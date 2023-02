Law says Israeli occupation and use of force are illegal, peace agreements are irrelevant – and Israel must quit Palestinian territory immediately Everyone with something to say about Palestine and its future, from activists and pressure groups to MPs and government minsters, and especially the media, should at least do their homework on the several interlocking laws relating to the situation.

Gesetz besagt, dass israelische Besatzung und Gewaltanwendung illegal sind, dass Friedensabkommen irrelevant sind – und dass Israel die palästinensischen Gebiete sofort verlassen muss

Rechtsgutachten von Ralph Wilde zur israelischen Besatzung



Von Stuart Littlewood



9. Februar 2023

Jeder, der etwas über Palästina und seine Zukunft zu sagen hat, von Aktivisten und Interessengruppen bis hin zu Abgeordneten und Regierungsministern, und vor allem die Medien, sollten zumindest ihre Hausaufgaben über die verschiedenen ineinander greifenden Gesetze machen, die mit der Situation in Zusammenhang stehen.

Dazu gehören das Völkerrecht, das Kriegsrecht, das Recht des bewaffneten Konflikts, das humanitäre Völkerrecht, das Besatzungsrecht, das Seerecht, das internationale Menschenrecht, das Verbot der Rassendiskriminierung und natürlich das Verbot der Apartheid. Das ist eine große Aufgabe, aber zum Glück hat Dr. Ralph Wilde, ein Völkerrechtsexperte und außerordentlicher Professor am University College London (UCL), die verschiedenen Stränge in einem Rechtsgutachten mit dem Titel “Ist die israelische Besetzung des palästinensischen Westjordanlands (einschließlich Ost-Jerusalem) und des Gazastreifens völkerrechtlich ‘legal’ oder ‘illegal’?” zusammengefasst.

Klicke, um auf ralph_wilde_opt_legal_opinion.pdf zuzugreifen

Er kommt zu dem Schluss, dass es keine gültige völkerrechtliche Grundlage für die Besatzung gibt und dass es sich um eine rechtswidrige Gewaltanwendung, eine Aggression und einen Verstoß Israels gegen das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes handelt, und im Falle der Aggression handelt es sich um ein individuelles Verbrechen führender israelischer Politiker. “Die Besatzung ist daher existenziell illegal und muss sofort beendet werden.”

Mehr noch, ein Ende der Besatzung kann nicht dadurch hinausgezögert werden, dass Israel nicht zustimmt, oder durch die Verabschiedung eines Friedensabkommens, oder durch die mangelnde Bereitschaft des palästinensischen Volkes, oder durch die “Tatsachen vor Ort”, oder durch das Warten auf die Zustimmung der UNO, des Quartetts, des Weißen Hauses, des britischen Außenministeriums oder sonst jemandes. Jeder Tag, an dem die Besatzung andauert, ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht.

Der Status Palästinas

Das palästinensische Volk wird im internationalen Recht als kollektive Einheit mit Rechten behandelt, insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Recht, frei zu entscheiden, ob es internationalen Abkommen beitritt oder nicht, sagt Wilde. Palästina ist eine so genannte Selbstbestimmungseinheit. Das Gebiet umfasst alles, was rechtlich gesehen “nicht zu Israel” gehört, und schließt Al-Quds/Jerusalem in seiner Gesamtheit, das restliche Westjordanland jenseits von Ostjerusalem und den Gazastreifen ein. Die Anerkennung Israels und seine Mitgliedschaft in der UNO beinhaltete keine Souveränität über irgendeinen Teil von Al-Quds/Jerusalem. Die Palästinenser genießen auch das Recht auf externe Selbstbestimmung (d. h. Freiheit von externer Herrschaft), das laut Wilde von Staaten und UN-Institutionen wie der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und dem Internationalen Gerichtshof allgemein akzeptiert und bestätigt wurde.

