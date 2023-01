Propagandists Have Created a False Picture of the Conflict in Ukraine, Leaving the West Unprepared for the Outcome Propagandists Have Created a False Picture of the Conflict in Ukraine, Leaving the West Unprepared for the Outcome Paul Craig Roberts For some months I have been perusing David Johnson’s “Russian List,” a daily collection of newspaper and journal articles written by commentators and alleged academic experts.I must say for



Propagandisten haben ein falsches Bild des Konflikts in der Ukraine gezeichnet und lassen den Westen unvorbereitet auf den Ausgang des Konflikts zurück



von Paul Craig Roberts

3. Januar

Seit einigen Monaten lese ich David Johnsons “Russian List”, eine tägliche Sammlung von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, die von Kommentatoren und angeblichen akademischen Experten verfasst wurden. Ich muss sagen, dass die Artikel größtenteils höchst unrealistische antirussische Propaganda sind. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es in der westlichen Welt nur wenige Russlandexperten gibt. Während des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert gab es intelligente und sachkundige Diskussionen über Meinungsverschiedenheiten zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Politik. Heute gibt es Propaganda, die teilweise so absurd ist, dass sie lächerlich ist.

Moon aus Alabama ist der gleichen Meinung wie ich. In Johnsons Russischer Liste vom 2. Januar findet sich ein Artikel von Moon aus Alabama mit dem Titel “Der Mangel an guten Analysen trägt zum Niedergang des Westens bei”. Er beginnt: “Was mich im vergangenen Jahr wirklich getroffen hat, war der Mangel an korrekten Analysen in den Mainstream-Medien und in der Politik in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Wenig bis gar nichts basiert auf Fakten. Mehr als 90 % des veröffentlichten Materials ist Propaganda.”

Ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin genau so frustriert. Steven Cohen war wohl der letzte objektive und sachkundige Russlandexperte in den USA.

Moon of Alabama zitiert eine Reihe von “Experten”, vom Department of War Studies, King’s College London, bis hin zu kommandierenden US-Generälen und einer Reihe von Politikern, und kommt zu dem Schluss, dass die Äußerungen “wahnhafter Unsinn” sind. https://www.moonofalabama.org/2022/12/lack-of-good-analyses-contributes-to-the-decline-of-the-west.html#more

Die Auswahl auf Johnsons russischer Liste für den 2. Januar bestätigt die Schlussfolgerung von Moon of Alabama. Das Wall Street Journal berichtet, dass die Ukraine 200 bis 600 der neu stationierten russischen Soldaten mit einem Schlag vernichtet und gleichzeitig russische Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur erfolgreich abgewehrt hat. Die wahnhaften Schreiber der Zeitung behaupten, die russischen Angriffe seien nicht mehr wirksam, da die westlichen Verbündeten der Ukraine die ukrainische Luftverteidigung verstärkt hätten. Warum ist dann die Hälfte der Ukraine ohne Strom?

Patrick Cockburn schreibt in CounterPunch mit einem totalen Hirngespinst:

“Selten in der europäischen Geschichte hat eine Invasionsmacht ihre eigene Stärke so übertrieben und die ihres Feindes so unterschätzt wie Russland, als es die Ukraine am 24. Februar angriff. Zehn Monate, nachdem Präsident Wladimir Putin der russischen Armee den Befehl zur Eroberung der Ukraine gegeben hat, ist die tragische Absurdität seines gigantischen Fehlers immer noch atemberaubend.

“Russland hat sich weder politisch noch militärisch von dieser anfänglichen Fehleinschätzung über den wahrscheinlichen Erfolg einer Invasion erholt – und es ist schwer vorstellbar, wie es das in Zukunft tun kann.”

Wie Putin immer wieder betonte, besteht der Zweck seiner begrenzten Militäroperation darin, die ukrainischen Streitkräfte aus den Donbass-Republiken zu vertreiben, und nicht darin, in die Ukraine einzufallen und sie zu erobern. Bis vor kurzem ließ Putin die Ukraine mit Ausnahme des Donbass in Ruhe. Jetzt, da Washington den Krieg ausgeweitet hat, wird es 2023 wahrscheinlich zu einem russischen Politikwechsel und der Zerstörung der Ukraine kommen.

Cockburn, der einst ein ehrlicher Reporter war, ist jetzt in reine Propaganda eingetaucht: Russland steht am Rande der Niederlage.

David Martin, der für CBS News schreibt, hält Putins Ukraine-Krieg für ein “militärisches Debakel” für Russland.

Der Militärwissenschaftler Fred Kagan sagt: “Ich glaube nicht, dass er [Putin] akzeptiert hat, dass er besiegt ist, denn das Wesen von Putin besteht darin, niemals zu akzeptieren, dass man besiegt wurde.”

Kagan gibt sich nicht damit zufrieden, ein einmaliger Narr zu sein, sondern besteht darauf, ein doppelter Narr zu sein: “Die Kunst besteht darin, Putin zu verstehen zu helfen, dass er diese Runde verloren hat und es an der Zeit ist, das Blatt zu wenden. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass dieser Ansatz, dieser militärische Ansatz, am Ende ist und er gar nicht anders kann, als hier weiter zu verlieren. So weit ist er noch nicht, und wir müssen den Ukrainern helfen, ihn so schnell wie möglich dorthin zu bringen.”

Newsweek beruft sich auf Michael McFaul, den parteiischsten aller antirussischen Propagandisten, die sich als Experten ausgeben, und behauptet, Putin sei durch seinen mangelnden Erfolg in der Ukraine geschwächt worden und stehe vor seinem Aus als russischer Führer.

Andere “Experten” sagen voraus, dass die Ukraine Russland von der Krim vertreiben wird. Ursprünglich sollte dies bis Weihnachten geschehen. Jetzt ist es wann auch immer. Da sich der russische Marinestützpunkt im Schwarzen Meer auf der Krim befindet, sage ich, dass es nie soweit sein wird.

Jetzt, da die Stimmen der Experten von offiziellen Berichten beherrscht werden, hat die westliche Welt kein Verständnis für die Situation in der Ukraine, für das Warum und Wozu und für das offensichtliche Ergebnis.

Putin, ein westlich orientierter Liberaler, der zu Beginn seiner Präsidentschaft alles tat, um Russland in den Westen einzubinden, hat genug Zurückweisungen und Demütigungen erfahren, um endlich zu begreifen, was er 1991 aus der Lektüre der Wolfowitz-Doktrin des US-Verteidigungsministers hätte lernen können, nämlich dass Washington dafür sorgen will, dass Russland gegen den Unilateralismus der USA machtlos ist. Es hätte dem Kreml von Anfang an klar sein müssen, dass Washington nicht zulassen würde, dass der Konflikt auf den Donbass beschränkt bleibt.

Hegemonie ist das erklärte Ziel der US-Außenpolitik, und Russland und China stehen dem im Weg. In Anbetracht der Hybris in Washington und der völlig unrealistischen westlichen Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine steht uns in Zukunft ein größerer Krieg bevor.

Gilbert Doctorow beschreibt treffend, wie der Konflikt Russland geeint hat. https://gilbertdoctorow.com/2023/01/02/wars-make-nations/

Übersetzt mit Deepl.com

