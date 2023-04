“Freedom of Religion” and Other Lies The United States government, in its incessant bullying of foreign nations to get them to see the world the way that the cabal that runs Washington sees it, ironically often cites such fictions as the “rule of law” that guarantees such “rights” as “free speech” and “freedom of religion” to justify its illegal actions.



Christliche und muslimische Verfolgung in Israel wird vom Weißen Haus ignoriert



“Religionsfreiheit” und andere Lügen

von Philip Giraldi



25. April 2023

Die Regierung der Vereinigten Staaten beruft sich bei ihrer unablässigen Einschüchterung fremder Nationen, um sie dazu zu bringen, die Welt so zu sehen, wie die Kabale, die Washington regiert, sie sieht, ironischerweise oft auf solche Fiktionen wie die “Rechtsstaatlichkeit”, die solche “Rechte” wie “Redefreiheit” und “Religionsfreiheit” garantiert, um ihre illegalen Handlungen zu rechtfertigen. Gegenwärtig unterhalten die Vereinigten Staaten sowohl im Irak, wo das Parlament sie aufgefordert hat, das Land zu verlassen, als auch im benachbarten Syrien, wo die Regierung einen Aufstand bekämpft, der einen Regimewechsel anstrebt und sowohl von den USA als auch von Israel unterstützt wird, illegale Garnisonen. Der Einmarsch der USA in den Irak im Jahr 2003 ist vergleichbar mit dem, was Russland in der Ukraine getan hat, auch wenn Moskau sicherlich zwingendere Gründe der nationalen Sicherheit für sein Handeln hatte, während die Vereinigten Staaten eine Reihe von Lügen konstruieren mussten, um einen Vorwand für den Sturz Saddam Husseins zu liefern, ein Ziel, das von Benjamin Netanjahu aus Israel nachdrücklich unterstützt wurde, der seine eigenen Erfindungen in den Austausch einbrachte.

Man muss sich nur die Medien ansehen, um die Gründe zu erkennen, warum einige Entwicklungen in “Religionsfreiheit” oder “Demokratieförderung” verpackt werden, während andere Aktionen ignoriert oder sogar vertuscht werden. Gegenwärtig betreiben die rechtsgerichteten jüdischen Extremisten, die die Kontrolle über die israelische Regierung erlangt haben, so etwas wie einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung, von denen viele eigentlich israelische Staatsbürger sind, wenn auch mit Rechten zweiter Klasse, wenn sie überhaupt durchgesetzt werden. Israel betrachtet sich rechtlich gesehen als jüdischer Staat, was ist also die “Rechtsstaatlichkeit” für diejenigen, die keine Juden sind, und wie sieht es mit der “Religionsfreiheit” aus? Die Regierung übt beträchtlichen Druck aus, um die “Terroristen”, wie die arabischen Einwohner häufig genannt werden, zur Auswanderung zu zwingen oder die Konsequenzen zu tragen, wenn sie dies nicht tun. Er richtet sich vor allem gegen diejenigen Palästinenser, die in ihrer Gemeinschaft führend sind, und konzentriert sich daher auf die wichtigsten arabischen Religionsgruppen, sowohl die Christen als auch die Muslime.

Ironischerweise wird die anhaltende Brutalität gegen die Palästinenser, einschließlich ihrer religiösen Grundlagen und Praktiken, kaum wahrgenommen, obwohl man in den US-Medien fast täglich Berichte über den angeblich zunehmenden Antisemitismus und den Mythos der ewigen jüdischen Opferrolle lesen kann. Das ist das grundsätzliche Problem, denn das Schweigen oder vielleicht auch die vorsätzliche Duldung der amerikanischen Medien und der Unterhaltungsindustrie, die fest im Griff der jüdischen Gemeinschaft und ihrer “Standards” ist, hat das Narrativ geformt und die Verbreitung einer gegenteiligen Meinung eingeschränkt. Es ist ein ähnlicher Prozess wie bei der Diskussion über den Ukraine-Krieg in den Mainstream-Medien, die ebenfalls stark von Juden geprägt sind.

Es gab zwei größere Vorfälle, bei denen das Judentum seine Besetzung und Kontrolle über ganz Jerusalem behauptet hat und die sich in letzter Zeit auf die religiösen Minderheiten des Landes während ihrer heiligen Jahreszeiten, Ostern und Ramadan, ausgewirkt haben. Bei dem ersten Vorfall handelte es sich um zwei aufeinander folgende Angriffe mitten in der Nacht durch israelische Polizisten und Soldaten in voller Einsatzkleidung, die mit Blendgranaten und Schlagstöcken bewaffnet waren, auf Palästinenser, die die Nacht in der al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem verbrachten, der drittheiligsten Stätte für Muslime. Die palästinensischen Männer waren zum Teil dort, um das Gebäude vor jüdischen Siedlern zu schützen, die mit seiner Zerstörung gedroht haben. Die Palästinenser wurden von der Polizei, die in die Moschee eingedrungen war, verprügelt, und bis zu 350 meist junge Männer wurden später wegen Widerstands festgenommen.

