Ronen Bergmanns Artikel ist, genau passend zu der soeben beendeten voll Lügen und Verdrehungen beendeten Pressekonferenz zwischen Netanjahu und Scholz in Berlin. Später live bei youtube. Er schreibt auch für die SZ und FAZ. Schreckliche Aussichten! Evelyn Hecht-Galinski

Awful ‘NYTimes’ article glorifies an Israeli Mossad agent who helped murder an innocent man. Why? On paper, Ronen Bergman is supposed to be a staff writer at the New York Times. His latest appalling article suggests that he is actually an undercover publicist for Mossad, the murderous Israeli spy agency. His awful report may represent a Times attempt to compensate, possibly unconsciously, for the tidal wave of negative news about Israel over the past few months.

Ronen Bergman wird am 26. Januar 2023 von Christiane Amanpour von CNN interviewt. (Bildschirmfoto)

Schrecklicher “NYTimes”-Artikel verherrlicht einen israelischen Mossad-Agenten, der bei der Ermordung eines unschuldigen Mannes half. Und warum?

Ronen Bergmans

Profil der Mossad-Agentin Sylvia Rafael ist atemberaubend in seiner Unmoral und Unehrlichkeit.

Von James North

15. März 2023





Auf dem Papier soll Ronen Bergman ein Mitarbeiter der New York Times sein. Sein jüngster erschreckender Artikel lässt vermuten, dass er in Wirklichkeit ein Undercover-Publizist für den Mossad, die mörderische israelische Spionagebehörde, ist. Sein schrecklicher Bericht könnte ein Versuch der Times sein, die Flut negativer Nachrichten über Israel in den letzten Monaten zu kompensieren, möglicherweise unbewusst.

Bergmans Artikel ist atemberaubend in seiner Unmoral und Unehrlichkeit. Sein Thema ist angeblich eine neue Ausstellung von Fotografien in Tel Aviv von Sylvia Rafael, einer Mossad-Agentin in den 1960er und 70er Jahren, deren “Arbeit als Fotografin nur ein Deckmantel für ihre Spionagetätigkeit” in Europa, im Nahen Osten und anderswo war. Sie starb im Jahr 2005.

Bergman informiert uns, dass “die Kuratoren der Ausstellung” der Meinung sind, dass ihre Bilder “großes Talent zeigen”. Aber sein Hauptziel in dem Artikel ist es, ihre Arbeit für den Mossad zu verherrlichen, einschließlich ihrer Teilnahme an den Mordkommandos der Spionagebehörde. Sein glasklarer, anbetungswürdiger Ton wäre in Exodus, dem israelfreundlichen Propagandaroman von 1958, nicht fehl am Platz gewesen.

Anzeige

Eine Werbung für den neuen ausführlichen Videobericht von Mondoweiss mit dem Titel On The Brink: Jenin’s Rising Resistance. Es zeigt ein Luftbild von Jenin mit den Bergen im Hintergrund. Auf der rechten Seite ist ein Bild aus dem Video zu sehen, das palästinensische Widerstandskämpfer beim Marsch durch die Stadt zeigt.

Um Rafael auf ein Podest zu stellen, muss er etwas auslassen und lügen. Am abstoßendsten ist dieser Satz: Er sagt, dass Sylvia Rafaels Identität in den 1970er Jahren bekannt wurde, “als sie als Mitglied eines Mossad-Teams verhaftet wurde, das geplant hatte, einen anderen führenden palästinensischen Kämpfer in Norwegen zu töten, aber den falschen Mann erschoss.”

Das Mossad-Team hat nicht nur den falschen Mann “erschossen”, sondern ihn ermordet, was als Lillehammer-Affäre bekannt wurde. Das Opfer war ein unschuldiger, in Marokko geborener Kellner namens Ahmed Bouchiki, aber Bergman hat nicht einmal den Anstand, uns seinen Namen zu nennen. Rafael wurde in Norwegen verhaftet (zusammen mit anderen Mitgliedern des Mossad-Attentäterteams), dort des Mordes für schuldig befunden und zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung von 15 Monaten wurde sie freigelassen und deportiert.

Keines dieser Details findet sich in Ronen Bergmans Artikel. Stattdessen gibt es hauptsächlich nur Heldenverehrung:

Sylvia war etwas Besonderes”, sagte Moto Kfir, der zu der Zeit, als Frau Rafael rekrutiert und ausgebildet wurde, als Kommandant der Akademie für geheime Operationen des Mossad diente.

Und:

Sylvias Geschichte hat mich fasziniert”, sagte Ilan Schwartz, einer der Kuratoren der [Fotografie-]Ausstellung. . . ‘Sie war eine Frau, die sich schon in jungen Jahren gegen die Konventionen stellte, ihre Komfortzone verließ und bereit war, so viel zu opfern.’



Bergmans Artikel ist mit fünf Beispielen von Rafaels Fotografien reich bebildert. Von Ahmed Bouchiki, dem in Norwegen ermordeten Kellner, gibt es keine Fotos.

Wie kann so ein einseitiger Artikel im Jahr 2023 erscheinen? Der Spielfilm München aus dem Jahr 2005, bei dem Steven Spielberg Regie führte und dessen Drehbuch von dem bekannten Dramatiker Tony Kushner und Eric Roth verfasst wurde, versuchte zumindest, über die eindimensionale Propaganda hinauszugehen und einen halbwegs ausgewogenen Blick auf die israelischen Mordkommandos in den 1970er Jahren zu werfen.

Hier ist eine Theorie: Fox News ist nicht das einzige große Medienunternehmen, das Angst hat, sein Publikum herauszufordern. In den letzten Monaten waren die Nachrichten aus Israel/Palästina für die israelfreundlichen Leser der New York Times wohl negativer als je zuvor. Kombiniert man die Bedrohung der israelischen “Demokratie” durch die neue rechtsextreme Regierung von Benjamin Netanjahu mit den Siedler-/Kolonistenpogromen im besetzten Westjordanland, muss ein erheblicher Teil des Publikums der Times außerordentlich verunsichert sein.

Also beschlossen Ronen Bergman und seine Redakteure, die Wahrheit zu ignorieren und den Pro-Israel-Gläubigen jemanden zu zeigen, auf den sie stolz sein können. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …