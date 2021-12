Dank an meinen Freund Joseph Massad, für diese neuen Aspekte der Kolonisation

Referendum in Neukaledonien: Frankreichs letzte Bastion des Siedlerkolonialismus

Von Joseph Massad

16. Dezember 2021

So wie Palästina die einzige europäische Siedlerkolonie ist, die in der arabischen Welt noch intakt ist, bleibt Neukaledonien das einzige große Land, das dem französischen Siedlerkolonialismus unterliegt

Bild: Ein Unabhängigkeitsbefürworter demonstriert am Morgen nach dem Selbstbestimmungsreferendum in Noumea, im französischen Südpazifik-Territorium Neukaledonien, mit einer kanakischen Flagge in der Hand (AFP)

Das Unabhängigkeitsreferendum in dieser Woche in Kanaky, oder was Frankreich “Neukaledonien” nennt, wurde von der Mehrheit der indigenen Kanak-Bevölkerung boykottiert, im Gegensatz zu einer Mehrheit der weißen Kolonisten, die daran teilnahmen.

Das erwartete Ergebnis war eine Niederlage für die Sache der Unabhängigkeit. Es scheint, dass die europäischen Siedlerkolonien den weißen Kolonisten verpflichtet bleiben, nicht nur in den größeren weißen Siedlerkolonien in Amerika und Ozeanien, sondern auch in den kleineren, sei es im Südpazifik, im südlichen Afrika, in Palästina oder auf Hawaii.

Nördlich von Neuseeland und östlich von Australien liegt eine kleine Gruppe von melanesischen Inseln, die Kapitän James Cook 1774 besuchte. Es waren jedoch nicht die Briten, die sie eroberten, sondern die Franzosen, die Neukaledonien 1853 als Kolonie beanspruchten.

Die einheimischen Kanaken, die Cook und später die Franzosen willkommen geheißen hatten, wurden von den Franzosen, die sie als “Wilde” bezeichneten, angegriffen und getötet.

Als die Franzosen das Land der Kanak stahlen und Rinder einführten, die das Ackerland der Kanak verwüsteten, viele Kanak versklavten, damit sie ohne Bezahlung für sie arbeiteten, und Minen zur Gewinnung von Metallen (insbesondere Nickel) bauten, kam es zwischen 1853 und 1878 zu einer Reihe von Widerstandsattacken gegen die Franzosen.

Einige der Kanak-Führer, die in den 1860er Jahren mit dem algerischen Widerstandsführer Amir ‘Abd al-Qadir verglichen wurden, wurden nach Tahiti verbannt, während andere für die Zusammenarbeit mit den Franzosen gegen andere Clans kooptiert wurden. Im Jahr 1867 wurde ein Dutzend Kanaks durch die Guillotine enthauptet, weil sie französische Gendarmen angegriffen hatten.

Eine Strafkolonie

1868 sperrten die Franzosen die Kanak in Reservate und enteigneten große Teile ihres Landes. Europäische Krankheiten dezimierten die Kanak-Bevölkerung, die 1887 etwa 42.000 Menschen zählte, was bereits einen starken Rückgang seit der Ankunft der Franzosen bedeutete, obwohl Schätzungen über die Bevölkerung in den 1840er Jahren nicht vorliegen.

Im Jahr 1901 betrug die Zahl der Kanak 28.000 und war damit um ein Drittel zurückgegangen. Die Franzosen rechneten damit, dass sie in zehn Jahren aussterben würden. Ihre Zahl stieg erst in den 1930er Jahren wieder an und erreichte erst 1963 42.000.

Nach der Ermordung Tausender französischer Bürger, die die Pariser Kommune 1871 verteidigt hatten, verbannten die Franzosen fast 4000 überlebende Kommunarden nach Neukaledonien, das 1863 zur Strafkolonie erklärt worden war.

Yeweine Yeweine, Repräsentant der neukaledonischen separatistischen Kanak Socialist National Liberation Front (FNLKS), nimmt am 26. August 1987 in Noumea an einem friedlichen Spaziergang vor dem Unabhängigkeitsreferendum teil.

Vertreter der neukaledonischen separatistischen Kanak Socialist National Liberation Front (FNLKS) nimmt an einem friedlichen Spaziergang am 26. August 1987 in Noumea teil (AFP)

Zusätzlich zu den insgesamt 20 000 Sträflingen, die zwischen 1871 und 1908 nach Neukaledonien transportiert wurden, wurden 2000 Algerier wegen ihrer Beteiligung am al-Muqrani-Aufstand von 1871, der von den Franzosen mit völkermörderischer Grausamkeit niedergeschlagen wurde, dorthin verbannt.

Die israelische Verbindung

Im Jahr 1878 führten die Kanak einen Aufstand gegen die französischen Siedler und die französische Kolonisierung durch. Sie töteten 200 Siedler, während die Franzosen 1200 Kanak töteten und weitere 1000 deportierten. Die Kanak wurden in Reservaten untergebracht und ihr Land an die Kommunarden verteilt. Die Franzosen bezeichneten den Aufstand als einen Krieg der “Wildheit gegen die Zivilisation”.

Die Franzosen enteigneten noch mehr Land der Kanak mit der Begründung, dass “der Eingeborene nicht der Eigentümer des Landes ist”, wie sie auch von den Israelis bei der Beschlagnahmung von palästinensischem Land verwendet wird.

1894 enteigneten die Franzosen noch mehr Land der Kanak mit der Begründung, die von den Israelis oft zur Beschlagnahmung palästinensischen Landes verwendet wird: “Der Eingeborene ist nicht der Eigentümer des Landes, und wenn die französische Regierung sich das Land aneignet, nimmt sie nur ihr eigenes Land zurück.” Die Kanaken wurden dann zur Arbeit für die weißen Kolonisten eingesetzt.

1896 wurde Neukaledonien zu einer Siedlerkolonie, und die Inseln wurden für die zivile Kolonisierung geöffnet.

Während des Ersten Weltkriegs nahmen die Franzosen die Kanak zwangsweise in ihre Armee auf und drohten, ihre Dörfer niederzubrennen, wenn ihre Führer keine “Freiwilligen” stellten. Von den 1134 Melanesiern, die im Krieg für Frankreich kämpften, starben 374 (doppelt so viele wie die Kolonisten), mehr als die Hälfte an Krankheiten.

1917 begannen die Siedler, die letzten verbliebenen Ländereien der Kanak im Hochland zu stehlen, wohin sich die Kanak zurückgezogen hatten, um dort ihr Vieh weiden zu lassen. Die Gendarmen brannten die Häuser der sich wehrenden Kanak nieder, was zu einem neuen Aufstand führte, bei dem die Kanak 11 Europäer töteten. Die Franzosen töteten daraufhin 200 Kanak und schlugen den Aufstand nieder.

Das Apartheidsystem

In der Nachkriegszeit kehrte Neukaledonien zu dem Apartheidsystem zurück, das die Franzosen im späten 19. Zwangsarbeit und Passgesetze blieben in Kraft. Im Jahr 1934 wurde eine Belohnung von zehn Francs für diejenigen ausgesetzt, die einen Einheimischen meldeten, der sich in einer “irregulären Situation” befand – Gesetze, die den “Passgesetzen” nicht unähnlich waren, die Israel zwischen 1948 und 1966 den Palästinensern innerhalb Israels auferlegte.

Französisch, die Unterrichtssprache der Missionsschulen, wurde 1923 in den staatlichen Schulen zur Pflicht. Bereits am Ende des Ersten Weltkriegs sprach die Mehrheit der Kanak die Sprache ihrer Unterdrücker. Sie blieben auf die Landwirtschaft beschränkt.

Wie in den französischen Kolonien in Afrika, deren Bevölkerung in Frankreichs Kriege verwickelt war, wurden die Kanak im Zweiten Weltkrieg erneut zum Dienst herangezogen. Weiße Kolonisten, Kanak und Tahitianer dienten in einem “Gemischten Pazifik-Bataillon”, das 1944 auch an der Befreiung Frankreichs beteiligt war.

Die französische Verfassung von 1946 liberalisierte die Kolonialherrschaft, verweigerte den Kanak jedoch bis 1957 das Wahlrecht. Die weißen Kolonisten waren entsetzt und forderten eine Ausweitung der weißen Kolonisierung. Die Franzosen folgten ihrer Forderung, und noch heute strömen Kolonisten aus Frankreich nach Neukaledonien, zumal sie als Beamte doppelt so viel verdienen wie in Frankreich.

Rufe nach Unabhängigkeit

Ende der 1970er Jahre wurden die Forderungen nach Unabhängigkeit von den politischen Parteien der Kanak übernommen, die sich 1984 in der Sozialistischen Nationalen Befreiungsfront der Kanak (FLNKS) zusammenschlossen. Ihr Ruf nach Unabhängigkeit wurde von Frankreich, den alten französischen Kolonisten, die als “Caldoches” bekannt sind, und den neueren Kolonisten, die als “Métros” bezeichnet werden und in der “Kundgebung für Neukaledonien in der Republik” vertreten sind, bekämpft.

Eine Frau geht vor dem Unabhängigkeitsreferendum in Noumea auf dem französischen Südpazifik-Territorium Neukaledonien am 10. Dezember 2021 an Wahlschildern in der Nähe eines Wahllokals vorbei.

