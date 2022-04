“Alle zehn Jahre oder so müssen sich die Vereinigten Staaten ein kleines, beschissenes Land schnappen und es gegen die Wand werfen, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen”

Ramadan und der Weg zu Krieg und Verderben

Von Richard Silverstein



19. April 2022

Wenn Israel einen weiteren Krieg mit dem Gazastreifen provozieren wollte, könnte es nichts Besseres tun als das, was es jetzt tut. Nach vier schockierenden Terroranschlägen im Süden und im Zentrum des Landes (Beerscheva, Bnai Brak und Tel Aviv) überschwemmte Israel das Westjordanland mit Tausenden von Truppen, die durch Dörfer zogen und bei gewaltsamen Razzien am späten Abend Hunderte festnahmen. Noch provozierender waren die fast täglichen Übergriffe von bis an die Zähne bewaffneten Schlägern der Grenzpolizei auf den Haram al-Sharif. Die Entweihung der heiligen Stätten der Muslime rief eine wütende Reaktion der Gläubigen hervor, die in Scharen zu dem Gelände strömten, um es zu verteidigen. Die Sicherheitskräfte feuerten Tränengas und Betäubungsgranaten direkt auf das Gelände und lösten damit Panik aus.

Vor einigen Tagen eskortierte die Polizei fast 750 Siedler in den Al-Aqsa-Hof, angeführt vom kahanistischen Extremisten MK Itamar Ben Gvir. Sie verhafteten 400 und verletzten 150 Gläubige. Die israelischen Medien berichteten kaum über diesen Skandal. Unterdessen brachten die arabischen Regierungen ihren Unmut zum Ausdruck. Der sonst so umgängliche König Abdullah brachte seine Unterstützung für die Verteidiger der heiligen Stätten zum Ausdruck. Selbst Marokko, einer der Unterzeichner des Abraham-Abkommens, äußerte seinen Unmut. Obwohl Ägypten Berichten zufolge Druck auf die Hamas ausübte, nicht wie die islamistische Gruppe vor der israelischen Invasion im letzten Jahr auf die israelische Provokation zu reagieren, löste die erste aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in Israel zum ersten Mal seit einem Jahr Luftschutzsirenen aus.

Wir wissen, worauf das hinausläuft. Wenn die Israelis nicht gewarnt und von Verbündeten wie der Regierung Biden in die Schranken gewiesen werden, werden wir einen weiteren Krieg erleben. Die Invasion im letzten Jahr dauerte 11 Tage und forderte 250 Tote im Gazastreifen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Der einzige Grund dafür, dass der Krieg nicht länger dauerte, war das konzertierte Eingreifen Bidens, der mit strengen Warnungen dem Chaos ein Ende setzte.

Das übergeordnete Ziel der Sicherheitskräfte und ihrer Verbündeten aus der Siedlerbewegung ist es, einen massiven, endgültigen heiligen Krieg zwischen Juden und Muslimen zu provozieren, in dem Israel endlich und unmissverständlich die Vorherrschaft und Kontrolle über ganz Jerusalem einschließlich der heiligen Stätten erlangt. Je mehr Gewalt, desto näher kommen sie ihrem großen Ziel. Sie wollen nicht nur Unruhen unter den Gläubigen provozieren, sondern einen jüdischen Anspruch auf diesen muslimischen heiligen Ort erheben.

Der zugrundeliegende Subtext für diese Aufwiegelung ist das Ziel, den Haram al-Sharif zu zerstören und ihn durch einen dritten Tempel zu ersetzen. Zu diesem Zweck bereiten sich die Siedler jährlich darauf vor, die in den alten biblischen Texten vorgeschriebenen Tieropfer durchzuführen. Sie haben auch eine Priesterschaft ernannt, die diese Gottesdienste durchführen soll. Manchen erscheint dies wie die Taten wildgewordener Extremisten. Sie tun solchen Extremismus als marginal oder als den von Ausreißern ab. Das Problem ist, dass es in der Geschichte zahlreiche Beispiele dafür gibt, dass ein solches Verhalten in der Gesellschaft zur Normalität geworden ist und dann von einer ganzen Nation übernommen wurde. So wurden die Nazis, um nur ein Beispiel zu nennen, innerhalb von zehn Jahren von lächerlichen Tätern eines schlecht organisierten Putsches gegen die bayerische Regierung zur Kontrolle über den gesamten deutschen Staat.

