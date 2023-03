Putin lobt chinesischen Friedensfahrplan für die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu offiziellen Gesprächen im Kreml empfangen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen lobte Putin den 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine, der kürzlich von Peking vorgelegt wurde:

“Wir glauben, dass viele der von China vorgelegten Bestimmungen des Friedensplans mit der russischen Haltung übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung genommen werden können, wenn sie im Westen und in Kiew dazu bereit sind. Bisher haben wir jedoch keine solche Bereitschaft ihrerseits beobachtet.”

Die beiden Präsidenten trafen sich zunächst hinter verschlossenen Türen, wobei eine Reihe von hochrangigen Beamten, darunter Außenminister Sergei Lawrow, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, und Verteidigungsminister Sergei Schoigu an den Verhandlungen auf russischer Seite teilnahmen. Dem Treffen folgte eine weitere Gesprächsrunde mit erweiterten Delegationen, an der weitere Minister und die Leiter russischer Staatsunternehmen teilnahmen.

Die Verhandlungen sind Teil des dreitägigen Besuchs des chinesischen Staatschefs in Russland, der am Montag begann. Zuvor hatte er bilaterale Gespräche mit dem russischen Premierminister Michail Mischustin geführt. Während dieses Treffens gab Xi bekannt, dass er Putin zu einem Besuch später in diesem Jahr eingeladen hatte. Der chinesische Präsident lud auch Mischustin zu einem Besuch in China ein.

Am Montag führten Xi und Putin fast fünf Stunden informelle Gespräche hinter verschlossenen Türen. Der Besuch von Präsident Xi ist sein erster Besuch in Russland seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Moskau und Kiew und auch seine erste Auslandsreise seit seiner beispiellosen dritten Amtszeit als Staatsoberhaupt Chinas.

Die beiden Nationen haben ihr Engagement für den Aufbau einer multipolaren Welt und die Stärkung ihrer Beziehungen bekräftigt, die als “strategische Partnerschaft” bezeichnet werden. Laut Xi ist der Aufbau engerer Beziehungen zu Russland “eine strategische Entscheidung, die China auf der Grundlage seiner eigenen grundlegenden Interessen und der vorherrschenden Trends der Welt getroffen hat”.

Mehr zum Thema – “Ein wahrer Freund ist wie ein Bruder”: Putin veröffentlicht Artikel in chinesischer Tageszeitung