Eine Frau geht vor dem Unabhängigkeitsreferendum in Noumea, Neukaledonien, am 10. Dezember 2021 an Wahlschildern in der Nähe eines Wahllokals vorbei (AFP)

Der anhaltende Kampf für die Unabhängigkeit der Kanaken, den die Franzosen euphemistisch als “die Ereignisse” bezeichneten, brach 1984 aus und gipfelte 1988 in der Ermordung von vier Gendarmen und der französischen “Vergeltung”, bei der 19 Kanaken getötet wurden. Angesichts der Morde unterzeichneten die Befürworter und Gegner der Unabhängigkeit 1988 das Matignon-Abkommen, in dem sie sich auf eine Strategie des “friedlichen” Wandels einigten.

Wie die kolonisierten Palästinenser, die der Rassifizierung ihrer Kolonisatoren unterworfen bleiben, bleiben die kolonisierten Kanaken der Rassifizierung der weißen französischen Kolonisten unterworfen.

Da sie dies als Verrat ansahen, tötete ein kanakischer Dissident 1989 den Führer der FLNKS, Jean-Marie Tjibaou, und seinen Stellvertreter, weil sie das Abkommen unterzeichnet hatten.

Im Gegensatz dazu hat die Palästinensische Autonomiebehörde nach der Ersten Intifada von 1987 und den “Osloer Abkommen” von 1993, die keinen palästinensischen Staat hervorgebracht haben, ihre Amokläufe gegen Palästinenser, die sich ihrer Kapitulation widersetzen, fortgesetzt, was für die Palästinenser weitaus schlimmer ist als die Matignon-Abkommen für die Kanaken.

Die Franzosen begannen, die Macht zu dezentralisieren, um einen Teil der kolonialen Macht an die lokalen Behörden zu übertragen, ein Prozess, den sie “Rebalancing” nannten. 1998 wurde das Abkommen von Noumea unterzeichnet, um das Tempo der Autonomie zu erhöhen und die Kanak für eine Übergangszeit von zwei Jahrzehnten in ihr eigenes kolonisiertes Heimatland zu “integrieren”, an deren Ende drei Referenden abgehalten werden sollten, um zu entscheiden, ob Neukaledonien unabhängig werden oder eine französische Kolonie bleiben sollte (was Israel innerhalb Israels und der besetzten Gebiete niemals zulassen würde).

Das Referendum

Beim Referendum 2018, das wegen seiner Voreingenommenheit gegen die Unabhängigkeit kritisiert wurde, stimmten 56 Prozent mit “Nein” und 44 Prozent mit “Ja”, wobei 81 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen. Beim zweiten Referendum im Jahr 2020 stimmten 47 Prozent für die Unabhängigkeit, ein Zuwachs von drei Prozent, während 53 Prozent dagegen stimmten, ein Rückgang von drei Prozent, bei einer Wahlbeteiligung von 79 Prozent.

Die Kanak-Parteien baten darum, das diesjährige Referendum wegen des jüngsten Anstiegs der Covid-19-Infektionen zu verschieben, doch Präsident Emmanuel Macron lehnte dies ab, was zu einem Boykott durch die Mehrheit der Kanaken führte.

Das Ergebnis der Abstimmung von dieser Woche, an der sich nur 42 Prozent der Wähler beteiligten, lautet 96 Prozent gegen die Unabhängigkeit. Macron feierte das undemokratische Ergebnis mit einer Erklärung: “Frankreich ist schöner, weil Neukaledonien sich entschieden hat, zu bleiben.” Macron erklärte, Frankreich sei “stolz” auf diesen Prozess, der faktisch die französische Siedlerkolonie intakt und die weißen Kolonialsiedler gegenüber den einheimischen Kanaken dominant gehalten hat.

So wie Palästina die einzige intakte europäische Siedlerkolonie in der arabischen Welt ist, nach dem Ende des italienischen Siedlerkolonialismus in Libyen in den 1940er und 50er Jahren, dem Ende des französischen Siedlerkolonialismus in Marokko und Tunesien in den 1950er Jahren und der Befreiung Algeriens 1962 (einige der französischen Kolonisten Algeriens sind nach Neukaledonien ausgewandert), bleibt Kanaky nach der Unabhängigkeit der meisten seiner Inselnachbarn das einzige größere Land, das dem französischen Siedlerkolonialismus unterworfen ist.

Wie die kolonisierten Palästinenser, die weniger Rechte haben als die, die die Kanaken im letzten halben Jahrhundert erworben haben, und die der rassifizierten Macht ihrer Kolonisatoren unterworfen bleiben, bleiben die kolonisierten Kanaken der rassifizierten Macht der weißen französischen Kolonisten und ihres Mutterlandes unterworfen.

Kein Wunder, dass Macron so überschwänglich und stolz ist wie Israels Führer.

Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

