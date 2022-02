“Vichy” Abbas hat einen “Kollaborationsbruder” im Geiste gefunden. Man fragt sich ob er überhaupt den Amnesty Report gelesen hat? Ra`am-Chef Abbas: „Apartheid“ beschreibt nicht die objektive Realität in Israel. In welcher Realität lebt er wohl? Palästinenser werden ihn sicher über die “Apartheid-Realität” Nachhilfe geben können. Kein Wunder, dass sich das Bennett Regime über solche willigen Besatzungs-Helfer in der Koalition freut.

Ra’am head Abbas rejects Amnesty’s apartheid label for Israel AP – Ra’am party head Mansour Abbas said Thursday he would not use the word “apartheid” to describe relations between Jews and Arabs within the country. Amnesty International last week joined two other well-known human rights groups in saying that Israel’s policies toward the Palestinians within its borders and in the West Bank and Gaza amount= to apartheid.

Bild: Der Vorsitzende der Ra’am-Partei, Mansour Abbas (c), ergreift die Hand von Premierminister Naftali Bennett in der Knesset in Jerusalem, am 13. Oktober 2021. (Yonatan Sindel/Flash90)



Der Führer der islamistischen Partei der Koalition sagt, er konzentriere sich darauf, Menschen zusammenzubringen, anstatt zu urteilen, und bevorzugt objektive Begriffe, um die von Rechtsgruppen angeprangerten Missstände zu beschreiben

Ra’am-Chef Abbas weist Amnestys Apartheid-Bezeichnung für Israel zurück

Von Joseph Krauss

11. Februar 2022

AP – Der Vorsitzende der Ra’am-Partei, Mansour Abbas, sagte am Donnerstag, er werde das Wort “Apartheid” nicht verwenden, um die Beziehungen zwischen Juden und Arabern im Land zu beschreiben.

Amnesty International hatte vergangene Woche gemeinsam mit zwei anderen bekannten Menschenrechtsgruppen erklärt, Israels Politik gegenüber den Palästinensern innerhalb seiner Grenzen und im Westjordanland und im Gazastreifen komme einer Apartheid gleich. Israel weist diese Anschuldigungen als antisemitisch zurück und erklärt, dass sie unter anderem die Rechte und Freiheiten seiner arabischen Bürger ignorieren.

“Ich würde es nicht als Apartheid bezeichnen”, sagte Abbas auf eine Frage bei einer Online-Veranstaltung des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik, einer in Washington ansässigen Denkfabrik. Er wies darauf hin, dass er in einer Regierungskoalition mit Premierminister Naftali Bennett sei und dem Kabinett beitreten könne, wenn er wolle.

“Ich ziehe es vor, die Realität objektiv zu beschreiben”, fügte er laut der englischen Übersetzung seiner Äußerungen hinzu, die er auf Hebräisch hielt. “Wenn es in einem bestimmten Bereich Diskriminierung gibt, dann werden wir sagen, dass es in diesem speziellen Bereich Diskriminierung gibt”.

Er sagte nicht, ob der Begriff der Apartheid seiner Meinung nach auf das Westjordanland zutrifft, wo mehr als 2,5 Millionen Palästinenser unter israelischer Militärherrschaft und fast 500.000 jüdische Siedler mit israelischer Staatsbürgerschaft leben. Israel hat das Gebiet im Nahostkrieg von 1967 von seinen jordanischen Besatzern erobert, und die Palästinenser wollen, dass es den Hauptteil ihres künftigen Staates bildet.

Abbas’ islamistische Ra’am-Partei hat im Juni Geschichte geschrieben, als sie als erste große arabische Partei in einer Regierungskoalition vertreten war, die Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum umfasst.

Der Vorsitzende der Ra’am-Partei, Mansour Abbas, in der Parteizentrale in Tamra am Wahlabend, 23. März 2021. (Flash90)

Er hat die Partei zu einem pragmatischeren Ansatz geführt, als es die arabischen Parteien traditionell tun, und arbeitet mit der Regierung zusammen, um der arabischen Gemeinschaft Vorteile zu verschaffen.

Die Araber machen etwa 20 % der israelischen Bevölkerung von fast 9,5 Millionen aus. Sie haben die Staatsbürgerschaft, einschließlich des Wahlrechts, und sind unter anderem in der Ärzteschaft und an den Universitäten stark vertreten. Sie sind jedoch einer weit verbreiteten Diskriminierung ausgesetzt.

Sie haben enge familiäre Bindungen zu den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen und identifizieren sich weitgehend mit deren Anliegen. In der Vergangenheit weigerten sie sich, Koalitionen beizutreten, und wurden auch nicht dazu eingeladen.

Nach Ansicht der Menschenrechtsgruppen gewährt Israel nur einer Minderheit der Palästinenser unter seiner Kontrolle die Staatsbürgerschaft im Rahmen eines übergreifenden Systems, das eine jüdische Mehrheit in möglichst vielen Teilen des Heiligen Landes sicherstellen soll.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty demonstriert am 30. Januar 2019 vor dem britischen Hauptsitz des US-Reiseunternehmens TripAdvisor in London. (Foto: Tolga AKMEN / AFP)

Israel betrachtet solche Anschuldigungen als einen Angriff auf seine Existenz und sagt, seine Politik sei darauf ausgerichtet, das Überleben und das Wohlergehen des einzigen jüdischen Staates der Welt zu sichern.

Abbas sagte, dass er sich darauf konzentriere, Juden und Araber zusammenzubringen, um soziale und wirtschaftliche Herausforderungen anzugehen.

“Ich versuche normalerweise nicht zu urteilen, ich versuche nicht zu sagen, dass Sie rassistisch sind oder dass der Staat rassistisch ist oder dass dies ein Apartheidstaat ist oder kein Apartheidstaat”, sagte Abbas. “Meine Rolle als politischer Führer ist es, zu versuchen, die Gräben zu überbrücken”. Übersetzt mit Deepl.com

