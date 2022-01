Iran fordert zu Recht Uno-Resolution wegen General Soleimanis Ermordung, Qasem Soleimani

Soleimani hat sich für die wichtigste Sache der heutigen Menschheit geopfert – den gerechten Kampf für die Befreiung der Palästinenser, mit dem Ziel, arabisches und palästinensisches Land zurückzuerobern und die heilige Al-Aqsa-Moschee von der Belagerung und Zerstörung durch den jüdischen Staat zu befreien, der Palästina seit 1948 besetzt hält.

Der US-amerikanische Terroranschlag, bei dem Soleimani, Al-Muhandi und mehrere andere iranische und irakische Märtyrer, die sie begleiteten, ums Leben kamen, spiegelt die kriminelle Gesinnung wider, die in der Mentalität der Führer der USA, Israels und Saudi-Arabiens vorherrscht. Diese Aktion ist ein Freibrief für alle Verbrechen, die von der israelischen Besatzung gegen das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten und im Ausland begangen werden.

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat Rache für die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani vor zwei Jahren geschworen, falls der ehemalige US-Präsident Donald Trump nicht vor Gericht gestellt wird, berichtet Reuters.

“Wenn Trump und (der ehemalige Außenminister Mike) Pompeo nicht vor einem fairen Gericht für die kriminelle Tat der Ermordung von General Soleimani angeklagt werden, werden wir Muslime die Rache eines Märtyrers nehmen”, sagte Raisi in einer Fernsehansprache am Montag.

Soleimani wurde im Irak durch einen vom damaligen Präsidenten Trump angeordneten Drohnenangriff getötet.

Bild: Menschen nehmen an einer Gedenkveranstaltung anlässlich des ersten Jahrestages der Ermordung des Kommandeurs der Quds-Truppen der iranischen Revolutionsgarden, Qasem Soleimani, am 03. Januar 2021 in Bahgdad im Irak teil. [Murtadha Al-Sudani – Anadolu Agency]



Qasem Soleimani, der große Märtyrer von Jerusalem

Am 03. Januar 2021 in Bahgdad, Irak. ( Murtadha Al-Sudani – Anadolu Agency )

Qasem Soleimani, der große Märtyrer von Jerusalem



Von Sayid Marcos Tenório

1. Januar 2022

Das Datum des 3. Januar lädt uns einerseits dazu ein, über den Kampf gegen den Terrorismus nachzudenken und andererseits weiter für Gerechtigkeit, Freiheit und Souveränität zu kämpfen. Denn an diesem Datum im Jahr 2020 führte ein direkter Befehl von US-Präsident Donald Trump zu einem Terroranschlag, bei dem der Befehlshaber der Quds-Truppen, General Qasem Soleimani, und der Befehlshaber der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi Al-Muhandis, ums Leben kamen.

Als Motiv für die Ermordung Soleimanis nannten die USA seine Unterstützung für die am 27. Dezember 2019 vor der US-Botschaft in Bagdad stattfindenden Demonstrationen und die falsche Behauptung einer Invasion (die nicht stattgefunden hat), die zum Tod und zur Verletzung von amerikanischen und irakischen Bürgern geführt hätte. Wir wissen jedoch, dass die Motive für den Mord andere sind. Sie stehen im Zusammenhang mit Soleimanis Rolle bei den Siegen gegen die USA im Nahen Osten und dem Verlust ihres Status als einziger Akteur in der Region sowie der zunehmenden Rolle Russlands und Chinas mit dem Iran als Zentrum dieser Anti-Terror-Koalition.

Es ist auch bekannt, dass die strategischen Maßnahmen von General Soleimani dazu beigetragen haben, den Zustrom von Waffen aus den USA und Israel zu unterbrechen, und zwar nicht nur für Daesh und andere im Nahen Osten operierende Terrorgruppen, sondern auch für andere regionale Käufer. Als weltgrößter Waffenproduzent und für den Erfolg ihres Waffenhandels sind die USA auf die Aktionen der Terrorgruppen angewiesen. Nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen der Daesh-Terroristen in Syrien und im Irak unter der Führung Soleimanis und Al-Muhandis und dem daraus resultierenden Rückgang des Waffengeschäfts beschlossen die USA, den General zu ermorden, der das Symbol des Widerstands gegen diese bewaffneten Banden war.

Die Ermordung Soleimanis und Al-Muhandis außerhalb einer Kriegssituation und auf fremdem Territorium war mehr als eine Verletzung der irakischen Souveränität – es war ein eindeutiger Akt des Staatsterrorismus und eine Verletzung von Konventionen und internationalem Recht. Diese Aktion war ein weiterer vergeblicher Versuch der USA und ihrer Partner, die “Achse des Widerstands” einzudämmen, zu der unter anderem der Iran, Syrien, die libanesische Hisbollah, die irakischen Volksmobilisierungskräfte, die jemenitischen Houthis, die Hamas, der Islamische Dschihad, die Palästinensische Volksfront und die Polisario-Front der Westsahara gehören.

Soleimani und Al-Muhandis waren nicht die einzigen und werden nicht die letzten sein. Mögen die Namen der bei Terroranschlägen ums Leben gekommenen Wissenschaftler wie Mohsen Fakhrizadeh, Massoud Ali-Mohammadi, Fereydoun Abbasi-Davani, Majid Shahriyari, Darioush Rezai, Mostafa Ahamdi-Roshan und andere nicht vergessen werden. Diese Morde spiegeln den kriminellen Geist wider, der die Strukturen der USA und Israels beherrscht. Die Rechtswidrigkeiten der USA bieten Deckung und Ermutigung für die Verbrechen, die die israelische Besatzung gegen das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten und im Ausland begeht.

General Soleiman spielte eine wichtige Rolle bei der siegreichen Strategie der Hisbollah, die 2006 die zionistischen Invasionstruppen auf demütigende Weise aus dem Libanon vertrieb. Er hat den Aufstand der jemenitischen Houthis gegen das saudische Regime maßgeblich gefördert und unterstützt. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Niederschlagung von Daesh in Syrien sowie bei der Gründung, Ausbildung und den Aktionen der von Al-Muhandis geführten Al-Hashd Al-Sha’abi-Milizen, die für den Zusammenbruch der Terrorgruppen in Syrien und Irak verantwortlich waren.

Das Martyrium von Soleimani und Al-Muhandis hat der Welt gezeigt, dass die Revolution lebt und siegreich sein wird. Darüber hinaus wurden die Feinde der iranischen Nation durch die Größe des ermordeten Generals gedemütigt, der zum Märtyrer von Jerusalem wurde und eine Schlüsselfigur in der siegreichen Strategie der USA, Israels, Saudi-Arabiens und ihrer Verbündeten im Nahen Osten und in Eurasien gegen den Terrorismus darstellt.

Soleimani wurde am 11. März 1957 in einer armen Familie in der Region Qerman geboren. Er begann seine militärische Laufbahn mit seinem Eintritt in die Armee der Wächter der Islamischen Revolution im Jahr 1979. In den 1980er Jahren wurde er zum Kommandeur der 41. Division der iranischen Armee während des iranisch-irakischen Krieges ernannt. 1997 wurde er zum Kommandeur der iranischen Quds-Truppe für Auslandseinsätze ernannt. Am 24. Januar 2011 wurde er vom Obersten Führer der Islamischen Revolution Imam Ali Khamenei in den Rang eines Generalmajors befördert, einen Posten, den er bis zu seinem Märtyrertod innehatte.

Die Bedeutung Soleimanis im Kampf gegen den Terrorismus war nicht nur militärisch, sondern er spielte auch eine wichtige politische Rolle. Im Jahr 2015 überzeugte er Russland, sich im Rahmen des trilateralen Bündnisses zwischen Russland, China und Iran zur Bekämpfung von Terrorbanden im Nahen Osten wirksamer in den Syrienkrieg einzuschalten, sowie bei der Durchführung gemeinsamer maritimer Militärübungen im Oman und im Indischen Ozean, die dazu beitrugen, das Monopol der USA auf die Meere der Region zu brechen.

Bei der Beerdigung Soleimanis in Teheran erklärte Khamanei, dass diejenigen, die die Ermordung des Generals geplant und durchgeführt haben, mit Sicherheit den Preis dafür zahlen werden, da es unweigerlich zu Racheakten kommen wird, wenn die Umstände es zulassen. Khamanei erklärte: “Soleimanis Schuh ist mehr wert als Trumps Kopf”. Außerdem wies der Staatschef darauf hin, dass die Beerdigungen der Märtyrer, an denen Millionen von Menschen im Iran und im Irak teilnahmen, eine harte Ohrfeige für die USA waren, aber die härteste Ohrfeige wird die Beseitigung der arroganten US-Präsenz in der Region sein.

Das Verbrechen dieses von den USA angeführten Terrorkonsortiums war nicht einmal im Entferntesten ein Sieg über den Widerstandskampf gegen den von ihm verbreiteten Terrorismus. Die USA, Israel und Saudi-Arabien waren die Besiegten, weil der Widerstandskampf bis zum endgültigen Sieg weitergeht, als ein durch internationale Gesetze und Konventionen garantiertes und durch die Charta der Vereinten Nationen anerkanntes Recht. Übersetzt mit Deepl.com

