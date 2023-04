Putin’s Enormous Blunder – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Click the share button above to email/forward this article to your friends and colleagues. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Putins enormer Irrtum

Von Eric Zuesse

Global Research,

03. April 2023

***

Putins größter Fehler war sein Versäumnis, Finnland eine Garantie für friedliche Beziehungen und den Status einer Vorzugsnation im Handel anzubieten (einschließlich der Energiepreise für Öl und Gas, die die europäischen Länder vor den 2022 von den USA verhängten Sanktionen gegen Russland jahrzehntelang zu niedrigeren Preisen von Russland bezogen als von jedem anderen Land, auch ohne den Status einer Vorzugsnation), wenn Finnland der NATO nicht beitritt.

Wenn die finnische Regierung ein solches Angebot abgelehnt hätte, welche Ausreden hätte sie dann ihren Wählern gegenüber vorbringen können, um es abzulehnen? (Und wenn das Angebot privat unterbreitet und dann privat abgelehnt worden wäre, hätte Putin das Angebot dann öffentlich gemacht und wäre vielleicht in der Lage gewesen, die finnische Öffentlichkeit und dann auch die finnische Regierung zur Unterstützung zu bewegen). Wenn Finnland ein solches Angebot angenommen hätte, welchen Nutzen hätte das für das russische Volk gehabt?

Zum letzten Punkt: Der Hauptgrund, warum Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, war, dass sowohl die US-Regierung als auch ihr antirussisches Militärbündnis NATO am 7. Januar 2022 nicht nur Russlands Vorschlag vom 17. Dezember 2021 für friedliche Beziehungen zwischen Russland und dem Westen ablehnten, sondern dass weder die US-Regierung noch die NATO auch nur bereit waren, mit Russland über irgendeine der spezifischen Klauseln in Russlands durchdachtem und langwierigem – sehr ernstem – Vorschlag zu verhandeln.

Im Mittelpunkt der russischen Besorgnis über den Vorschlag stand das Problem der 1962er-Kubakrise, dass Amerika Russland damit droht, seine Atomraketen in der Ukraine zu stationieren, nur 300 Meilen (oder fünf Minuten Flugzeit) davon entfernt, den Kreml nuklear zu bombardieren. Fünf Minuten wären eine viel zu kurze Zeit, als dass Russland in der Lage wäre, den US-Start zu erkennen und dann sein nukleares Vergeltungsarsenal gegen die USA und ihre verbündeten Länder einzusetzen. Das russische Zentralkommando würde enthauptet, bevor Russland überhaupt die Möglichkeit hätte, zu reagieren.

Während Chruschtschow und JFK in der Kubakrise 1962 verhandelten und so den Dritten Weltkrieg abwendeten, weigerten sich die USA und ihr antirussisches Militärbündnis NATO am 7. Januar 2022, überhaupt zu verhandeln. Russland hatte dann keine andere Wahl mehr, als militärische Maßnahmen zu ergreifen, um mit militärischer Gewalt zu erreichen, dass US-Raketen nicht mehr nur fünf Minuten von Moskau entfernt stationiert werden können.

Finnland ist das zweitnächste antirussische Land und ist 507 Meilen von Moskau entfernt, was einer Flugzeit von 7 Minuten entspricht. Folglich wird die Aufnahme Finnlands in die NATO für Russland fast so lebensbedrohlich sein, wie wenn Amerika die Ukraine in die NATO aufgenommen hätte.

Hat Russland nun also keine Hoffnung mehr? Nicht ganz. Es gibt eine Möglichkeit, wie Russland – nur möglicherweise – einen gewissen Schutz (nicht nur mit militärischen Mitteln) gegen eine US-Regierung erlangen könnte, die nun zweifellos entschlossen ist, Russland letztendlich zu erobern:

Russland würde nun jedem mit den USA verbündeten Land die Art von Abkommen anbieten, die es unerklärlicherweise Finnland nicht angeboten hat. Es besteht die Möglichkeit – wenn auch vielleicht nur eine geringe -, dass ein oder mehrere bestehende NATO-Mitgliedsländer einem solchen Angebot zustimmen. (Das Angebot sollte jedem mit den USA verbündeten Land nur unter vier Augen unterbreitet werden; und wenn ein solches Land unter vier Augen nein sagt, sollte Russland diesem Land das Angebot öffentlich unterbreiten. Die öffentliche Meinung in diesem Land könnte dann diese Regierung – deren vorherige Ablehnung des Abkommens nicht öffentlich bekannt wäre – öffentlich dazu zwingen, dem Abkommen zuzustimmen. Auf diese Weise gäbe es dann zwei Chancen, eine Einigung zu erzielen, statt nur einer, was die Erfolgschancen erheblich erhöhen würde).

Im Moment sind die hohen Kraftstoffpreise in Europa ein großer Faktor, der dafür spricht, dass ein solches Abkommen zustande kommen kann. Diese hohen Treibstoffpreise sind darauf zurückzuführen, dass der mit Abstand billigste Treibstofflieferant Europas, Russland, wegen der Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland und der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines von der Versorgung abgeschnitten ist. Es gibt also einen starken Anreiz für alle bestehenden NATO-Mitgliedsstaaten, mit Russland über diese Angelegenheit zu verhandeln. Es wäre eine klare Win-Win-Situation für beide Seiten. Natürlich wären die US-Regierung und die NATO strikt dagegen, dass ein NATO-Mitgliedstaat Ja sagt, aber wären sie in der Lage, dies zu verhindern? Wer weiß das schon?

Unbestreitbar ist, dass Putin nicht so lange hätte warten dürfen, um darüber nachzudenken. Besser spät als nie, aber wird er es jemals tun? Er hat öffentlich erklärt, dass er Vereinbarungen bevorzugt, bei denen beide Seiten gewinnen. Hier ist also seine Chance, sie vorzuschlagen. Warum versucht er es nicht (zuerst privat, dann – wenn nötig – öffentlich)? Warum hat er es nicht versucht? Es könnte immer noch eine Chance geben, dies zu erreichen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA'S EMPIRE OF EVIL: Hitler's Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre "Nachrichten"-Medien, sondern auch die Sozial-"Wissenschaften" kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen.

Gekennzeichnetes Bild: Beitrittsschreiben Finnlands und Schwedens zur NATO, überreicht an Generalsekretär Jens Stoltenberg am 18. Mai. (NATO)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2023

