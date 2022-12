Putins Abhilfe: Eine zersplitterte, zahnlose Ukraine, getrennt durch ein 100 Kilometer breites Niemandsland Von Mike Whitney

https://www.globalresearch.ca/putin-remedy-fragmented-toothless-ukraine-separated-100-kilometer-wide-no-man-land/5800921



Global Research,

01. Dezember 2022

“Es scheint wahrscheinlich, dass Russland eine Lösung erzwingen wird. Wenn, wie erwartet, klar wird, dass der Westen nicht verhandeln kann oder will, wird es für Russland sinnvoll sein, eine maximalistische Lösung durchzusetzen. Oder aber Russland “verhandelt”, indem es zeigt, dass es in der Westukraine eine tote Zone schaffen kann, die so groß ist wie es will. Wenn die Ukraine und ihre US-Aufpasser nicht zur Vernunft kommen, wird diese tote Zone furchtbar groß sein.” -Yves Smith, Nackter Kapitalismus

Wie wird das enden?

Wie schafft Russland eine “neutrale” Ukraine, die nicht bis an die Zähne von Moskaus Feinden bewaffnet ist?

Wie verhindern sie, dass Kiew gemeinsame militärische Übungen mit der NATO durchführt oder Raketenstellungen an der russischen Grenze errichtet?

Wie halten sie die ukrainische Armee davon ab, ethnische Russen im Osten zu beschießen oder rechtsextreme Paramilitärs auszubilden, um so viele Russen wie möglich zu töten? Wie kann Putin die Ukraine in einen guten Nachbarn verwandeln, der keine Sicherheitsbedrohung darstellt und keinen antirussischen Hass und Bigotterie schürt?

Und schließlich: Wie kann man den Konflikt friedlich lösen, wenn eine Seite sich weigert, mit der anderen zu verhandeln? Sehen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel bei Mint News an:

“Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij unterzeichnete am Dienstag ein Dekret, in dem er die “unmögliche” Aussicht auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin formell ankündigte…

“Er (Putin) weiß nicht, was Würde und Ehrlichkeit sind. Deshalb sind wir zum Dialog mit Russland bereit, aber mit einem anderen russischen Präsidenten”, sagte Selenskyj am Freitag. (Mint News)

Die Tatsache, dass Selenskyj nicht mit Putin verhandeln will, bedeutet nicht, dass es keine Einigung geben wird. Es bedeutet nur, dass Zelensky kein Mitspracherecht bei dem Ergebnis haben wird.

Als das mächtigere Land war Russland immer in der Lage, eine Einigung zu erzwingen, die seine grundlegenden nationalen Sicherheitsziele erfüllt, und genau das wird Putin tun.

Die Einigung wird weder ideal sein noch die Feindseligkeiten vollständig beenden, aber sie wird einen gewissen Schutz vor Russlands Feinden bieten, was unter den gegebenen Umständen das Beste ist, was man sich erhoffen kann.

Bedauerlicherweise wird mit der Einigung auch die Existenz der Ukraine als lebensfähiger, zusammenhängender Staat beendet. Und – nachdem Russland seine spezielle Militäroperation beendet hat – wird die Ukraine einer düsteren Zukunft als deindustrialisiertes Ödland entgegensehen, das für sein Überleben vollständig von seinen Verbündeten im Westen abhängig ist.

Hier ein Auszug aus einem Artikel des in Moskau lebenden Journalisten John Helmer, der davon ausgeht, dass die russische Armee bei ihrer bevorstehenden Winteroffensive ein großes Gebiet in der Zentralukraine räumen wird und dass ein Großteil dieses Landes Teil einer 100 Kilometer breiten entmilitarisierten Zone (DMZ) werden wird, die Russland vor ukrainischen Raketen- und Artillerieangriffen schützen wird. Wie Helmer anmerkt, ist das Vorbild für diese militärisch auferlegte Regelung “der Waffenstillstand von Panmunjom vom 27. Juli 1953, der den Koreakrieg beendete…. Innerhalb der UDZ (Ukraine Demilitarized Zone) darf es keinen Strom geben, keine Menschen, nichts außer den Mitteln zur Überwachung und Durchsetzung der Waffenstillstandsbedingungen.” Hier ist mehr von Helmer:

Militärische Quelle:…. Sobald die Zerstörung dieser Ziele abgeschlossen ist, werden die Überreste der Infrastruktur vermint und das Gebiet mit Spürgeräten versehen. Die Armeen werden dann mit einem raschen, schrittweisen Rückzug hinter die russischen Linien beginnen, wo der Prozess der Befestigung und Verschanzung bereits begonnen hat.”

