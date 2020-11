Reichspogromnacht vor 82 Jahren “Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen

Heute ist auch der Gedenktag an die Reichspogromnacht vor 82 Jahren. Wie kann man noch wie Bundespräsident Steinmeier es formuliert “an der Seite Israels stehen”? Dieser jüdische Apartheid und Besatzungsstaat, der alle Werte mit Füßen tritt und die Palästinenser unter illegaler Besatzung Palästinas hält? An der Seite dieses “jüdischen Staats” zu stehen, widerspricht allen unseren und demokratischen Werten. Bundespräsident Steinmeier, der “Außen-Auschwitzminister” Maas, Kanzlerin Merkel und “Israel-Unterstützer”, wären gut beraten, an der Seite der Palästinenser zu stehen. Mit dieser Haltung hat sich die deutsche Bundesregierung, der Bundespräsident, sowie philosemitische Israel-Unterstützer, moralisch disqualifiziert. Ich erinnere an meinen Vater, Heinz Galinski und sein Motto nach seiner Auschwitz Befreiung.” Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen”. Ich schweige nicht zu dieser Holocaust und Antisemitismus Instrumentalisierung, für die ich mich schäme.

Evelyn Hecht-Galinski

So wird jüdisches Leben nicht geschützt Bundespräsident Steinmeier! Ja wir müssen handeln, wenn jüdische Bürger in Deutschland diskriminiert werden, wenn sie sich für die Freiheit Palästinas einsetzen!

November-Pogrome : “Wir müssen handeln” Deutschlands Staatsoberhaupt hat davor gewarnt, dass der Antisemitismus erneut aufkeimt. Zum Jahrestag der November-Pogrome rief Bundespräsident Steinmeier zum Handeln auf. Jüdisches Leben müsse geschützt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Jahrestag der Pogromnacht zu konsequentem Handeln gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen.

Moralisch disqualifiziert



Unglaublich wie auf dem Rücken der Holocaust Gedenkstätte und letzter Überlebender, dass Gedenken in unerträglicher Form missbraucht wird. Ephraim Eitam , der die arabisch-palästinensische Minderheit als “fünfte Kolonne” diffamierte und für eine Massendeportation aus dem Westjordanland eintrat. Außerdem ließ er während der ersten Intifada, als Militärkommandant einen palästinensischen Gefangenen zu Tode prügeln. Trotzdem schadete es nicht seiner Karriere, sondern er brachte es mit der nationalreligiösen Partei zum Minister für nationale Infrastruktur, trat dann aus Protest gegen den Gaza-Abzug zurück, um vor Ort den Siedlern beizustehen(!) und wandte sich dann Netanjahus Likud Partei zu, der ihn jetzt noch mit mit dem Direktoren Amt von Yad Vashem belohnen will.

Bild: Effie Eitam spricht während der Gush-Katif-Konferenz im Tel Aviver Museum am 23. März 2017. (Yossi Zeliger/Flash90)

Apparent pick of nationalist ex-minister to head Yad Vashem sparks outcry AP – Israel plans to nominate a far-right former general and cabinet minister who once called for the expulsion of Palestinians from the West Bank to head the Yad Vashem Holocaust memorial, officials said Tuesday. Effie Eitam, a religious nationalist with a history of harsh rhetoric toward the Palestinians and Israel’s Arab minority, is also a staunch advocate of Jewish settlements in the West Bank.

Offensichtliche Wahl eines nationalistischen Ex-Ministers an der Spitze von Yad Vashem löst Aufschrei aus

Von Joseph Krauss

27. Oktober 2020,

Einige befürchten, dass der ehemalige Brigadegeneral Effie Eitam, der gegenüber Palästinensern eine Geschichte harter Rhetorik hat, dem Ruf der Holocaust-Gedenkstätte und des Holocaust-Museums schaden könnte

AP – Israel plant, einen rechtsextremen ehemaligen General- und Kabinettsminister zu nominieren, der einst die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland forderte, um die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu leiten, sagten Beamte am Dienstag.

Effie Eitam, ein religiöser Nationalist mit einer Geschichte harter Rhetorik gegenüber den Palästinensern und der arabischen Minderheit Israels, ist auch ein entschiedener Befürworter jüdischer Siedlungen im Westjordanland.

Gruppen, die Holocaust-Überlebende vertreten, haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass seine Ernennung eine der weltweit führenden Institutionen für das Gedenken an den Holocaust beschmutzen und sie der Kritik der von Palästinensern geführten Boykottbewegung sowie derer, die den Völkermord der Nazis in Frage stellen oder leugnen, aussetzen könnte.

Der Hochschulminister Ze’ev Elkin, ein Mitglied der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, wählte Eitam für diesen Posten, berichtete die Tageszeitung Haaretz. Ein israelischer Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um über die Ernennung zu sprechen, die nicht veröffentlicht wurde, sagte, Netanjahu unterstütze seine Kandidatur. Ein Sprecher von Elkin reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Effie Eitam spricht am 19. März 2002 in seinem Jerusalemer Büro mit der Associated Press. (Jacqueline Larma/AP)

In einem Interview sagte Eitam, Netanjahu habe ihm die Stelle vor zwei Monaten angeboten, sagte aber, er habe seitdem nichts mehr gehört. Er deutete an, dass er an der Stelle interessiert wäre, wenn die Ernennung offiziell wird, und sagte, er wisse nichts von irgendeiner Kontroverse um seine Kandidatur. Ein parlamentarischer Ausschuss müsse die endgültige Zustimmung erteilen.

Eitam, 68, diente im israelischen Militär während des Jom-Kippur-Krieges 1973 und der Invasion des Libanon 1982. Während der ersten palästinensischen Intifada, dem Aufstand von 1988, schlugen Truppen unter seinem Kommando zwei palästinensische Verdächtige zusammen, von denen einer später starb. Die Soldaten, die von einem Militärgericht wegen Körperverletzung verurteilt worden waren, sagten, dass sie Befehle befolgten.

Im Jahr 2000 ging er als Brigadegeneral in den Ruhestand und trat später in die Politik ein. Von 2003 bis 2009 diente er in der Knesset mit verschiedenen rechten Parteien, darunter die kurzlebige Ahi, die in den Likud eingegliedert wurde.

Er diente auch kurzzeitig als Kabinettsminister, bevor er 2005 zurücktrat, um gegen den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und Teilen des Westjordanlandes zu protestieren. Eitam lebt auf den Golanhöhen, die Israel im Krieg von 1967 von Syrien eroberte und annektierte, was international nicht anerkannt wurde, außer kürzlich von den USA.

Während der zweiten Intifada Anfang der 2000er Jahre sprach er sich für harte Maßnahmen aus und forderte, dass der damalige palästinensische Führer Yasser Arafat und seine “Mörderbande” hingerichtet werden sollten. Im Jahr 2006 wurde er bei Zusammenstößen zwischen Siedlern und israelischen Truppen während der Evakuierung eines Außenpostens im Westjordanland blutig geschlagen.

Später im selben Jahr forderte er Berichten zufolge in einer Rede bei einer Gedenkfeier für einen im Libanon getöteten Soldaten die Vertreibung der meisten Palästinenser aus dem Westjordanland und die Entfernung der arabischen Bürger Israels aus dem politischen System und bezeichnete sie als “fünfte Kolonne” und “Verräterclique”. Die Araber machen 20% der Bevölkerung Israels aus.

Eitam sagte der Associated Press, dass er sich nicht daran erinnere, die Bemerkungen gemacht zu haben, über die in den israelischen Medien ausführlich berichtet wurde.

Eitam bezeichnete sich selbst als “Einiger” und Konsensbildner und sagte, seine gesamte Akte werde fair überprüft werden.

“Diejenigen, die die Entscheidung zu treffen haben werden, werden zweifellos alle Aspekte der Nominierung in Betracht ziehen und zu einer Entscheidung kommen”, sagte er.

Dann wird das Nationale Gewerkschaftsbündnis MK Effie Eitam behandelt, nachdem er bei Zusammenstößen zwischen jüdischen Siedlern und ihren Anhängern und israelischen Truppen und der Polizei verletzt wurde, als die Behörden am 1. Februar 2006 den Siedlungsaußenposten der Westbank in Amona evakuieren. (Baz Ratner/AP)

Eitam würde Avner Shalev, 81, ersetzen, der Anfang des Jahres seinen Rücktritt angekündigt hatte, nachdem er 27 Jahre lang Yad Vashem geführt hatte. Ein Sprecher von Yad Vashem lehnte einen Kommentar ab.

