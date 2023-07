Quand les experts arrivent Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Quand les experts arrivent

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 27 juin 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/wenn-die-experten-kommen-von-evelyn-hecht-galinski-kommentar-vom-hochblauen/

Traduction : Christiane Reynaud

Après l’intervention de la Russie en Ukraine et la tentative de putsch ratée, on poursuit la stratégie qui avait eu du succès pendant la pandémie du Corona, c’est-à-dire des discussions quotidiennes d’experts. Tout ce qui se promène comme « experts » ou « prétendus spécialistes » en Allemagne donne le vertige. Le nombre d’instituts et de « services » est phénoménal. Cet afflux de talk-shows inutiles, d’interviews et d’hypothèses est effrayant. Les médias, en particulier, se jettent avec avidité sur le « Poutine nu » (Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ). Au passage, Poutine n’est ni nu ni malade. Que ne lui a-t-on pas imputé ? La maladie de Parkinson, un cancer grave et qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre ! Sans parler de comparaisons infectes avec Hitler et d’accusations constantes et totalement fantaisistes – toujours avec l’allusion à un mandat d’arrêt international et l’exigence d’une extradition au cas où Poutine se rendrait à des conférences internationales.

Baerbock au pays de Nelson Mandela et de Desmond Tutu

La « ministre destructrice des Affaires étrangères » Annalena Baerbock – actuellement en visite en Afrique du Sud pour « mettre au pas » sa collègue Naledi Pandor – a fanfaronné à sa manière « charmante » comme on sait : « Quand le pays de Nelson Mandela et de Desmond Tutu s’exprime contre l’injustice, le monde écoute ». C’est pour cette raison qu’elle veut peser de tout son poids (plume) pour la fin de « l’agression russe » et la défense de la Charte de l’ONU. Baerbock croit-elle vraiment qu’elle, la « fameuse démolisseuse» de la Russie, ait quelque chose à dire en Afrique du Sud ? Croit-elle vraiment que si Poutine se rendait au sommet du G7, il y serait arrêté ? Jamais de la vie ! Le sommet aura plutôt lieu ailleurs qu’en Afrique du Sud que cette énormité se produise.

L’Afrique du Sud est vraiment un pays qui n’a pas le moindre besoin de leçons d’une ministre allemande des Affaires étrangères comme Annalena Baerbock. La référence à Mandela et Tutu dans sa bouche est plus que déplacée ! Une ministre des Affaires étrangères verte va-t-en-guerre de sa trempe ferait mieux de se taire. En effet, elle laisse Julian Assange croupir en détention aux fins d’extradition et ne dit rien non plus au sujet des agissements de « l’État juif ». Elle qui, tout comme ses collègues de la coalition, s’est totalement inféodée à la vassalité transatlantique antirusse, n’a plus le droit de parler de la sorte. Contrairement à l’Allemagne, la Russie a, en effet, soutenu les combattants contre l’apartheid, ce que l’on ne lui oubliera pas là-bas. L’Afrique du Sud ne condamnera pas l’intervention russe en Ukraine, ni Poutine comme criminel de guerre ! Et c’est très bien ainsi ! Tant que les Etats-Unis et leurs présidents criminels de guerre peuvent agir sans être inquiétés, toute critique est totalement déplacée. Ce sont eux qui doivent être traduits en justice.

Après l’échec de la tentative de mutinerie qui a fait des victimes et des destructions, on est en droit de penser que des services secrets américains étaient eux aussi plus qu’impliqués. La question de savoir si Prigojine y a participé activement est une pure spéculation à laquelle je ne veux pas participer. Il est seulement très bizarre que le « groupe terroriste de Wagner » – comme on l’appelle en Occident – retourne tout à coup sa veste. Le « critique du Kremlin », Mikhaïl Khodorkovski qui avait, encore samedi, demandé aux Russes de soutenir le chef du groupe Wagner, s’est naturellement manifesté à nouveau. De nombreux individus plus que controversés comme Khodorkovski et Navalny tentent de mijoter leur propre soupe et de démonter Poutine. Quelles tentatives minables ! Pire encore : des correspondantes occidentales ont monté le ton et on pouvait sentir leur emballement, comme le souhait d’une guerre civile vendu comme une réalité à venir. Ce qui se passe dans notre pays fait peur. Les personnes qui pensent différemment sont poussées dans leurs retranchements et doivent même s’attendre à des conséquences si elles expriment leur autre vision des choses.

Comparaisons avec l’Allemagne hitlérienne

N’est-il pas effrayant de voir à quel point ce gouvernement fédéral oublie l’histoire ? On soutient ouvertement les nazis ukrainiens, on entretient une relation amicale avec les gouvernements italiens fascistes. Le nouveau coup a été la fière annonce du « ministre de la guerre » Pistorius que l’Allemagne était prête à installer à demeure une « solide brigade de combat » en Lituanie. 4000 soldats de la Bundeswehr doivent renforcer le flanc oriental de l’OTAN. Toutes les infrastructures et les possibilités d’hébergement pour les soldats devraient être mises en place à cet effet d’ici 2026. Cela m’a fait froid dans le dos ! Nous combattrons à nouveau sur le front oriental sous un commandement allemand, si nécessaire ! Toute comparaison de Poutine avec Hitler est exclue et carrément obscène ! Et si on veut vraiment comparer, on doit plutôt le faire entre le gouvernement allemand de la coalition et l’Allemagne hitlérienne. C’est une triste satire que d’organiser ici des journées de commémoration de l’Holocauste et qu’en même temps, la normalité allemande soit d’entretenir des bonnes relations avec des ukronazis et des fascistes sionistes dans « l’État juif ».

Les larmes de crocodile versées par le président du Conseil central des Juifs Josef Schuster sur la « brèche morale » de l’élection d’un conseiller général thuringien de l’AfD à Sonneberg, sont aussi totalement déplacées : il s’émeut à cause de cette élection, mais ne montre aucune empathie quand, presque quotidiennement, des Palestiniens sont assassinés par des « soldats de la défense » juifs et quand des hordes de colons juifs extrémistes commettent des pogroms sur des terres occupées illégalement – avec l’aide active de ce régime fasciste. Tant que Schuster ne prendra pas enfin ses distances avec cet État et ses crimes, il n’a plus aucun droit de se moquer. Oui, c’est la triste réalité en Allemagne.

Toujours de nouveaux paquets de sanctions, aussi hypocrites que l’ensemble de la politique ! Alors qu’à l’aide « d’exceptions » les Etats-Unis et l’Allemagne continuent d’acheter des marchandises russes, les sanctions deviennent de plus en plus perfides. L’ennemi désigné est RT parce que cette chaine apporte toujours une autre vision des choses, dont nous avons tant besoin. Il est vraiment insupportable de voir comment les médias allemands propagent à l’unisson la haine de la Russie. C’est une vague de propagande quotidienne, un tsunami de la pensée unique qui laisse de côté toute toile de fond démocratique. Tout ce qui compte, c’est de faire de la propagande. Pourquoi tient-on à l’écart de la conférence de presse fédérale des collègues qu’il y a encore grâce à Internet et même, les poursuit-on au besoin en justice ? A-t-on une telle peur de la vérité ?

Tête baissée vers notre perte ?

Ce gouvernement a réussi en si peu de temps à détruire tout ce qui faisait la valeur de l’Allemagne. Ses relations de bon voisinage avec la Russie, la fiabilité absolue des livraisons de matières premières si vitales pour nous. C’est une honte que l’économie aille consciemment se délocaliser et que l’industrie, autrefois rentable, se délabre. Des milliards de subventions totalement excessives à des entreprises américaines nous rendent de plus en plus dépendants des États-Unis. Des livraisons d’armes indécentes et un soutien illimité de plusieurs milliards, des aides à la reconstruction et sans cesse de nouvelles promesses à l’Ukraine sont un crime. Oui, je dis ce que je pense, comment peut-on soutenir avec une fidélité inconditionnelle, en oubliant l’histoire, une Ukraine corrompue – à l’avenir, peut-être même activement avec des avions de combat, des pilotes et des soldats combattant contre la Russie ? Quelle nouvelle époque qui, par cette politique rouge-verte de haine, nous conduira directement à la Troisième Guerre mondiale si nous ne changeons pas notre façon de voir. Prenons la fuite quand les « experts » arrivent !