Und aus diesen Gründen ist Palästina ein Staat im Sinne des Völkerrechts:

Es gibt eine Vermutung zugunsten von Staatlichkeit für Menschen mit einem Recht auf äußere Selbstbestimmung, und

Eine große Mehrheit (138) der Staaten der Welt hat die palästinensische Staatlichkeit kollektiv anerkannt, als die UN-Generalversammlung 2012 dafür stimmte, den Status Palästinas von einem “Nicht-Mitgliedstaat” in einen “Nicht-Mitgliedstaat” umzuwandeln. Dies hatte zur Folge, dass die Staatlichkeit anerkannt wurde.

Selbstbestimmung und Selbstverwaltung

Externe Selbstbestimmung ist ein Recht auf Freiheit von jeglicher Fremdherrschaft, einschließlich Besetzung oder anderer Formen nicht-souveräner territorialer Kontrolle, die die volle faktische Ausübung dieses Rechts verhindern. Eine solche Beherrschung muss beendet werden, damit dieses Recht ausgeübt werden kann.

Es funktioniert und existiert einfach und ausschließlich dadurch, dass das palästinensische Volk Anspruch darauf hat. Es hängt nicht davon ab, dass irgendjemand anderes zustimmt, sei es Israel, das Quartett, die UNO, andere Staaten usw. Es ist ein Recht. Etwas, das von der Zustimmung oder Erlaubnis eines anderen abhängt, ist kein Recht. Daher besteht für die Palästinenser keine Notwendigkeit, als Preis für die Beendigung der Besatzung mit den Israelis zu verhandeln oder Kompromisse einzugehen.

Die israelische Kontrolle über das Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und den Gazastreifen, die das palästinensische Volk an einer vollständigen und effektiven Selbstverwaltung hindert, ist seit Jahrzehnten ein grundlegendes Hindernis für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts, das dem palästinensischen Volk nach internationalem Recht zusteht. Und es hat keinen tatsächlichen oder unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff gegeben, der die Besetzung als Mittel der Selbstverteidigung rechtfertigt.

Darüber hinaus gibt es nach internationalem Recht kein Recht, die Besatzung aufrechtzuerhalten, bis ein Friedensabkommen zustande kommt, oder um “Fakten vor Ort” zu schaffen, die Israel Vorteile in Bezug auf ein solches Abkommen verschaffen könnten, oder um das palästinensische Volk zu zwingen, einer Situation zuzustimmen, die es sonst nicht akzeptieren würde, so Wilde.

Die Besetzung und die “Anwendung von Gewalt

Die israelische Besetzung des palästinensischen Westjordanlandes und des Gazastreifens ist eine militärische Besetzung. Als solche ist sie eine “Gewaltanwendung”. Im Völkerrecht ist “Gewaltanwendung” ein Euphemismus für Krieg, einschließlich der Durchführung einer militärischen Besetzung. Nach internationalem Recht ist Israel nicht souverän über irgendeinen Teil des Westjordanlandes oder des Gazastreifens, einschließlich Ostjerusalems, und kann dies auch nicht sein, indem es lediglich einen entsprechenden Anspruch geltend macht, der auf der Ausübung einer effektiven Kontrolle beruht, die durch die Anwendung von Gewalt ermöglicht wird, ohne dass das palästinensische Volk einer solchen Annexion freiwillig zugestimmt hat.

Obwohl Israel 2005 seine “Stiefel auf dem Boden” aus dem Gazastreifen abgezogen hat, besteht die militärische Besetzung dieses Gebiets in neuer Form fort: eine umfassende Belagerung (in Partnerschaft mit Ägypten), die die Ein- und Ausreise aller Menschen, Waren und Materialien, einschließlich Lebensmittel und medizinischer Güter, kontrolliert, die ausschließliche Kontrolle des Luftraums und des Seegebiets, die Kontrolle der Wasser- und Stromversorgung, die Verweigerung des Zugangs zu Palästinas maritimen Gasfeldern und die Fähigkeit, jederzeit wieder Stiefel auf dem Boden von seinem eigenen Gebiet aus einzusetzen. Dies stellt eine ständige Gewaltanwendung Israels dar, die in regelmäßigen Abständen durch andere Formen der Gewaltanwendung wie militärische Übergriffe, den Abschuss von Raketen, gezielte Tötungen, “Rasenmähen” und andere Degradierungsmaßnahmen ergänzt wird.

