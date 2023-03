Putin and Xi Standing Firm on the Right Side of History The world is changing before our eyes. Western imperialist regimes are being exposed for the warmongers they are, and a new multipolar order of partnership and peace is emerging. The historic summit this week between the Russian and Chinese leaders provoked paroxysms of angst in the Western media.

Putin und Xi stehen fest auf der richtigen Seite der Geschichte

Von Finian Cunningham

23. März 2023

Die Welt verändert sich vor unseren Augen. Die westlichen imperialistischen Regime werden als Kriegstreiber entlarvt, und es entsteht eine neue multipolare Ordnung der Partnerschaft und des Friedens.

Das historische Gipfeltreffen zwischen den Staats- und Regierungschefs Russlands und Chinas in dieser Woche hat in den westlichen Medien Paroxysmen der Angst ausgelöst. Die Tatsache, dass Präsident Wladimir Putin Chinas Xi Jinping in Moskau empfing, wurde so dargestellt, als würden die “zwei prominentesten Autokraten der Welt” eine feindliche “Anti-West-Achse” bilden.

Die amerikanischen und europäischen Medien – die sklavisch die Argumente ihrer imperialistischen Regime wiederholten – waren in einem übertriebenen Bogeyman-Modus. Das Treffen zwischen Putin und Xi wurde auf jede erdenkliche Weise verzerrt, um den Anschein zu erwecken, dass die westliche “regelbasierte Weltordnung” (ein Euphemismus für westliche kapitalistische Privilegien und Ausbeutung) auf illegitime Weise bedroht und bedrohlich ist.

Der Bogeyman-Modus bringt auch eine kollektive Amnesie mit sich. Der Gipfel fiel mit dem 20. Jahrestag des Beginns des Krieges der USA und Großbritanniens gegen den Irak zusammen – dem bisher wohl größten Verbrechen des 21. Jahrhunderts. Doch dieser schändliche Jahrestag hat in den westlichen Medien kaum eine Verurteilung oder Scham hervorgerufen, geschweige denn eine juristische Rechenschaftspflicht.

Der mutwillige Zynismus gegenüber dem Treffen zwischen Putin und Xi verrät die tiefe Besorgnis der von den USA dominierten Clique westlicher Staaten, dass die viel gepriesene “regelbasierte Ordnung” zusammenbricht. Ein Zusammenbruch, der durch die ihr innewohnende Korruption und den systematischen Missbrauch von Macht und internationalem Recht über viele Jahrzehnte hinweg verursacht wurde.

Sowohl Putin als auch Xi betonten, dass das russisch-chinesische Bündnis nicht dazu gedacht sei, eine dritte Partei zu bedrohen.

“Wir sind immer für Frieden und Dialog”, sagte Chinas Präsident Xi, der zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Russland weilte.

Putin begrüßte den Höhepunkt in den Beziehungen zwischen Moskau und Peking und betonte die lange historische Freundschaft. Beide Staatsoberhäupter betonten, dass es sich dabei nicht einfach um die Verlängerung eines Bündnisses aus der Zeit des Kalten Krieges handele, sondern um einen Vorboten einer echten multipolaren globalen Entwicklung für alle Nationen auf der Grundlage von Partnerschaft und Zusammenarbeit unter Achtung des Völkerrechts und der nationalen Souveränität.

Die lang erwartete multipolare Weltordnung kommt in dem Maße zum Tragen, wie die einstige Dominanz des westlichen elitären Unilateralismus schwindet. Die russische und die chinesische Führung haben zahlreiche Handelsabkommen unterzeichnet und Pläne zur Verwendung nationaler Währungen vorangetrieben, wodurch die ungerechtfertigten Privilegien des US-Dollars obsolet werden.

Es ist spürbar, dass sich die Weltwirtschaft in einer tektonischen Verschiebung hin zu einer vitalen eurasischen Partnerschaft und einer dynamischen multipolaren Entwicklung befindet, die den schicksalhaften Untergang der kapitalistischen Hegemonie des Westens unter Führung der USA vorhersagt. Die westlichen Nationen werden von finanziellem Bankrott, Ungleichheit, lähmender Verschuldung und ausweglosem Militarismus heimgesucht.

Besonders erwähnenswert ist der Plan zum Bau einer neuen Gaspipeline von Russland nach China mit dem Namen Power of Siberia 2. Sie soll jährlich zusätzlich 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach China liefern. Bezeichnenderweise entspricht diese neue Versorgungsroute für russische Energie dem Volumen, das für die Europäische Union mit dem Betrieb der Nord Stream 2-Pipeline vorgesehen war – bis die Biden-Administration sie platzen ließ.

Von all den beeindruckenden Partnerschaftsabkommen, die diese Woche in Moskau unterzeichnet wurden, spricht die neue Gasroute nach China am lautesten. Russland hat beschlossen, den undankbaren Europäern den Rücken zu kehren und sie die Folgen des industriellen Stillstands tragen zu lassen, indem es sich für teures amerikanisches Gas entscheidet.