Der zweite Vorfall war eine Anordnung der israelischen Polizei, die regelmäßige christliche Versammlung am Karsamstag, die als “Heiliges Feuer” bezeichnet wird, in der Grabeskirche, die normalerweise 10.000 Gläubige anzieht, auf maximal 1.800 Teilnehmer zu beschränken. Am Tag der Feierlichkeiten ging die israelische Polizei mit harter Hand gegen Hunderte von orthodoxen Christen vor, die sich in der Kirche im Zentrum des alten christlichen Viertels der Stadt versammeln wollten. Mehrere koptisch-orthodoxe Priester wurden vor der Kirche angegriffen und mit Schlagstöcken verprügelt. Die israelischen Streitkräfte riegelten den Zugang zur Kirche mit Straßensperren und Barrieren an den Toren der Altstadt ab und ließen nur eine kleine Anzahl von Christen und Personen mit einer staatlichen Genehmigung hinein.

Beide Maßnahmen, die die Religionsfreiheit einschränken, wurden ohne Rücksprache mit den betroffenen Gemeinschaften ergriffen, und es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass es ohne die Polizeieinsätze zu Unruhen oder Gewalt gekommen wäre. Das palästinensische Außenministerium bezeichnete die israelischen Maßnahmen als “eklatanten Angriff auf die Religionsfreiheit” und als “flagranten Angriff auf den bestehenden politischen, historischen und rechtlichen Status quo im besetzten Jerusalem und auf Israels Verpflichtungen als Besatzungsregime in Jerusalem”, die

“gegen internationales Recht, humanitäres Völkerrecht und unterzeichnete Abkommen verstoßen”. Die Führung der christlichen Kirchen erhob ebenfalls vergeblich Einspruch und reagierte auf die Drohung mit der Feststellung, dass die palästinensischen Christen selbst unter zunehmendem Druck der israelischen Regierung stünden, die sie zur Auswanderung zwingen wolle. Im Jahr 1947 machten die Christen 20 % der israelischen Bevölkerung aus, heute sind es weniger als 2 %.

Seitdem in diesem Jahr die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels an die Macht gekommen ist, erleben palästinensische Christen häufig die Diskriminierung durch jüdische Israelis auf allen Ebenen. Sie erleben unmittelbar, wie ihre 2.000 Jahre alte Gemeinschaft im Heiligen Land zunehmend angegriffen wird. Im März überfielen und schlugen zwei israelische Männer einen Priester in der Kirche am Grab der Jungfrau Maria. Im Februar zerstörte ein amerikanisch-jüdischer Tourist eine Jesus-Statue in der Kirche der Verurteilung, in der Jesus ausgepeitscht und zum Tode verurteilt wurde, und einen Monat zuvor schändeten zwei jüdische Jugendliche Dutzende von christlichen Gräbern auf dem anglikanischen Friedhof auf dem Berg Zion, auf dem das letzte Abendmahl stattfand. Im November bespuckten zwei Soldaten der Givati-Brigade der israelischen Armee den armenischen Erzbischof und andere Pilger während einer Prozession in der Altstadt. In Jerusalem lebende christliche Geistliche behaupten, dass sie häufig von Siedlern und anderen jüdischen Israelis körperlich angegriffen und bespuckt werden, wenn sie auf der Straße spazieren gehen. Die israelische Regierung beschlagnahmt auch zunehmend kirchliche Grundstücke für verschiedene Projekte, die nur der jüdischen Gemeinschaft zugute kommen. Wenn Christen bei den israelischen Gerichten um Wiedergutmachung bitten, wird ihnen fast immer das Recht verweigert.

Nun sollte man meinen, dass die Vereinigten Staaten, die sich der “Rechtsstaatlichkeit” und der Religionsfreiheit verschrieben haben, zumindest die israelischen Aktionen verurteilen würden, insbesondere den unprovozierten gewaltsamen Angriff auf friedliche Muslime während ihrer heiligen Tage in al-Aqsa. Aber nein, und so beschrieb es ein Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, wie folgt: “Wir sind besorgt über die Szenen in Jerusalem. Und wir sind der Meinung, dass die Heiligkeit der heiligen Stätten unbedingt gewahrt werden muss. Wir betonen, wie wichtig es ist, den historischen Status quo an den heiligen Stätten in Jerusalem aufrechtzuerhalten, und jede einseitige Aktion, die diesen Status quo gefährdet, ist für uns inakzeptabel. Wir rufen zu Zurückhaltung, Koordination und Ruhe während der Feiertage auf.”

