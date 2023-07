https://consortiumnews.com/2023/07/07/prigozhins-war/



Putin hat sich fünf Tage nach dem Aufstand mit Prigoschin getroffen, und die Analysten sind sich nicht einig, warum es dazu kam. Es ist eine Episode, aus der sowohl Russland als auch der Westen Lehren ziehen können, schreibt Joe Lauria.

Aktualisiert um die Nachricht, dass Putin sich drei Tage nach dem Aufstand mit Prigoschin getroffen hat.

Prigoschin ist misstrauisch Joe Lauria

Prigoschins Krieg

von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

7. Juli 2023

Zwei Wochen nach den bizarren Ereignissen in Russland am Wochenende vom 23. bis 25. Juni gibt es immer noch unterschiedliche Interpretationen von Jewgeni Prigoschins 36-stündigem Abenteuer auf der Straße nach Moskau und dessen Folgen.

Handelte es sich um eine echte Meuterei oder einen Putschversuch? Arbeitete er mit westlichen oder ukrainischen Geheimdiensten zusammen? Wie sieht die Zukunft von Prigozhin und der Wagner-Gruppe aus? Und, am wichtigsten, warum hat er es getan?

Das Drama endete, als Prigoschin seinen Marsch auf die Hauptstadt abbrach und seine Kolonne von etwa 4.000 Wagner-Leuten umkehrte. Während russische Spezialeinheiten in Moskau bereitstanden, um ihn vor den Toren der Stadt zu treffen, und tschetschenische Truppen nach Rostow am Don zogen, das er teilweise besetzt hatte, setzte die Vernunft ein, als Prigoschin erkannte, dass ihn und seine Männer der Tod erwartete.

Die Verzweiflung in London und Washington war spürbar. Sie dachten, sie stünden kurz davor, das Hauptziel ihres Krieges gegen Russland zu erreichen: Wladimir Putin zu stürzen. Sie vertreten nach wie vor die Auffassung, dass Putin durch das Ereignis unwiderruflich geschwächt wurde und dass Russland ein gefährlich instabiles Land ist.

Der Deal

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Vereinbarung zur Beendigung der Krise ausgearbeitet. Im Gegenzug ließ Russland – zumindest vorläufig – die Strafanzeige wegen Meuterei gegen Prigoschin fallen.

Er verlor seinen Posten und wurde Berichten zufolge nach Belarus verbannt. Doch jetzt gibt es sogar daran Zweifel. Lukaschenko sagte am Donnerstag, Prigoschin sei ein “freier Mann”. Er sagte: “Vielleicht ist er nach Moskau gegangen, vielleicht irgendwo anders hin, aber er befindet sich nicht auf dem Territorium von Belarus.”

Die New York Times berichtete am selben Tag, dass Prigoschin möglicherweise einen Doppelgänger benutzt:

“Ein Pentagon-Beamter, der aufgrund der heiklen Situation anonym bleiben wollte, bestätigte später, dass sich Prigoschin während des größten Teils der Zeit seit der Meuterei in Russland, zwischen Moskau und St. Petersburg, aufgehalten habe. Der Beamte sagte, es sei unklar, ob Prigoschin jemals nach Weißrussland gereist sei, da er offenbar Körperdoubles benutze, um seine Bewegungen zu verschleiern.

In seiner MOATS-Fernsehsendung zeigte George Galloway am 25. Juni ein kurzes Video eines Mannes, der genau wie Prigoschin aussah, als er am Tag nach dem Ende des Aufstandes auf einer Parkbank in Minsk schlief. (Man sollte meinen, Prigoschin könnte es sich leisten, seinem Doppelgänger ein Hotelzimmer zu buchen, wenn es tatsächlich sein Doppelgänger war.)

Prigoschin wurde keine Amnestie angeboten, wie den Wagner-Truppen, die an der Meuterei teilgenommen hatten. Denjenigen, die sich nicht beteiligten, wurde die Möglichkeit eingeräumt, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Die Tatsache, dass Prigoschin ohne Amnestie in Russland frei herumlaufen darf, bringt seinen Status und seine Zukunft ins Wanken.

