https://www.moonofalabama.org/2023/06/prigozhins-farce-is-over-and-it-is-clear-who-has-won-.html



Prigoschins Farce ist vorbei und es ist klar, wer gewonnen hat

26. Juni 2023

Die Farce des Prigoschin-Aufstandes ist zu Ende. Ich hatte vorausgesagt, dass es nicht lange dauern würde, bis sie zu Ende ist:

In etwa zwölf Stunden werden sich die Dinge wahrscheinlich beruhigt haben.

Etwa acht Stunden, nachdem ich das oben Gesagte veröffentlicht hatte, hatte Prigoschin aufgegeben und die Szene verlassen.

Prigoschin hatte seine aussichtslose Meuterei begonnen, nachdem das Verteidigungsministerium von allen seinen Männern verlangt hatte, Kontakte zur russischen Armee zu unterzeichnen. Das hätte die Autonomie seines Wagner-Vertriebs und damit einen großen Teil seiner Gewinne zunichte gemacht. Die Flucht seiner Truppen nach Moskau war ein verzweifelter Versuch, Putins Aufmerksamkeit zu erregen und ihn dazu zu bringen, die Pläne des Ministeriums rückgängig zu machen.

Um seinen Schritt zu rechtfertigen, hatte Prigoschin behauptet, russische Militäreinheiten hätten ein Wagner-Lager angegriffen und eine Reihe von Soldaten getötet. Um dies zu beweisen, veröffentlichte er ein Video, das zwar Müll im Wald, aber keine toten Soldaten zeigt. Es war eine offensichtliche Fälschung.

Putin hatte den Plänen des Ministeriums bereits öffentlich zugestimmt, und er ist nicht der Mann, der seine Entscheidungen sofort oder unter Druck rückgängig macht. Nach Putins Fernsehansprache am Samstagmorgen, in der er Prigoschin des Verrats beschuldigte, ohne ihn namentlich zu nennen, war klar, dass die Meuterei keine Aussicht auf Erfolg haben würde. Viele russische Gouverneure und hochrangige Militärs versicherten Putin bald öffentlich ihre Loyalität.

Soweit bekannt, hatte sich keiner von Wagners militärischen Befehlshabern und nur einige Tausend der 25.000 Mann starken Truppe Prigoschin bei seinem Wahnsinnslauf angeschlossen. Niemand in Russland wechselte die Seiten oder unterstützte ihn. Als die Wagner-Truppen in Rostow am Don einmarschierten, äußerten sich die Menschen, die mit seinen Soldaten sprachen, kritisch über ihre Anwesenheit. Als die Wagner-Truppen ohne weiteres Blutvergießen abzogen, applaudierte das Volk. Dies als Unterstützung für Prigoschin zu interpretieren, wie es einige “westliche” Analysten taten, ist falsch. Die Menschen waren einfach nur froh, dass die ganze Aktion vorbei war.

Schließlich holte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, wahrscheinlich auf Bitten Putins, Prigoschin ans Telefon, fand deutliche Worte und handelte einen Deal aus. Wenn Prigoschin nach Weißrussland ins Exil geht, wird er nicht weiter belästigt werden. Aber die russische Staatsanwaltschaft wird das Hochverratsverfahren gegen ihn noch nicht einstellen. Sollte er erneut Ärger machen, wird er wahrscheinlich im Gefängnis landen.

Prigoschin darf vielleicht einen Teil seiner Truppen mit nach Belarus nehmen. Aber die große Mehrheit wird unter das Kommando des russischen Militärs kommen und in eine Spezialeinheit umgewandelt werden. Die französische Fremdenlegion könnte ein gutes Beispiel für eine solche Truppe und ihren möglichen Einsatz sein.

In den vergangenen Jahren hatten Prigoschins Unternehmen mit der Versorgung des russischen Militärs große Gewinne erzielt. Die Verträge mit diesen Unternehmen werden wahrscheinlich auslaufen und sein persönliches Vermögen wird einen schweren Schlag erleiden. Die guten Zeiten sind für ihn vorbei.

Die Regierung Biden behauptet, die ganze Affäre habe Putin geschwächt:

FRAGE: Aber um noch einmal kurz bei Wladimir Putin zu bleiben: Glauben Sie, dass dies der Anfang vom Ende für Wladimir Putin ist?

AUßENMINISTER BLINKEN: Darüber möchte ich nicht spekulieren. Dies ist in erster Linie eine interne Angelegenheit Russlands. Was wir aber gesehen haben, ist Folgendes. Wir haben gesehen, dass diese Aggression gegen die Ukraine ein strategischer Misserfolg auf der ganzen Linie geworden ist. Russland ist wirtschaftlich und militärisch geschwächt. Sein Ansehen in der Welt hat sich verschlechtert. Es hat es geschafft, die Europäer von der russischen Energie abzuschneiden. Es hat es geschafft, die NATO mit neuen Mitgliedern und einem stärkeren Bündnis zu vereinen und zu stärken. Es ist ihr gelungen, Russland zu entfremden und die Ukraine in einer Weise zu vereinen, wie es noch nie zuvor der Fall war. Dies ist nur ein weiteres Kapitel in einem sehr, sehr schlechten Buch, das Putin für Russland geschrieben hat. Was aber so auffällig ist, ist die Tatsache, dass es sich um eine interne Angelegenheit handelt. Die Tatsache, dass es jemanden gibt, der Putins Autorität direkt in Frage stellt, der die Prämissen, auf denen er diese Aggression gegen die Ukraine aufbaut, direkt in Frage stellt, ist an und für sich schon etwas sehr Starkes. Es erzeugt Risse. Wohin diese führen, wann sie dort ankommen, ist noch zu früh zu sagen. Aber es wirft eindeutig neue Fragen auf, mit denen Putin umgehen muss.

Einige gut finanzierte “Quellen” stimmen mit dieser Position überein:

Die Quellen von Meduza fügten hinzu, dass die Rebellion Putins Position schwächt: “Er konnte sich nicht auf die Ebene Prigoschins herablassen, aber nach der gestrigen nationalen Ansprache war er nirgends zu finden. Er ist der erste Befehlshaber und übernimmt die Kontrolle, wenn es nötig ist. Er sollte Lukaschenko nicht zum öffentlichen Gesicht machen und den russischen Sicherheitsbeamten [siloviki] die Verhandlungsführung überlassen.”

Das sieht auch die Washington Post so:

Am Samstagmorgen warnte Putin angesichts des Vorstoßes Prigoschins vor einer “brutalen” Antwort auf das, was er als “Rebellion” bezeichnete, die von “Verrätern” angezettelt worden sei. Am Abend kündigte sein Chefsprecher an, dass die sich abzeichnenden Anklagen gegen Prigoschin fallen gelassen würden und dass das russische Verteidigungsministerium Wagner-Kämpfern, die sich nicht an der Meuterei beteiligt hätten, Verträge anbieten werde.

Der Abstieg offenbarte eine Schwäche und Instabilität im Herzen der russischen Macht.

Es gibt auch alle möglichen Verschwörungstheorien. Will Schryer glaubt, dass die ganze Affäre eine psychologische Operation war, um potenzielle Verräter auszuräuchern. Agit Papadakis behauptet, dass dies Teil eines internen Konflikts war:

Mit dem Putin-Prigo-Deal haben die Silowiki drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Prigo ist für immer draußen, im Exil in Weißrussland mit Lukaschenko als seinem unnachgiebigen Bewährungshelfer, das kriminelle Element in Wagner, das Prigo nahe stand, wird nach Afrika verfrachtet, und Putin ist für immer entehrt, da er den Respekt des Kremls und des russischen Volkes verloren hat. Er wird nun eine machtlose Galionsfigur sein wie sein hirntoter Feind Biden, der Befehle entgegennimmt, anstatt sie zu geben.

Ich teile diese Meinung nicht, da ich keine Anzeichen dafür sehe, dass Putin aus diesem Ereignis nur als Gewinner hervorgegangen ist.

Darin stimme ich mit Larry Johnson überein, der schreibt:

Der Westen will glauben, dass Putin schwach und unpopulär ist – ich möchte anmerken, dass kein einziger angesehener Kritiker Putins die Meuterei Prigoschins unterstützt hat und dass sich alle politischen Führer in ganz Russland hinter Putin gestellt haben, als der Rest der Welt (verfrüht) den Untergang des russischen Führers feierte.

Gilbert Doctorow, der sich russische Talkshows ansieht, hat eine ähnliche Meinung:

Ohne mein Zutun kennen die Konsumenten der westlichen Mainstream-Medien sehr wohl die offizielle Interpretation, die wie immer aus Washington überliefert und von unseren Journalisten als ihre eigene Originalberichterstattung wiedergegeben wird: wie die Prigoschin-Affäre die Zerbrechlichkeit von Diktaturen demonstriert, wie sie die wahre Schwäche des Putin-Regimes zeigt, und so weiter und so fort.

Ich möchte hier einen kleinen Einblick in das geben, was in der russischen Öffentlichkeit derzeit gesagt wird. Ich sage ‘einen Einblick’, denn die Vielfalt der Ansichten in Russland ist fast so groß wie das Land selbst, und nur unsere ignoranten und bigotten Meinungsmacher im Westen übersehen diesen Punkt.

…

Der dritte Podiumsteilnehmer in der Solowjow-Sendung, den ich ganz kurz zitieren möchte, war Alexander Babakow, stellvertretender Vorsitzender der Staatsduma und Abgeordneter der Partei Einiges Russland. Er wies darauf hin, dass die bewaffnete Meuterei scheiterte, weil sie von der regulären Armee, von der russischen Regierung auf allen Ebenen und von der gesamten Bevölkerung abgelehnt wurde. Auf diese Weise demonstrierte Russland der Welt seine Einigkeit in Kriegszeiten und seine Bereitschaft, dem kollektiven Westen die Stirn zu bieten. Die Lektion für den Westen war gerade die Stärke des Landes und seines Oberbefehlshabers.

Hört jemand in Washington zu?

Der ehemalige indische Botschafter M.K. Bhadrakumar stimmt dem zu:

Blinken hat mit seinen Einschätzungen zu Russland immer wieder schrecklich daneben gelegen – angefangen bei dem tödlichen Schlag, den die ‘Sanktionen aus der Hölle’ der russischen Wirtschaft versetzen sollten; Putins Machterhalt; Russlands katastrophale Niederlage in der Ukraine; die Unzulänglichkeiten des russischen Militärs; Kiews unaufhaltsamer militärischer Sieg und so weiter.

In diesem Fall hat er Grund, sich verbittert zu fühlen, vor allem wegen der spektakulären Einigkeit des russischen Staates, der politischen Elite, der Medien, der regionalen und föderalen Bürokratie sowie des militärischen und sicherheitspolitischen Establishments, die sich hinter Putin versammelt haben. Putins politisches Ansehen ist in Russland inzwischen unanfechtbar und unangreifbar, und die Amerikaner müssen mit dieser Realität noch lange nach Joe Bidens Abgang von der Bühne leben.

Heute versuchte Prigoschin erneut, seinen “Marsch für die Gerechtigkeit”, wie er ihn nennt, zu rechtfertigen, und wiederholte erneut die Behauptung, dass es für den Angriff auf seine Gruppe keine Beweise gebe. Er behauptet auch, dass seine Operation die Probleme des russischen Militärs und die Qualität von Wagner demonstriere.

In Wirklichkeit bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Russland. Die russische Luftwaffe hätte die Wagner-Konvois auf dem Weg nach Moskau innerhalb weniger Minuten vernichten können. Seine Truppen in Rostow am Don waren von den tschetschenischen Truppen von Ramsan Kadyrow umzingelt, die in die Stadt geeilt waren und bereit waren, Wagner niederzuschlagen.

Ich glaube nicht, dass Prigoschin jemals wieder zurückkommen wird. Er ist am Ende, und das hat er sich selbst zuzuschreiben. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …