Putin: Mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan nahm die Terrorgefahr zu

Die Konflikte in anderen Regionen der Welt, einschließlich der Ukraine, schmälern nicht die Bedeutung der Situation in Afghanistan, unterstrich der russische Präsident Wladimir Putin bei der Eröffnung eines Treffens mit Vertretern der Sicherheitsbehörden aus mehreren Ländern über Afghanistan. Putin warnte am Mittwoch vor der sich verschlimmernden humanitären Krise und der Terrorgefahr, die sich in Afghanistan seit dem chaotischen Abzug der US-Truppen nach 20 Jahren Besatzung entwickelt haben.

“Seit die US-Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen sind, hat sich die Lage leider nicht verbessert. Internationale terroristische Organisationen verstärken ihre Aktivitäten, darunter auch al-Qaida, das seine Fähigkeiten ausbaut”, hob der russische Staatschef bei dem Treffen mit Sicherheitsvertretern aus mehreren Ländern in Moskau hervor.

Putin merkte an, dass die Aufrechterhaltung der Sicherheit in Afghanistan “heute [für Russland] doppelt so wichtig ist …, weil wir nicht wollen, dass ein weiterer Spannungspunkt an unseren südlichen Grenzen entsteht”. “Millionen von Menschen – nach unseren Informationen etwa vier Millionen Menschen – benötigen dringend humanitäre Hilfe”, fügte Putin hinzu, bevor er betonte, dass Moskau “alles tut, um Lösungen zu finden”.

“Wir haben mit der Führung Afghanistans in Kabul Kontakt aufgenommen. Wir wissen, dass es Pläne zur Durchführung großer Wirtschaftsprojekte gibt, die die wirtschaftliche Lage stabilisieren könnten”, sagte Putin. Letztes Jahr hatten Moskau und Kabul ein Abkommen unterzeichnet, um das vom Krieg zerrüttete Land jährlich mit einer Million Tonnen Benzin, einer Million Tonnen Diesel, 500.000 Tonnen Flüssiggas (LPG) und zwei Millionen Tonnen Weizen zu versorgen.

Seit der Niederlage der von den USA ausgebildeten Armee gegen die Taliban im August 2021 befindet sich Afghanistan in einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt. Nach dem chaotischen Abzug der US-Truppen fror Washington zehn Milliarden Dollar der Devisenreserven Kabuls ein und versperrte dem vom Krieg gezeichneten Land den Zugang zu Hilfe von internationalen Organisationen.

