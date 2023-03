Pro Memoria: “Psycho-regiert” von Volker Bräutigam,14. September 2014

So aktuell wie eh und je! Dank an Volker Bräutigam

Bundeskanzleramt sucht drei neue Mitarbeiter mit Fachkenntnissen und Erfahrung in Psychologie, Anthropologie und Verhaltensökonomik

von Volker Bräutigam,14. September 2014

Geschätzte Leserinnen und Leser, liebe Freunde, Psychologogische Kriegführung gegen die Völker, die Untertanen, gegen uns, ist alt. Demokratie ist ein Hoffnungsbegriff, was für ein schöner Begriff, wenn jede und der eine Stimme hat «One man, one Vote»!. Doch nirgends wurde Demokratie – «die Herrschaft des Volkes» – wirklich durchgesetzt. (Vielleicht mal in Paraguay unter Pepe Mujica , wer weiss?) Die Eliten (die Gutgebildeten, Hochschullehrer, Juristen, Pädagogen, Psychologen) haben versagt. Selbst das Vorbild für die Welt, die Direkte Demokratie der Schweiz, versagt zurzeit auf jämmerliche Weise. So erinnern wir hier an einen wunderbar aufklärenden Text von Volker Bräutigam, den wir unseren Lesern 2014 zur Kenntnis brachten. Leider konnten wir die ‘Psychologische-Mediale-Kriegführung’ noch nicht verständlich machen. Das sieht man am lamentablen Zustand Deutschlands am besten. Die grossen Firmen wandern aus nach USA und China! Was für ein Verrat! – Allerdings wächst bereits der Widerstand allerorten. Das ist hoffnungsvoll. So wünschen wir unseren Beiträgen weitrechende Verbreitung. Herzlich Willy Wahl