Ein Staat ist nur dann berechtigt, ein Gebiet zu kontrollieren, das nicht zu seinem eigenen Hoheitsgebiet gehört und das entweder das Gebiet eines anderen Staates oder einer nichtstaatlichen Selbstbestimmungseinheit (wie hier) ist, wenn (a) die gastgebende souveräne Einheit eine gültige Erlaubnis erteilt hat; (b) der UN-Sicherheitsrat seine Befugnis gemäß Kapitel VII der UN-Charta erteilt hat; (c) es sich um eine rechtlich zulässige Ausübung der Selbstverteidigung gemäß dem internationalen Recht über die Anwendung von Gewalt handelt.

Die Ausrede der ‘Selbstverteidigung’

“Die Doktrin der präventiven Selbstverteidigung, mit der die Besatzung als Mittel zur Verhinderung einer Bedrohung gerechtfertigt wird, hat keine Grundlage im Völkerrecht. Weder die Resolution 242 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen noch die so genannten Osloer Abkommen bieten eine alternative Rechtsgrundlage für die Existenz bzw. Fortsetzung der Besatzung. Die Osloer Abkommen selbst verstoßen gegen das Völkerrecht, da die “Zustimmung” der PLO zu diesen Abkommen durch die illegale Anwendung von Gewalt erzwungen wurde.

Die Anwendung von Gewalt zur Selbstverteidigung ist nach dem Völkerrecht nur dann rechtlich zulässig, wenn ein bewaffneter Angriff tatsächlich vorliegt oder unmittelbar droht und die Anwendung von Gewalt (in diesem Fall eine militärische Besetzung) notwendig und verhältnismäßig ist, um diesen Angriff oder die drohende Gefahr abzuwehren.

Bei der ständigen militärischen Kontrolle, die Israel über das Westjordanland und den Gazastreifen ausübt, geht es jedoch nicht darum, auf tatsächliche oder unmittelbar drohende Angriffe zu reagieren, wenn man es defensiv versteht. Vielmehr handelt es sich um präventive oder vorbeugende Selbstverteidigung, d. h. um die Anwendung von Gewalt, um eine Bedrohung gar nicht erst entstehen zu lassen. Alternativ dazu kann sie auch als Mittel zur Verhinderung der Errichtung eines weiteren voll funktionsfähigen palästinensischen Staates an den Grenzen Israels betrachtet werden.

Was die Siedlungen und die Siedler/Squatter betrifft, so ist “die Anwendung von Gewalt zu ihrem Schutz, selbst bei tatsächlichen oder drohenden Angriffen, rechtlich ungültig, wenn man den extraterritorialen Charakter der Siedlungen berücksichtigt. Es gibt kein Recht auf Gewaltanwendung zur Selbstverteidigung, um Staatsangehörige eines Staates außerhalb seines Territoriums zu schützen.

Treuhandschaft über Menschen

“Diesem Konzept zufolge sollten die Menschen angeblich von den Kolonialbehörden in die Freiheit entlassen werden, wenn sie von diesen Behörden als ‘bereit’ eingestuft wurden”, sagt Wilde. “Die antikoloniale Selbstbestimmungsregel, die die internationale Rechtsgrundlage für die Anerkennung der Entkolonialisierung war, hat diesen Ansatz zugunsten eines automatischen Rechts aufgegeben… Unzureichende Bereitschaft sollte niemals als Vorwand für die Verweigerung der Unabhängigkeit dienen. Und das Recht gilt unabhängig davon, ob die Behörde, die das Volk seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung beraubt, bereit ist, auf die Kontrolle zu verzichten. Notwendigerweise muss diese Form der ‘Freiheit’ – das Ende der externen Kontrolle – sofort und automatisch, ohne Vorbedingungen, verwirklicht werden.

