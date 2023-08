Profiteers of Armageddon Private contractors run the nuclear warhead complex and build nuclear delivery vehicles. To keep the gravy train running, those contractors spend millions lobbying decision-makers, writes William D. Hartung. By William D. Hartung TomDispatch.com Unless you’ve been hiding under a rock for



Alter Wachturm am ehemaligen Osttor des Los Alamos National Laboratory, New Mexico. (Daniel Schwen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Private Auftragnehmer betreiben den Atomsprengkopfkomplex und bauen nukleare Trägersysteme. Um den Geldsegen am Laufen zu halten, geben diese Unternehmen Millionen für Lobbyarbeit bei Entscheidungsträgern aus, schreibt William D. Hartung.

Profiteure des Armageddon

Von William D. Hartung

TomDispatch.de

3. August 2023

Wenn Sie sich in den letzten Monaten nicht hinter einem Felsen versteckt haben, wissen Sie zweifellos, dass der preisgekrönte Regisseur Christopher Nolan einen neuen Film über Robert Oppenheimer gedreht hat, der als „Vater der Atombombe“ bekannt ist, weil er die Gruppe von Wissenschaftlern anführte, die diese tödliche Waffe als Teil des amerikanischen Manhattan-Projekts aus dem Zweiten Weltkrieg entwickelte.

Der Film hat große Aufmerksamkeit erregt, und viele Menschen haben sich an der Aktion „Barbieheimer“ beteiligt, indem sie Greta Gerwigs Film Barbie und Nolans dreistündigen Oppenheimer am selben Tag gesehen haben.

Nolans Film ist ein besonderes popkulturelles Phänomen, weil er sich mit dem Einsatz von Atomwaffen durch die USA befasst – eine echte Seltenheit seit ABCs 1983 ausgestrahltem Film „The Day After“ über die Folgen eines Atomkriegs. (Eine frühere Ausnahme war Stanley Kubricks Dr. Strangelove, seine satirische Darstellung des Wahnsinns des atomaren Wettrüstens im Kalten Krieg.)

Der Film basiert auf American Prometheus, der 2005 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Biografie Oppenheimers von Kai Bird und Martin Sherwin.

Nolan drehte den Film unter anderem, um den Schutzschild aus antiseptischer Rhetorik, blutleerem Philosophieren und öffentlicher Selbstgefälligkeit zu durchbrechen, der es ermöglicht hat, dass solche weltverändernden Waffen so lange fortbestehen, nachdem Trinity, der erste Atombombentest, diesen Monat vor 78 Jahren in der Wüste von New Mexico durchgeführt wurde.

Nolans Anstoß war seine frühe Begegnung mit der nuklearen Abrüstungsbewegung in Europa. Wie er kürzlich sagte:

„Das ist etwas, das ich schon seit Jahren im Auge habe. Ich war ein Teenager in den 80er Jahren, den frühen 80er Jahren in England. Das war der Höhepunkt der CND, der Kampagne für nukleare Abrüstung, des Greenham Common [Protestes]; die Bedrohung durch einen Atomkrieg war, als ich 12, 13, 14 war, die größte Angst, die wir alle hatten. Ich glaube, ich bin Oppenheimer zum ersten Mal in … Stings Song über die Russen begegnet, der damals herauskam und von Oppenheimers ‚tödlichem Spielzeug‘ handelt.“

Ein Spielfilm über die Entstehung von Atomwaffen ist vielleicht kein offensichtlicher Kandidat für einen Kassenschlager.

Wie Nolans Sohn im Teenageralter sagte, als sein Vater ihm erzählte, dass er darüber nachdenkt, einen solchen Film zu drehen: „Nun, niemand macht sich mehr wirklich Gedanken über Atomwaffen. Werden sich die Leute dafür interessieren?“

Nolan entgegnete, dass er sich angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, Sorgen über Selbstgefälligkeit und sogar Leugnung macht, wenn es um die globalen Risiken geht, die von den Atomwaffenarsenalen auf diesem Planeten ausgehen.

„Man normalisiert das Töten von Zehntausenden von Menschen. Man schafft moralische Äquivalenzen, falsche Äquivalenzen mit anderen Arten von Konflikten… [und] akzeptiert, normalisiert… die Gefahr.“

Heutzutage geht es leider um alles andere als nur um Zehntausende von Menschen, die in einer nuklearen Auseinandersetzung sterben. In einem Bericht von Ira Helfand und den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs aus dem Jahr 2022 wird geschätzt, dass ein „begrenzter“ Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan, bei dem etwa 3 Prozent der über 12.000 Atomsprengköpfe der Welt eingesetzt würden, „Hunderte Millionen, vielleicht sogar Milliarden“ von uns töten würde.

