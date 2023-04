Rechtsstreit: Zwei muslimische Frauen behaupten, sie seien von der Lloyds Bank wegen ihrer Unterstützung für Palästina bestraft worden Von Michael Arria

Diese mutigen Frauen verdienen jede Unterstützung! Evelyn Hecht-Galinski

“Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel für einen Trend zu antipalästinensischem Rassismus, den wir in Europa auf institutioneller Ebene beobachten, sei es in öffentlichen Einrichtungen oder privaten Organisationen”, sagte Alice Garcia, Advocacy and Communications Manager der ELSC, gegenüber Mondoweiss. “Seit der Gründung der ELSC im Jahr 2019 haben wir über 700 Vorfälle von antipalästinensischem Rassismus dokumentiert und auf 232 Vorfälle von Repressionen reagiert, denen [diese] Personen, aber auch Akademiker, Studenten, Journalisten, Künstler, zivilgesellschaftliche Basisorganisationen, palästinensische und europäische NGOs ausgesetzt waren. Diese Zensur wird durch restriktive Maßnahmen wie die Umsetzung der voreingenommenen IHRA-Definition von Antisemitismus oder der Anti-BDS-Politik sowie durch Delegitimierungskampagnen ermöglicht, die von israelfreundlichen Akteuren verstärkt werden. Sie zielt darauf ab, die israelische Regierung von der Rechenschaftspflicht abzuschirmen, und ist sehr problematisch für Grundrechte wie die Redefreiheit.”

Rechtsstreit: Zwei muslimische Frauen behaupten, sie seien von der Lloyds Bank wegen ihrer Unterstützung für Palästina bestraft worden

Zwei Angestellte der Lloyds Bank wurden für ihre Unterstützung Palästinas bestraft. Jetzt verklagen sie die Bank wegen Diskriminierung.

Von Michael Arria

2. April 2023

Zwei muslimische Frauen verklagen die Lloyds Bank (LBP), weil sie angeblich wegen ihrer Unterstützung für Palästina benachteiligt werden.

Während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Mai 2021 hatten sich zwei LBP-Angestellte im firmeneigenen Chatportal mit den Palästinensern solidarisiert. Die Bank leitete daraufhin eine Untersuchung ein und stellte fest, dass die Frauen gegen die Unternehmensrichtlinien zur “beruflichen Integrität” verstoßen hatten. Sie erhielten eine letzte schriftliche Verwarnung wegen “groben Fehlverhaltens”, die dauerhaft in ihrer internen Akte bei der Bank verbleiben wird. Die LBP informierte auch die Financial Conduct Authority (FCA) über die Angelegenheit, was bedeutet, dass der Vorfall bei Hintergrundprüfungen, die möglicherweise von zukünftigen Arbeitgebern durchgeführt werden, auftauchen wird.

Die beiden Frauen (die anonym bleiben möchten) werden vor Gericht durch das European Legal Support Center (ELSC) vertreten. In der Diskriminierungsklage fordern sie die Aufhebung der genannten Sanktionen und eine Entschädigung für die Folgen der Benachteiligung. Eine der Frauen sagt, dass ihr aufgrund der Meldung an die FCA bereits eine neue Stelle verweigert wurde.

In einem der Beiträge des Portals verweist ein Kläger auf die Doppelmoral, die in Bezug auf Palästina angewandt wird, und erwähnt, dass andere politische und soziale Themen innerhalb des Unternehmens regelmäßig diskutiert würden. “Was ich nur schwer verstehen kann, ist, dass NIEMAND im Büro über dieses Thema gesprochen hat”, schrieb sie. “Die Kollegen kommen herein und sprechen über ihr tägliches Leben, über Fußball, über Sendungen, die sie gesehen haben, aber NICHTS über dieses Thema? Es verblüfft mich, wie die Leute

Und noch frustrierender ist es, dass sich die Leute in der Vergangenheit zu Themen wie den Vorfällen in Paris, BLM, LGBTQ usw. geäußert haben, Beiträge kommentierten, Profilbilder änderten, um Solidarität zu zeigen, aber warum jetzt nicht? Liegt es daran, dass sie glauben, dass dies ein muslimisches Problem ist und sie deshalb davon ausgenommen sind?”

Diese Beobachtungen erwiesen sich als vorhersehbar, da gegen die Mitarbeiter keine Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden, weil sie Beiträge zu den anderen vom Kläger genannten Themen veröffentlicht hatten. Die “Palästina-Ausnahme” der Bank scheint sich auf andere Aspekte der Unternehmenspolitik zu beziehen. Inmitten der Proteste von Black Lives Matter im Jahr 2020 hat die LBP einen Aktionsplan zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung ins Leben gerufen. “Als Gruppe lassen wir uns in unserem Handeln von einer klaren Werteordnung leiten”, so die Bank in einer Erklärung. “Ein wesentlicher Teil unserer Bemühungen, diese Werte zu leben, besteht darin, ein integratives Umfeld für alle unsere Kollegen, Kunden und Gemeinschaften zu schaffen, das für das moderne Großbritannien wirklich repräsentativ ist.”

Die Anhörungen werden im Juni in den Büros des Londoner Central Tribunal Employment stattfinden.

Bei der israelischen Offensive im Jahr 2021, über die die beiden Frauen gepostet haben, wurden mehr als 259 Palästinenser getötet, darunter schätzungsweise 66 Kinder. Übersetzt mit Deepl.com

