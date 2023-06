Putin spricht russischen Muslimen seine besten Wünsche zum Opferfest Eid-al-Adha aus

/Quelle: Sputnik © Waleri Melnikow



Heute beginnt das höchste Fest im Islam: das Opferfest Eid al-Adha. Überall auf der Welt, auch in Russland, feiern die Muslime dieses Fest. Rund 250.000 Muslime nahmen am Mittwoch an den feierlichen Gebeten in verschiedenen Moscheen der Hauptstadt sowie an speziell dafür vorgesehenen Orten in Moskau teil. Allein in die Moskauer Kathedralmoschee kamen 105.000 Menschen zum Gebet. In der Stadt Sankt Petersburg feiern auch die Muslime das Fest in Massen. Mehr als 100.000 Gläubige nahmen am Mittwochmorgen an den Eid al-Adha-Gebeten in der Sankt Petersburger Moschee teil. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlichte ein Video, in dem Muslime vor einer Moschee in Moskau zu sehen sind.

Die Nachrichtenagentur RBK veröffentlichte außerdem Fotos, die betende Muslime in Moskau zeigen.