Yad Vashem ist eine unpolitische und fast heilige Institution in Israel. Vor der Coronavirus-Pandemie war sie regelmäßig Gastgeber für Besuche von Studenten, Soldaten und anderen Reisegruppen sowie für die jährliche Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag des Landes. Führende Persönlichkeiten aus aller Welt erweisen in Yad Vashem fast immer den 6 Millionen Juden, die während des Zweiten Weltkriegs von Nazideutschland und seinen Kollaborateuren ermordet wurden, ihren Respekt.

Avner Shalev, Vorsitzender des Yad Vashem Museums, während einer Pressekonferenz im Keren Hayesod-Hauptquartier in Jerusalem am 8. Dezember 2019. (Hadas Pusch/Flash90)

Colette Avital, eine ehemalige israelische Diplomatin und Rechtswissenschaftlerin, die das Center of Organizations of Holocaust Survivors in Israel leitet, äußerte sich besorgt über die Nominierung von Eitam und meinte, Yad Vashem solle von jemandem mit einem Hintergrund in der Holocaust-Forschung und -Ausbildung geleitet werden.

“Yad Vashem ist wirklich die Verkörperung einer Institution, die im Namen von Minderheiten spricht”, sagte sie. “Es ist wirklich sehr schwierig, Aussagen wie die von ihm gemachten zu akzeptieren.

“Es gibt genug Leute, ob es nun der BDS ist oder ob es Leute sind, die den Holocaust leugnen und so weiter, die sagen werden: ‘Sehen Sie, der Typ, wie kann er im Namen von Holocaust-Überlebenden sprechen, wenn er das über die Araber sagt?'”, sagte sie und bezog sich dabei auf die von Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung.

Der Vorsitzende der israelischen Vereinigung der Bergen-Belsen-Überlebenden bezeichnete Eitam als “ungeeignet” für diese Tätigkeit. “Dies ist eine Aufgabe, die jemanden erfordert, der mit dem Thema Holocaust vertraut ist und nachweislich eine akademische Einrichtung wie Yad Vashem geleitet hat”, sagte Shraga Milstein gegenüber Haaretz. “Er ist kein Mann, der alle als gleichwertig betrachtet, was eine Grundvoraussetzung für jeden ist, der eine Institution wie Yad Vashem leitet”.

Colette Avital in Tel Aviv am 19. Februar 2020. (Tomer Neuberg/Flash90)

Eitams Ernennung könnte Netanjahu innenpolitisch helfen, wenn er wegen Korruption vor Gericht gestellt wird und versucht, seine rechte Basis inmitten wöchentlicher Proteste und weit verbreiteter Wut über den Umgang der Regierung mit der Pandemie zu festigen. Aber sie könnte die Kluft zwischen Israel und der jüdischen Diaspora, insbesondere den jüdischen Amerikanern, die tendenziell liberaler sind, noch vergrößern.

Netanjahu ist international und von Yad Vashem selbst unter Beschuss geraten, weil er rechte Führer in Europa umarmt hat, die Israel politische Unterstützung anbieten und gleichzeitig einer verzerrten Sicht des Holocaust Ausdruck verleihen.

In den letzten Jahren haben ehemals kommunistische Nationen wie Polen, Ungarn, Litauen und die Ukraine versucht, die Schuld am Holocaust vollständig auf Nazideutschland zu schieben, während sie ihre eigenen Bürger von der Verantwortung freisprechen und antisowjetischer Kämpfer gedenken, die mit den Nazis kollaborierten.

Yad Vashem sprach sich auch gegen einen Plan der Regierung aus, 2018 Zehntausende afrikanischer Migranten abzuschieben. Das Thema sei eine “nationale und internationale Herausforderung, die Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und Barmherzigkeit erfordert”.

“Die Erfahrung des jüdischen Volkes über Generationen hinweg erhöht diese Verpflichtung”, hieß es darin. Übersetzt mit Deepl.com

--

