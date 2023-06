Quand on fait du citoyen un ennemi Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Quand on fait du citoyen un ennemi

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 13 juin 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-wenn-der-buerger-zum-feind-gemacht-wird-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Est-on en train de faire de nous citoyens des pantins qui acceptent sans mot dire une politique de mesures coercitives dont ils ne veulent pas et qui nous dégradent en individus sans la moindre volonté ? Il semble presque que oui ! Le citoyen responsable tant vanté sera-t-il finalement complètement laissé pour compte ? Quand des citoyens sont constamment intimidés, marginalisés et même traduits en justice – comme Heinrich Bücker, le gérant berlinois du Café Anti-War, militant pacifiste qui a dû paraitre devant le tribunal par ordonnance pénale. Il a été accusé « d’avoir le potentiel d’ébranler la confiance dans la sûreté juridique et d’éperonner le climat psychique de la population ». Le cas de la militante pacifiste Elena Kolbasnikova est pire encore : en application de l’article 130 durci du code pénal elle a été reconnue coupable « d’approbation de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine » et condamnée à 30 jours-amende de 30 euros. Cette femme ukrainienne originaire du Donbass, n’avait pas considéré la Russie « comme un agresseur ». Elle avait déclaré que la Russie « n’avait pas envahi l’Ukraine et que la Russie n’avait pas eu d’autre solution ». À cause de ces déclarations qui seraient susceptibles de « troubler la paix publique », le tribunal la considéra comme une « déviationniste du narratif officiel au sujet de l’Ukraine » qui aurait soutenu publiquement une « guerre d’agression russe » lors d’une grande manifestation.

Souvenir d’un « passé millénaire »

On peut ne pas soutenir cette opinion et la contester mais punir de telles opinions devant le tribunal me rappelle fatalement un « passé millénaire ». Il faut tuer le mal dans l’œuf ! Qui donc trouble la paix ? Ne sont-ce pas les agitateurs des médias et de la politique qui, du matin au soir, créent un climat hostile pour nous inculquer la « bonne façon de penser » ? Qui devrait paraître en justice ? https://www.nachdenkseiten.de/?p=98956

Je n’ai pas souvenir qu’un « adepte d’Israël » ait jamais été inculpé ou traduit en justice pour avoir approuvé les guerres d’agressions israéliennes ou les attentats contre les Palestiniens illégalement occupés. Qu’en est-il du Conseil central des Juifs, en tant que collectivité publique ? Là non plus, je n’ai rien entendu !

https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/artikel/news/presseerklaerung-zum-israel-bericht-von-amnesty-international/

Qu’en est-il des accusations totalement injustifiées portées contre Roger Waters qui a fait l’objet d’une enquête pour avoir porté des « symboles incitant à la haine » et dont on veut empêcher des concerts par tous les moyens.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/roger-waters-wehrt-sich-gegen-anschuldigungen-100.html

Qu’en est-il de l’ex-chancelière Merkel lorsqu’en 2003, en tant que chef de l’opposition, elle avait rendu visite au président Bush pour fayoter auprès du président états-unien en tant qu’adepte de la guerre contre l’Iraq ? Qu’en est-il du gouvernement allemand sous le chancelier Schröder ?

https://www.globalvillagespace.com/discontent-in-iraq-20-years-after-us-led-invasion/

Qu’en est-il des innombrables journalistes qui mettent cet enthousiasme pour la guerre et leur soutien de vassaux des États-Unis sur papier ? Quand je lis dans les médias allemands : « La guerre a sonné l’heure des comptes en Russie », pourquoi regarder vers la lointaine Russie, quand la réalité allemande présente tant de similitudes ?

Le non-droit et le démantèlement du système judiciaire

Pourquoi les médias allemands ne parlent-ils pas du non-droit et du démantèlement du système judiciaire en Ukraine sous Zelensky ? Qu’en est-il des symboles nazis et de leur glorification en Ukraine – un problème absolument actuel dont les médias allemands ne veulent plus rien savoir ? Cela n’est plus convenable dans le « paysage politique » allemand.

