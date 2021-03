Bild: Protestor dresses in Bin Salman mask and brandishes a bloodied saw in Washington DC on 2 October 2018 [Win McNamee/Getty Images]

RSF files complaint against Saudi’s MBS in Germany Reporters without Borders (RSF) has accused Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman (MBS) and other senior officials of crimes against humanity in a criminal case it has brought before German courts, the group said.

Reporter ohne Grenzen RSF reicht in Deutschland Klage gegen den saudischen Kronprinzen Bin-Salman MBS ein

3. März 2021

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat den saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman (MBS) und andere hochrangige Beamte in einem Strafverfahren, das sie vor deutsche Gerichte gebracht hat, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, so die Gruppe.

Die Klage offenbare die weit verbreitete und systematische Natur der Verfolgung von Journalisten in Saudi-Arabien, insbesondere die willkürliche Inhaftierung von 34 Journalisten und die Ermordung von Jamal Khashoggi, schrieb RSF auf seiner Website.

Der Medien-Watchdog reichte die Beschwerde beim deutschen Generalstaatsanwalt des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe ein, in der er “eine Litanei von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gegen Journalisten in Saudi-Arabien begangen wurden, detailliert aufführt.”

“Die Beschwerde befasst sich mit 35 Fällen von Journalisten: dem getöteten saudischen Kolumnisten Jamal Khashoggi und 34 Journalisten, die in Saudi-Arabien inhaftiert wurden, darunter 33, die sich derzeit in Haft befinden – darunter auch der Blogger Raif Badawi”, so RSF.

Sie erklärte, dass die 35 in der Beschwerde beschriebenen Fälle “ein System offenbaren, das das Leben und die Freiheit eines jeden Journalisten in Saudi-Arabien bedroht – insbesondere derjenigen, die sich öffentlich gegen die saudische Regierung äußern.”

Die Beschwerde identifiziert fünf Hauptverdächtige: Der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman, sein enger Berater Saud Al-Qahtani und drei weitere hochrangige saudische Beamte wegen ihrer organisatorischen oder exekutiven Verantwortung für die Tötung Khashoggis sowie ihrer Beteiligung an der Entwicklung einer staatlichen Politik, Journalisten anzugreifen und zum Schweigen zu bringen.

“Die Verantwortlichen für die Verfolgung von Journalisten in Saudi-Arabien, einschließlich des Mordes an Jamal Khashoggi, müssen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden”, erklärte RSF-Generalsekretär Christophe Deloire.

Unterdessen sagte der Direktor von RSF Deutschland, Christian Mihr: “Die offizielle Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung in Deutschland zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Saudi-Arabien wäre ein weltweites Novum.”

RSF sagte, dass die deutsche Justiz das am besten geeignete System sei, um eine solche Anzeige entgegenzunehmen, da die deutschen Gesetze ihnen die Zuständigkeit für im Ausland begangene internationale Kernverbrechen geben, und deutsche Gerichte bereits Bereitschaft und Willen gezeigt haben, internationale Verbrecher zu verfolgen.

Darüber hinaus habe die deutsche Regierung wiederholt ihr großes Interesse bekundet, in den Fällen Khashoggi und Badawi Gerechtigkeit zu erreichen, und Deutschland habe sein Engagement für die Verteidigung der Pressefreiheit und den Schutz von Journalisten auf der ganzen Welt gezeigt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...