Der Kahanismus selbst hat sich in den letzten 50 Jahren von den Tiraden von Meir Kahane, der von Israel zur Persona non grata erklärt wurde, zur Staatspolitik entwickelt. Von dort, wo wir uns heute befinden, sind es nur ein paar Schritte (wenn auch große) zu einer vollwertigen faschistischen davidischen Monarchie-Diktatur, die zu Massenvertreibung und sogar Völkermord bereit ist.

Bennett: Warum hat er das getan?

Was ein Monat doch für einen Unterschied macht. Damals sonnte sich Premierminister Naftali Bennett in seiner Rolle als neuer gemäßigter Führer einer Mitte-Rechts-Koalitionsregierung. Er schien einen anderen Ansatz gegenüber den Palästinensern zu verfolgen als sein Likud-Vorgänger Bibi Netanjahu. Bennett weigerte sich zwar rundheraus, mit den Palästinensern zu verhandeln oder über einen palästinensischen Staat zu sprechen, gestattete aber seinen Ministern, sich ziemlich regelmäßig mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zu treffen. Die eiserne Keule war durch die leichte Berührung einer Feder ersetzt worden.

Doch die Terroranschläge zerstörten dieses empfindliche Gleichgewicht. Bennett setzte die ganze Kraft von Polizei und Armee ein, um nicht nur den Terror oder die Gewalt auszurotten, sondern um den Palästinensern zu zeigen, dass Israel ihre Gesichter in den Dreck ziehen wird, sollten sie es wagen, sich dem Stiefelabsatz zu widersetzen. Bennett hatte wahrscheinlich keine andere Wahl. Gewalt war schon immer die israelische Antwort auf palästinensische Widerstandshandlungen. Palästinensische Gewalt wird mit noch heftigerer israelischer Gewalt beantwortet, so dass beide Seiten – wie Martin Luther King über die biblische Redewendung “Auge um Auge, Zahn um Zahn” sagte – zahnlos und blind sind.

Weitere Gründe für Bennetts politische Kehrtwende könnten sein: Wie bereits erwähnt, muss er der Likud-Opposition stets über die Schulter schauen, die aufmerksam nach Anzeichen von Schwäche in Sicherheitsfragen Ausschau hält. Außerdem verließ in der Krise ein wichtiger Abgeordneter die Koalition, so dass sie keine Mehrheit mehr hatte und zu stürzen drohte. Bennett erkannte daraufhin, dass er eine Kurskorrektur vornehmen musste, da er die militanteren Mitglieder seiner Yamina-Partei verlor.

Außerdem zeigt die Geschichte der letzten 20 Jahre, dass ein Krieg gegen Gaza der Popularität eines israelischen Führers nie geschadet hat. Es ist Israels Sandsack. Ein Beispiel für den berüchtigten Spruch von Michael Ledeen:

“Alle zehn Jahre oder so müssen sich die Vereinigten Staaten ein kleines, beschissenes Land schnappen und es gegen die Wand werfen, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen”

Israelische Bombardierung eines Wohnturms im Krieg von 2021 (Adel Hana/ AP)