Ein ausgewachsener Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, so die Studie, könnte innerhalb von zwei Jahren bis zu 5 (ja, 5!) Milliarden Menschen töten und damit das Leben, wie wir es kennen, auf diesem Planeten in einem „nuklearen Winter“ beenden.

Offensichtlich begreifen allzu viele von uns nicht, was bei einem Atomkonflikt auf dem Spiel steht, was zum Teil der „psychischen Betäubung“ zu verdanken ist, einem Konzept, das Robert Jay Lifton, der zusammen mit Greg Mithchell das Buch Hiroshima in America: A History of Denial, neben vielen anderen Büchern. Lifton beschreibt die psychische Betäubung als „eine verminderte Fähigkeit oder Neigung zu fühlen“, die durch „die völlig beispiellose Dimension dieser Revolution der technologischen Zerstörungskraft“ hervorgerufen wird.

Da sich der Nolan-Film auf Oppenheimers Geschichte konzentriert, werden einige wichtige Themen im Zusammenhang mit dem weltweiten Atomdilemma entweder nur kurz behandelt oder ganz weggelassen.

Christopher Nolan während der Dreharbeiten zum Film „Dunkirk“ 2017. (HellaCinema, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Die erschütternden Zerstörungen durch die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki werden nur indirekt angedeutet, ohne dass die verheerenden menschlichen Folgen des Einsatzes dieser beiden Waffen eindrücklich gezeigt werden.

Weitgehend ignoriert werden auch die kritischen Stimmen, die damals argumentierten, dass es nicht nötig war, eine Bombe, noch dazu zwei, auf ein Japan abzuwerfen, dessen Städte zum größten Teil bereits durch die Brandbomben der USA verwüstet worden waren, um den Krieg zu beenden.

General (und späterer Präsident) Dwight D. Eisenhower schrieb, als er von Kriegsminister Henry Stimson über den Plan informiert wurde, Atombomben auf bewohnte Gebiete in Japan abzuwerfen:

„Ich äußerte ihm gegenüber meine ernsten Bedenken, zunächst auf der Grundlage meiner Überzeugung, dass Japan bereits besiegt und der Abwurf der Bombe völlig unnötig sei.“

Der Film geht auch nicht auf die gesundheitlichen Folgen der Erforschung, Erprobung und Herstellung solcher Waffen ein, die bis heute Krankheiten und Tod verursachen, auch wenn nie wieder eine Atomwaffe im Krieg eingesetzt wird.

[Zum Thema: Beginn eines neuen Weltkriegs]

Zu den Opfern der Atomwaffenentwicklung gehören Menschen, die vom Fallout der US-Atomtests im Westen der Vereinigten Staaten und auf den Marshallinseln im Westpazifik betroffen waren, Uranbergleute auf dem Land der Navajo und viele andere.

„Event Baker“, ein Unterwassertest mit 21 Kilotonnen Kernwaffeneffekten auf dem Bikini-Atoll auf den Marshall-Inseln im Jahr 1946; man sieht den weißen „Riss“ unter den Schiffen und die Spitze der hohlen Sprühsäule, die durch die halbkugelförmige Wilson-Wolke ragt. Der Strand der Insel Bikini im Hintergrund. (U.S. Army Photographic Signal Corps, Wikimedia Commons, Public domain)

Tina Cordova vom Tularosa Basin Downwinders Consortium, das die Bewohner dieses Bundesstaates vertritt, die durch die Strahlung dieser Explosion unter weit verbreiteten Krebserkrankungen und einer hohen Kindersterblichkeit litten, sagte in Bezug auf den ersten Atomtest in Los Alamos, New Mexico: „Es ist eine unbequeme Wahrheit … Die Leute wollen einfach nicht darüber nachdenken, dass amerikanische Bürger bei Trinity bombardiert wurden.“

Ein anderes, äußerst wichtiges Thema hat kaum Beachtung gefunden. Weder der Film noch die durch ihn ausgelöste Diskussion haben sich mit einem der wichtigsten Gründe für das Fortbestehen von Atomwaffen befasst – den Profiten, die sie den Beteiligten an Amerikas riesigem nuklear-industriellen Komplex einbringen.

Nachdem es Oppenheimer und anderen besorgten Wissenschaftlern und Politikern nicht gelungen war, die Truman-Administration davon zu überzeugen, Los Alamos einfach zu schließen und Kernwaffen und die zu ihrer Entwicklung benötigten Materialien unter internationale Kontrolle zu stellen – die einzige Möglichkeit, ein nukleares Wettrüsten mit der Sowjetunion zu verhindern, wie sie es sahen -, wurde der Ausbau des Kernwaffenkomplexes vorangetrieben.

Forschung und Produktion von Atomsprengköpfen und atomar bewaffneten Bombern, Raketen und U-Booten wurden schnell zu einem großen Geschäft, dessen Nutznießer hartnäckig daran arbeiten, jegliche Bemühungen um eine Reduzierung oder Abschaffung von Atomwaffen zu begrenzen.

Die Geburt des nuklear-industriellen Komplexes

Das Manhattan-Projekt, das Oppenheimer leitete, war eines der größten öffentlichen Bauvorhaben in der amerikanischen Geschichte.

Obwohl sich der Oppenheimer-Film auf Los Alamos konzentriert, umfasste es bald weit verstreute Einrichtungen in den gesamten Vereinigten Staaten.

Auf seinem Höhepunkt beschäftigte das Projekt 130.000 Arbeiter – so viele wie in der gesamten US-Autoindustrie zu dieser Zeit.

Laut dem Nuklearexperten Stephen Schwartz, Autor von Atomic Audit, dem bahnbrechenden Werk über die Finanzierung der US-Atomwaffenprogramme, kostete das Manhattan-Projekt bis Ende 1945 fast 38 Milliarden Dollar in heutigen Dollar und trug dazu bei, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, das die Steuerzahler seither fast unvorstellbare 12 Billionen Dollar für Atomwaffen und damit verbundene Programme gekostet hat.

Und die Kosten hören nie auf.

Die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) berichtet, dass die USA allein im letzten Jahr 43,7 Milliarden Dollar für Atomwaffen ausgegeben haben, und ein neuer Bericht des Congressional Budget Office geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren weitere 756 Milliarden Dollar in diese tödlichen Rüstungsgüter fließen werden.

Private Auftragnehmer betreiben heute den Komplex der nuklearen Sprengköpfe und bauen die nuklearen Trägerraketen.

Sie reichen von Raytheon, General Dynamics und Lockheed Martin bis hin zu weniger bekannten Firmen wie BWX Technologies und Jacobs Solutions, die sich allesamt Milliarden von Dollar in Verträgen mit dem Pentagon (für die Produktion von nuklearen Trägersystemen) und dem Energieministerium (für nukleare Sprengköpfe) teilen.

Damit der Geldsegen nicht versiegt – im Idealfall auf ewig – geben diese Unternehmen auch Millionen für Lobbyarbeit bei Entscheidungsträgern aus. Sogar Universitäten sind in die Sache eingestiegen. Sowohl die University of California als auch die Texas A&M sind Teil des Konsortiums, das das Atomwaffenlabor Los Alamos betreibt.

Der amerikanische Sprengkopfkomplex ist ein riesiges Unternehmen mit großen Anlagen in Kalifornien, Missouri, Nevada, New Mexico, South Carolina, Tennessee und Texas. Und nuklear bewaffnete U-Boote, Bomber und Raketen werden in Kalifornien, Connecticut, Georgia, Louisiana, North Dakota, Montana, Virginia, Washington State und Wyoming hergestellt oder stationiert.

Zählt man die Zulieferer hinzu, so sind in den meisten Staaten zumindest einige Aktivitäten im Zusammenhang mit Kernwaffen angesiedelt.

Und diese Nutznießer der Atomwaffenindustrie sind alles andere als still, wenn es um die Debatte über die Zukunft der Atomausgaben und die Politikgestaltung geht.

Die Nuklearwaffen-Lobby

Der Hauptsitz von Jacob Solutions in Dallas. (Shaggylawn65, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Die Institutionen und Unternehmen, die Atombomben, Raketen, Flugzeuge und U-Boote bauen, haben zusammen mit ihren Verbündeten im Kongress eine unverhältnismäßig große Rolle bei der Gestaltung der US-Atompolitik und -ausgaben gespielt.

Sie haben sich in der Regel gegen die Ratifizierung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen durch die USA ausgesprochen, haben die Möglichkeiten des Kongresses, die Finanzierung oder die Stationierung von Interkontinentalraketen (ICBMs) zu reduzieren, strikt eingeschränkt und sich für Waffensysteme wie einen vorgeschlagenen nuklear bewaffneten seegestützten Marschflugkörper eingesetzt, den nicht einmal das Pentagon angefordert hat, während sie gleichzeitig Denkfabriken finanzieren, die für eine immer robustere Atomwaffe eintreten.

Ein Beispiel dafür ist die ICBM-Koalition im Senat (die vom Direktor der Arms Control Association, Daryl Kimball, und anderen Kritikern von Atomwaffen als Teil des „Dr. Strangelove Caucus“ bezeichnet wird). Die ICBM Coalition besteht aus Senatoren aus Staaten mit großen ICBM-Basen oder ICBM-Forschungs-, Wartungs- und Produktionsstätten: Montana, North Dakota, Utah und Wyoming.

Der einzige Demokrat in der Gruppe, Jon Tester (D-MT), ist Vorsitzender des einflussreichen Unterausschusses für Haushaltsmittel des Bewilligungsausschusses des Senats, wo er die ICBM-Ausgaben im Auge behalten und sich bei Bedarf dafür einsetzen kann.

Die ICBM-Koalition im Senat ist für zahlreiche Maßnahmen verantwortlich, die darauf abzielen, sowohl die Finanzierung als auch den Einsatz dieser tödlichen Raketen zu schützen. Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigungsministers William Perry gehören sie zu den „gefährlichsten Waffen, die wir haben“, da ein Präsident bei einer Warnung vor einem möglichen nuklearen Angriff auf das Land nur wenige Minuten Zeit hätte, um den Abschuss zu beschließen und einen nuklearen Konflikt aufgrund eines falschen Alarms zu riskieren.

Die Bemühungen dieser Koalition werden durch die beharrliche Lobbyarbeit einer Reihe lokaler Zusammenschlüsse von führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik in diesen ICBM-Staaten ergänzt. Die meisten von ihnen arbeiten eng mit Northrop Grumman zusammen, dem Hauptauftragnehmer für die neue ICBM, die den Namen Sentinel trägt und deren Entwicklung, Bau und Wartung während ihrer voraussichtlich mehr als 60 Jahre dauernden Lebensdauer mindestens 264 Milliarden Dollar kosten wird.

13. März 2019: General David Goldfein, der damalige Stabschef der Air Force, wird von Tester begrüßt, bevor er bei einer Anhörung des Bewilligungsausschusses des Senats zur Finanzierung der Air Force aussagt. (U.S. Air Force, Adrian Cadiz)

Natürlich haben auch Northrop Grumman und seine 12 wichtigsten ICBM-Zulieferer den Sentinel vorangetrieben. Sie geben jährlich Dutzende von Millionen Dollar für Wahlkampfspenden und Lobbyarbeit aus und beschäftigen ehemalige Mitglieder des Nuklear-Establishments der Regierung, um ihre Argumente gegenüber dem Kongress und der Exekutive vorzubringen.

Und das sind kaum die einzigen Organisationen oder Netzwerke, die sich für die Aufrechterhaltung des nuklearen Wettrüstens einsetzen. Dazu gehören u.a. die Air Force Association und das Submarine Industrial Base Council mit seinem obskuren Namen.

Das größte Druckmittel, das die Atomwaffenindustrie und der Rüstungssektor im Allgemeinen gegenüber dem Kongress haben, sind Arbeitsplätze. Es ist daher merkwürdig, dass die Rüstungsindustrie seit dem Ende des Kalten Krieges immer weniger Arbeitsplätze geschaffen hat. Nach Angaben der National Defense Industrial Association ist die direkte Beschäftigung in der Waffenindustrie von 3,2 Millionen Mitte der 80er Jahre auf heute etwa 1,1 Millionen zurückgegangen.

Selbst ein relativ kleiner Teil des Atombudgets des Pentagon und des Energieministeriums könnte viel mehr Arbeitsplätze schaffen, wenn er in grüne Energie, nachhaltige Infrastruktur, Bildung oder öffentliche Gesundheit investiert würde – je nach Höhe der Ausgaben zwischen 9 und 250 Prozent mehr Arbeitsplätze.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Klimakrise bereits in vollem Gange ist, würde eine solche Umschichtung nicht nur unser Land wohlhabender machen, sondern auch die Welt sicherer, indem sie das Tempo der klimabedingten Katastrophen verlangsamt und zumindest einen gewissen Schutz vor ihren schlimmsten Erscheinungsformen bietet.