“Zivilisten und entwaffnete ukrainische Truppen – mit Ausnahme der Ukro-Nazi-Einheiten – werden einen oder zwei Korridore zugewiesen bekommen, durch die sie die Zone verlassen dürfen. Sie sollten besser nicht trödeln”…

Die Quellen stimmen darin überein, dass es vor dem Tauwetter im nächsten Frühjahr eine neue militärische Demarkationslinie geben wird; sie unterscheiden sich darin, wie sie jetzt gezogen wird und wie sie im nächsten April aussehen wird. “Vorerst wird die Linie am Dnjepr verlaufen, wobei sich die Zone vom Westufer in die Rumpfukraine hinein erstreckt – ich schätze in einer Tiefe von nicht weniger als 100 km. Damit wird das russische Territorium außerhalb der Reichweite der meisten ukrainischen Artilleriegeschütze liegen. Eine 100 km tiefe Zone wird den russischen Streitkräften auch Zeit geben, alles, was sich in der Luft befindet, aufzuspüren und abzufangen…

“Im nördlichen Sektor – das ist von Kramatorsk und Slowjansk bis Charkow… das sind Garnisonen und Aufmarschgebiete des Hasses an oder in der Nähe von Russlands Grenzen; sie werden nicht verschont …. (und) haben sich für die Entelektrifizierung, Entvölkerung und Entnazifizierung qualifiziert.”

“Der Punkt, den es zu betonen gilt, vor allem bei den russischen Operationen im Norden… wird kein Territorium erobern und halten. … Es wird nicht darum gehen, ein Gebiet zu besetzen, geschweige denn es zu verwalten, egal wie lange. Das Ziel wird darin bestehen, Feinde, die ihren Kopf erheben, und die Infrastruktur, auf die sie angewiesen sind, zu zerstören, Minen und Sensoren zu legen und sich dann zurückzuziehen.”

“Sobald die zugewiesenen Transport- und Logistikknotenpunkte eingenommen sind, beginnt die Aufgabe, sie durch Pioniereinheiten zu zerstören. Brücken, Straßen, Eisenbahnen, Rangierbahnhöfe, rollendes Material, Flugplätze, Treibstofflager und -ausgabestellen, elektrische Umspannwerke, Übertragungs- und Kommunikationstürme, Zentralbüros, Lagerhäuser, Abstellflächen, landwirtschaftliche Geräte – alles, was möglicherweise zur Unterstützung der ukrainischen NATO-Bemühungen östlich der Westgrenze der Zone verwendet werden könnte, wird zerstört werden. Das wird auch die Aufgabe der Bodentruppen sein – umfassender und gründlicher als es Raketen- und Drohnenangriffe leisten können.”

“Zivilisten und entwaffnete Kämpfer ohne ihre motorisierte Ausrüstung werden mit dem, was sie auf dem Rücken tragen können, aus der Zone zu speziell vorbereiteten Bussen gehen dürfen (wie es Surovikin in Syrien überwacht hat)…. Jeder, der sich dafür entscheidet, in der Zone zu bleiben, wird über Radio, Flugblätter und Lautsprecher ausdrücklich darüber informiert, dass er als feindlicher Kämpfer gilt und entsprechend verfolgt wird. Nach einer bestimmten Zeit werden die “goldenen Brücken” für die ausreisende Bevölkerung zerstört. Die Verbleibenden werden ohne Strom, Sanitäranlagen und Kommunikationsmittel sein …” (“Ukraine Armistice- How the UDZ of 2023 will separate the Armies like the Korean DMZ of 1953”, John Helmer, Dances With Bears





Karte von John Helmer

Helmer bringt es perfekt auf den Punkt. Putin wird im Zentrum der Ukraine ein riesiges, unbewohnbares Niemandsland schaffen, das den Osten vom Westen trennen und die Existenz der Ukraine als lebensfähiger, zusammenhängender Staat beenden wird. So sieht eine militärisch erzwungene Lösung aus. Sie ist nicht ideal und beendet nicht unbedingt alle Kämpfe, aber sie erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen Russlands, die Washington ignoriert hat.

