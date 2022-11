https://consortiumnews.com/2022/11/22/chris-hedges-reading-proust-in-war/?eType=EmailBlastContent&eId=19dd0b8e-e3cd-4945-91f9-70eec7c84088

Marcel Proust – von Mr. Fish.

Marcel Proust starb vor einem Jahrhundert, am 18. November 1922, und hinterließ eine der bemerkenswertesten literarischen Untersuchungen der menschlichen Natur und Gesellschaft.

Proust im Krieg lesen



Von Chris Hedges

ScheerPost.com

22. November 2022

Während des Krieges in Bosnien arbeitete ich mich durch die sieben Bände von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Der mit 400 Figuren bevölkerte Roman war keine Flucht vor dem Krieg.

Das Gespenst des Todes und der vergehenden Welt der Belle Époque verfolgt Prousts Werk. Er schrieb es, als er im Sterben lag; tatsächlich nahm Proust in der Nacht vor seinem Tod in seinem hermetisch verschlossenen, mit Kork ausgekleideten Schlafzimmer in Paris noch Korrekturen am Manuskript vor.

Der Roman war ein Objektiv, das es mir ermöglichte, über den Zerfall, die Wahnvorstellungen und die Sterblichkeit um mich herum nachzudenken. Proust gab mir die Worte, um Aspekte des menschlichen Zustands zu beschreiben, die ich instinktiv kannte, aber nur schwer artikulieren konnte.

Er verdeutlicht die widersprüchlichen Wahrnehmungen der Realität, die sich im Krieg noch verschärfen, und wie jeder von uns zu seinen eigenen, eigenwilligen Wahrheiten kommt. Er erforscht die Zerbrechlichkeit der menschlichen Güte, die Verlockung und Hohlheit von Macht und sozialem Status, die Unbeständigkeit des menschlichen Herzens und den Rassismus, insbesondere den Antisemitismus.

Wer in seinem Werk einen Rückzug aus der Welt sieht, ist ein schlechter Leser von Proust. Seine Stärke ist sein freudsches Verständnis für die unterirdischen Kräfte, die die menschliche Existenz prägen. Der Roman gründet auf der bitteren Weisheit des Predigers: Die Schönheit der Jugend, die Verlockungen des Ruhmes, des Reichtums, des Erfolges, der Macht sowie die literarische und künstlerische Brillanz fordern einen entsetzlichen Tribut von denen, die sich von ihnen betören lassen, denn sie sind vergänglich und gehen zugrunde.

Ich war in Kroatien, als die serbischen Dörfer von der kroatischen Armee ethnisch gesäubert wurden. Ich beobachtete, wie ein älterer Veteran des Partisanenkrieges in einem Rollstuhl aus seinem Haus geschoben wurde, das er nie wieder bewohnen würde, mit seinen Medaillen aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Brust. Der aufkommende ethnische Nationalismus hatte das alte Jugoslawien ausgelöscht und damit auch seinen Status und seinen Platz in der Gesellschaft.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. (Mark Morgan, Flickr, CC BY 2.0)

Der letzte Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist bevölkert mit den gealterten Hüllen einstmals großer Schauspieler, Schriftsteller und Aristokraten, die in Vergessenheit geraten sind, als die Menge zu neuen Koryphäen strömte.

Die gefeierte Schauspielerin La Berma, eine nur noch spärlich verkleidete Sarah Bernhardt, die zu gebrechlich ist, um auf die Bühne zu gehen, wird ignoriert. Die Kurtisane Odette de Crécy, die Leidenschaft von Charles Swann, einer der Hauptfiguren des Romans, war einst eine große Schönheit, die Paris in ihren Bann zog, doch im Alter wird sie in eine Ecke des modischen Salons ihrer Tochter verbannt, wo sie zum Gespött wird.

Sie war “unendlich pathetisch geworden; sie, die Swann und allen anderen untreu gewesen war, fand nun, dass das ganze Universum ihr untreu war”, schreibt Proust über Odette.

Die Sockel, auf denen die Mächtigen und Berühmten stehen – und von denen sie glauben, dass sie unverrückbar sind – zerfallen und lassen sie wie König Lear nackt auf der Heide zurück. Als Swann die Verfolgung des zu Unrecht des Hochverrats beschuldigten jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus anprangert, wird er zur Unperson und kommt zusammen mit anderen “Dreyfusards” auf die schwarze Liste. Émile Zola, Frankreichs berühmtester Schriftsteller jener Zeit, musste ins Exil gehen, weil er Dreyfus verteidigte.