Selbst wenn ihm die Freiheit gewährt wird, sind seine Hauptforderungen in der Meuterei, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow zu entlassen, bisher nicht erfüllt worden.

[Putins Pressesprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, Putin habe sich fünf Tage nach dem Aufstand, am 29. Juni, als er sich angeblich in Weißrussland aufhielt, zu einem dreistündigen Treffen mit ihm und seinen obersten Befehlshabern getroffen, was das Rätsel um Prigoschin noch vergrößerte.

“Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass der Präsident seine Einschätzung der Aktionen des Unternehmens mitgeteilt hat”, sagte Peskow. “Putin hörte die Kommandeure an und schlug weitere Einsatzoptionen und weitere Kampfoptionen vor.” Er fügte hinzu: “Sie betonten, dass sie treue Anhänger und Soldaten des Staatschefs und Oberbefehlshabers sind – und sagten auch, dass sie bereit sind, in Zukunft für das Land zu kämpfen.” Künftige Beschäftigungsmöglichkeiten? Ist das Prigoschins Zukunft?

Offenbar hat Prigoschin Moskau nie verlassen, berichtet die New York Times. Wenn das stimmt, könnte der Mann auf der Parkbank als bewusste Täuschung veröffentlicht worden sein].

War es ein Putschversuch?

Angesichts der Tatsache, dass Prigoschin offenkundig nur die Köpfe von Schoigu und Gerasimow, nicht aber von Putin suchte, kann man argumentieren, dass sein Schachzug kein Versuch war, die gesamte Regierung zu stürzen.

Der geopolitische Analyst Alexander Mercouris vom Kanal Duran hingegen behauptet, dass er, wenn er bis zur Übernahme des Verteidigungsministeriums vorgedrungen wäre, was laut Mercouris nicht in Frage kam, Putin effektiv die Macht entrissen hätte.

Der ehemalige Spionageabwehrbeauftragte der US-Marine, Scott Ritter, sagte im Podcast von Robert F. Kennedy Jr., es handele sich um Verrat und einen eindeutigen Putschversuch. Er sagte, Prigoschin habe in Moskau Zellen eingerichtet, um sich am Umsturz zu beteiligen, aber die russischen Sicherheitsdienste hätten sie aufgelöst, bevor sie handeln konnten.

Einige Analysten sind der Meinung, dass es sich gar nicht um einen Putschversuch handelte. Der pensionierte US-Oberst Douglas MacGregor, ein scharfer Kritiker der Ukraine-Politik Washingtons, glaubt, dass Prigoschin Putin stattdessen eine Botschaft übermitteln wollte, den Krieg in der Ukraine mit mehr Nachdruck zu führen.

Noch am ersten Tag des Vormarsches auf Moskau betonte Prigoschin, dass es sich nicht um einen “Militärputsch, sondern um einen Marsch der Gerechtigkeit” handele.

Putin selbst bezeichnete Prigoschins Aktion als “schweres Verbrechen”, “bewaffnete Meuterei”, “Erpressung”, “Verrat”, “Terrorismus”, “interne Revolte” und “ein Messer im Rücken unseres Landes und unseres Volkes”.

Er nannte es auch “Verrat”. Putin sagte:

“Aufgeblähter Ehrgeiz und persönliche Interessen haben zu Verrat geführt – Verrat an unserem Land, unserem Volk und der gemeinsamen Sache, für die die Soldaten und Kommandeure der Gruppe Wagner Seite an Seite mit unseren anderen Einheiten und Truppen gekämpft haben und gestorben sind.”

Das Surovikin-Mysterium

Die westlichen Medien stellten den Vorfall einhellig als die größte Bedrohung für Putins Regierung seit seinem Amtsantritt als Präsident in der Silvesternacht 1999 dar. Die New York Times zitierte unskeptisch US-Geheimdienstmitarbeiter, die berichteten, dass General Sergej Surowikin, der stellvertretende Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, im Voraus von dem Putschversuch wusste, aber nichts unternahm, um ihn zu verhindern, was darauf schließen lässt, dass er daran beteiligt war.

CNN berichtete am 30. Juni, Surowikin sei ein “V.I.P.-Mitglied von Wagner”. Surowikin wurde im Januar durch Gerassimow als Oberbefehlshaber der Streitkräfte in der Ukraine ersetzt.

Die Putin-feindliche, englischsprachige Moscow Times veröffentlichte einen unbestätigten Bericht über die Verhaftung Surowikins. Die Associated Press berichtete dasselbe unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Aber wie das Wall Street Journal berichtete: “Surowikin war der erste hochrangige Kommandeur, der das Komplott verurteilte … und Prigoschin aufforderte, seine Männer zu stoppen. Die Streitkräfte unter Surovikins Kommando führten Luftangriffe auf die Wagner-Kolonne durch, den einzigen derartigen Angriff regulärer Truppen gegen die Aufständischen.”

Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Sergej Surowikin (links) (Präsidialamt der Russischen Föderation)

Warum hat er es getan?

Prigoschin hatte in den vorangegangenen Monaten mehrere öffentliche Angriffe auf Schoigu und Gerassimow gestartet und sie der Korruption und der unzureichenden Bereitstellung von Munition für Wagners Kampf in Bakhmut beschuldigt.

Prigoschin sagte, dies habe zum unnötigen Tod zahlreicher seiner Kämpfer geführt. Moskau duldete seine Eskapaden, selbst nachdem Wagner die Übernahme von Bakhmut im Mai abgeschlossen hatte.

Prigoschins Rhetorik spitzte sich am Tag vor seiner Revolte zu, als er die russischen Motive für die Intervention in der Ukraine als falsch bezeichnete. Er sagte, dass die Ukraine im Februar 2022 keine Offensive im Donbass plane und dass die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine nur Vorwände seien. Das klang wie Worte von Beamten in Kiew, London oder Washington.

Für Prigoschins rücksichtslosen Schritt gab es offenbar mehrere Motive. Das erste war der offensichtlich verrückte Plan, ins Verteidigungsministerium zu gelangen und die Absetzung von Schoigu und Gerasimow zu erzwingen.

Ein zweites Motiv schien Machtgier zu sein, die an Größenwahn grenzte. Der ehemalige Küchenchef und Caterer (von Putin und dem Verteidigungsministerium) wurde mit der Leitung der Wagner-Söldnerorganisation betraut, obwohl er keinerlei militärische Erfahrung hatte.

(Prigoschin leitete auch die Internet Research Agency, die während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 Facebook-Anzeigen im Wert von 100.000 Dollar kaufte und eine wichtige Rolle im Russiagate-Betrug spielte).

Putin sagte letzte Woche, dass Prigoschins 1-Milliarden-Dollar-Vertrag zur Versorgung des russischen Militärs gekündigt worden sei.

Wagner wurde 2014 als private militärische Organisation gegründet, um die Aufsicht und Regulierung durch reguläre russische Militäreinheiten rechtlich zu umgehen, obwohl es vom Verteidigungsministerium ausgestattet und finanziert wurde, wie Putin am vergangenen Montag in öffentlichen Äußerungen bestätigte.

Als rechtlich von der russischen Regierung getrennte Einheit operierten die Wagner-Truppen ab 2014 auf der Krim und zur Verteidigung des Donbass (ohne offizielle russische Militärintervention) gegen den militärischen Angriff der Kiewer Putschregierung auf den Donbass, nachdem dieser seine Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt hatte.

Zweifellos auch deshalb, weil sie Prigoschins ständige Kritik satt hatten, setzte das Verteidigungsministerium Wagner eine Frist bis zum 1. Juli, um in das Verteidigungsministerium aufgenommen zu werden und damit rechtlich Teil des russischen Militärs zu werden. Prigoschin wusste, dass dies das Ende seiner Karriere als Chef der Wagner-Truppe bedeuten würde, die nun aufgelöst wird.

