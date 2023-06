Mystery surrounds the death of a Mossad agent in Italy More details are unfolding following the killing of an Israeli officer when a boat capsized and sank off Italy’s coast in late May. There is more certainty that Israeli and Italian intelligence offi…

Mossad-Logo [Wikipedia]

Rätsel um den Tod eines Mossad-Agenten in Italien

von Dr. Adnan Abu Amer

19. Juni 2023

Nach dem Tod eines israelischen Offiziers, der Ende Mai beim Kentern und Sinken eines Bootes vor der italienischen Küste ums Leben kam, werden immer mehr Details bekannt. Es besteht nun mehr Gewissheit, dass israelische und italienische Geheimdienstmitarbeiter auf dem Boot an einer Operation teilgenommen haben, die verhindern sollte, dass feindliche iranische Mitglieder in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen. Obwohl die Operation offenbar reibungslos verlaufen ist, hat der Untergang des Bootes einige verborgene Details ans Licht gebracht, darunter die Tatsache, dass der getötete Mossad-Offizier für die Verbindung zu ausländischen Geheimdiensten zuständig war.

Mehrere Wochen nach dem Untergang des Bootes Good Uria im norditalienischen Lago Maggiore wurde klar, dass das Treffen von fast 20 israelischen und italienischen Geheimdienstmitarbeitern dazu diente, eine Operation durchzuführen, die verhindern sollte, dass feindliche Elemente in den Besitz von unkonventionellen Waffen und Massenvernichtungswaffen gelangen, insbesondere von biologischen Atomwaffen und Waffen mit fortgeschrittenen Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können, wie z. B. ballistische Raketen; Technologien mit doppeltem Verwendungszweck.

Die Israelis sind sich einig, dass das Boot durch einen Unfall gekentert ist, aber die Sicherheitspläne zur Säuberung des Schauplatzes und zur Beseitigung aller Spuren vor Ort, einschließlich der Sicherstellung der schnellen Flucht aller Agenten aus Italien und der Versuche, alle Spuren ihrer Arbeit dort zu verwischen, sind gescheitert. Die italienische Staatsanwaltschaft begann, den Fall zu untersuchen, und gab die Namen der beiden verstorbenen Italiener und vieler Geheimdienstmitarbeiter preis. Diese Informationen reichten aus, um zu erklären, dass es sich um eine lange und komplexe Operation handelte, die dort stattfand und mehrere Tage dauerte, bis das Ziel erreicht war.

READ: Israel sendet starke, unklare Botschaften an allen Fronten

Die israelischen Sicherheitsbehörden behaupten, dass die Operation zwar ihr Ziel erreicht hat, aber geheim bleiben sollte. Nach der Katastrophe wurde bekannt, dass der bei dem Unfall getötete Mossad-Offizier einer Einheit angehörte, die für verdeckte Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten zuständig ist.

Der Mossad und der italienische Geheimdienst arbeiten in Fragen von gemeinsamem Interesse zusammen, z. B. im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Beschaffung von Informationen über das iranische Atomprojekt. Keiner der Überlebenden hatte Ausweispapiere bei sich. Die Italiener sagten den Ermittlern, sie arbeiteten für die italienische Präsidentschaft des Ministerrats, während die Israelis angaben, sie seien Teil einer Regierungsdelegation. Sie alle speisten im Nobelrestaurant Il Verbano und gingen anschließend auf eine Kreuzfahrt. Sie trugen Alltagskleidung, Turnschuhe, Jeans und T-Shirts, damit sie wie normale Touristen aussahen.

Es gibt jedoch viele Details, die eindeutig sicherheitsrelevant sind. Das wichtigste davon ist, dass die Präsenz russischer Oligarchen auf der anderen Seite des italienischen Sees in letzter Zeit zugenommen hat und eine wunderschöne Villa von einem russischen Mann gekauft wurde, der plötzlich verschwand. In der Gegend leben wohlhabende orthodoxe Juden, die häufig Partys für amerikanische Gäste, darunter auch Politiker, organisieren. Israel hat auch ein Interesse daran, italienische und iranische Unternehmen zu überwachen, die mit zivilen Komponenten für die Herstellung von Drohnen handeln.

Weitere Details und Geheimnisse deuten darauf hin, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu früher heimlich in demselben angesehenen Restaurant verkehrte, das bereits erwähnt wurde. Die Gegend, in der sich das Restaurant befindet, ist bei vielen israelischen Touristen beliebt, aber auch ein bekannter Ort für russische Oligarchen.

In den letzten Jahren haben wohlhabende Russen begonnen, Grundstücke in der Region zu kaufen und Hotels zu bauen. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Mossad und der italienische Geheimdienst unter dem Radar der internationalen Sanktionen russische Elemente in der Region überwacht haben könnten. Außerdem befinden sich der See und seine Umgebung in der Nähe von Industriegebieten in der Lombardei, in denen viele Militär- und Raumfahrtindustrien angesiedelt sind.

Noch Tage nach der Katastrophe erklärten israelische Beamte, sie könnten keine Einzelheiten über den Vorfall preisgeben. Vielleicht wollte Tel Aviv wissen, was in den Fabriken rund um den See vor sich ging, um nachrichtendienstliche Informationen über das iranische Atomprogramm zu sammeln, aber die Frage ist: Wurden 20 Agenten für diese Informationsbeschaffung benötigt?

Es könnte sein, dass die israelischen und italienischen Geheimdienstmitarbeiter eine streng geheime Mission abgeschlossen hatten und an Bord eines Schiffes mitten auf einem See feierten.

Oder das Schiff gehört russischen Geschäftsleuten, die Russland wegen des Krieges verlassen haben und zum Teil nach Israel geflüchtet sind. Sie haben ihre Millionen damit verdient, Russland in der postkommunistischen Ära Anfang der 1990er Jahre auszuplündern, und viele von ihnen besitzen luxuriöse Yachten auf der ganzen Welt. Vielleicht gehörte das Boot einem dieser Geschäftsleute und wird zu Erholungszwecken genutzt.

Was das vierte Szenario betrifft, so könnte es sein, dass einige Israelis und Italiener den Geburtstag eines Kollegen feiern wollten und aufgrund ihrer Berufe, Positionen und Reisen die besten Orte kennen, um stilvoll zu feiern. Die Eile, mit der Israel seine Agenten aus Italien herausholte und sie sofort nach Tel Aviv zurückbrachte, sowie der Transport der übrigen Italiener an einen unbekannten Ort weckten jedoch den Verdacht, dass etwas passiert war.

Zwei Wochen nach dem Tod des Mossad-Agenten wurden noch immer keine Einzelheiten darüber bekannt gegeben, wer sich an Bord des Bootes befand und warum israelische Agenten überhaupt in Italien waren. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …