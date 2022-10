Putin’s Winter Offensive – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Putins Winteroffensive



Von Mike Whitney

Global Research, 24. Oktober 2022

***

“Jeder tote Russe und Ukrainer in diesem Krieg, jede Familie irgendwo auf der Welt, die unter den Folgen dieses Krieges leidet, jedes Unternehmen, das aufgrund des wirtschaftlichen Schadens, den dieser Krieg verursacht, und des erhöhten Risikos einer nuklearen Vernichtung schließt, ist alles von der US-Regierung gemacht.” Twitter @KimDotcom

Stellvertreterkrieg (def)- ein Krieg, der von einer Großmacht angezettelt wird, die selbst nicht daran beteiligt ist.

***

Die ukrainischen Erfolge auf dem Schlachtfeld sind auf eine weithin erwartete russische Eskalation gestoßen. Am 21. September kündigte der russische Präsident Wladimir Putin in einer seltenen nationalen Ansprache die Mobilisierung von 300.000 Reservisten an, die zum Dienst im Krieg in der Ukraine einberufen werden sollen.

In den letzten Wochen hat die russische Armee eine Reihe von Rückschlägen erlitten, weil sie nicht genügend Personal für den Kampfeinsatz hatte. Die Russen verfügten einfach nicht über genügend Kampftruppen, um ihren Auftrag zu erfüllen oder das riesige Gebiet zu verteidigen, das kürzlich von Moskau annektiert worden war. Russlands militärische Sonderoperation war nie darauf ausgerichtet, große Teile des ukrainischen Territoriums zu erobern und zu besetzen. Im Wesentlichen handelte es sich bei der SMO um eine Polizeiaktion, die darauf abzielte, die ukrainischen Streitkräfte ausfindig zu machen und zu eliminieren, die die in der Ostukraine lebenden ethnischen Russen bombardiert und getötet hatten.

Nach zahlreichen Zusammenstößen mit vorrückenden, von der NATO ausgebildeten Bataillonen ist klar, dass Russland erhebliche Verstärkungen benötigt, um die ukrainischen Streitkräfte zurückzudrängen und einen Sicherheitspuffer um seine neuen Provinzen zu errichten. Russlands Kritiker sehen in der unzureichenden Personalausstattung einen Hinweis auf militärische Inkompetenz, doch in Wirklichkeit passt sich Moskau lediglich an eine unbeständige Situation an, in der beide Parteien die Einsätze weiter erhöhen. Hier ist ein Auszug aus einem Beitrag von Big Serge bei Substack, der zur Klärung der Situation beiträgt:

Von allen phantasmagorischen Behauptungen, die über den Russisch-Ukrainischen Krieg aufgestellt wurden, sind nur wenige so schwer zu glauben wie die Behauptung, dass Russland die Ukraine mit weniger als 200.000 Mann erobern wollte. Eine zentrale Wahrheit des Krieges, mit der sich Beobachter einfach abfinden müssen, ist die Tatsache, dass die russische Armee vom ersten Tag an zahlenmäßig stark unterlegen war. …. Auf dem Papier hat Russland eine Expeditionsstreitmacht von weniger als 200.000 Mann aufgestellt, obwohl natürlich nicht die gesamte Truppe in letzter Zeit an der Front im Einsatz war.

Die geringe Truppenstärke hängt mit Russlands ziemlich einzigartigem Dienstmodell zusammen, bei dem “Vertragssoldaten” – der professionelle Kern der Armee – mit einem Reservistenpool kombiniert werden, der durch eine jährliche Einberufungswelle generiert wird….Der Übergang von einem sowjetischen Mobilisierungsschema zu einer kleineren, schlankeren, professionellen Bereitschaftstruppe war während eines Großteils der Putin-Jahre fester Bestandteil des neoliberalen Sparregimes in Russland.

…. Diese russische Vertragstruppe kann militärisch immer noch viel erreichen – sie kann ukrainische Militäreinrichtungen zerstören, mit Artillerie Schaden anrichten, in die städtischen Ballungsgebiete im Donbass eindringen und einen Großteil des einheimischen Kriegspotenzials der Ukraine zerstören. Sie kann jedoch keinen mehrjährigen kontinentalen Krieg gegen einen Feind führen, der ihr zahlenmäßig mindestens viermal überlegen ist und der sich auf Geheimdienstinformationen, Kommando- und Kontrollstrukturen und Material stützt, die außerhalb ihrer unmittelbaren Reichweite liegen…

Es müssen mehr Streitkräfte eingesetzt werden. Russland muss die neoliberale Austeritätsarmee überwinden. Es ist materiell in der Lage, die benötigten Kräfte zu mobilisieren – es verfügt über viele Millionen Reservisten, enorme Ausrüstungsbestände und einheimische Produktionskapazitäten, die durch die natürlichen Ressourcen und das Produktionspotenzial des eurasischen Blocks, der sich um das Land geschart hat, unterstützt werden. Aber denken Sie daran: Militärische Mobilisierung ist auch politische Mobilisierung. (“Politik mit anderen Mitteln; Putin und Clausewitz”, Big Serge Thoughts, Substack)

Russlands Kritiker werden diese Erklärung natürlich als Unsinn abtun, dennoch zeigt die Einberufung von 300.000 Reservisten, dass Putins Generäle erkannt haben, dass sie ihre strategischen Ziele nicht nur mit einer “Expeditionsstreitmacht” erreichen können, sondern sich an die Veränderungen vor Ort anpassen müssen. Und genau das tun sie; sie verstärken ihre Streitkräfte zu einer Zeit, in der Putins öffentliche Zustimmungsrate bei atemberaubenden 77 % liegt. Während also eine frühere Mobilisierung zweifellos auf breite Verurteilung und Ablehnung gestoßen wäre, steht die große Mehrheit der Russen nun voll hinter dieser Politik. Einfach ausgedrückt: Putin hat die Herzen und Köpfe der russischen Bevölkerung gewonnen. Er hat sie davon überzeugt, dass ihr Land, ihre Traditionen, ihre Kultur und ihr Leben einer noch nie dagewesenen existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Hier ist mehr von Big Serge:

Putin und sein Umfeld haben den russisch-ukrainischen Krieg von Anfang an unter existenziellen Gesichtspunkten gesehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die meisten Russen dies verstanden haben….

Was in den Monaten seit dem 24. Februar geschehen ist, ist ziemlich bemerkenswert. Der existenzielle Krieg für die russische Nation wurde verkörpert und für die russischen Bürger greifbar gemacht. Sanktionen und antirussische Propaganda – die die gesamte Nation als “Orks” verteufelt – haben selbst anfänglich skeptische Russen hinter dem Krieg versammelt, und Putins Zustimmungswerte sind in die Höhe geschnellt. Eine zentrale westliche Annahme, dass sich die Russen gegen die Regierung wenden würden, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Videos, die die Folterung russischer Kriegsgefangener durch schäumende Ukrainer zeigen, von ukrainischen Soldaten, die russische Mütter anrufen, um ihnen spöttisch mitzuteilen, dass ihre Söhne tot sind, von russischen Kindern, die durch den Beschuss in Donezk getötet wurden, haben dazu gedient, Putins implizite Behauptung zu bestätigen, dass die Ukraine ein von einem Dämon besessener Staat ist, der mit hochexplosivem Sprengstoff exorziert werden muss… Die ukrainische Regierung hat (in inzwischen gelöschten Tweets) öffentlich behauptet, dass die Russen zur Barbarei neigen, weil sie eine Mischlingsrasse mit asiatischem Blut sind.” (Big Serge, Substack)

Kurz gesagt, die etablierten Medien und die politische Klasse haben Putin die Arbeit erleichtert, indem sie selbst linksgerichtete Russen davon überzeugt haben, dass die westlichen Nationen – angeführt von den USA – alles Russische verachten und entschlossen sind, ihr Land zu zerstören und ihr Volk zu unterjochen. Hier ist Putin:

Ich möchte noch einmal betonen, dass ihre Unersättlichkeit und ihre Entschlossenheit, ihre uneingeschränkte Vorherrschaft zu bewahren, die wahren Ursachen für den hybriden Krieg sind, den der kollektive Westen gegen Russland führt. Sie wollen nicht, dass wir frei sind; sie wollen, dass wir eine Kolonie sind. Sie wollen keine gleichberechtigte Zusammenarbeit, sondern sie wollen plündern. Sie wollen uns nicht als freie Gesellschaft sehen, sondern als eine Masse seelenloser Sklaven. …. Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der Vergangenheit Ambitionen auf die Weltherrschaft immer wieder am Mut und der Widerstandskraft unseres Volkes gescheitert sind. Russland wird immer Russland sein. Wir werden weiterhin unsere Werte und unser Vaterland verteidigen.

Wir haben einem solchen politischen Nationalismus und Rassismus nie zugestimmt und werden ihm auch nie zustimmen. Worin, wenn nicht im Rassismus, besteht die Russophobie, die in der Welt verbreitet wird? Worin, wenn nicht im Rassismus, besteht die dogmatische Überzeugung des Westens, dass seine Zivilisation und seine neoliberale Kultur ein unbestreitbares Modell sind, dem die ganze Welt folgen soll?…

Heute kämpfen wir dafür, dass niemand auf die Idee kommt, dass Russland, unser Volk, unsere Sprache oder unsere Kultur aus der Geschichte getilgt werden können. Wir brauchen heute eine geeinte Gesellschaft, und diese Einigung kann nur auf Souveränität, Freiheit, Schöpfung und Gerechtigkeit beruhen. Unsere Werte sind Menschlichkeit, Barmherzigkeit und Mitgefühl.” (Rede zum Beitritt der neuen Regionen zu Russland, Wladimir Putin, Unz Review)

Putin zufolge will der kollektive Westen Russland ausplündern, sein Volk versklaven und eine Kolonie schaffen, deren Reichtum von tyrannischen Fanatikern und ausländischen Geschäftemachern abgeschöpft werden kann. Die unerbittlichen Angriffe der Medien auf russische Sportler, Wissenschaftler, Musiker und sogar Geschäftsleute haben bei den einfachen Russen nur den Eindruck verstärkt, dass sie ins Fadenkreuz einer gewalttätigen und außer Kontrolle geratenen westlichen Koalition geraten sind, die Russland den gleichen tödlichen Schlag versetzen will wie dem Irak, Libyen, Afghanistan und zahllosen anderen Ländern. Putins steigende Zustimmungsraten in der Öffentlichkeit unterstreichen die Tatsache, dass die meisten Russen die Bedrohung für real halten und sich dem Kampf anschließen müssen. Hier ist mehr von Big Serge:

“Putin hat … sein Projekt der formellen Annexion des alten Ostteils der Ukraine verwirklicht. Damit hat sich der Krieg auch rechtlich in einen existenziellen Kampf verwandelt. Weitere ukrainische Vorstöße in den Osten sind in den Augen des russischen Staates nun ein Angriff auf souveränes russisches Territorium und ein Versuch, die Integrität des russischen Staates zu zerstören. Jüngste Umfragen zeigen, dass eine übergroße Mehrheit der Russen die Verteidigung dieser neuen Gebiete um jeden Preis unterstützt.” (Substack)

Die Geschwindigkeit, mit der Putin die vier Regionen in der Ukraine annektiert hat, deutet darauf hin, dass der eigentliche Zweck dieser Aktion weit über die Ausweitung der russischen Westgrenze hinausgeht. Der eigentliche Grund, warum Putin die Maßnahme im Eiltempo durchführte, war die grundlegende Änderung der Einsatzregeln. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass eine militärische Sonderoperation nichts mit der Verteidigung des eigenen Hoheitsgebiets zu tun hat. Mit anderen Worten: Der eigentliche Zweck des Referendums bestand darin, zu signalisieren, dass “die Handschuhe ausgezogen sind” und dass Russland auf die Angriffe der Ukraine mit unerwarteter Härte reagieren wird. Hier ist wieder Serge:

Ein politischer Konsens für eine höhere Mobilisierung und eine größere Intensität ist erreicht worden. Jetzt geht es nur noch um die Umsetzung dieses Konsenses in der materiellen Welt von Faust und Stiefel, Kugel und Granate, Blut und Eisen.”

….. Russland bereitet sich auf eine Wintereskalation und eine Offensive vor und geht derzeit einen kalkulierten Handel ein, bei dem es Raum gegen Zeit und ukrainische Verluste tauscht. Russland zieht sich weiterhin zurück, wenn seine Stellungen entweder operativ gefährdet sind oder wenn es mit einer überwältigenden ukrainischen Übermacht konfrontiert ist, aber es ist sehr vorsichtig, seine Kräfte aus der operativen Gefahr herauszuziehen….

Russland wird sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter zurückziehen und intakte Einheiten unter seinem Artillerie- und Luftschutzschirm abziehen, wodurch die ukrainischen Bestände an schwerem Gerät abgebaut und die Arbeitskräfte geschwächt werden. In der Zwischenzeit wird in Belgorod, Saporischschja und auf der Krim weiterhin neues Gerät zusammengezogen. Ich rechne nach wie vor mit einem schubweisen Rückzug der Russen, bis sich die Front etwa Ende Oktober stabilisiert hat, gefolgt von einer operativen Pause, bis der Boden gefriert, gefolgt von einer Eskalation und einer Winteroffensive der Russen, sobald sie genügend Einheiten zusammengezogen haben.

Der Kreml strahlt eine unheimliche Ruhe aus….. Die Diskrepanz zwischen dem Stoizismus des Kremls und der Verschlechterung der Lage an der Front ist auffällig. Vielleicht sind Putin und der gesamte russische Generalstab wirklich sträflich inkompetent – vielleicht sind die russischen Reservisten wirklich nichts als ein Haufen Betrunkener. Vielleicht gibt es keinen Plan.

Oder vielleicht werden Russlands Söhne wieder dem Ruf des Vaterlandes folgen, wie 1709, 1812 und 1941.

Wenn die Wölfe wieder vor der Tür stehen, erhebt sich der alte Bär wieder zum Kampf. (Big Serge, Substack)

Unterm Strich: Russland hat jetzt den Grundstein für einen umfassenderen und gewalttätigeren Konflikt gelegt. 300.000 Reservisten wurden einberufen, riesige Mengen an militärischem Gerät werden an die Front geliefert, und die öffentliche Meinung unterstützt mit überwältigender Mehrheit die Kriegsanstrengungen. Alles deutet auf eine erhebliche Eskalation der Kämpfe hin, die große Teile der Ukraine in Schutt und Asche legen und Washington und Moskau näher an eine direkte Konfrontation heranführen wird.

Mearsheimers erschreckende Vorhersage: “Die Russen werden die Ukraine in Schutt und Asche legen.” (2 Minuten Video)

