres Weges im Stich gelassen fühlen.

Natürlich gibt es Aspekte der Prigoschin-Geschichte, die die Hauptakteure nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit enthüllen wollen. Sie werden im Verborgenen bleiben, da ihre Aufdeckung die Interessen und weniger sichtbaren Akteure beeinträchtigen würde. Einige raue Seiten der Politik werden geschützt werden.

CNN zitierte US-Quellen, die dem Sender mitteilten, dass die Geheimdienste ihres Landes “extrem detaillierte” Kenntnisse über Prigoschins Pläne hatten, “einschließlich der Frage, wo und wie Wagner vorgehen wollte”. Nach Beginn des Marsches forderten die USA ihre Verbündeten auf, “zu schweigen und Putin keine Gelegenheit zu geben”, sie für seinen bewaffneten Aufstand verantwortlich zu machen. Die Quellen behaupteten gegenüber CNN auch, dass “die Ukrainer von den Verbündeten gewarnt wurden, die Situation nicht zu provozieren”, denn “Sie wollen einfach nicht in das Narrativ eindringen, dass dies [eine] Initiative von uns war”.

In solch verworrenen Angelegenheiten ist es jedoch besser, keine Aussage für bare Münze zu nehmen. Wenn jedoch westliche Geheimdienste stärker involviert waren – was der Chef der russischen Nationalgarde, General Viktor Zolotov, in seiner Rede nach Präsident Putin am Freitag mit “Gewissheit” feststellte -, dann wurde Prigoschins Meuterei “von westlichen Spezialdiensten inspiriert – was dann aber von Prigoschins eigenen überzogenen Ambitionen überlagert wurde”.

Zolotov sagte, dass vor Beginn der Rebellion “das Lager Prigoschins” absichtlich “gezielte” Informationen über eine mögliche Meuterei, die irgendwann zwischen letztem Donnerstag und Sonntag stattfinden sollte, weitergegeben habe.

Zolotovs Beschreibung wirft die Frage auf, zu welchem Zeitpunkt sich Prigoschins “aufgeblähte Ambitionen” überlagerten und mit westlicher “Inspiration” verschmolzen? War es zu dem Zeitpunkt, als das russische Verteidigungsministerium beschloss, ihm die Wagner-Gruppe wegzunehmen? Die Regierung verlangte, dass alle Wagner-Truppen bis zum 1. Juli 2023 Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnen.

Mit anderen Worten: Wagner würde nicht länger ein privates Militärunternehmen unter der Leitung von Prigoschin bleiben, sondern in die eigentliche russische militärische Kommandostruktur eingegliedert werden. Es wurde auch berichtet, dass das russische Verteidigungsministerium Verträge mit Prigoschins Unternehmen gekündigt hat, die zur Versorgung des russischen Militärs beigetragen haben – es handelte sich um lukrative Geschäfte für ihn.

Es ist möglich, dass Prigoschin sich mit dieser Realität nicht abfinden konnte und in einem Wutanfall den Aufstandsplan in die Tat umsetzte. Wir wissen es nicht. Zolotov sagte nur, dass untersucht werde, ob westliche Agenten möglicherweise direkt an der Durchführung der Operation beteiligt waren oder nicht. Zweifellos wird “Onkel” Lukaschenko Prigoschin die Wahrheit entlocken.

Doch ob es nun westliche Inspiration oder übertriebener Ehrgeiz war, Prigoschins Schicksal wurde eingeleitet: Unvorhersehbar und ganz sicher anders, als er selbst es sich gewünscht oder erwartet hatte (heute befindet er sich im Exil in Weißrussland).

Doch wer ist der “nützliche Idiot” – Prigoschin oder die westlichen Geheimdienste, die nun ein Debakel erster Güte zu verkraften haben (auch wenn sie noch so sehr das Gegenteil behaupten)? Erstens ist ihr Finanzkrieg gegen Russland gescheitert; ihr Versuch der diplomatischen Isolierung war außerhalb des engen westlichen Blocks erfolglos; die ukrainische “Offensive” hat so gut wie nichts erreicht; und nun wurde ihre “libidinöse Erregung über einen russischen Bürgerkrieg, in dem mit Sicherheit “Russen … Russen töten” würden, innerhalb weniger Stunden zunichte gemacht.

Russland und Putin gehen gestärkt daraus hervor. Putin lobte die “Zurückhaltung, den Zusammenhalt und den Patriotismus”, die das russische Volk an den Tag gelegt habe, seine “zivile Solidarität und hohe Konsolidierung” sowie seine “feste Linie … (bei) der ausdrücklichen Unterstützung der verfassungsmäßigen Ordnung”.