Dies war wahrscheinlich das Hauptmotiv, insbesondere der Zeitpunkt für seine Revolte. In Verbindung mit seiner Angeberei und seinem Hass auf Schoigu und Gerassimow führte dies Prigoschin auf den Weg in den Ruin, auch wenn er glaubte, dass er nach Moskau gehen würde.

Laut MacGregor gab es noch einen weiteren Faktor, der Prigoschin antrieb.

Die schärfste Kritik an Putin in Russland lautet, dass er gegenüber der Ukraine zu nachgiebig gewesen sei, dass die Militäroperation zu vorsichtig gewesen sei. Diese Kritiker wollen, dass Russland durch die Südukraine bricht, Odessa einnimmt und die rumänische Grenze erreicht, wenn nicht sogar Kiew selbst einnimmt.

(Dies dürfte leichter gesagt als getan sein, wenn man bedenkt, dass die NATO die ukrainische Armee ausrüstet und ausbildet, dass die Zahl der russischen und zivilen Opfer ansteigen würde und dass die russische Rüstungsproduktion unter Druck geraten würde.)

MacGregor zufolge gehört Prigoschin zu den Hardlinern unter den Kritikern des langsamen Krieges. Doch anstatt Putin offen für diesen Zustand zu kritisieren, konzentrierte sich Prigoschin auf Schoigu und Gerasimow und gab ihnen die Schuld an der unausgewogenen Militärstrategie.

MacGregor sagte zu Galloway am 25. Juni, dem Tag, an dem der Aufstand niedergeschlagen wurde:

“Ich würde es nicht als Putsch bezeichnen. Ich denke, dass Herr Prigoschin … der ein bekannter Angeber ist und häufig ungeheuerliche Dinge gesagt hat, zu einer Schlussfolgerung gelangt ist, zu der, wie ich glaube, viele Leute in den höheren Rängen der russischen Armee gelangt sind, und zwar … erstens, dass sich dieser Krieg zu lange hingezogen hat und sie wollen, dass Putin entschiedene Maßnahmen ergreift, um ihn zu beenden. Und zweitens befürchtet man, dass die Vereinigten Staaten versucht sein werden, mit ihren polnischen Verbündeten und möglicherweise auch mit anderen in der Westukraine zu intervenieren, wenn dieser Krieg nicht zu Ende geht. …

Sowohl Prigoschin als auch Wagner sind in der russischen Bevölkerung sehr beliebt. Sie sehen in ihm die Art von aggressivem Führer, die sie in diesem Krieg mit der Ukraine auf dem Schlachtfeld haben wollen. Deshalb erwarte ich, dass wir jetzt eine sehr starke Offensive gegen die Ukrainer erleben werden. Und zweitens glaube ich, dass es einige Veränderungen an der Spitze der Kommandostruktur geben wird. Ich gehe davon aus, dass General Surovikin infolgedessen aufsteigen wird.

Dies war vor den Berichten über Surovikins “Verhaftung”.

Mercouris hingegen sagte, Putin habe

“Er hat das Geschwür, das Prigoschin und Wagner darstellten, aufgesprengt und wahrscheinlich ein für alle Mal jede Idee des nationalistischen Randes – der Leute, die aus verschiedenen Gründen Gerismow und Schoigu und anderen Figuren im russischen Verteidigungsministerium feindlich gegenüberstehen – verbannt, … dass sie Putins Hand durch irgendeine Art von politischer Agitation zwingen können.”

Bei Redaktionsschluss waren Gerasimow und Schoigu noch in ihren Ämtern.

Arbeitete er für einen ausländischen Geheimdienst?

Da Prigoschin die Ziele des Westens zu erfüllen schien, wurde spekuliert, dass er entweder mit dem amerikanischen, britischen oder ukrainischen Geheimdienst oder mit allen zusammen gearbeitet haben könnte.

