Rekordzahl von Holocaust-Überlebenden in Bedürftigkeit, da der Staat es versäumt, Gelder bereitzustellen, so der Bericht Von Lee Yaron

Wegen ihres hohen Alters und der gesundheitlichen Folgen aus der Zeit in den Lagern trifft die Pandemie viele Holocaust-Überlebende besonders hart. Bundesregierung verspricht Betroffenen nun finanzielle Unterstützung. Über eine halbe Milliarde Euro könnte dafür bereitgestellt werden. Holocaust-Überlebende sollen wegen ihrer Belastungen durch die Corona-Pandemie zusätzliche Hilfen von der Bundesregierung bekommen.

Vereinbart wurde demnach eine pandemiebedingte Sonderzahlung von 2.400 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren für diejenigen NS-Opfer, die bislang lediglich eine Einmalzahlung aus dem Härtefallfonds erhielten. Damit könnten weltweit nun etwa 240.000 Berechtigte einen entsprechenden Antrag bei der Claims Conference stellen. So würden insgesamt über eine halbe Milliarde Euro bereitgestellt.

Nach der deutschen Wiedervereinigung erhielten viele Juden oder ihre Erben, die früher auf dem Gebiet der DDR lebten, das unter den Nazis enteignete Eigentum zurück. Zumindest gab es Entschädigungen, wenn die Grundstücke in Straßen, Parks oder in eine andere öffentliche Nutzung übergegangen waren oder wenn Betriebe nicht mehr existierten.

Eine entsprechende Vereinbarung sei mit der sogenannten Conference on Jewish Material Claims Against Germany (kurz: Claims Conference) getroffen worden. Die Organisation setzt sich für die Entschädigung von Holocaust-Überlebenden weltweit ein.

Rekordzahl von Holocaust-Überlebenden in Bedürftigkeit, da der Staat es versäumt, Gelder bereitzustellen, so der Bericht

In den Jahren 2018-2019 hatte das Wohlfahrtsministerium nur 30 Prozent des 30-Millionen-Schekel-Budgets verwendet, das für die Unterstützung von Hinterbliebenen auf Sozialhilfe vorgesehen war

Die Zahl der sozialhilfebedürftigen Holocaust-Überlebenden in Israel ist auf 70 Prozent der Bevölkerungsgruppe angestiegen, heißt es in einem Bericht des staatlichen Rechnungsprüfers, der den Anstieg auf das Versagen verschiedener Regierungsstellen bei der Verwendung zweckgebundener Mittel zurückführt.

Der Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, knüpft an Mängel an, die im Jahr 2017 gemeldet wurden, als 67 Prozent der Überlebenden, d.h. 51.000 Menschen, Hilfe erhielten. Von Januar bis März untersuchte der Rechnungsprüfer die Tätigkeit des Finanzministeriums und insbesondere seiner Abteilung für die Rechte der Überlebenden des Holocaust sowie anderer ministerieller Gremien, die sich mit der Fürsorge für Überlebende befassen, um zu sehen, wie diese versuchen, auf seine Bedenken einzugehen.

“Das Finanzministerium und die Behörden haben noch keine Lösung gefunden, um [die wirtschaftliche Situation der Überlebenden] zu verbessern”, sagte der Rechnungsprüfer Matanyahu Englman. “Das Follow-up zeigte, dass die Versäumnisse nicht korrigiert worden waren und dass sich der Umgang mit der Situation sogar verschlechtert hatte.

Der Rechnungsprüfer stellte fest, dass das Wohlfahrtsministerium im Zeitraum 2018-2019 nur 30 Prozent eines Budgets von 30 Millionen Schekel, das für die Unterstützung von Hinterbliebenen auf Sozialhilfe vorgesehen war, verwendet hatte. “Aufgrund der teilweisen Zuweisung des Budgets … konnten die Hinterbliebenen viele Dienste nicht in Anspruch nehmen, die ihr Leben verbessern könnten”, hieß es in dem Bericht, “darunter auch Antworten auf besondere Bedürfnisse … und Pläne zur Hilfe für diejenigen, die zu Hause festsitzen, die ihr Gefühl der Einsamkeit bis zu einem gewissen Grad lindern könnten.

Aus dem Bericht 2017 ging hervor, dass die 2018 gegründete Holocaust Survivors Rights Authority keine Untersuchung ihrer Situation durchgeführt hatte, um herauszufinden, wer Hilfe brauchte und wie viel Hilfe erforderlich war. Die Nachbereitung zeigte, dass für diese Umfrage zwar Mittel vorgesehen waren, sie aber nie abgeschlossen wurde. Nur für 22 Prozent der Überlebenden wurden Daten gesammelt. Es wurde nie eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wie viele Überlebende immobil waren, und die Behörden unternahmen nichts, um die Unterkünfte der Überlebenden für Behinderte zugänglicher zu machen. Es wurde festgestellt, dass 100 der durch den Krieg Behinderten keine zusätzlichen Sozialhilfe-Stipendien erhalten hatten.

Der Rechnungsprüfer sagte, ein Programm für Notfallknöpfe, die in den Häusern von 9.000 Überlebenden angebracht wurden, sei aufgrund fehlender Mittel gefährdet. Der Bericht stellte auch fest, dass ein für dieses Thema zuständiges Regierungsgremium nicht regelmäßig zusammentrat und dass Ungewissheit über seine künftige Tätigkeit bestand.

“Viele Holocaust-Überlebende spielten eine Rolle bei der Errichtung des Landes. Einige von ihnen waren wirtschaftliche und politische Führer”, schrieb Englman. “Generationen von israelischen Regierungen haben viel getan, um den in Israel lebenden Holocaust-Überlebenden zu helfen und es ihnen leichter zu machen, und tun dies auch weiterhin. Doch trotz ihrer willkommenen Aktivitäten haben einige der Bedürfnisse der Überlebenden keine würdige Antwort gefunden. Die Zeit wird knapp, die Zahl der Überlebenden geht zurück, und es ist notwendig, dass die zuständigen Behörden dieser Frage größere Bedeutung beimessen und die im Bericht genannten Versäumnisse untersuchen und Maßnahmen zu ihrer Behebung ergreifen”.

“Die Generation der Zeugen, die den Holocaust erlebt haben, verdient es, ihr Leben in Ehre zu leben und die Anerkennung zu erhalten, die sie verdient”, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com