Que penser du chancelier de la « nouvelle époque » du SPD qui dilapide en Ukraine des milliards de l’argent des contribuables allemands, qui livre des armes, qui collabore à merveille avec une première ministre italienne Meloni – une cheffe de gouvernement qui fait preuve de peu de distance par rapport à Mussolini – tous deux alliés par leur hostilité contre la Russie, tous deux totalement dénués d’esprit critique dans leur soumission transatlantique ?

Qu’en est-il de l’amitié inconditionnelle pour « l’État juif occupant » et des relations sans la moindre critique avec Netanyahou, le chef d’un régime d’apartheid et d’occupation d’extrême droite ? Quand on évoque toujours l’Holocauste pour justifier le soutien à « l’État juif », je me demande où, dans les relations avec la Russie, se trouve la référence aux 27 millions de morts de la guerre causés par la « force d’action » allemande ? Quelle hypocrisie !

Pleins de vénération quasi « héroïque » pour les admirateurs des nazis

Pleins de vénération quasi « héroïque », tous les « représentants des valeurs occidentales » partent en pèlerinage à Kiev pour faire la cour au « roi Zelensky », un « Führer » plus que douteux qui n’hésite pas à s’allier à des combattants nazis, à instituer des ambassadeurs comme Melnyk, l’ancien ambassadeur d’Ukraine, qui agit comme un admirateur avoué de Bandera.

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/warum-melnyks-aussagen-ueber-bandera-ihn-als-holocaustleugner-und-antisemit-outen-li.243068

Et ça, pendant qu’en Allemagne on combat l’AfD au lieu de chercher sincèrement les motifs de sa montée en puissance, on la diabolise et on la copie dans ses côtés « adéquats ». Moi-même, – comme mes lecteurs le savent – j’ai toujours pris mes distances avec ce parti. Il ne me suffit vraiment pas que ce parti exprime une opinion conforme à la mienne au sujet de la Russie ou des « objectifs climatiques », alors qu’il défend une opinion plus que problématique sur les questions des réfugiés et d’Israël. Ce serait trop facile !

Si toutefois on continue de mener cette politique « anti-citoyens », l’AfD gagnera en puissance. Ne serait-ce pas l’occasion de ne pas se comporter en plagiaires embarrassants de l’AfD, mais de s’intéresser sincèrement aux opinions et aux revendications des citoyens allemands.

C’est ça, le bel avenir vert ?

En douce, je me demande si s’opposer ouvertement aux « ordres de la coalition » sera bientôt passible de sanctions. L’obligation de renouveler tous les chauffages est une « folie verte » qui a infecté tous les partis. En quoi les particules fines de bois et les centrales à charbon sont-elles écologiques ? Alors que l’Allemagne est entourée de centrales nucléaires européennes, nous pouvons nous relaxer à la chaleur de nos pompes à chaleur alimentées par l’énergie verte, par le soleil et le vent, un gant de toilette à la main, regarder nos villes obscures et nous réjouir ou rêver avec nostalgie du beau passé. Et bien sûr, tout ça en voiture électrique ou à vélo, avec une nourriture purement végétarienne ou, encore mieux, végétalienne, et seulement avec des lectures adaptées à l’approche intégrée du genre et politiquement correctes. C’est ça, le bel avenir vert ?

Dans le cadre d’un « Kirchentag » évangélique politique, fermement aux mains des Verts

On croirait presque entendre une filiale du siège du parti des Verts sur la scène. Enfumés par la « propagande verte de guerre », certainement pas dans l’esprit de Jésus, s’il pourrait écouter ces discours. Il semble que la séparation de l’Eglise et de l’État, ancrée dans la Constitution, n’existe que sur le papier et soit de plus en plus foulée au pied. Les Églises de toutes confessions sont trop intégrées dans la politique publique. Quelle prétention d’affirmer que « la démocratie ne peut pas exister sans le christianisme » !