Das Außenministerium ist also der Ansicht, dass Israel die Gewalt nicht initiiert hat, was natürlich falsch ist. Und Patel sah sich veranlasst, einen zusätzlichen Kommentar zu den jüngsten hausgemachten Raketenangriffen aus dem Libanon im Gefolge der Polizei- und Armeeaktionen abzugeben: “Wir verurteilen den Abschuss von Raketen aus dem Libanon und dem Gazastreifen auf Israel. Unser Engagement für die Sicherheit Israels ist unumstößlich, und wir erkennen an, dass Israel das legitime Recht hat, sich gegen alle Formen der Aggression zu verteidigen.” Ist es nicht schön, dass immer wieder behauptet wird, Israel habe das “Recht, sich zu verteidigen”? Patel hat sich in der Tat geirrt, was das Abfeuern von Raketen aus dem Gazastreifen angeht – das war eine Fiktion, die die israelische Regierung erfunden hat, um zu erklären, warum sie mit einem eigenen Bombardement auf die leidgeprüften Bewohner des Gazastreifens geantwortet hat. Die feindlichen Raketen, die kaum Schaden anrichteten und niemanden verletzten, stammten in Wirklichkeit von einer palästinensischen Gruppe im Libanon. Offensichtlich haben die Palästinenser und Israels Nachbarn nicht das Recht, sich zu verteidigen oder auf jüdische Gewalt zu reagieren. Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit scheinen davon abzuhängen, wer versucht, diese Rechte auszuüben und unter welchen Umständen.

Interessanterweise hatte die New York Times ihre eigene bizarre Beschreibung dessen, was sich in al-Aqsa abspielte. Ihr Korrespondent schrieb, dass die Krise begann, als sich Palästinenser über Nacht in dem Gebäude “verbarrikadierten”, bevor sie mitten in der Nacht von der Polizei aus der Moschee “geräumt” wurden, um “jüdische Gläubige zu schützen”, die Berichten zufolge in der Nähe das Pessachfest feierten. Mit anderen Worten: Die Gewalt wurde von den Israelis initiiert, um eine Bedrohung von Juden abzuwenden, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass so etwas beabsichtigt war, und nicht klar ist, warum sich Juden in unmittelbarer Nähe einer muslimischen heiligen Stätte aufhielten. Einem Bericht zufolge haben extremistische Juden möglicherweise die Opferung einer Ziege vorbereitet.

Am 14. April, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, zeigte Präsident Joe Biden, dass er nicht so hirntot ist, wie oft behauptet wird. Er weiß genau, wem er gehört, und er weiß, wie er es auf die Spitze treiben kann. Seine Proklamation lautet wie folgt: “Am Yom Hashoah und in diesen Tagen des Gedenkens trauern wir um die 6 Millionen Juden, die während der Schrecken des Holocaust ermordet wurden – ebenso wie um die Millionen von Roma und Sinti, Slawen, Behinderten, LGBTQI+ Personen und politischen Dissidenten, die von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet wurden. Gemeinsam mit den mutigen Überlebenden, den Nachkommen der Opfer und den Menschen auf der ganzen Welt erneuern wir unseren feierlichen Schwur: ‘Nie wieder’.”

Offensichtlich hatte Joe die Botschaft nicht verstanden, dass in Amerika de facto jeder Tag ein Holocaust-Gedenktag ist, gemessen an dem häufigen Auftauchen dieses Ausdrucks in den Medien. Aber er sichert sich die Stimmen der Schwulen und Lesben, indem er die LGBTQI+ Menschen als Opfer der Nazis bezeichnet. Vielleicht sollte Joe den Amerikanern, die von den Israelis ermordet wurden, etwas Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehören die 34 Besatzungsmitglieder der USS Liberty, die 1967 vom israelischen Militär getötet wurden, die Aktivistin Rachel Corrie, die 2003 von einem Bulldozer zermalmt wurde, und zuletzt die palästinensische amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, die im vergangenen Mai von der israelischen Armee getötet wurde. Israel wurde für keinen dieser Todesfälle zur Rechenschaft gezogen und weiß, dass es mit allem davonkommt, auch mit der gezielten Tötung von US-Bürgern.

Nächste Woche wird die GOP diese Botschaft noch verstärken, wenn der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Delegation von zwanzig überparteilichen, kriecherischen Kongressabgeordneten nach Israel führt. Er hat diese Reise sorgfältig als seine erste Auslandsreise als Sprecher angekündigt, um zu unterstreichen, was für ein wichtiger Verbündeter Israel ist. Er wird am 1. Mai vor der Knesset sprechen, und es wird zweifellos viele Küsse und Umarmungen mit Bibi und viele Versprechen geben, sich unsterblich für den jüdischen Staat einzusetzen. Die israelische Regierung spricht bereits davon, dass “die Rede von McCarthy in der Knesset ein Zeichen für die starke und unverbrüchliche Bindung zwischen Israel und den USA sein wird.” Und zweifellos wird eine Menge Geld fließen, damit Israel sich verteidigen kann. Erwähnen Sie nur nicht Israels jüngsten vorsätzlichen Mord an Shireen Abu Akleh oder die “Religionsfreiheit”. Und zum Teufel mit den palästinensischen Christen. Sie leben seit 2.000 Jahren, aber sie sind auf dem Weg nach draußen. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

