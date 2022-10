https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/14/putin-misplays-his-cards-what-could-have-been-a-winning-hand-has-become-the-road-to-armageddon/



Putin spielt seine Karten falsch, was ein Gewinnspiel hätte werden können, ist der Weg zum Armageddon

Von Paul Craig Roberts

14. Oktober 2022

Mit jedem Tag, der vergeht, wächst meine Sorge, dass der Kreml eine gefährliche Situation falsch handhabt und sie noch gefährlicher macht. Putin und Lawrow senden jedes falsche Signal. Die Botschaft, die sie senden sollten, lautet: “Treten Sie mir nicht auf die Füße”. Stattdessen jammert Lawrow, dass seine “westlichen Partner” gemein zu Russland seien, und Putin bietet Energie an, damit die NATO-Länder ihren Krieg gegen Russland fortsetzen können und nicht erfrieren müssen, während sie gegen Russland kämpfen.

https://www.telesurenglish.net/news/UN-Resolution-Against-Russia-is-Diplomatic-Terror-Lavrov-Says-20221013-0007.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterIngles&utm_campaign=NewsletterIngles&utm_content=13

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/12/putin-offers-to-boost-gas-supplies-to-europe-via-nord-stream-2

Putin hat immer noch nicht begriffen, dass er sich im Krieg befindet. Er spricht so, als ob Russland ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wäre.

https://sputniknews.com/20221012/putin-terror-attacks-against-nord-stream-seek-to-undermine-energy-security-of-continent-1101754059.html

Die UN-Generalversammlung verabschiedete eine Resolution, in der Russland aufgefordert wird, die Wiedereingliederung von vier ehemaligen russischen Provinzen zu verweigern und sich bedingungslos aus der Ukraine zurückzuziehen. Lawrow sagte, Washington betreibe “diplomatischen Terror” gegen Russland, indem es die Abstimmung in der Generalversammlung durch Einschüchterung kontrolliere.

Wie hätte Lawrow auch ein anderes Ergebnis erwarten können? Wenn Lawrow will, dass die Abstimmung anders ausgeht, muss Russland anstelle der USA das Land sein, das die Rechnungen bezahlt. Ist Lawrow so realitätsfremd, dass er von der UNO etwas anderes erwartet als die Unterstützung Washingtons, des Zahlmeisters?

Aljazeera berichtet, dass Putin vor zwei Tagen angeboten hat, Erdgas durch die eine unbeschädigte Nord-Stream-Pipeline nach Europa zu liefern. Dies ist dasselbe Europa, das Eisenbahnwaggons mit Waffen an die Ukraine schickt, um damit Russen zu töten. Es ist dasselbe Europa, das die Sanktionen Washingtons gegen Russland unterstützt und selbst zusätzliche Sanktionen verhängt. Es ist dasselbe Europa, das zum Regimewechsel in Moskau aufruft, russische Sportler und Auftritte russischer Komponisten und Musiker verbietet, russisches Vermögen stiehlt und sich weigert, vertragliche Vereinbarungen einzuhalten.

Aber der russische Präsident will ihre Kriegsanstrengungen gegen Russland unterstützen, indem er ihnen Energie verkauft. Vertritt der Kreml Russland, oder ist der Kreml ein Marketing-Agent für eine Ölgesellschaft?

Die deutsche Regierung hat Putin gesagt: “NEIN”, wir ziehen es vor, dass die Deutschen erfrieren und die deutsche Industrie und Wirtschaft stillstehen, als dass wir Washington mit dem Kauf von Erdgas verärgern. Wie lange wird es dauern, bis Putin auf den Knien Deutschland anfleht, ihm das Gas zu überlassen?

Putin weiß, dass Washington und die europäische NATO entschlossen sind, Russland zu zerstören und das Land in Fürstentümer aufzuteilen, vergleichbar mit Deutschland vor der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1871. Putin hat sich kürzlich an das russische Volk gewandt und auf die erklärte Bedrohung Russlands durch den Westen hingewiesen. Warum also bittet er Europa darum, dass Russland Europa gegen Russland stärkt, indem es Europa mit Energie versorgt?

In Washington sehen die Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, den Widerspruch zwischen Putins Worten und Taten als Putins Unentschlossenheit und Unfähigkeit, Gewalt anzuwenden. Deshalb ist man in Washington auch so zuversichtlich, dass Russland besiegt werden kann.

Ich glaube, dass Washington die Situation falsch einschätzt, und Putin auch. Putin versucht, einen echten Krieg zu vermeiden und Europa zu zeigen, dass er ein Freund und kein Feind ist. Putins Spiel ist offensichtlich. Er sagt Europa, es solle sich von seinem Herrn in Washington lossagen und warme Winter und eine funktionierende Industrie mit russischer Energie genießen. Das wäre sogar besser für die Amerikaner, die weiterhin Ersatzteile für ihre BMWs, Porsches, Mercedes und VWs bekommen würden.

Washington sieht Putin als eine Person, deren rote Linien fiktiv und unverteidigt sind. Die jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, die mit Verspätung nach acht Monaten Krieg erfolgten, werden von den Neokonservativen als schwache Reaktion auf den ukrainischen Versuch, die Krim-Brücke in die Luft zu sprengen, angesehen. Das war eine Retourkutsche, keine Demonstration, dass der Ukraine die Zerstörung droht, wenn sie den Krieg über die russische Polizeiaktion im Donbass hinaus ausweitet.

Die Neokonservativen, die Washingtons Kriegspolitik bestimmen, sehen in Putins Bereitschaft, der ukrainischen Regierung zu erlauben, einen Krieg gegen Russland zu führen, während Russland die Ukraine vor Angriffen geschützt lässt, einen Hinweis darauf, dass Russland der Wille fehlt, wirklich zu kämpfen.

Folglich glaubt Washington, im Vorteil zu sein, und wird die Provokationen weiter eskalieren lassen, wobei es vom Kreml nur Lavrovs Gejammer und Putins Angebot von Energiehilfe für das NATO-Europa erwartet.

Irgendwann wird Russland wirklich kämpfen und die militärische Kompetenz und Entschlossenheit an den Tag legen müssen, die nötig sind, um Washington zum Einlenken zu bewegen, oder das Armageddon wird kommen.

Israel Shamir versteht und berichtet über die begrenzte russische Intervention in der Ukraine auf dieselbe Weise wie ich

Putin hat verpfuscht, was ein leichter Sieg hätte sein können, der beendet worden wäre, bevor Washington Zeit hatte, Sanktionen zu verhängen und die Armee und die Waffenversorgung der Ukraine zu organisieren. Aber Putin kann sich nicht von seinen Illusionen und Wahnvorstellungen über den Westen befreien. So hat sich der Krieg zu dem Konflikt ausgeweitet, den Putin zu vermeiden hoffte. Es stellt sich die Frage, ob Putin schon begreift, dass sich Russland im Krieg befindet. Er sagt das in seinen Reden, aber seine Taten stehen nicht im Einklang mit seinen Worten. Letztendlich scheint es, dass Putin selbst ein atlantischer Integrationist ist, kein russischer Nationalist.

Israel Shamir sagt, dass Putins mangelnde Bereitschaft, einen echten Krieg zu führen, bedeutet, dass der Krieg weitergehen wird, aber nicht notwendigerweise zu einem Atomkrieg führen muss, weil keine der beiden Seiten ihn will. Meine Sorge ist, dass Putins Gutmenschentum zu weiteren Provokationen führen wird, bis die Dinge außer Kontrolle geraten. Irgendwann werden rote Linien überschritten, die nicht einmal ein pro-westlicher atlantischer Integrationist akzeptieren kann.

PCR

Der stumpfe Krieg

Israel Shamir

Der Krieg war überwiegend langweilig; mit wenig Bewegung. Grabenkämpfe wie im Ersten Weltkrieg. Der große Fehler lag am Anfang, als Russland versuchte, ein Land mit 40 Millionen Einwohnern mit ein paar Soldaten zu erobern. Der Leiter des russischen Geheimdienstes, Naryschkin, hat kürzlich zugegeben, dass Russland keine zuverlässigen Informationen über die Ukraine hat. Viele Jahre lang, seit 1991, hat der russische Geheimdienst die Entwicklungen in der Ukraine nicht verfolgt. Also zog Russland in den Krieg, in der Hoffnung, die Ukrainer würden ihre Soldaten mit Blumen begrüßen. Er endete mit einem großen Rückzug der russischen Truppen. Putin dachte, er könne sich mit Kiew einigen, aber es stellte sich heraus, dass die Ukraine an einem Tag Vereinbarungen unterschreibt und am nächsten Tag wieder davon abrückt. So ging es weiter, bis die russische Armee ein halbes Jahr später mit der Mobilisierung ihrer Reserven begann.

Es war nicht alles schlecht: Russland hatte gute und schlechte Momente in seinem Kampf mit der Ukraine. Ein guter Moment war die Einnahme von Mariupol an der Küste des Asowschen Meeres. Ein schlechter Moment war der Rückzug aus Charkow. Ein dummer Moment war der Getreidehandel und der Rückzug von der Serpent-Insel. Unglückliche Momente waren die Sprengung der Gaspipelines durch die US-amerikanischen und britischen Marinesoldaten und die Ermordung von Daria Dougin. Ein Moment der Wahrheit ist die gegenwärtige Kritik an den Kommandeuren der Armee, einschließlich der Aufforderung an den Verteidigungsminister, sich selbst zu erschießen. Die Menschen sind unzufrieden mit dem Verhalten der russischen Armee. Die Explosion auf der Krim-Brücke hat dieses Gefühl noch verstärkt.

Und in diesem Moment berief Putin General Surowikin ein, um die Leitung des Krieges in der Ukraine zu übernehmen. Surowikin ist ein beliebter General, der die Operation in Syrien befehligte und aus offensichtlichen Gründen den Spitznamen “General Armageddon” erhalten hat. Und General Armageddon hat getan, was das Volk wollte: Er hat Dutzende von Marschflugkörpern auf ukrainische Städte abgeschossen. Kiew wurde zum ersten Mal angegriffen; vielerorts fiel der Strom aus, auch in Charkow. Bisher kümmerte sich Putin um die ukrainische Infrastruktur, als ob es seine eigene wäre. Das hat sich nun geändert. Eines ist geblieben: Die Russen versuchen, die Zivilbevölkerung zu schützen, im Gegensatz zu den ukrainischen Militärs, denen es nichts ausmacht, Zivilisten zu töten.

Der Krieg begann, weil die Ukrainer seit dem Putsch von 2014 den Donbass, ein mehrheitlich russisch besiedeltes Gebiet im Südosten des Landes, beschossen hatten. Putin versuchte, den Konflikt durch das Minsker Abkommen zu lösen, das einen autonomen Donbas innerhalb der föderalen Ukraine versprach. Die Ukrainer unterzeichneten das Minsker Abkommen, hatten aber nicht die Absicht, sich an seine Artikel zu halten. Sie töteten Tausende von Menschen aus dem Donbass, vor allem durch den Beschuss ihrer Geschäfte, Schulen und sogar Straßen. Die Nationalisten des Asow-Bataillons waren besonders grausam gegenüber der Bevölkerung des Donbass. Als russische Truppen im Februar dieses Jahres dem Donbass zu Hilfe kamen, zogen sich die Asow-Kämpfer in die riesigen unterirdischen Kavernen der Stahlwerke von Mariupol zurück.

Sie ergaben sich jedoch bald darauf: In Kavernen eingeschlossen zu sein ist kein Vergnügen, auch wenn sie Nahrung und Wasser hatten. Etwa zweitausend Kämpfer gerieten in Gefangenschaft. Die Bewohner des Donbass wollten sie zusammen mit ausländischen Söldnern vor ein Tribunal stellen. Doch Moskau setzte sich über sie hinweg, und sie wurden gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht – und ärgerlicherweise auch gegen einen Oppositionspolitiker. Einige Asow-Kriegsgefangene wurden durch den Beschuss des Kriegsgefangenenlagers durch Kiew getötet: Sie hatten offenbar begonnen, schädliche Wahrheiten über ihre Handlungen zu enthüllen. Die ausgetauschten Asow-Kämpfer wurden von einem Oligarchen, dem russischen Juden Roman Abramowitsch, in seinem Privatjet in die Vereinigten Arabischen Emirate gebracht. Dies verärgerte auch die Bevölkerung, die es lieber gesehen hätte, wenn sie vor Gericht gestellt worden wären.

Die patriotischen Russen waren über die Art und Weise, wie der Krieg geführt wurde, ziemlich verärgert. Sie waren der Meinung, dass die russischen Befehlshaber zu nachsichtig mit der Ukraine umgingen, während die Ukrainer den Donbass weiter beschossen. Russische Schriftsteller und Künstler unterstützten oft die Ukraine. In Moskau wurde Geld für die Ukraine gesammelt, nicht für die russische Armee. Der Blitzkrieg von General Armageddon hat dieses Gefühl verändert, aber die Ukraine hat in Russland immer noch viele Unterstützer in prowestlichen Kreisen. Daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern: 30 Jahre pro-westliche Politik lassen sich nicht so einfach rückgängig machen. Die Frustration war groß, weil der Donbass bombardiert wurde, Kiew aber unverletzt blieb.

Es scheint, als würde Putin die Kampagne abschwächen: Er hofft immer noch auf positive Veränderungen nach den US-Zwischenwahlen und darauf, die Dritte Welt auf seiner Seite zu haben. Die Zeit wird zeigen, ob diese Hoffnung berechtigt ist. Die westlichen Mainstream-Medien setzen sich für die Ukraine ein. Die getöteten Russen werden als Opfer russischer ethnischer Säuberungen dargestellt, wie in Bucha und Izium. Der Getreide-Deal wurde nur abgeschlossen, weil die Medien über das hungernde Afrika schrien. Es war ein Flop: Nur 2 % des Weizens gingen an arme Länder, der Rest an die EU. Die Russen verschenkten auch die Schlangeninsel, eine perfekte Basis für eine Landeoperation in Odessa.

Die ukrainische Elite erhält eine Menge Geld, hochrangige Kontakte und Anerkennung. Frau Zelensky wurde von HRH, der Prinzessin von Wales, zum Essen eingeladen. Es wird ihnen nicht gefallen, wenn Frieden herrscht und sie in die Bedeutungslosigkeit gedrängt werden. Putins Wünsche sind jetzt ziemlich irrelevant, denn der große Kunde der Ukraine sind die USA und Großbritannien, und die profitieren vom Krieg. Der Krieg wird von Europa bezahlt; die USA profitieren davon. Jetzt verkaufen die USA Flüssiggas für das Vierfache des russischen Preises, und die Europäer zahlen.

Sicher, es ist teuer für das ukrainische Volk; es leidet unter den russischen Raketen. Aber das ist den USA egal. Für sie ist es profitabel. Die deutsche Industrie wird wahrscheinlich untergehen: noch besser für die USA. Sie hoffen, dass sie sich in die USA verlagern werden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die russischen Gaspipelines durch US-amerikanisch-britische Sabotageakte unterbrochen wurden. Russische Quellen nennen sogar den Namen der Person, die dies getan hat (Leutnant Chris Bianchi). Jetzt erfahren wir, dass die NATO 2015 zum ersten Mal versucht hat, die Gaspipelines zu bombardieren, aber sie wurden festgenommen. Das ist erst jetzt bekannt geworden. Leider will Schweden den Russen keinen Zugang zum Explosionsort gewähren und auch die Ergebnisse seiner Ermittlungen nicht mitteilen. Die Terroristen haben ganze Arbeit geleistet: Sie haben eine Pipeline unversehrt gelassen, so dass die Russen und die Deutschen sofort mit dem Pumpen von Gas beginnen können, wenn der politische Wille vorhanden ist. Aber es ist unklar, ob die Deutschen einen politischen Willen haben, der über die Anpassung an die Wünsche der USA hinausgeht.

Die Kriegspartei der USA ist sehr stark und die Russen haben keine Chance, sie zu besiegen. Das heißt aber nicht, dass ein Atomkrieg unvermeidlich ist. Weder die Präsidenten der USA noch der RF wollen ihn. Wahrscheinlich wird der konventionelle Krieg weitergehen, ohne die nukleare Schwelle zu überschreiten. Das Friedensabkommen wird wahrscheinlich hinter den Wünschen beider Seiten zurückbleiben, aber die Russen sind nicht bereit, ein weiteres Minsker Abkommen zu schließen, nur um von Kiew missbraucht zu werden.

Russland und die Sanktionen

Die wichtigsten Waffen der USA und der EU gegen Russland sind Sanktionen und der Eiserne Vorhang. Während die Sanktionen nur eine kleine Delle in das Gefüge der russischen Gesellschaft geschlagen haben, ist dies beim Eisernen Vorhang nicht der Fall. Er ist schmerzhaft und lästig. In den letzten 30 Jahren haben sich die Russen daran gewöhnt, nach Europa zu reisen. Jetzt müssen sie ihre Gewohnheiten ändern. Ja, Russen können in die Türkei und nach Israel, nach Indien und nach Lateinamerika reisen, aber Europa war nah und freundlich. Jetzt ist es schwer zu erreichen: In der Regel können sie einen Flug nach Istanbul nehmen, aber für viel mehr Geld. Besonders schmerzlich ist dies für wohlhabende Russen: Früher verbrachten sie ihre Wochenenden in Paris und London, heute nicht mehr.

Für Geschäftsleute sind die Sanktionen wahrscheinlich beunruhigend, aber der Normalbürger spürt sie in Russland weniger als in Europa. Fleisch ist gut und reichlich vorhanden, Gas ist billig, Theater ist gut und preiswert. Der gesamte Ring des Nibelungen (vier überlange Opern) kann für hundert Dollar gehört werden.

Inflation gibt es in Russland, wie überall. Aber es gibt keinen grünen Wahnsinn und keinen Genderwahn. Es gibt keine patriotischen Lehren oder Lieder. Russland ist recht fortschrittlich, aber nicht zu sehr. Die Kirchen sind offen und voll von Gläubigen. Eigentlich ist das Leben normal. Vielleicht zu normal für ein Land, dessen Frontlinie gerade wegen Soldatenmangels zusammengebrochen ist.

Die Mobilisierung ist gekommen, um dieses Manko zu beheben. Zum ersten Mal seit 80 Jahren mobilisieren die Russen, und es ist nicht gut gelaufen. Freiwillige wurden abgelehnt, während Kranke und Alte eingezogen wurden. Viele relativ junge, prowestliche Menschen sind nach Georgien und Israel geflohen, wo man keine Visa braucht. Dennoch wurde die erforderliche Anzahl von Menschen eingezogen. In zwei Monaten wird die russische Armee über genügend Soldaten verfügen, um die Frontlinie zu halten.

In der Zwischenzeit ist sie mit Terror konfrontiert. Die Explosion der Krim-Brücke ist untersucht worden. Es stellte sich heraus, dass der Sprengstoff mit einem Schiff aus der Ukraine verschickt wurde, das angeblich mit Weizen im Rahmen des Weizenabkommens beladen war. Die tödliche Ladung gelangte über Bulgarien und Georgien nach Russland. Soeben hat der russische Geheimdienst die Ukrainer festgenommen, die zwei Igla-Flugabwehrraketen mit Abschussvorrichtungen über Estland geschmuggelt haben. Sie planten, zivile Flugzeuge in Russland abzuschießen. Estland war an der Ermordung von Daria Dougin, einer jungen Russin, Tochter des Philosophen Alexander Dougin, in der Nähe von Moskau beteiligt. Der estnische Minister beglückwünschte die Ukraine zu dem terroristischen Akt auf der Krim-Brücke. Litauen versuchte, den russischen Zugang zu seiner Enklave in Ostpreußen zu verhindern. Kurzum, die Ukraine ist nicht allein, und Russland hat viele neutrale Sympathisanten, aber nur wenige Verbündete. Übersetzt mit Deepl.com

Der Krieg geht weiter…

https://www.unz.com/ishamir/the-dull-war/