Seien Sie versichert, dass Washington diese Regelung nicht gefallen wird und den neuen Grenzen niemals zustimmen wird. Aber die Vereinigten Staaten werden in dieser Angelegenheit nicht das letzte Wort haben, und das ist äußerst wichtig, denn Washingtons Rolle als “Garant der globalen Sicherheit” gehört nun der Vergangenheit an. Russland wird über die Grenzen der Ukraine entscheiden, und das ist auch gut so. Wir können also davon ausgehen, dass das Zähneknirschen im NATO-Hauptquartier, bei den Vereinten Nationen und im Weißen Haus nur wenig Wirkung zeigen wird. Die Angelegenheit ist erledigt, es sei denn, die USA und die NATO wollen Bodentruppen in den Konflikt einbringen, was unserer Meinung nach zu einer Spaltung der NATO führen wird, die unweigerlich zu ihrem Zusammenbruch führen wird. So oder so wird das Schicksal der Ukraine in Moskau und nicht in Washington entschieden werden, und diese Tatsache wird erhebliche Auswirkungen auf die Verteilung der globalen Macht haben. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt und der ist definitiv kein Amerikaner.

Unterm Strich: Wir halten Helmers Analyse für das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft.

Putin hat bisher eine bewundernswerte Zurückhaltung an den Tag gelegt, aber nach 9 Monaten sinnloser Plackerei und Gemetzel ist es an der Zeit, die Sache zu beenden. Moskau hat schon immer einen Vorschlaghammer in seinem Werkzeugkasten gehabt, und jetzt wird es ihn auch einsetzen. Wir hätten es lieber gesehen, wenn es nicht so ausgegangen wäre, aber es hat keinen Sinn, über verschüttete Milch zu weinen. Washington wollte diesen Krieg so lange wie möglich hinauszögern, um Russland auszubluten, damit es seine Macht nicht über seine Grenzen hinaus ausdehnen oder die Pläne der USA zur “Hinwendung nach Asien” behindern kann. Aber Putin hat diesen Plan vereitelt. Er ist nicht in die Falle Washingtons getappt, und er wird auch nicht Blut und Geld in ein schwarzes Loch pumpen. Er wird diese Angelegenheit ein für allemal klären und damit fertig werden. Dies ist ein Auszug aus einem Interview mit Colonel Douglas MacGregor:

“Dieser ganze Konflikt hätte vermieden werden können, wenn wir einfach die legitimen Interessen Moskaus an den Geschehnissen in der Ukraine anerkannt hätten…. Was in der Ukraine geschieht, ist für die Russen wichtig…. Wir hätten also schon früh eingreifen und sagen können: ‘Lasst uns einen Waffenstillstand schließen und miteinander reden’, wir hätten den Russen in den letzten 10 oder 20 Jahren zuhören können, was sie über die Vorgänge in der Ukraine denken. Und ich denke, jetzt sehen wir mit dem Selenskyj-Regime – einer sehr gefährlichen Regierung, die Russland unheilbar feindlich gesinnt ist (und) die ausschließlich auf Anweisungen aus Washington reagiert -, dass sie beschlossen hat, Russland auf jede erdenkliche Art und Weise tödlich zu schwächen… Die Lösung für dieses Problem besteht darin, nicht in diesen nutzlosen und sinnlos zerstörerischen Krieg mit Moskau einzutreten, (sondern) die Menschen in der Regierung in Kiew zur Vernunft zu bringen. “Colonel Douglas MacGregor, “Ukraine is about to be Annihilated”, You Tube; 2:10 Minuten-Marke

https://www.youtube.com/watch?v=dfgF4x7TCmM&t=7s



IMO ist die Entscheidung bereits gefallen. Die Ukraine wird in zwei Teile gespalten werden, ob es Washington gefällt oder nicht. So ist es nun einmal. Übersetzt mit Deepl.com

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research weiterzuveröffentlichen und zu teilen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz in Washington State. Er begann seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Das Bild stammt von TUR

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Mike Whitney, Global Research, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...