Le « Kirchentag » est tout à fait dans la ligne

A cela s’ajouta la réponse négative – et plus que bienvenue – de Margot Käßmann, l’ancienne présidente de l’EKD (Église Évangélique en Allemagne) à l’invitation, sans qui un véritable débat sur la paix semblait plus que douteux. La présidence du Kirchentag prit en plus la décision unanime et scandaleuse d’interdire l’exposition sur la Nakba. Une lettre ouverte de protestation indignée de Chrétiens engagés, sous la direction de la présidente protestante du Kirchentag œcuménique, Elisabeth Raiser, resta sans effet. L’exposition sur la Nakba dut « rester dehors » pour cause de « partialité » ! Ce Kirchentag a été, une fois de plus, un exemple de l’incompatibilité de l’influence politique et de la religion et des dommages causés. Tout était axé sur le point de vue partial de « l’État juif ». https://www.evangelisch.de/inhalte/215818/15-05-2023/protestbriefe-gegen-praesidium-kirchentag-2023-ohne-nakba-ausstellung

En même temps fut diffusée une importante interview de Nikodemus Schnabel, le nouveau supérieur des bénédictins de Jérusalem, entré dans l’abbaye bénédictine de la Dormition il y a 20 ans et élu supérieur en février. Dans le Süddeutsche Zeitung (SZ) du 26 mai il écrit dans l’interview : « On me crache dessus pratiquement tous les jours ». Nikodemus Schnabel dit : En Israël, ceux qui haïssent les Chrétiens sont désormais assis sur les bancs du gouvernement. Il regrette le manque de solidarité de l’UE ou du Saint-Siège, non pas avec le gouvernement en place, mais avec les citoyens de son pays. Et les Chrétiens en font aussi partie. Au lieu d’interdire l’exposition sur la Nakba, il aurait mieux valu partager cette interview et l’examiner de plus près. Cela aurait été plus « chrétien » !

https://www.kirche-und-leben.de/artikel/praktisch-taeglich-angespuckt-benediktiner-ueber-christen-in-israel

Un ministre de la guerre à la tête d’un Kirchentag

Avec Thomas de Maizière à la tête du Kirchentag, un ancien « ministre fédéral de la guerre » qui exhorte les citoyens allemands à « travailler davantage » et refuse le droit au télétravail, on ne pouvait pas s’attendre à quelque chose d’intelligent ! A l’occasion de cet événement joyeux, on aurait mieux dû prendre en considération que de plus en plus de personnes se retirent des Églises et qu’une grande partie de la population allemande en a assez de se faire dicter par les Églises ce qu’elle doit faire ou ne pas faire. Plus d’impôt destiné aux cultes, de jours fériés inutiles et d’ingérences ! Nous, les libres penseurs, les agnostiques et les athées, méritons d’être entendus !

Quand le ciel et mon humeur s’assombriront à partir du 12 juin, ce sera à cause de l’exercice des forces aériennes Air Defender 23 sous commandement allemand (!) qui aura commencé – une manœuvre aérienne comme il n’y en a encore jamais eu en Allemagne, dans laquelle les forces aériennes de 25 pays repoussent un adversaire fictif venu de l’Est. Cette manœuvre de l’OTAN était certes déjà prévue en 2018, mais entre-temps – je crois – l’adversaire, l’alliance fictive OCCASUS, est devenu en secret la Russie ! 25 nations et 10.000 soldats participeront à l’exercice, du 12 au 23 juin, avec 250 avions, dont 70 avions militaires d’Allemagne. Il s’agit d’une « exhibition de propagande aérienne » occidentale qui me fait peur, d’autant plus qu’avec cet enthousiasme pour la guerre et cette haine envers la Russie, cela pourrait n’être que le commencement.

Finissons-en avec la haine envers la Russie !

Finissons-en avec la haine envers la Russie ! Une autre façon de voir les choses est encore possible, il est temps de mener une nouvelle politique, sans la contrainte de la coalition mais avec une libre décision politique sur ce que nous voulons faire, acheter et dire. Nous, les citoyens, ne laissons plus faire de nous des ennemis !

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …