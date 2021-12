“Jews First” Im jüdischen Apartheidsystem ist Morden erlaubt, während palästinensischer Widerstand tödlich ist.

https://mondoweiss.net/2021/12/israeli-army-rule-allowing-shooting-of-stone-throwers-will-be-applied-to-palestinians-not-jews/



Bild: Israelische Siedler aus der jüdischen Siedlung Yitzhar werfen Steine während Zusammenstößen mit Palästinensern aus dem Dorf Asira al-Qibiliya, südlich der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland, am 19. Mai 2012. (Foto: Wagdi Eshtayah/APA Images)



Das israelische Militär hat seine Einsatzregeln dahingehend geändert, dass es seinen Streitkräften erlaubt, auf Palästinenser zu schießen, die Steine oder Brandbomben geworfen haben, auch wenn von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Die neue Regel ist ein Zugeständnis an israelische Siedler, die Klientel der IDF.

Regel der israelischen Armee, die das Erschießen von Steinewerfern erlaubt, gilt für Palästinenser, nicht für Juden

Von Yossi Gurvitz

21. Dezember 2021

Von nun an dürfen Soldaten der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte auf Palästinenser schießen, die Steine oder Brandbomben geworfen haben, auch wenn von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Oder, wie es die IDF ausdrückt, wenn sie fliehen. Diese Änderungen in den Einsatzregeln der IDF wurden von Roee Sharon von Channel 13 am Sonntag (hebräisch) aufgedeckt. Diese Änderung erfordert drei Kommentare.

Erstens, der Zeitpunkt. Sharon stellt fest, dass die RoE in den letzten Wochen geändert wurden – aber die IDF erlaubte die Veröffentlichung der Informationen erst am Sonntag. Und warum? Wegen der Krise im illegalen Außenposten von Homesh, der auf dem Land des Dorfes Burqa in der Nähe von Nablus liegt. Nach der Ermordung des Siedlers Yehuda Dimentman und einer Welle von Siedlergewalt versuchten Hunderte von Siedlern, den Außenposten zu erreichen, und gerieten mit der Armee aneinander, wobei ein Soldat verletzt wurde, indem er ihn überfuhr (hebräisch).

Die Armee weiß, dass sie den Außenposten wahrscheinlich bald räumen muss, also besticht sie die Siedler: Hier, sehen Sie, wir haben das Erschießen von Palästinensern erleichtert!

Ein Zwischenruf ist hier unerlässlich. Am Samstag erschossen die IDF-Militärs 15 Burka-Bewohner, die gegen die Massenauswanderung von Siedlern in ihr Land protestierten, mit Gummigeschossen und sorgten dafür, dass etwa 50 von ihnen CS-Gas einatmeten; am Sonntag erschossen die IDF-Militärs erneut acht Burka-Bewohner mit Gummigeschossen und sorgten erneut dafür, dass etwa 50 von ihnen CS-Gas einatmeten. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die israelischen Medien über diese Vorfälle nicht berichtet haben.

Die IDF ist dafür bekannt, dass sie die Verletzung von Palästinensern zulässt, um Siedler zu besänftigen. Im Jahr 2015 sagte der damalige Brigadegeneral Tamir Yadai, damals Kommandeur der AYOSH-Division (Westjordanland, aber er wurde inzwischen befördert), den Siedlern von Halamish (hebräisch), dass er den Einsatzplan geändert habe:

“Wir sind ein bisschen härter mit den Leuten hier umgegangen. Wo wir früher Gasgranaten oder Gummigeschosse abfeuerten, schießen wir jetzt mit Ruger-Geschossen oder scharfem Feuer.”

Im Gegensatz zu dem, was Yadai andeutete, werden mit der Ruger 0,22 Geschosse abgefeuert, die zwar weniger stark sind als normale Munition, aber immer noch sehr tödlich. Man beachte, dass Yadai den Siedlern, seiner eigentlichen Klientel, den Befehl zur Anwendung übermäßiger Gewalt gab, um sie zu besänftigen.

Zweitens ist die Anwendung von exzessiver Gewalt, wenn man weiß, dass sie exzessiv ist, ein Kriegsverbrechen. Eine fliehende, unbewaffnete Person zu erschießen, die keine Bedrohung für Sie darstellt, ist ein Kriegsverbrechen. Diese Kriegsverbrechen werden im Wesentlichen aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit begangen. Die IDF kehrt zu den RoE zurück, die sie bei der Operation Doorstep Keepers, dem Massaker an der Grenze zum Gazastreifen 2018-2019 während des Großen Marsches der Rückkehr, verwendet hat. Diese RoE wurden im Nachhinein in aller Stille geändert, weil sie den IDF in der Öffentlichkeitsarbeit Schaden zufügten.

Aber jetzt ist es an der Zeit, die Siedler wieder zu bestechen; die IDF hat sich daran gewöhnt, Kriegsverbrechen zu begehen; und sie weiß, dass sich niemand in Israel beschweren wird, und dass, wenn sie Kinder tötet, die Steine geworfen haben und geflohen sind, die israelischen Medien einfach nicht darüber berichten werden, oder schlimmstenfalls die tägliche Lüge des IDF-Sprechers verbreiten werden. Was gibt es also zu verlieren?

Und drittens, der Elefant im Raum: Während die offizielle Vorgehensweise keinen Unterschied zwischen jüdischen und palästinensischen Steinewerfern macht, ist dies in der Praxis durchaus der Fall. Kein IDF-Soldat wird schießen, um jüdische Steinewerfer zu verletzen, geschweige denn zu töten. Ein Soldat wird keine scharfe Munition, Ruger-Geschosse, gummiummantelte Geschosse, CS-Granaten oder Betäubungsgranaten gegen Juden einsetzen.

Er wird dies auch dann nicht tun, wenn die jüdischen Randalierer ihn persönlich angreifen, ihn überfahren. Er wird nicht nur nicht auf sie schießen, er wird sie nicht einmal festhalten.

Steine, die von Juden geworfen werden, sind genauso schädlich wie Steine, die von Palästinensern geworfen werden, aber die Verfahren – und wie könnte es in einem Apartheidregime anders sein? – ändern sich je nach der ethnischen Herkunft des Steinewerfers. Und die israelische Öffentlichkeit gewöhnt sich von Tag zu Tag daran. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...