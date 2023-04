Die “Kristallnächte” gegen die Al-Aqsa Moschee und betende Muslime kann nicht unbeantwortet bleiben! Evelyn Hecht-Galinski



Menschen gehen in Deckung, als eine Sirene ertönt, nachdem Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, in der Nähe von Shlomi, Nordisrael, am 6. April 2023 (Reuters)

Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel und zunehmende Al-Aqsa-Spannungen

Nach Angaben des Militärs wurden 34 Raketen aus dem Süden des Libanon abgefeuert, worauf Israel mit Artilleriefeuer antwortete

Von MEE-Mitarbeitern

6. April 2023

Angesichts der zunehmenden Spannungen wegen israelischer Angriffe auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem wurden am Donnerstag zahlreiche Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden 34 Raketen von Israels nördlichem Nachbarn abgefeuert, von denen fünf innerhalb des Landes landeten und Schäden an Gebäuden verursachten. In den Städten Betzet und Shlomi in Westgaliläa ertönten Sirenen.

Nach Angaben der israelischen Rettungsdienste wurden zwei Menschen durch Granatsplitter leicht verletzt.

Die Raketen wurden aus der Stadt Qlaileh in der Nähe von Tyrus abgefeuert, so eine Quelle aus dem Südlibanon gegenüber Middle East Eye. Sicherheitsquellen sagten Reuters, dass nicht die Hisbollah, sondern im Libanon ansässige palästinensische Gruppierungen hinter dem Angriff steckten.

Israel reagierte mit Artilleriebeschuss auf den Südlibanon, während der Generalstabschef des Militärs und der Leiter der Behörde für innere Sicherheit (Shin Bet) weitere Lagebeurteilungen vornehmen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu beruft sein Sicherheitskabinett zum ersten Mal seit Februar ein, um die Situation zu besprechen.

Shai Levy, ein Militärreporter der israelischen Nachrichtenseite Mako, sagte, die Salve sei “ein ungewöhnliches Ereignis, das es im Libanon seit Jahren nicht mehr gegeben hat”.

Die Friedensmission der Vereinten Nationen im Libanon, die UN-Übergangstruppe im Libanon (Unifil), bezeichnete die Lage als “äußerst ernst”.

“Unifil mahnt zur Zurückhaltung und zur Vermeidung einer weiteren Eskalation”, heißt es in einer Erklärung der Mission.

Das libanesische Außenministerium warnte in einer Erklärung vor “Israels Absichten, die Situation zu eskalieren und den Frieden und die Sicherheit in der Region zu gefährden”.

“Der Libanon strebt nach Frieden und Stabilität und ruft die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, um die Eskalation zu stoppen”, so das Ministerium weiter.

Die Raketenabschüsse erfolgten nur wenige Stunden, nachdem die libanesische Hisbollah-Bewegung gewarnt hatte, sie werde “alle Maßnahmen” unterstützen, die von den Palästinensern nach den Angriffen der israelischen Streitkräfte auf die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem ergriffen würden, ohne sich zu deren Verantwortung zu bekennen.

“Die Hisbollah verurteilt den Angriff der israelischen Besatzungstruppen auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und die Angriffe auf die Gläubigen mit Nachdruck”, erklärte die vom Iran unterstützte schiitische Gruppe.

“Die Hisbollah erklärt ihre volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk und den Widerstandsgruppen und versichert, dass sie ihnen bei allen Maßnahmen zur Seite steht, die sie zum Schutz der Gläubigen und der Al-Aqsa-Moschee ergreifen, um den Feind von weiteren Angriffen abzuhalten.”

Hachem Safieddine, Chef des Exekutivrats der Hisbollah, sagte nach dem Anschlag, Israel müsse erkennen, “dass die Al-Aqsa-Moschee nicht allein ist und dass Millionen von Muslimen hinter ihr stehen und bereit sind, ihr Leben für sie zu opfern”.

Ein Mitglied der Bombenentschärfungseinheit der israelischen Polizei geht am 6. April 2023 in der nördlichen Stadt Fassuta an einem beschädigten Auto vorbei, nachdem eine Rakete aus dem Libanon abgefeuert wurde (AFP)

Obwohl sich die Hisbollah und Israel während des israelischen Einmarsches in den Libanon im Jahr 2006 bekämpften, bei dem 160 Israelis und 1.200 Libanesen ums Leben kamen, kam es seitdem nur noch zu kleineren Zwischenfällen.

Die wiederholten Angriffe der israelischen Streitkräfte auf die Al-Aqsa während des Ramadan in den vergangenen zwei Tagen haben jedoch international für Empörung gesorgt.

Geplante Massenangriffe auf die Al-Aqsa-Moschee durch ultranationalistische Israelis sollen ebenfalls am Donnerstag beginnen und eine Woche lang anlässlich des jüdischen Pessach-Festes andauern.

“Die gegenseitige Abschreckung zwischen der Hisbollah und Israel, die mehr oder weniger seit 2006 bestand, ist offiziell vorbei”, twitterte der Analyst Mairav Zonszein.

“Nonstop-Raketen auf Nordisrael seit einer halben Stunde aus dem Libanon. Major escalation.”Übersetzt mit Deepl.com