Putin verurteilte die “Meuterer” zwar rundheraus als Menschen voller Bosheit und böser Absichten, doch setzte er diese Verschwörer nicht mit “der Mehrheit der Soldaten und Kommandeure der Gruppe Wagner” gleich (die, wie Putin betonte, “ebenfalls russische Patrioten sind, die ihrem Volk und ihrem Staat gegenüber loyal sind” – und denen Putin seine “Dankbarkeit” aussprach und die er vom “Verrat” freisprach. (Es wäre auf jeden Fall schwierig, die Wagner PMC als eine abtrünnige Söldnergruppe außerhalb des Gesetzes darzustellen. Sie wurde von ehemaligen GRU-Offizieren gegründet und befehligt. Sie wurde vom Staat finanziert und vom Verteidigungsministerium versorgt). Es überrascht nicht, dass Putin gegenüber den Patrioten und legendären Siegern der “Schlacht von Bakhmut” großzügig war.

Nicht so großzügig war Putin jedoch, als er auf die “Feinde Russlands – die Neonazis in Kiew, ihre westlichen Gönner und andere Landesverräter” zu sprechen kam, die im Falle eines erfolgreichen Putsches profitiert hätten: “Sie haben sich verrechnet” – (was bedeutet, dass sie vorher “kalkuliert” hatten).

Was bleibt nun für Präsident Biden übrig? Noch mehr vom Gleichen zu tun? Denn wie Prigoschin spielt Biden sein eigenes, von seinen neokonservativen Beratern “inspiriertes” und von Ehrgeiz geprägtes Schicksal aus, als erfolgreicher amerikanischer “Kriegspräsident” anerkannt zu werden. Prigoschin und Biden haben vielleicht mehr gemeinsam, als sie zu glauben wagen.

Und in dem Durcheinander, das am vergangenen Wochenende in den USA herrschte, wagte Tucker Carlson eine einfache Frage zu stellen: “Warum genau befinden wir uns im Krieg mit Russland?”

Diese Frage – die immer mehr zu einer existenziellen Frage wird – sollte auch den Staats- und Regierungschefs der EU gestellt werden, die seit dem Maidan-Putsch eine Politik verfolgt haben, die ihren eigenen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen zuwiderläuft.

Seit dem Regimewechsel auf dem Maidan hat es die EU vermieden, substantielle Beziehungen zu Russland aufzubauen. Stattdessen hat sie sich dafür entschieden, das Minsker Abkommen zu untergraben und aktiv eine große ukrainische Armee aufzubauen und auszurüsten, um den Widerstand gegen die Agenda der Maidan-Putschisten zu unterdrücken.

“Seit Beginn des Konflikts”, schreibt Thomas Fazi, “haben sich die europäischen Staaten bedingungslos der US-Strategie unterworfen, indem sie schwere Sanktionen gegen Russland verhängten, sich Amerikas Stellvertreterkrieg anschlossen, indem sie der Ukraine immer mehr Militärhilfe leisteten und das Narrativ eines Konflikts unterstützten, der nur durch einen vollständigen militärischen Sieg der Ukraine gelöst werden kann. Diese Strategie, die im Gegensatz zu der der anderen beteiligten Hauptakteure steht, hat die strategischen Interessen Europas sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus sicherheitspolitischer Sicht gefährdet”.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist die EU dem Beispiel der USA gefolgt und hat Russland auf eine Weise sanktioniert, die, um es deutlich zu sagen, die wirtschaftliche Zukunft Europas auf Jahre hinaus belastet.

Die vollständige Unterwerfung unter die NATO hat (aus Sicht der USA) auch die Forderung mit sich gebracht, dass Europa die strategische Industriepolitik der USA unterstützt – und dazu beiträgt, die technologische Vorherrschaft der USA gegenüber China zu sichern. Die EU kann dies nur tun, indem sie sich der US-Industriepolitik beugt und ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China nach den amerikanischen Konzepten der strategischen Technologien ausrichtet. Genau das tut Europa jetzt.

In einem kürzlich erschienenen Bericht über die Schwächung der EU und die “Kunst der Vasslisierung” (Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen) wird gewarnt:

“Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben die USA die EU und das Vereinigte Königreich in den letzten 15 Jahren dramatisch überflügelt … Amerikas Wirtschaft ist jetzt fast ein Drittel größer. Sie ist mehr als 50 Prozent größer als die EU ohne das Vereinigte Königreich …

“Die technologische Dominanz der Amerikaner gegenüber Europa ist ebenfalls gewachsen. Die großen US-amerikanischen Technologieunternehmen … sind inzwischen nahe daran, die europäische Technologielandschaft ebenso zu dominieren wie die US-amerikanische. Die Europäer versuchen, mit wettbewerbspolitischen Maßnahmen gegen diese Dominanz vorzugehen … Aber im Gegensatz zu den Chinesen waren sie nicht in der Lage, lokale Alternativen zu entwickeln – daher scheinen diese Bemühungen zum Scheitern verurteilt zu sein … Seit 2008 haben die Europäer außerdem einen dramatischen Verlust an militärischer Macht im Vergleich zu den USA erlitten.

