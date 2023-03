Rainer Rupp: Vorsicht vor Fake-Friedensdemos! Von Rainer Rupp

Achtung. Bei den Ostern-Friedenmärschen sind Bauernfänger unterwegs. Nur wo “NATO raus aus Deutschland” oder “Deutschland raus aus der NATO” draufsteht, ist auch Frieden drin. Nur so kann es wirklichen Frieden in der Ukraine, Frieden mit Russland und Frieden in Europa geben.

Wer die russische Sonderoperation in der Ukraine – oft als Selbstschutz vor Diffamierungen – pauschal als Angriffskrieg verurteilt, der verbeugt sich vor dem Gessler-Hut, den die US/NATO-Kriegstreiber aufgestellt haben. Denn das ist ein wirksames Mittel, um die Vorgeschichte des Krieges, um Ursache und Wirkung zu verschleiern und die Anti-Kriegsbewegung zu teilen.

Jeder, der sich vor diesem Gessler-Hut verbeugt, bedient die US-/NATO-Kriegspolitik gegen Russland zum Schaden Europas und vor allem zum Schaden der Ukraine. Die Intention einer jeden echten Friedensdemo wird dadurch konterkariert. Denn jede Verurteilung des angeblich “brutalen russischen Angriffskriegs gegen unschuldige ukrainische Frauen und Kinder” aus den Reihen von Friedensdemonstrationen ist Wasser auf die Mühlen der imperialistischen Politik Washingtons; Wasser auf die Mühlen des Krieges gegen Russland, der bis zum letzten ukrainischen Soldaten verlängert werden soll. Und ganz nebenbei wird auch noch unsere deutsche Wirtschaft ruiniert. Denn die von US-Präsident Joe Biden erklärte Politik der Re-Industrialisierung Amerikas geht auf Kosten der De-Industrialisierung Europas!

Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Dieser Krieg ist die Konsequenz einer über 20 Jahre dauernden Aneinanderreihung von schweren, anti-russischen Provokationen und höhnischen Zurückweisungen nachvollziehbarer Sicherheitsbedürfnisse Russlands, die angesichts der stetigen US-/NATO-Expansion im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr als gerechtfertigt waren. Zugleich haben die vielen US-/NATO-Angriffskriege und Destabilisierungen ganzer Staaten in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass die NATO das Gegenteil einer Friedens- oder Sicherheitsorganisation ist.

Zudem fand die NATO-Expansion gen Russland unter der lauten und begeisterten Begleitmusik ukrainischer Faschisten und osteuropäischer Russenhasser statt. Die haben von Anfang an verstanden, dass es dabei gegen Russland geht. Wer noch daran zweifelte, der wurde im April 2022 vom US-Verteidigungsminister Lloyd Austin anlässlich seines Besuchs in Warschau eines Besseren belehrt. Der erklärte, dass es den USA bei dem Krieg nicht um die Ukraine geht, sondern “um die nachhaltige Schwächung Russland”, weshalb der Krieg auch möglichst lange dauern soll. Vor diesem Hintergrund kann niemand mehr von einem “unprovozierten russischen Angriffskrieg” sprechen.

Aber es gibt auch einen weiteren Grund, weshalb echt-friedensbewegte Menschen Russland sich nicht vor dem “Gessler-Hut” des US/NATO-Narrativs verbeugen sollten. Eine zwecks “Selbstschutz” geäußerte Beschuldigung Russlands, einen “unprovozierten Angriffskrieg” in der Ukraine zu führen, führt argumentativ auf Glatteis. Es öffnet eine Flanke, in die jeder halbwegs gewiefte Vertreter der NATO-Kriegstreiber mit Leichtigkeit vorstoßen kann.

Die Initiative von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer ist dafür ein anschauliches Beispiel. Beide haben sich mit ihrer symbolischen Verbeugung vor dem Gessler-Hut derart in eine argumentative Schieflage begeben, dass beide unabhängig voneinander selbst von drittklassigen Talkshow-Moderatoren in die Ecke gedrängt wurden. Alice Schwarzer ist dabei vollkommen in die Knie gegangen. Unter dem Druck, öffentlich als Monster zur Schau gestellt zu werden, hat sie ihre ursprüngliche Forderung nach einem sofortigen Stopp deutscher Waffenlieferungen schmachvoll revidieren müssen.

Die in den Talk-Shows angewandte Methode erinnerte an die Verhöre der Bundeswehrkommissionen, die über die Anträge auf Kriegsdienstverweigerung zu entscheiden hatten. Dabei sollte den Probanden mit Hilfe von verschiedenen Szenarien doch noch eine Bereitschaft zu Gewaltanwendung herausgelockt werden.

So wurde der Proband z. B. gefragt, wie er sich verhalten würde, wenn er zusehen müsste, wie seine kleine Schwester von einem brutalen Grobian vergewaltigt würde, er aber Zugang zu einer Waffe hätte, um das Verbrechen zu verhindern. Mit solchen Beispielen wurde damals so manchem Kriegsdienstverweigerer erfolgreich eine Falle gestellt und es ging ab in den Wehrdienst. Diese Methode hat auch bei Alice Schwarzer zum K.O. geführt.

Mit dem Argument, dass auch Deutschland die moralische Pflicht habe, den unschuldigen Menschen in der Ukraine zu helfen und die Frauen und Kinder, die angeblichen Hauptopfer des brutalen russischen Angriffskrieges zu schützen. Und da Russland angeblich nicht zu einer Waffenruhe bereit sei, kann man den Menschen in der Ukraine nur noch mit Waffenlieferungen helfen, damit sie ihre Familien verteidigen können. Dieser Argumentationsstrang wurde vom Moderator und anderen Talk-Show-Gästen in verschiedenen Variationen immer wieder durchgespielt, bis zumindest die Schwarzer weichgeklopft war, während Sarah Wagenknecht aus den Runden zwar angeschlagen aber immer noch aufrecht hervorging.

Im Bild-Talk “DieRichtigenFragen” vom 24. Februar 23 unter dem Titel “Alice Schwarzer im Verhör”(!) räumte Schwarzer plötzlich ein, sie sei ja nicht generell für einen Stopp der Waffenlieferungen. Der sollte nur im Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine erfolgen. Wörtlich sagte sie:

“Halten sie mich für naiv. Wir haben in unserem Manifest nicht jeden Schritt ausgearbeitet. Das muss natürlich Hand in Hand gehen und erst dann, wenn die Russen anfangen sich aus den am 24. Februar vergangenen Jahres besetzten Gebieten zurückzuziehen, erst dann, wenn es einen wirklich echten Waffenstillstand gibt, erst dann sagt man wir liefern keine Waffen mehr. Ist ja klar.”

Mit der Kehrtwende von Alice Schwarzer ist eins klar geworden: Wer den Bückling vor dem Gessler-Hut der NATO-Kriegstreiber macht, und nicht auf der Vorgeschichte des Kriegs in der Ukraine besteht, der begibt sich argumentativ auf eine glatte schiefe Ebene, an der Ende eine Bejahung der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine steht.

