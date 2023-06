https://www.nachdenkseiten.de/?p=99177

Propaganda auf allen Kanälen Ein Artikel von: Jens Berger

Seit gut einer Woche läuft nun die mit großem Tamtam angekündigte Offensive der Ukraine. In den deutschen Medien war es jedoch lange still – die katastrophalen ukrainischen Verluste der Anfangstage wurden erst zeitversetzt und verharmlosend erwähnt, als es parallel dazu kleinere „Erfolgsmeldungen“ gab, die dann aber in epischer Breite zu strategischen Erfolgen hochgespielt wurden. Wer möglichst unabhängige und neutrale Berichte sucht, schaut in die Röhre. Deutschlands Medien haben ein derartiges Pro-Ukraine-Bias entwickelt, dass man kaum mehr von Journalismus sprechen kann. Was dem Publikum vorgesetzt wird, ist Meinungsmache. Diese Meinungsmache schadet allen – auch der Ukraine. Von Jens Berger.



Für Carlo Masala ist alles klar – darauf hat Albrecht Müller gestern bereits hingewiesen: „Erste Erfolge sind zu sehen. Aber es gilt: Diese Offensive wird lange dauern und sie wird sehr blutig werden“, so der „Experte“ am Sonntagabend im heute Journal. Ähnlich sieht es der SPIEGEL, der bei seiner Analyse ausschließlich ukrainische und pro-ukrainische Quellen zitiert, deren Wahrheitsgehalt er nicht infrage stellt. Alles, was die Erfolgsmeldung dieser Quellen infrage stellt, gilt dort als russische Propaganda. Eine wahre Jubelarie auf das „strategisch kluge Vorgehen“ der Ukraine kam am Wochenende im Deutschlandfunk, wo die Schreibtischfeldherrin Gesine Dornblüth die ukrainischen Desinformationen gar zur Taktik erklärt, die „voll aufgegangen sei“, da sie die Russen „verwirrt“ habe. Nun ja, so verwirrt waren die Russen dann wohl doch nicht. Besonders absurd ist dabei, dass ausgerechnet BILD-Korrespondent Julian Reichelt (Spitzname „Jihadi Julian“), der sich seit jeher als Twitter-Feldheer geriert, als einer der wenigen westlichen Journalisten schon früh von den Verlusten der Ukrainer berichtete und sich dafür von pro-ukrainischen Twitter-Kanälen den Vorwurf anhören musste, er sei ein russischer Troll.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

