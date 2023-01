Psychological Tyranny Is Still Tyranny: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Western “liberal democracies” are just totalitarian regimes with more money and better narrative management. The US-centralized empire controls the global south with bombs, bullets and blockades and controls the rest of us with mass-scale psychological manipulation. Sure it’s more pleasant to be sitting where we are rather than at the barrel of the gun, but don’t confuse pleasantness with freedom.

Psychologische Tyrannei ist immer noch Tyrannei: Anmerkungen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

7. Januar 2022

❖

Westliche “liberale Demokratien” sind nur totalitäre Regime mit mehr Geld und besserem Narrativ-Management. Das zentralisierte US-Imperium kontrolliert den globalen Süden mit Bomben, Kugeln und Blockaden und kontrolliert den Rest von uns mit massenhafter psychologischer Manipulation.

Sicherlich ist es angenehmer, dort zu sitzen, wo wir sind, als am Gewehrlauf, aber verwechseln Sie nicht Annehmlichkeit mit Freiheit. Es ist schön, dass man hier seine Regierung kritisieren und im Laden kaufen darf, was man sich leisten kann. Es wäre auch angenehm, in einem Bottich zu leben, dessen Gehirn an eine virtuelle Welt des endlosen Vergnügens angeschlossen ist, aber das wäre keine Freiheit. Psychologische Tyrannei ist immer noch Tyrannei.

❖

Solange Propagandisten in der Lage sind, eine kritische Masse von Menschen davon zu überzeugen, nicht auf Veränderungen zu drängen, wird es nie zu Veränderungen kommen. Solange Propagandisten eine kritische Masse von Menschen so manipulieren können, dass sie diesen Plänen zustimmen, wird man verwerfliche Pläne nie aufhalten können. Propaganda ist Feind Nr. 1.

Jede andere Lösung, über die gesprochen wird, ist zweitrangig gegenüber dem Problem, dass das Imperium in der Lage ist, eine kritische Mehrheit der Menschen psychologisch zu manipulieren. Wahlstrategien, Organisationsarbeit, Aktivismus, Proteste – nichts davon wird zum Erfolg führen, solange die öffentliche Wahrnehmung kontrolliert wird.

Die gute Nachricht ist, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Massenmedien auf einem historischen Tiefstand ist, während unsere Fähigkeit, unerlaubte Ideen und Informationen miteinander zu teilen, auf einem historischen Höchststand ist. Die schlechte Nachricht ist, dass dies immer noch nicht ausreicht und dass die Online-Zensur abweichende Meinungen zunehmend unterdrückt.

Wir müssen uns also bewegen. Wir müssen daran arbeiten, das öffentliche Misstrauen gegenüber den imperialen Medien zu verstärken und den Menschen zu zeigen, dass sie von den Mächtigen ständig über ihr Land, ihre Regierung und ihre Welt getäuscht werden. Propaganda funktioniert nur, wenn die Menschen der Quelle vertrauen.

Dies ist die vorderste Linie der Revolution. Alles andere kommt erst an zweiter Stelle, denn solange man sich nicht mit der Tatsache auseinandersetzt, dass unser Feind über die mächtigste narrative Kontrollmaschine in der Geschichte der Zivilisation verfügt, wird keines der anderen revolutionären Ideale jemals verwirklicht werden können. Die imperiale Spin-Maschine sollte daher unser Hauptziel sein. Greifen Sie die Nachrichtenmedien des Imperiums und seine Manipulatoren in Hollywood und Silicon Valley an, entlarven Sie ihre Lügen und schwächen Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Institutionen, damit die Menschen nicht länger von ihnen manipuliert werden können.

Jeder positiven Veränderung im menschlichen Verhalten – ob individuell oder kollektiv – geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Alles, was wir tun müssen, ist, das öffentliche Bewusstsein darüber zu erweitern, was wirklich passiert. Je mehr Menschen aufwachen, desto mehr Menschen werden zur Verfügung stehen, um uns zu helfen.

Jeder gesunde Impuls wird von unseren Machthabern verdreht. Das Streben nach Gleichberechtigung für Frauen wurde in eine Verdoppelung der Belegschaft und eine Kürzung der Löhne der Arbeitnehmer umgewandelt. Der Vorstoß für Rassengleichheit und LGBT-Rechte wird dahingehend verdreht, dass man für missbräuchliche imperialistische Parteien stimmen muss. Der gesunde Impuls für globale Arbeitersolidarität wird von imperialistischen Managern mit dem Finger auf Linke gezeigt, die “Solidarität” mit Demonstranten in vom Imperium angegriffenen Ländern und mit ukrainischen Soldaten, die in einem Stellvertreterkrieg der USA kämpfen, zeigen müssen. Alles Gesunde wird verdreht.

Nichts von alledem bedeutet, dass diese gesunden Impulse jetzt ungesund sind. Nur weil sie von den Managern des Narrativs in Richtung Krankheit verdreht werden, heißt das nicht, dass wir uns nicht weiterhin nach Gesundheit sehnen sollten. Das Problem sind nicht die Bewegungen für soziale Gerechtigkeit usw., sondern die Manipulationen, die ihnen übergestülpt werden. Deshalb lege ich so viel Wert darauf, die imperiale narrative Kontrolle zu stürzen. Die Fähigkeit des Imperiums, die vorherrschenden Narrative in unserer Gesellschaft zu manipulieren, ist das, was uns ineffektiv und verwirrt hält. Solange wir ihre Fähigkeit, die Wahrnehmung der Realität zu verdrehen, nicht zerstören können, haben sie uns in der Hand.

❖

Der Widerstand gegen die Kriegstreiberei der USA gegen China bietet der Antikriegs-Linken einen Bereich, in dem sie die Antikriegs-Rechte öffentlich übertreffen kann, denn die meisten Rechten, die gut darin sind, sich der Kriegstreiberei gegen Russland zu widersetzen, sind ein absoluter Hundeschiss, wenn es darum geht, Frieden mit China zu schließen. Es gibt eine kleine Gruppe von US-Libertären, die sowohl für Russland als auch für China sind, aber so ziemlich jeder andere auf der Rechten ist nur für Russland gut.

Die meisten Linken könnten sich viel besser gegen die Kriegstreiberei gegen China wehren, das in den kommenden Jahren auf eine wahrhaft alptraumhafte Konfrontation zuzusteuern scheint. Auf diese Weise könnte die Antikriegslinke etwas von dem öffentlichen Boden zurückgewinnen, den sie an die Antikriegsrechte verloren hat. Im besten Fall baut die wahre Linke ihren Ruf als echte Antikriegskraft wieder auf und gewinnt einen Teil der öffentlichen Sympathie zurück, die an die Rechte gegangen ist. Ein weiteres positives Szenario wäre, dass die Antikriegs-Rechte darauf reagiert, indem sie ihr Spiel verstärkt und weniger schrecklich auf China reagiert, um relevant zu bleiben.

❖

Es ist eigentlich eine gute Sache, dass die jungen Menschen sensibler werden und mehr Sensibilität von ihrer Welt verlangen. Die Welt ist beunruhigt, weil es nicht genug Sensibilität gibt, nicht weil es zu viel ist.

Die Welt braucht weichere Herzen, keine härteren Herzen. Sie braucht mehr Menschen, die sich mit Neugierde einlassen und sich nicht mit kalter Apathie zurücklehnen. Sie braucht mehr emotionale Intelligenz und weniger emotionale Beruhigung. Wir haben gesehen, wie eine Welt aussieht, die von verstockten Männern regiert wird. Das ist nicht gut.

Wachsen Sie weiter in Ihrer Sensibilität. Schält weiter die Hornhaut von euren Herzen. Ihr könnt euch nicht von der Schönheit der Welt überwältigen lassen, wenn eure Augen mit dem Grauen Star der Gefühllosigkeit bedeckt sind. Eine dicke Haut sorgt für miesen Sex.

____________________



