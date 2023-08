‚Quid-Pro F-You Dad‘: Hunters Anwälte drohten damit, Joe Biden zur Aussage zu zwingen, falls kein Deal zustande käme von Tyler Durden

‚Quid-Pro F-You Dad‘: Hunters Anwälte drohten damit, Joe Biden zur Aussage zu zwingen, falls kein Deal zustande käme

Die Anwälte von Hunter Biden haben sich mit dem Justizministerium angelegt und Präsident Joe Biden gedroht, ihn zu zwingen, in einem Strafverfahren gegen den First Son auszusagen, wenn keine Einigung über seine zahlreichen angeblichen Straftaten zustande käme.

„Präsident Biden wäre jetzt zweifellos ein Zeuge für die Verteidigung in einem Strafprozess“, schrieb Hunter Bidens Anwalt Chris Clark in einem 32-seitigen Brief im letzten Herbst, wie Politico berichtet, und nannte die Nachricht, dass es genügend Beweise für eine Anklage gegen Hunter gebe, eine „illegale“ undichte Stelle.

Dieser Brief sowie mehr als 300 Seiten bisher nicht veröffentlichter E-Mails und Dokumente, die zwischen Hunter Bidens Anwaltsteam und der Staatsanwaltschaft ausgetauscht wurden, werfen ein neues Licht auf die angespannten Verhandlungen, die beinahe zu einer umfassenden Einigung geführt hätten. Dieser Deal hätte Bidens drängendste rechtliche Probleme gelöst – den Waffenkauf und die Tatsache, dass er mehrere Jahre lang keine Steuern gezahlt hat – und er hätte auch dazu beitragen können, Biden vor einer zukünftigen Strafverfolgung durch ein von den Republikanern geführtes Justizministerium zu schützen.

Aus den Dokumenten geht hervor, wie die Vereinbarung in sich zusammenfiel – eine plötzliche Wendung, die eintrat, nachdem Republikaner sie in Frage gestellt hatten und ein Richter Fragen dazu stellte. Der Zusammenbruch hat die Aussicht erneuert, dass Biden vor Gericht gestellt wird, während sein Vater seine Kandidatur für die Wiederwahl 2024 vorantreibt. -Politico

Laut Clark würde ein Prozess gegen Joe Biden ein politisches und verfassungsrechtliches Chaos auslösen, da Joe Biden gegen sein eigenes Justizministerium antreten müsste.

„Ausgerechnet dieser Fall rechtfertigt weder das Spektakel, dass ein amtierender Präsident in einem Strafprozess aussagt, noch das Potenzial für eine daraus resultierende Verfassungskrise“, heißt es in dem Schreiben, das Politico zusammen mit mehreren anderen Dokumenten zugespielt wurde.

Vorgeschichte

Im Frühjahr 2022 befand sich das Anwaltsteam von Hunter Biden auf dem Kriegspfad – mit einer PowerPoint-Präsentation, die schon auf der ersten Folie das drohende Gespenst von Trump beschwor. Ihr Standpunkt war klar: Trumps unaufhörliche Schikanen gegen Hunter lassen jede Anklage gegen den jüngeren Biden als Nachgeben gegenüber politischem Druck erscheinen und schaden so der Integrität des Justizministeriums.

Natürlich hat sich Hunter selbst ins Rampenlicht gestellt, indem er zig Millionen Dollar von der Ukraine, China und Russland angenommen hat, ohne dafür einen erkennbaren Vorteil zu erhalten, abgesehen vom Zugang zu seinem Vater.

Während anfänglich Bedenken wegen möglicher Anklagen wegen Einflussnahme oder Geldwäsche im Raum standen, drehte sich der eigentliche Fall um verspätete Steuerzahlungen von 2014 bis 2019. Bidens Anwälte argumentierten, dass eine Anklage gegen Hunter wegen Steuerdelikten das Justizministerium so aussehen lassen würde, als hätte es vor Trumps Forderung nach einer Untersuchung kapituliert.

Später im Jahr 2022 erfährt man, dass Hunter auch wegen Waffendelikten angeklagt werden könnte, die auf das Jahr 2018 zurückgehen, als er schwer kokainsüchtig war. Als die Dinge eskalierten, suchten Hunters Anwälte Treffen mit den höchsten Rängen des Justizministeriums. Dabei handelte es sich nicht um bloße Angelausflüge, sondern um hochstrategische Manöver, die darauf abzielten, das Ministerium in eine Lage zu bringen, in der es eine Entscheidung treffen musste: Entweder würde es einen Rufschaden erleiden, weil es „politisch beeinflusst“ war, oder es würde sich dem Vorwurf aussetzen, den Sohn des Präsidenten „bevorzugt“ zu behandeln.

Im Frühjahr 2023 suchte das Justizministerium offenbar nach einer Ausstiegsstrategie und war bereit, eine Vereinbarung zu treffen, die das Gesicht aller Beteiligten wahren würde – insbesondere das des Ministeriums selbst. Die vorgeschlagene Vereinbarung setzt kein Schuldbekenntnis von Hunter voraus, enthält aber eine ganze Reihe von Auflagen.

Vom Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2023 bemühte sich Clark um Treffen mit Personen auf den höchsten Ebenen des Justizministeriums – fast ohne Erfolg. In mehreren E-Mails bat er um ein Treffen mit dem Leiter der Strafabteilung, dem Leiter der Steuerabteilung, dem Office of Legal Counsel, dem Office of the Solicitor General, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und dem Generalstaatsanwalt selbst. Am 21. Februar 2023 wandte sich Clarks Team an mehrere Beamte im Hauptjustizministerium, die seine Anfrage von einer Person zur nächsten weitergaben.

Die Suche endete, als Clark dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Bradley Weinsheimer eine verzweifelte E-Mail schickte, in der er sagte, er habe die Regierung immer wieder gebeten, ihm mitzuteilen, an wen in der Zentrale sie sich wenden könnten, falls Weiss beschließe, ihren Mandanten anzuklagen. -Politico

„Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie die geeignete Person sind, um die Berufung unseres Mandanten zu hören, falls die US-Staatsanwaltschaft beschließt, Herrn Biden anzuklagen“, schrieb Clark.

Weinsheimer lenkte ein und traf sich am 26. April mit Clark und Weiss. Obwohl nicht klar ist, was bei dem Treffen geschah, berichtete das Wall Street Journal, dass ein IRS-Aufseher bereit war zu bezeugen, dass es internen politischen Druck gab, die Untersuchung zu verzögern und zu blockieren. Im Gegensatz zu Bidens Anwälten, die argumentierten, dass ihr Mandant aus politischen Gründen zu hart behandelt wurde, war der IRS-Aufseher bereit auszusagen, dass Hunter eine „Vorzugsbehandlung“ erfuhr.

Daraufhin kam es im Mai zu einem Deal, bei dem Hunter zugab, 2017 und 2018 zu spät Steuern eingereicht zu haben, dass er eine Waffe besaß, während er Drogen nahm, und dass er sowohl Steuern nachzahlen als auch nie wieder eine Waffe besitzen würde. Wenn Hunter sich bis Januar 2025 an diese grundlegenden Vereinbarungen halten würde, würde das Justizministerium versprechen, ihn nicht für alles, was bisher untersucht wurde, strafrechtlich zu verfolgen.

„Das Justizministerium erklärt sich bereit, Robert Hunter Biden und die mit ihm verbundenen Unternehmen (nämlich Owasco P.C., Owasco LLC und Skaneateles LLC) nicht strafrechtlich zu verfolgen: (a) für jegliche Bundesverbrechen, die sich aus dem in der beigefügten Sachverhaltsdarstellung (Anlage A) beschriebenen Verhalten ergeben; oder (b) für jegliche andere Bundesverbrechen im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die von den Vereinigten Staaten untersucht werden“, heißt es in dem inzwischen geschlossenen Bekenntnis.

Dann sagte der IRS-Ermittler Gary Shapley aus, dass das DOJ die Ermittlungen „verlangsamt“ habe.

Innerhalb weniger Tage nach der Ausstrahlung des Interviews machten die Staatsanwälte des Justizministeriums Bidens Anwälten klar, dass der Deal geändert werden müsse und dass Biden sich der Steuervergehen schuldig bekennen müsse, so zwei mit den Gesprächen vertraute Personen, denen Anonymität gewährt wurde, um sensible Details zu teilen.

Bidens Team ging auf die neue Forderung ein und stimmte zu, dass er sich in zwei Fällen der vorsätzlichen Nichtbezahlung seiner Steuern schuldig bekennen würde. Er würde sich jedoch nicht in Bezug auf die Anklage wegen Waffenbesitzes schuldig bekennen; stattdessen würde dieses Problem durch eine Vereinbarung zur Umgehung des Strafverfahrens gelöst werden, die nach einigen Jahren zur Rücknahme der Anklage führen könnte. -Politico

Am Abend des 2. Juni schickte Clark eine E-Mail an Wolf, in der er darauf hinwies, dass die Immunität vor Strafverfolgung ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung sei. Er schickte eine Formulierung, die besagte, dass die USA Hunter Biden nicht wegen „jeglicher Bundesverbrechen, die sich aus dem Verhalten ergeben, das in den beiden Dokumenten, die Teil der endgültigen Vereinbarung sind, allgemein beschrieben wird“, belangen würden.

„Diese Formulierung oder ihre funktionale Entsprechung ist für uns sehr wichtig“, fügte Clark hinzu.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, würde die Vereinbarung Hunter vor einer möglichen Trump-Regierung oder einer anderen republikanischen Regierung schützen, die die Wahl 2024 gewinnen könnte. Die Formulierung, auf der Clark bestand, hätte immense Konsequenzen:

„Die Vereinigten Staaten erklären sich bereit, Biden außerhalb der Bedingungen dieser Vereinbarung nicht strafrechtlich für Bundesverbrechen zu verfolgen, die von der beigefügten Sachverhaltsdarstellung (Anlage A) und der Sachverhaltsdarstellung, die als Anlage 1 dem am selben Tag eingereichten Memorandum of Plea Agreement beigefügt ist, erfasst werden. Diese Vereinbarung bietet keinen Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung für zukünftiges Verhalten von Biden oder einem seiner verbundenen Unternehmen.“

Nachdem ein Richter bei einer Anhörung im letzten Monat mehrere Fragen zu der Vereinbarung gestellt hatte, platzte die Vereinbarung völlig – und der Staatsanwalt, der die Untersuchung leitete, wurde zum Sonderstaatsanwalt ernannt, der sagt, dass der Fall vor Gericht kommt.

Am Donnerstag gab die Richterin grünes Licht für einen Antrag der Staatsanwaltschaft, die Steueranklage zurückzuziehen, damit sie an anderer Stelle eingereicht werden kann. Sie genehmigte auch Clarks Antrag, Bidens Anwaltsteam zu verlassen, weil er in einem möglichen Prozess als Zeuge geladen werden könnte.