Nach israelischen Maßstäben muss Israel dies etwa alle Jahre wieder tun, um Abschreckung zu schaffen. Bibi Netanjahu hat es mehrmals getan. Auch Ehud Olmert hat es schon getan. Die palästinensische Enklave ist klein. Der Widerstand ist relativ schwach im Vergleich zu den Kräften, die die IDF aufbringen können. Die Israelis reagieren positiv auf jede Sicherheitsoperation, die mit der Verteidigung des Heimatlandes oder der Rache an den Palästinensern für ihre Militanz begründet wird. Die weltweite Opposition gegen eine solche israelische Aggression ist zersplittert und unorganisiert. Es gibt keine kohärente und dauerhafte Bewegung, die bei internationalen Gremien wie der UNO oder dem Internationalen Strafgerichtshof erfolgreich Lobbyarbeit betreibt, um dringende Maßnahmen zu ergreifen. Mit der Zeit wird jede Empörung durch andere Krisen ersetzt, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Diesen Ansatz hat Israel bis ins kleinste Detail perfektioniert. Wie das Sprichwort sagt, “es funktioniert für sie”.

Israel zeigt keine Anzeichen für einen Rückzug, keine Anzeichen für eine Beruhigung der Situation. Je länger es ein Maximum an repressiver Gewalt aufrechterhält, desto näher sind wir an einer vollwertigen Vergeltung der Hamas zur Verteidigung der heiligen Stätten. Von dort aus fordert das Szenario direkte Angriffe auf Gaza. Um die israelische Macht zu dramatisieren, werden die IDF eine schockierende Machtdemonstration inszenieren, so wie sie es beim Einsturz des Hochhauses im letzten Jahr getan haben. Die Absicht wird sein, den Schock und die Ehrfurcht des NATO-Angriffs auf Serbien heraufzubeschwören. Es wird die Menschen im Gazastreifen weder schockieren noch in Ehrfurcht erstarren lassen, denn sie haben schon jede Form der israelischen Barbarei gesehen, die sie aufbieten können. Es wird einen großen Teil der Welt empören, die eine schwache Reaktion zeigen wird. Sobald die israelische Invasion beendet ist, werden wir den nächsten Zyklus der Gewalt abwarten.

Weil keine der beiden Seiten einen K.O.-Schlag landen kann und beide Seiten fest an die Rechtschaffenheit ihrer Sache glauben, und weil die Welt sich weigert, einzugreifen, um sie zu stoppen, wie sie es in Serbien und im Kosovo getan hat, ist Israel-Palästina ein Murmeltiertag aus Blut und Chaos. Kein Ende in Sicht. Kein Aufhören. Wie James Taylor einst sang: “Es sieht so aus, als würde es immer so weitergehen.”

UPDATE ZUM KOMMENTAR:

Bitte beachten Sie, dass ich mich entschlossen habe, eine neue Politik in Bezug auf das Kommentieren hier einzuführen. Anstelle des ausgeklügelten Regelwerks, das ich in den letzten 20 Jahren und 100.000 Kommentaren entwickelt und umgesetzt habe, hauptsächlich um den großen Einfluss der Pro-Israel-Apologeten in diesem Thread einzudämmen, werde ich keine Regeln mehr haben. Trotz wiederholter Ermahnungen an Hasbara-Kommentatoren, sie zu lesen und zu respektieren, haben die meisten sie ignoriert. Stattdessen werde ich Kommentare ohne ausdrückliche Regeln moderieren. Es wird keine Warnungen oder Mitteilungen zur Erläuterung redaktioneller Entscheidungen mehr geben. Kommentare können nach meinem Ermessen und ohne Erklärung gelöscht, moderiert oder gesperrt werden.

Es hat mich zu viel Zeit vom Schreiben des Blogs selbst abgehalten. Es verursachte Stress und Ängste angesichts der Belastung, die es für mich bedeutete, auf jedes ” Klatsch- und Haschischargument ” zu antworten. Ich werde zwar auch weiterhin auf Kommentare antworten, aber ich bin nicht angetreten, um jede Woche stundenlang als Redaktionspolizist zu fungieren. Dieser neue Ansatz wird mir die Freiheit geben, das zu tun, was ich für richtig halte, ohne jemandem außer mir selbst Rechenschaft ablegen zu müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