Die britische Regierung möge also bitte zur Kenntnis nehmen. Ihre wiederholte Weigerung, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen, bis Sie die Zeit für reif halten (was auch immer das bedeutet), ist ungültig.

Ost-Jerusalem

Wilde weist darauf hin, dass Israels Anerkennung und UN-Mitgliedschaft nicht die Souveränität über irgendeinen Teil von Al-Quds/Jerusalem einschließt, so dass “die einzige rechtmäßige Grundlage, auf der Israel Ost-Jerusalem annektieren könnte, darin bestünde, dass das palästinensische Volk dem zustimmt und die Vereinten Nationen dies genehmigen. Eine solche Zustimmung und Genehmigung liegt nicht vor. Ostjerusalem ist nicht ‘annektiert’. Es ist nicht Teil des souveränen Territoriums Israels. Es steht unter der Souveränität der Selbstbestimmungseinheit Palästina und des Staates Palästina.” Es könnte als “angeblich annektiert” betrachtet werden, d.h. als Gegenstand eines Annexionsversuchs, der keine rechtliche Wirkung hat.

Und dieser Versuch Israels, Souveränität zu beanspruchen, ist ein Verstoß gegen seine rechtlichen Verpflichtungen, das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes und die Souveränität des Staates Palästina zu respektieren. Da sie durch die Anwendung militärischer Gewalt ermöglicht wurde und aufrechterhalten wird und die Annexion von Territorium nach dem Gewaltanwendungsgesetz keine rechtsgültige Grundlage für die Anwendung militärischer Gewalt ist, stellt Israels Gewaltanwendung zur Annexion Ost-Jerusalems einen Verstoß gegen das internationale Gewaltanwendungsgesetz dar.

Eine Beendigung dieser Verstöße setzt voraus, dass Israel seinen Anspruch auf Souveränität über Ostjerusalem unverzüglich zurücknimmt und seine Kontrolle, einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt, unverzüglich beendet.

De facto”-Annexion

“Dies bedeutet, dass Israel so handelt, als wäre es der Souverän, ohne jedoch formell Souveränität zu beanspruchen, und durch die Kontrolle und Ansiedlung von Siedlern ‘Fakten vor Ort’ schafft, die dann den Weg für die letztendliche Erlangung der De-jure-Souveränität über das betreffende Land ebnen könnten.”

Die Ansiedlung von Siedlern in der Hoffnung auf den späteren Erwerb von Territorium ist ein Verstoß gegen das Besatzungsrecht durch Israel und ein Kriegsverbrechen seitens der beteiligten Personen. Und es ist eine Verletzung von Israels rechtlicher Verpflichtung, die Souveränität eines anderen Staates zu respektieren, und eine Verletzung von Israels rechtlicher Verpflichtung, das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes zu respektieren; auch eine Verletzung von Israels Verpflichtungen im internationalen Recht über die Anwendung von Gewalt. Die Beendigung dieser Verstöße erfordert den sofortigen Abzug der Siedler und der Siedlungen aus den besetzten Gebieten und die sofortige Beendigung der israelischen Kontrolle, einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt, über diese Gebiete des Westjordanlandes.

Freizügigkeit

“Da Israel keine rechtliche Berechtigung hat, die Kontrolle über diese Gebiete auszuüben, hat es zwangsläufig auch keine rechtliche Berechtigung, Entscheidungen über die Bewegung, die Ein- und Ausreise von Menschen und Gütern (einschließlich Hilfsgütern) zu treffen. Alle diese Entscheidungen verstoßen gegen das Völkerrecht, da sie Teil der israelischen Autoritätsausübung über diese Gebiete sind, die einen Verstoß gegen das Recht auf Gewaltanwendung und das Selbstbestimmungsrecht darstellt.