Ritter erklärte auf seiner Substack-Seite und in Podcast-Interviews kategorisch, dass Prigoschin mit ausländischen Geheimdiensten zusammenarbeitete: “Es sollte für niemanden einen Zweifel geben – Jewgeni Prigoschin ist ein bewusster Agent der Ukraine und der Geheimdienste des kollektiven Westens geworden.” Er schrieb:

“Prigoschins Eskapaden, die sich in den sozialen Medien in allen Einzelheiten abspielten, erregten die Aufmerksamkeit pro-ukrainischer Spezialisten für Informationskriegsführung, die begannen, das Narrativ zu verbreiten, Prigoschin – ein ehemaliger Sträfling ohne jegliche politische Erfahrung – würde eine Führungsposition in Russland übernehmen. Prigoschin selbst schien sich von dieser Vorstellung anstecken zu lassen. Prigoschin leugnete zwar öffentlich jegliche derartige Ambition, setzte aber seine öffentlichen Angriffe auf Schoigu und Gerasimow fort. …

Irgendwann erregten Prigoschins Eskapaden die Aufmerksamkeit des ukrainischen Geheimdienstes und seiner britischen und US-amerikanischen Pendants. Das narzisstische Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, gepaart mit grandioser Selbstüberschätzung, machte Prigoschin zu einem idealen Kandidaten für die Rekrutierung durch einen feindlichen ausländischen Geheimdienst. Diesem Verhaltensmodell kann auch eine finanzielle Komponente hinzugefügt werden – die grundsätzliche Gier.”

Ritter fügte dann diese Einschränkung hinzu: “Die Absprachen zwischen Prigoschin und den Ukrainern sind zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewiesen, erscheinen aber im Nachhinein offensichtlich.”

Die New York Times und andere Zeitungen berichteten, dass die US-Geheimdienste schon Tage vorher von Prigoschins Plänen zur Rebellion wussten. “Die Möglichkeit, dass ein großer nuklear bewaffneter Rivale der Vereinigten Staaten im inneren Chaos versinken könnte, birgt eine Reihe neuer Risiken”, so die Times.

Trotzdem warnten die USA Russland nicht vor dem, was sie wussten, was vielleicht eine nukleare Krise hätte verhindern können, wie Ritter am Montag in einem Beitrag für Consortium News sagte.

Am bedeutsamsten ist vielleicht, dass die so genannten Discord-Leaks des US-Geheimdienstes enthüllten, dass Prigoschin bereit war, dem ukrainischen Geheimdienst russische Truppenstellungen zu überlassen, wenn er im Gegenzug seine Verteidigung von Bakhmut aufgibt.

Lange vor der Meuterei berichtete die Washington Post am 14. Mai:

“Prigoschin sagte, wenn die ukrainischen Kommandeure ihre Soldaten aus dem Gebiet um Bakhmut abzögen, würde er Kiew Informationen über russische Truppenstellungen geben, die die Ukraine nutzen könnte, um sie anzugreifen. Prigoschin übermittelte den Vorschlag seinen Kontakten im ukrainischen Militärgeheimdienst, mit denen er während des Krieges geheime Kontakte unterhielt, wie aus bisher unveröffentlichten Dokumenten des US-Geheimdienstes hervorgeht, die über die Chat-Plattform Discord zugespielt wurden.

Die USA schöpften Verdacht, indem sie beteuerten, nichts mit dem Aufstand zu tun zu haben. Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und der US-Botschafter in Moskau gaben alle entsprechende Erklärungen ab.

MacGregor wies die Behauptung zurück, der ehemalige Wagner-Chef stecke mit den Feinden Russlands unter einer Decke.

Er sagte: “Ich sehe keinen Beweis dafür, dass Herr Prigoschin vom MI6 oder der CIA oder sonst jemandem zum Agenten gemacht wurde. Jeder, der die Russen kennt, weiß, dass jeder hochrangige Offizier, Kommandeur oder Führer von zahlreichen FSB-Informanten umgeben ist. Die Vorstellung, er hätte sich verraten können, selbst wenn er es gewollt hätte, erscheint lächerlich”.

Ritter wies in seinem CN-Artikel darauf hin, dass die russische Regierung die Angelegenheit untersucht.

Wenn Prigoschin tatsächlich für westliche oder ukrainische Geheimdienste gearbeitet hat, haben sie eindeutig nicht das bekommen, wofür sie bezahlt haben.

Lektionen

Putins Ansprache an die Nation am 26. Juni. (Kremlin.ru)

Für Russland: Wiederholen Sie nicht den Fehler, eine Privatarmee anzuheuern.

Mehrere Analysten verweisen auf eine 500 Jahre alte Lektion von Niccolo Machiavelli, die Russland ignoriert hat:

“Söldner und Hilfstruppen sind nutzlos und gefährlich; und wenn man seinen Staat auf diese Waffen stützt, wird er weder fest noch sicher stehen; denn sie sind uneinig, ehrgeizig und ohne Disziplin, untreu. …

Ich möchte die Untauglichkeit dieser Waffen [d.h. der Söldner] weiter aufzeigen. Die Söldnerkapitäne sind entweder fähige Männer oder sie sind es nicht; wenn sie es sind, kannst du ihnen nicht trauen, denn sie streben immer nach ihrer eigenen Größe, entweder indem sie dich, der ihr Herr ist, oder andere entgegen deinen Absichten unterdrücken; aber wenn der Kapitän [d.h. der Anführer der Söldner] nicht fähig ist, bist du auf die übliche Weise ruiniert [d.h., du wirst den Krieg verlieren].”

MacGregor widersprach der ganzen Idee. Er sagte zu Galloway:

“Ich weise die Vorstellung zurück, dass diese Leute Söldner sind. Ich würde sie mit der französischen Fremdenlegion vergleichen. Die französische Fremdenlegion besteht in vielen Fällen aus einer großen Anzahl von Nicht-Franzosen, aber sie haben dem französischen Staat und der französischen Nation die Treue geschworen, und niemand hat härter und loyaler für Frankreich gekämpft als die französische Fremdenlegion. Ich würde sagen, dass Sie in der Wagner-Gruppe etwas sehr Ähnliches haben.

Es sind immer noch überwiegend Russen, aber es gibt auch einige Serben oder Deutsche oder andere in der Gruppe, und auch sie haben dem russischen Staat die Treue geschworen. Und soweit wir wissen, dachte keiner von ihnen, dass sie auf Moskau marschieren würden, um Putin zu stürzen. Im Gegenteil, sie sahen sich in der Lage, nach Moskau zu gehen, um Putin vor den nach allgemeiner Auffassung schlechten Beratern zu retten, die die russische Offensive aufgehalten und diesen Krieg über den Punkt der Vernunft hinaus in die Länge gezogen haben.”

Unabhängig davon, ob es sich um Söldner handelte oder nicht, versuchten der Kreml und das Verteidigungsministerium, mit einem fragwürdigen juristischen Manöver davonzukommen, was ihnen eine internationale Blamage und beinahe einen blutigen Bürgerkrieg bescherte.

Für den Westen: Wartet, bis ein Einsatz beendet ist, bevor ihr die Korken knallen lasst. Schreie über einen russischen Bürgerkrieg, wie die Tweets des ehemaligen US-Botschafters in Russland Michael McFaul, in denen es hieß: “Der Kampf hat begonnen. Dies ist jetzt ein Bürgerkrieg”, und sie wurden enttäuscht, als Prigoschin den Schwanz einzog.

Die größere Lektion wäre, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen einzumischen, aber das wäre zu viel verlangt.

Das gesamte russische Volk hatte sich um Putin geschart, so dass er sich in einer viel stärkeren Position befand und die anhaltende Behauptung entlarvte, Russland sei jetzt eine gefährlich instabile Nation.

Westliche Regierungen und Experten wurden durch diese Episode eindeutig mehr in Verlegenheit gebracht als Putin selbst.

Aber Ideologen lernen selten etwas daraus.

Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