“Denn der Instinkt der Nachahmung und die Abwesenheit von Mut beherrschen die Gesellschaft und den Mob gleichermaßen”, stellt Proust fest. “Und wir alle lachen über einen Menschen, den wir verspottet sehen, was uns aber nicht daran hindert, ihn zehn Jahre später in einem Kreis zu verehren, in dem er bewundert wird.”

Der Krieg verdeutlicht diese Proustschen Wahrheiten. Wie im Roman durchdrang der Tod mein Leben in Sarajewo, einer belagerten Stadt, die täglich von Hunderten von Granaten getroffen wurde und unter ständigem Scharfschützenbeschuss stand. Vier bis fünf Menschen starben täglich, und vielleicht ein weiteres Dutzend wurde verwundet. Aber selbst wenn der Tod allgegenwärtig war, versuchten diejenigen, die sich verzweifelt an das Leben klammerten, seine Realität zu verdrängen. Der Tod war etwas, das jemand anderem passierte.

Diese Verleugnung des Todes und unserer bevorstehenden Sterblichkeit wird von Proust aufgegriffen, als Swann dem Herzog und der Herzogin von Guermantes mitteilt, dass er krank ist und nur noch drei oder vier Monate zu leben hat. Der Herzog und die Herzogin, die auf dem Weg zu einer Dinnerparty sind und sich nicht mit der Endgültigkeit des Todes auseinandersetzen wollen, tun die Prognose als Fiktion ab. Swann akzeptiert zähneknirschend, dass “ihre eigenen gesellschaftlichen Verpflichtungen Vorrang vor dem Tod eines Freundes hatten”.

“Lassen Sie sich von dem Unsinn dieser verdammten Ärzte nicht beunruhigen”, sagt ihm der Herzog. “Das sind Dummköpfe. Du bist so gesund wie eine Glocke. Du wirst uns alle begraben!”

Mutationen des Selbst

Der Tod der Großmutter des Erzählers sowie der Tod seiner Geliebten Albertine, einer Version von Prousts Geliebtem und Chauffeur Alfred Agostinelli, der 1914 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, offenbaren die Mutationen des Ichs. Marcel, der Erzähler, beklagt die Trauer nicht, denn sie bewahrt die Verbindung zu denen, die wir verloren haben. Er beklagt den Tag, an dem er nicht mehr trauert, den Tag, an dem das Ich, das verliebt war, nicht mehr existiert. Er schreibt:

“Auch ich weinte noch, als ich noch einmal für einen Augenblick der frühere Freund von Albertine wurde. Aber es war eine neue Persönlichkeit, die ich dazu neigte, mich ganz und gar zu verändern. Nicht weil andere Menschen tot sind, schwindet unsere Zuneigung zu ihnen, sondern weil wir selbst im Sterben liegen. Albertine hatte keinen Grund, ihrer Freundin Vorwürfe zu machen. Der Mann, der seinen Namen an sich reißt, ist nur sein Erbe. Wir können nur dem treu sein, woran wir uns erinnern, und wir erinnern uns nur an das, was wir gekannt haben. Mein neues Ich, während es im Schatten des alten aufwuchs, hatte das andere oft von Albertine sprechen hören; durch dieses andere Ich, durch die Geschichten, die es von ihm erfuhr, glaubte es, sie zu kennen, fand sie liebenswert, liebte sie; aber es war nur eine Liebe aus zweiter Hand.”

Unbelebte Gegenstände tragen eine mystische Kraft in sich, die diese verlorenen Gefühle von Trauer, Freude und Liebe wiedererwecken kann. Sie kehren nicht durch einen Willensakt zurück, sondern durch unwillkürliche Erinnerung. Ein Geruch, ein Anblick oder ein Geräusch entzündet plötzlich das, was verschüttet und sonst unzugänglich ist. Das berühmteste Beispiel ist das Eintauchen der Petite Madeleine in den Tee, das eine plötzliche Erinnerung an Marcels Kindheit in Combray hervorruft.

“Ich finde den keltischen Glauben sehr vernünftig, dass die Seelen derer, die wir verloren haben, in irgendeinem minderwertigen Geschöpf, in einem Tier, in einer Pflanze, in irgendeinem unbelebten Ding gefangen gehalten werden, das für uns tatsächlich verloren ist, bis zu dem Tag, der für viele nie kommt, an dem wir zufällig in der Nähe des Baumes vorbeikommen und in den Besitz des Objekts kommen, das ihr Gefängnis ist”, schreibt Proust. “Dann zittern sie, sie rufen nach uns, und sobald wir sie erkannt haben, ist der Bann gebrochen. Von uns befreit, haben sie den Tod überwunden und kehren zurück, um mit uns zu leben.”

Die Kunst – Literatur, Poesie, Tanz, Theater, Musik, Architektur, Malerei, Bildhauerei – gibt den Bruchstücken unseres Lebens einen Zusammenhang. Die Kunst verleiht den nicht greifbaren, nicht rationalen Kräften der Liebe, der Schönheit, der Trauer, der Sterblichkeit und der Suche nach dem Sinn Ausdruck.

Ohne Kunst, ohne Vorstellungskraft, ist unsere kollektive und individuelle Vergangenheit unzusammenhängend, ohne Kontext. Kunst öffnet uns für Ehrfurcht und Geheimnis. Kunst ist nicht, wie der Maler Elstir im Roman sagt, eine Reproduktion der Natur. Sie ist der Eindruck, den die Natur auf den Künstler macht. Sie ringt mit dem Transzendenten.



Porträt von Frau Geneviève Bizet von Jules-Élie Delaunay, im Musée d’Orsay, 1878. Sie diente als Teilinspiration für die Figur der Odette. (Public Domain, Wikimedia Commons)

Die Phantasie ist jedoch Segen und Fluch zugleich. Sie kann selbstzerstörerisch sein, wenn wir das, was wir uns vorstellen, mit der Realität verwechseln. Swanns Verliebtheit in Odette zum Beispiel wird durch ihre Ähnlichkeit mit den von Sandro Botticelli in der florentinischen Renaissance gemalten Frauen angetrieben. Es ist das Gemälde, das Bild, nicht Odette, das Swann anbetet, eine Tatsache, der er sich schließlich stellt, erstaunt darüber, dass er einer Frau den Hof gemacht hat, “die nicht mein Typ war”. Marcel wird am Ende des Romans zu einem ähnlichen Schluss kommen, indem er die aristokratischen Eliten, die ihn in seiner Jugend geblendet haben, als Mittelmäßigkeiten betrachtet, die durch seine Phantasie in den Rang von Halbgöttern erhoben wurden.

Zugleich ist die Phantasie der Treibstoff der Kunst. Kunst, so erinnert uns Proust, braucht Arbeit – wie in dem fiktiven Musikstück, der “Sonate von Vinteuil”, die Swann mit Odette in Verbindung bringt.

“Oft hört man nichts, wenn man zum ersten Mal ein Musikstück hört, das überhaupt kompliziert ist”, schreibt er. “Denn unser Gedächtnis ist im Verhältnis zur Komplexität der Eindrücke, mit denen es beim Hören konfrontiert wird, winzig, so kurz wie das Gedächtnis eines Menschen, der im Schlaf an tausend Dinge denkt und sie sofort wieder vergisst, oder wie das eines Menschen in der zweiten Kindheit, der sich keine Minute später daran erinnern kann, was man ihm gerade gesagt hat.”

Es sind, schreibt er, “die am wenigsten wertvollen Teile, die man zuerst wahrnimmt”. Er fährt fort,

“Aber, weniger enttäuschend als das Leben, beginnen große Kunstwerke nicht damit, uns das Beste von sich selbst zu geben […] Aber wenn diese ersten Eindrücke abgeklungen sind, bleibt für unseren Genuss eine Stelle übrig, deren Struktur zu neu und fremd war, um unserem Verstand etwas anderes als Verwirrung zu bieten, die ihn ununterscheidbar gemacht und so unversehrt bewahrt hatte; und dieses, an dem wir jeden Tag vorbeigegangen waren, ohne es zu kennen, das sich für uns aufbewahrt hatte, das durch die bloße Kraft seiner Schönheit unsichtbar geworden und unbekannt geblieben war, das kommt zu uns zuletzt. Aber wir werden es auch als letztes loslassen. Und wir werden es länger lieben als die anderen, weil wir länger gebraucht haben, um es zu lieben.”

Die äußere Welt der fünf Sinne wird bei Proust immer von der durch die Phantasie konstruierten inneren Welt besiegt. Nichts könnte im Krieg wahrer sein. Die Kriegsteilnehmer arbeiten unablässig daran, dem Sinnlosen einen Sinn zu geben. Sie formen Geschichten aus dem Chaos. Sie suchen nach einem Sinn in der Bedeutungslosigkeit.

In einem Feuergefecht ist man sich nur dessen bewusst, was ein paar Meter um einen herum geschieht. Aber wenn das Feuergefecht vorbei ist, geschehen zwei Dinge. Diejenigen, die als Sieger aus dem Feuergefecht hervorgehen, wühlen sich durch die Taschen der Toten und untersuchen die Fotos und Dokumente auf den Leichen derer, die sie getötet haben. Gleichzeitig setzen sie eine Geschichte über das Geschehen zusammen.

Diese Erzählung ist größtenteils eine Fiktion, denn es stehen nur Bruchstücke zur Verfügung, die zu einem kohärenten Ganzen zusammengeschustert werden können. Aber ohne diese Erzählung ist die Erfahrung, wie das Leben selbst, nicht erträglich.

Proust schildert die giftigen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die französische Gesellschaft, verkörpert durch die Gastgeberin Mme. Verdurin, die den Krieg nutzt, um ihr soziales Prestige zu steigern, während die selbstmörderische Taktik der französischen Generäle zu 6 Millionen Opfern führt, darunter 1,4 Millionen Tote und 4,2 Millionen Verwundete, sowie zu zahlreichen Meutereien in der Armee.

Generäle und Kriegsminister werden zu Berühmtheiten. Künstler werden geschmäht oder ignoriert, es sei denn, sie produzieren Kriegskitsch. Frauen schmücken sich mit “Ringen oder Armbändern aus Bruchstücken explodierter Granaten oder Kupferbändern aus 75-Millimeter-Munition”.

Die Reichen, die vor Patriotismus strotzen, aber wenig opfern, beschäftigen sich mit Wohltätigkeitsveranstaltungen für die Soldaten an der Front, mit Benefizveranstaltungen und Nachmittagsteepartys. Die Klischees der Kriegszeit, die von der Presse verstärkt werden, werden von der Öffentlichkeit gedankenlos nachgeplappert. “Die Idiotie der Zeit veranlasste die Menschen dazu, sich stolz der Ausdrücke der Zeit zu bedienen”, bemerkt Proust.

Der Krieg verwischt die Grenzen zwischen Zivilisten und Militärs. Er degradiert Sprache und Kultur. Er schürt einen giftigen Nationalismus. Er läutet das moderne Zeitalter des industriellen Krieges ein, in dem die Nationen ihre Ressourcen dem Militär zur Verfügung stellen und damit auch ihre politische und soziale Macht ausbauen. Der Krieg, der den Hintergrund des letzten Kapitels bildet, läutet das Ende von La Belle Époque ein.

Die Öffentlichkeit schloss sich den Modernisten des Krieges an, “nachdem sie sich den Modernisten der Literatur und der Kunst widersetzt hatte”, schreibt Proust, weil es “eine akzeptierte Mode ist, so zu denken, und auch, weil die kleinen Gemüter nicht von der Schönheit, sondern von der Größe der Handlung erdrückt werden”.

Proust fängt die Diskrepanz zwischen der sinnlichen Welt des Krieges und der mythischen Version des Krieges ein, die alle Konflikte plagt und zu einer bitteren Entfremdung zwischen denen führt, die den Krieg auf dem Schlachtfeld erleben, und denen, die ihn in Sicherheit feiern. Diejenigen, die den Kriegsmythos in sich aufnehmen, verfallen in eine Orgie der Selbstüberhöhung, nicht nur, weil sie glauben, einer überlegenen Nation anzugehören, sondern weil sie als Angehörige dieser Nation davon überzeugt sind, mit überlegenen Tugenden ausgestattet zu sein.

Die Kehrseite des Nationalismus sind Rassismus und Chauvinismus, denn in dem Maße, wie wir uns selbst erhöhen, verunglimpfen wir andere, insbesondere den Feind. Wenn Proust über Antisemitismus schreibt, trifft er eine wichtige Unterscheidung zwischen Laster und Verbrechen, eine Unterscheidung, die Hannah Arendt in Die Ursprünge des Totalitarismus ausführlich zitiert.

In der Dekadenz der Belle Époque waren Juden in den großen Salons zugelassen, bis zur Dreyfus-Affäre. Sie galten als exotisch, wenn auch mit dem Laster des Jüdischseins behaftet. Das Laster ist kein Willensakt, sondern eine angeborene, psychologische Eigenschaft, die man weder wählen noch ablehnen kann.

“Die Bestrafung”, schreibt Proust, “ist das Recht des Verbrechers”, das ihm genommen wird, wenn “die Richter annehmen und eher geneigt sind, den Mord bei den Invertierten [Homosexuellen] und den Verrat bei den Juden aus Gründen zu begnadigen, die sich aus der … rassischen Prädestination ergeben”.

Der Unterschied zwischen dem Laster, das niemals beseitigt werden kann, und dem Verbrechen definiert den Krieg, so wie er einige Jahre nach der Veröffentlichung von Prousts Roman den Faschismus definierte. Der Feind verkörpert das Böse nicht nur aufgrund der von ihm begangenen Taten, sondern aufgrund seines Wesens an sich. Die Ausrottung des Bösen erfordert daher die Ausrottung aller, die mit dem Laster infiziert sind. Die einzige Möglichkeit zu überleben besteht darin, sein Wesen zu verleugnen und zu verbergen.

Die Juden in Frankreich konvertierten zum Christentum. Homosexuelle gaben vor, heterosexuell zu sein. Muslime und Kroaten im serbisch besetzten Bosnien gaben vor, Serben zu sein. Serben und Muslime in Kroatien gaben vor, Kroaten zu sein.

Diese Mutationen, so warnte Proust, verwandeln die Seligen und Verdammten in Karikaturen, die von Demagogen und dem Pöbel leicht zu manipulieren sind. Die Feindseligkeit gegenüber Unterschieden ist ein unheilvoller Schritt in Richtung Tyrannei, sei es die kleine Tyrannei der herrschenden Klasse oder die große Tyrannei des Totalitarismus.

Proust hat eine düstere Sicht auf die menschliche Natur. Diejenigen, die im Roman Wohltätigkeit und Freundlichkeit üben, haben fast immer Hintergedanken oder bestenfalls gemischte Motive. Wir verraten Menschen für Bagatellen. Wir geben unsere angebliche Moral auf, um uns selbst voranzubringen. Wir sind gleichgültig gegenüber menschlichem Leid. Wir greifen die Fehler der anderen an, erliegen aber denselben Fehlern, wenn wir “von den Umständen ausreichend berauscht sind”.

Aber weil Proust so wenig von uns erwartet, schenkt er selbst den abscheulichsten seiner Figuren, die am Ende des Romans in einem Totentanz vergehen, Mitleid, Mitgefühl und Vergebung. Unser Innenleben, so folgert er, ist letztlich unergründlich, denn es ist immer im Wandel begriffen. Wenn wir altern, werden wir zu Hüllen, zu verblassten Masken, die nur noch durch unsere Namen identifizierbar sind.

Die menschliche Torheit wird jedoch durch unsere kindliche Sehnsucht nach der Unmöglichkeit des Ewigen und Absoluten angesichts des zerstörerischen Rachens der Zeit erlöst.

Proust erinnert uns daran, wer wir sind und wer wir werden sollen. Er lüftet den Schleier über unseren Ansprüchen und ruft uns auf, uns selbst in unserem Nächsten zu sehen. Indem er seine verschwundene Welt verewigt, stellt Proust die verschwindende Welt um uns herum bloß und macht sie heilig.

Seine Wahrnehmungen waren ein Balsam, ein tiefer Trost im Wahnsinn des Krieges, wo der Mob nach Blut giert, der Tod wahllos zuschlägt, Wahnvorstellungen mit der Realität verwechselt werden und die Vergänglichkeit des Daseins erschreckend spürbar ist. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung “The Chris Hedges Report”.

Anmerkung des Autors an die Leser: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Schnelligkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung “The Chris Hedges Report” produzieren kann.