“Anders ausgedrückt: Israels Beschränkungen der Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern (einschließlich Hilfsgütern) im Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und im Gazastreifen sowie der Ein- und Ausreise aus diesen Gebieten sind nicht nur deshalb illegal, weil Israel in diesen Gebieten keine territoriale Souveränität besitzt. Es ist auch illegal, weil Israel keine rechtliche Berechtigung hat, in diesen Gebieten auf nicht-souveräner Basis Autorität auszuüben”.

Israel hat also keine völkerrechtliche Befugnis, irgendjemanden oder irgendwelche Güter (einschließlich Hilfsgüter) daran zu hindern, in das Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) und den Gazastreifen einzureisen, sie zu verlassen oder sich zwischen ihnen zu bewegen, aus welchem Grund auch immer.

Schlussfolgerung

Abschließend fordert Wilde alle Beteiligten – Staaten, internationale Organisationen im Allgemeinen, die Vereinten Nationen und ihre verschiedenen Ausschüsse und Institutionen sowie Menschenrechtsorganisationen usw., die sich Gedanken darüber machen, wie eine militärische Besetzung mit dem Völkerrecht im Allgemeinen und den internationalen Menschenrechtsnormen im Besonderen vereinbar sein kann – auf, den Stillstand zu beenden und sich mit der Frage zu befassen, “ob die Besetzung an sich eine Verletzung des internationalen Selbstbestimmungsrechts und des internationalen Rechts über die Anwendung von Gewalt darstellt.

“Und sich der Bedeutung einer negativen Antwort auf diese Frage zu stellen, die darin besteht, dass das Völkerrecht die sofortige Beendigung der Besatzung verlangt.”

Die Stellungnahme von Wilde ist 77 Seiten lang, aber die Mühe lohnt sich. Ich habe sie so zusammengefasst, wie sie mir vorkommt. Meiner Meinung nach ist das Recht vernünftig und logisch. Wenn es sich richtig anhört, ist es in der Regel auch richtig, und die Auslegung der komplexen Rechtslage durch den Professor klingt richtig genug.

Dieses Werk sollte all jenen eine große Hilfe sein, die sich im Krieg der Worte und Taten mit Israels Zuhältern und den zionistischen Freaks engagieren, die das Apartheidregime anhimmeln und in das Gefüge des Parlaments und unserer öffentlichen Einrichtungen einschließlich des Bildungswesens eingebettet sind.

Die nächste Frage ist, warum die Hüter des internationalen Rechts es zugelassen haben, dass unsere auf Regeln basierende Ordnung, für die wir so hart gearbeitet und so viel gelitten haben, zu einem Sumpf der Gesetzlosigkeit verkommen ist … und das nicht nur im Heiligen Land.

Der Videoclip zeigt den irischen Abgeordneten Richard Boyd Barrett, der die EU dafür kritisiert, dass sie keine Ermittlungen zu israelischen Kriegsverbrechen eingeleitet hat. Würde ein britischer Abgeordneter die Regierung dafür kritisieren, dass sie Israels Verbrechen belohnt, anstatt den Apartheidstaat mit Sanktionen zu belegen, würde er/sie als Antisemit beschimpft und von den Parteiführern aufgefordert, sich zu entschuldigen – so absurd ist das Ausmaß, in dem wir uns von der Israel-Lobby und der zionistischen Inquisition haben beherrschen lassen.

Irish MP Richard Boyd Barrett criticises EU for not starting investigation into Israeli war crimes “I really have to wonder about the consistency of the ethics of the EU foreign policy.”Irish MP Richard Boyd Barrett criticised President of the European Com…

Sind die westlichen Staats- und Regierungschefs wirklich zu korrumpiert oder zu feige, um das Notwendige zu tun? Sind sie einfach zu dumm, um sich darum zu kümmern?

Oder sind sie alle Teil einer kriminellen Verschwörung, um Palästina zu stehlen? Es scheint auf jeden Fall so zu sein. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …