Putin: Those guilty of burning the Quran will serve sentence in Russia’s Muslim regions Russian President Vladimir Putin has said that anyone found guilty of burning the Quran will have to serve their sentence in the Federation’s predominantly Muslim regions. Putin was quoted by Rus…

Der russische Präsident Wladimir Putin am 27. April 2023 [Pressestelle des Kremls/Anadolu Agentur]

Putin: Diejenigen, die den Koran verbrannt haben, werden ihre Strafe in den muslimischen Regionen Russlands verbüßen

14. Juni 2023

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass jeder, der der Koranverbrennung für schuldig befunden wird, seine Strafe in den mehrheitlich muslimischen Regionen der Föderation verbüßen muss.

Putin wurde gestern von der russischen Nachrichtenagentur TASS mit den Worten zitiert: “Sie werden ihre Strafe, wie vom Justizminister erklärt, an Orten des Freiheitsentzugs verbüßen, die sich in einer der Regionen Russlands mit überwiegend muslimischer Bevölkerung befinden.”

Diese Äußerungen wurden Berichten zufolge während eines Treffens mit “Militärkommissaren” – pro-russischen militaristischen Journalisten und Autoren von Telegrammkanälen – gemacht.

Putins Erklärung erfolgte, nachdem Nikita Zhuravel, ein Einwohner der Stadt Wolgograd, im vergangenen Monat festgenommen worden war, nachdem er verdächtigt worden war, eine Kopie des Korans vor einer Moschee verbrannt zu haben. Die Tat, die aufgezeichnet wurde, löste in dem Land, insbesondere in der mehrheitlich muslimischen Republik Tschetschenien, Empörung aus, wo Tausende gegen die Entweihung des heiligen Textes protestierten. Zhuravel wurde inzwischen in ein Untersuchungsgefängnis in Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens, gebracht.

Nach Angaben der Moscow Times haben Anwälte und Aktivisten davor gewarnt, dass die Entscheidung, Schurawels Fall an tschetschenische Ermittler zu übergeben, ihn der Gefahr von Folter oder sogar dem Tod aussetzt. Das russische Untersuchungskomitee hat behauptet, der Angeklagte habe gestanden, im Austausch für eine Zahlung von 125 Dollar (10.000 Rubel) durch den ukrainischen Geheimdienst gehandelt zu haben.

Nach dem Vorfall schlug der russische Justizminister Konstantin Tschuichenko vor, “die Person, die das Verbrechen begangen hat, nach der Urteilsverkündung zur Verbüßung ihrer Strafe in eine der Justizvollzugsanstalten zu schicken, die sich in der Region mit überwiegend muslimischer Bevölkerung befinden.”

Das Urteil im Fall Zhuravel ist noch nicht gefällt worden, aber die Website Caucasian Knot zitierte eine Anwältin, Galina Tarasova, die erklärte, dass nach dem Gesetz Strafsachen an dem Ort untersucht werden sollten, an dem das Verbrechen begangen wurde, während eine andere Anwältin, Ekaterina Vanslova, mit den Worten zitiert wurde: “Der Mann wird in die Region geschickt, in der aufgrund der Umstände dieses Falles und der Besonderheiten der Region ein angemessenes Risiko der Folter und sogar ein Risiko für Schurawels Leben besteht.”

Anfang dieses Jahres verurteilte Russland die Verbrennung einer Korankopie in der schwedischen Hauptstadt Stockholm durch Rasmum Paludan, einen Führer einer rechtsextremen Partei, eine Provokation, die ebenfalls Verurteilungen, Boykottaufrufe und Proteste in der gesamten muslimischen Welt nach sich zog. Übersetzt mit Deepl.com