Eine neue nukleare Abrechnung?

Protest in Amsterdam gegen das nukleare Wettrüsten zwischen der U.S.-NATO und der Sowjetunion, 1981. (Rob Bogaerts, Anefo, Wikimedia Commons, CC0)

Verlassen Sie sich auf eines: Ein Film, der sich auf den Ursprung von Atomwaffen konzentriert, egal wie stark er ist, wird nicht dazu führen, dass die Kosten und Folgen von Amerikas anhaltender Abhängigkeit von diesen Waffen neu überdacht werden. Aber eine Vielzahl von Gruppen, die sich für Frieden, Rüstungskontrolle, Gesundheit und öffentliche Politik einsetzen, nutzen bereits die Aufmerksamkeit, die der Film erregt hat, um eine öffentliche Aufklärungskampagne zu starten, die darauf abzielt, eine Bewegung zur Kontrolle und schließlich zur Beseitigung der nuklearen Gefahr wiederzubeleben.

Erfahrungen aus der Vergangenheit – von der Kampagne für nukleare Abrüstung, die dazu beitrug, Christopher Nolan zu überzeugen, „Oppenheimer“ zu drehen, bis hin zu den Kampagnen „Ban the Bomb“ und „Nuclear Freeze“, die dazu beitrugen, oberirdische Atomtests zu stoppen und Präsident Ronald Reagan in der Nuklearfrage umzustimmen – legen nahe, dass mit konzertiertem öffentlichen Druck Fortschritte bei der Eindämmung der nuklearen Bedrohung erzielt werden können.

Die öffentlichen Aufklärungsbemühungen rund um den Oppenheimer-Film werden von Gruppen wie dem Bulletin of the Atomic Scientists, der Federation of American Scientists und dem Council for a Livable World aufgegriffen, die zumindest teilweise von Wissenschaftlern des Manhattan-Projekts gegründet wurden, die ihr Leben dem Versuch gewidmet haben, das nukleare Wettrüsten zurückzudrängen; Berufsgruppen wie die Union of Concerned Scientists und Physicians for Social Responsibility; Anti-Kriegs-Gruppen wie Peace Action und Win Without War; die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete International Campaign to Abolish Nuclear Weapons; nuklearpolitische Gruppen wie Global Zero und die Arms Control Association; Anwälte für Marshall-Insulaner, „Downwinders“ und andere Opfer des Nuklearkomplexes; und glaubensbasierte Gruppen wie das Friends Committee on National Legislation.

Die von indianischen Ureinwohnern geführte Organisation Tewa Women United hat eine Website mit dem Titel „Oppenheimer – and the Other Side of the Story“ (Oppenheimer – und die andere Seite der Geschichte) eingerichtet, die sich auf „die indigenen und landbewohnenden Völker, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die Vergiftung und Verseuchung heiliger Ländereien und Gewässer, die bis heute andauert, und die anhaltenden verheerenden Auswirkungen der nuklearen Kolonisierung auf unser Leben und unsere Lebensgrundlagen“ konzentriert.

[Zum Thema: Der Film & der Moment, die nukleare Aufrüstung zu stoppen]

Auf globaler Ebene ist das Inkrafttreten eines Atomwaffenverbotsvertrags im Jahr 2021 – offiziell bekannt als Vertrag über das Verbot von Atomwaffen – ein Zeichen der Hoffnung, auch wenn die Atomwaffenstaaten noch nicht beigetreten sind. Allein die Existenz eines solchen Vertrags trägt zumindest zur Delegitimierung von Atomwaffen bei. Er hat Dutzende von großen Finanzinstituten dazu veranlasst, unter dem Druck von Kampagnen wie Don’t Bank on the Bomb keine Investitionen mehr in die Atomwaffenindustrie zu tätigen.

In Wahrheit könnte die Situation nicht einfacher sein: Wir müssen die Atomwaffen abschaffen, bevor sie uns abschaffen. Es bleibt zu hoffen, dass „Oppenheimer“ dazu beiträgt, den Boden für Fortschritte bei diesem allzu wichtigen Unterfangen zu bereiten, angefangen mit einer offenen Diskussion darüber, was jetzt auf dem Spiel steht.

William D. Hartung, ein regelmäßiger Gast bei TomDispatch, ist Direktor des Arms and Security Program am Center for International Policy und zusammen mit Elias Yousif Autor von U.S. Arms Sales Trends 2020 and Beyond: From Trump to Biden. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