“Konzeptionell haben die europäischen Verbündeten eine Rolle im geoökonomischen Kampf mit China, aber sie besteht nicht darin, wie während des Kalten Krieges reich zu werden und zur militärischen Verteidigung der zentralen Front beizutragen. Vielmehr besteht ihre Schlüsselrolle aus Sicht der USA darin, dass die EU die strategische Industriepolitik der USA unterstützt und dazu beiträgt, die technologische Vorherrschaft der USA gegenüber China zu sichern … Sie können dies tun, indem sie die Industriepolitik der USA dulden und ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China nach den amerikanischen Konzepten der strategischen Technologien gestalten”.

Kurzum, Europa hat sich zum Vasallen gemacht – zu einem willigen, unterwürfigen Vasallen. Als die EU den USA folgte und Russland mit Sanktionen belegte, erwarteten die EU-Führer den raschen finanziellen Zusammenbruch Russlands. Sie haben sich geirrt. Als die EU selbstlos den Kauf russischer Energie ablehnte, rechneten sie damit, dass Russland ohne den EU-Markt wirtschaftlich nicht zurechtkäme und schnell kapitulieren würde. Sie haben sich geirrt. Als die NATO den Krieg gegen Russland (über die Ukraine) anführte, rechnete die EU mit einer schnellen Niederwerfung der russischen und Donbass-Kräfte. Sie haben sich geirrt. Als Prigoschin seinen “Aufstand” anzettelte, erwarteten die Staats- und Regierungschefs der EU sehnsüchtig einen sofortigen Bürgerkrieg. Auch hier lagen sie falsch.

Jetzt findet sich die EU in ewigen Sanktionen gegen Russland (denen China folgen wird), in ewigen Subventionen für “Kiew”, in einem ewigen Kreislauf des NATO-Militarismus und in einer Wirtschaft wieder, die in die Deindustrialisierung, hohe Energiekosten und relative Verarmung abrutscht. Die EU hat ihren lange angestrebten Status als “Global Player” nicht erreicht. Nach allen Maßstäben hat Europa eine geschwächte Wirtschaft und eine geringere Handlungsfähigkeit in der Welt.

Wann werden die Staats- und Regierungschefs der EU für ihre Fehlentscheidungen Rechenschaft ablegen? Wann werden sie die Carlson-Frage beantworten: Warum genau liegt es im europäischen Interesse, sich mit Russland im Krieg zu befinden?

Warum war es im europäischen Interesse, jede Lösung des Konflikts mit Russland von einem vollständigen Sieg der Ukraine abhängig zu machen? War diese Entscheidung gut durchdacht?

In den letzten dreißig Jahren haben die Neokonservativen die Außenpolitik der USA dominiert: Der Guardian hat beispielsweise festgestellt, dass als Tochterunternehmen von Axel Springer, das seit langem Verbindungen zur Neokonservativen-Clique unterhält, von jedem Mitarbeiter von Politico erwartet wird, dass er “pro-US, pro-NATO, pro-Israel, pro-Austerität, pro-Kapital, anti-Russland, anti-China” ist. Springer sagte, man werde von Politico-Mitarbeitern nicht verlangen, Dokumente zur Unterstützung eines transatlantischen Bündnisses zu unterzeichnen, obwohl diese Politik bei der deutschen Bild-Zeitung, einer weiteren Springer-Tochter, durchgesetzt wird.

Europa ist nicht ‘Amerika’. Die neokonservative Strömung stellt nur eine Facette der USA dar, die jedoch seit Jahrzehnten die Führungsspitze der US-Politik erobert und gehalten hat. Sie ist in allen ihren Bemühungen gescheitert und hat sich zunehmend von den (selbst) grundlegendsten Interessen der meisten Amerikaner entfernt. Dennoch hat die EU-Führung Europa dieser besonderen Strömung unterworfen, indem sie sie – und den ihr innewohnenden Autoritarismus – mit Begeisterung übernommen hat.

Hat dieses einheitliche “Schicksal” den Bürgern Europas genützt? Eher nicht. Haben sich die Ergebnisse nicht als unvorhersehbar und anders erwiesen, als ursprünglich gewünscht oder erwartet? Erinnern Sie sich: Das Schicksal kann ein Miststück sein”! Übersetzt mit Deepl.com