Die eurasische Wirtschaftsmacht ist der Dreh- und Angelpunkt der globalen Entwicklung. Russland und China sind wegweisend, nicht nur für den Rest Eurasiens, sondern auch für den globalen Süden, Lateinamerika, Afrika und andere. Die schrittweise Abkehr vom US-Dollar als internationaler Fiat-Währung ist das unheilvollste Zeichen für den Aufstieg und Fall. Russland und China beschleunigen diesen verhängnisvollen Wechsel.

In einem verzweifelten Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden, versuchten die westlichen imperialistischen Regime und ihre Medien, den Putin-Xi-Gipfel als etwas Unheilvolles für die globale Sicherheit darzustellen, was einer umgekehrten Projektion ihrer eigenen Plünderungen und Verbrechen gleichkommt.

Westliche Medien spotteten, dass die “Autokraten” Putin und Xi “sich als Friedensstifter aufspielten”, obwohl beide Führer betonten, dass ihre Vision von multipolaren Beziehungen auf gegenseitiger Kooperation basiere.

Chinas Vorschläge für eine friedliche Beendigung des Krieges in der Ukraine wurden von Putin begrüßt, von den Amerikanern und Europäern jedoch als “diplomatische Tarnung für die russische Aggression” abgetan. In der Zwischenzeit gingen Washington und Brüssel neue Verpflichtungen zur Erhöhung der Waffenlieferungen an die Ukraine ein und verlängerten damit den Konflikt – den schlimmsten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Es sind die amerikanischen und europäischen Regime, die jeden Dialog und jedes politisch-historische Verständnis über die Ursprünge des Krieges in der Ukraine ausschließen. Deshalb sind sie entschlossen, jede Chance auf eine Lösung zu vereiteln. Denn wenn ein intelligenter, vernünftiger Dialog geführt würde – wie es die Russen vor Ausbruch des Krieges vor mehr als einem Jahr vorgeschlagen hatten -, wären die Schlussfolgerungen für den Expansionismus der USA und der NATO unannehmbar.

Das Paradoxe daran ist, dass Russland und China von den westlichen Mächten, die noch immer mit dem Blut des betrügerischen und illegalen Irak-Krieges besudelt sind und die heute eine potenziell katastrophale nukleare Konfrontation wegen der Ukraine anheizen, als globale Bösewichte dargestellt werden. Dieselbe Lügenmaschine der Medien, die die Zerstörung des Irak (und vieler anderer Nationen) ermöglicht hat, fördert nun die Feindseligkeit gegenüber Russland und China.

Um dieses verdrehte Narrativ zu untermauern, versuchen die westlichen Medien, die von Russland und China angeführten Bemühungen um eine bessere, gerechtere Weltwirtschaft und damit das Ende der US-Hegemonie zu untergraben. Natürlich sind “US-Hegemonie” und “westliche Wirtschaft” nur Euphemismen für eine Diktatur der Milliardäre und Konzerne, eine Diktatur, unter der die große Mehrheit der westlichen Öffentlichkeit zu leiden hat.

So wurde Russland diese Woche als “Juniorpartner” Chinas bezeichnet und verunglimpft, weil es sich in eine “Abhängigkeit” von Peking begeben habe. In der westlichen Medienberichterstattung wurden die offensichtliche Herzlichkeit zwischen Putin und Xi und die enorme Bedeutung ihrer globalen Vision mutwillig falsch dargestellt.

Russland wurde verunglimpft, weil es aufgrund seiner wachsenden Öl- und Gasexporte nichts weiter als eine “Rohstoffkolonie Chinas” sei. Diese Bezeichnung erinnert an die Beleidigung des ehemaligen US-Senators John McCain, Russland sei nichts weiter als eine “Tankstelle, die sich als Nation tarnt”.

Es ist schon komisch, dass Moskau bis vor kurzem der “Energieerpressung” und der “Bewaffnung mit Kohlenwasserstoffen” beschuldigt wurde, als es der Hauptlieferant Europas war. Aber wenn Russlands riesige Energievorräte nach China umgeleitet werden, wird es jetzt als “Kolonie” Pekings an den Pranger gestellt. Die westliche Propaganda kann sich nicht entscheiden, ob sie Russland als Energietyrannen oder als Energielieferanten darstellen soll. Dieses doppelte Denken verrät ein Propagandakonstrukt und eine Dämonisierung.

Die Welt verändert sich vor unseren Augen. Die westlichen imperialistischen Regime werden als die Kriegstreiber entlarvt, die sie sind, ihre Privilegien und ihr Raubtierkapitalismus implodieren, ihre neokolonialistischen, blutsaugerischen Tage sind vorbei, und eine neue multipolare Ordnung der Partnerschaft und des Friedens entsteht.

Die westlichen Eliten und ihre Medien übertreffen sich selbst, indem sie versuchen, Putin und Xi auf jede noch so absurde Weise schlecht zu machen. Die haarsträubenden Verzerrungen sind der Verzweiflung angemessen.

Die Zeit wird jedoch bald zeigen, wer wirklich auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Übersetzt mit Deepl.com

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

