Eine hervorragende und wichtige Nachricht!

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.rt.com/russia/557938-putin-g20-summit-indonesia/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

DATEI-FOTO: Wladimir Putin nimmt am G20-Gipfel 2020 teil, der von Saudi-Arabien per Videokonferenz in der Novo-Ogaryovo-Residenz außerhalb von Moskau, Russland, abgehalten wird, 21. November 2020 © AP / Kremlin Pool Photo

Putin wird am G20-Gipfel teilnehmen – Kreml



Der russische Staatschef wird zu dem Treffen nach Indonesien reisen, obwohl westliche Staats- und Regierungschefs den Ausschluss Moskaus gefordert haben



Der russische Präsident Wladimir Putin wird im November am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen, teilte der Kreml am Montag mit. Während mehrere westliche Staatsoberhäupter den Ausschluss Russlands von der Veranstaltung gefordert haben, hat der indonesische Präsident Joko Widodo, der das diesjährige Treffen ausrichtet, Putin zu dem Treffen auf Bali eingeladen.

Der russische Berater des Präsidenten, Juri Uschakow, kündigte die Teilnahme Putins an, erklärte jedoch gegenüber Reportern, dass noch unklar sei, in welcher Funktion der russische Staatschef teilnehmen werde. “Ich hoffe, dass die Pandemie es erlaubt, dieses wichtige Forum persönlich abzuhalten, aber ich kann nicht raten”, sagte Uschakow.

Am G20-Gipfel nehmen die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt teil. Neben den europäischen Staatschefs sind auch Vertreter der Europäischen Union anwesend, und mehrere internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation, werden jedes Jahr als Gäste eingeladen.

Putin unternimmt erste Auslandsreise seit Februar

US-Präsident Joe Biden forderte Widodo im März auf, Putin vom diesjährigen Treffen auszuschließen, während der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte: “Es kann nicht zur Tagesordnung übergehen, dass Wladimir Putin am Tisch sitzt und so tut, als sei alles in Ordnung. Denn es ist nicht in Ordnung und es ist seine Schuld”.

Widodo gab jedoch dem Druck der Kampagne nicht nach und lud Putin wie geplant ein. Der indonesische Staatschef hat auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, im November nach Bali zu reisen.

Widodo nahm an diesem Wochenende als Gast am G7-Gipfel in Deutschland teil und wird nach seiner Abreise am Sonntag in dieser Woche nach Kiew und Moskau reisen, um sich mit Selenskyj und Putin zu treffen. In einem Twitter-Post vom Sonntag erklärte Widodo, er wolle “die beiden Staatsoberhäupter zu einem Dialog einladen und den Krieg beenden”.

Seine Bemühungen könnten jedoch vergeblich sein. Seit Beginn des Konflikts im Februar schwankt Selenskyj zwischen der Forderung nach Gesprächen und dem Versprechen, die Donbass-Republiken und die Krim mit Gewalt zu erobern. Während die G7-Staats- und Regierungschefs angeblich versprachen, die Ukraine so lange bewaffnet und über Wasser zu halten, wie es nötig ist”, soll Selenskyj am Wochenende einem französischen Diplomaten gesagt haben, er werde verhandeln, wenn er dazu in der Lage sei”.

Während Russland eine Rückkehr an den Verhandlungstisch nicht ausgeschlossen hat, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, dass Selenskyjs “widersprüchliche Aussagen” es “unmöglich machen, die Absichten [Kiews] vollständig zu verstehen und zu erkennen, ob es bereit ist, nüchtern zu bleiben und den wahren Stand der Dinge anzuerkennen”. Übersetzt mit Deepl.com

