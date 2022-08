THE ANGRY ARAB: Repressive Secularism in the Arab World The war on Islamists has been, for all intents and purposes, a war on democratic rule, writes As`ad AbuKhalil. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Governments in the Middle East (including that of Israel) have long used religion for political purposes. The West has alternated be

Eine Wählerin überprüft ihren Namen im Wählerverzeichnis in einem Wahllokal in Kairo während der ägyptischen Präsidentschaftswahlen 2012. (UN Women Arabische Staaten, CC BY-NC-ND 2.0)

Der Krieg gegen die Islamisten ist im Grunde genommen ein Krieg gegen die demokratische Herrschaft, schreibt As`ad AbuKhalil.

DER ANGRY ARAB: Repressiver Säkularismus in der arabischen Welt



Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News



16. August 2022

Die Regierungen im Nahen Osten (einschließlich der israelischen) haben die Religion lange Zeit für politische Zwecke genutzt.

Der Westen hat abwechselnd den politischen Islam (aber selten das Judentum oder das Christentum) politisch instrumentalisiert oder verurteilt. Während des Kalten Krieges standen die USA fest auf der Seite muslimischer religiöser Fanatiker, weil sie ihnen bei ihren Kampagnen gegen den atheistischen Kommunismus nützlich waren.

Die Golfregime dienten dem Westen, indem sie fanatische Versionen des Islam einsetzten, um die Attraktivität der Linken und des säkularen arabischen Nationalismus zu untergraben. Die säkularen Linken waren Gegner des Westens, und die USA setzten Mittel und Propaganda ein, um die Botschaft der Fanatiker zu verbreiten.

Der Westen ist im Umgang mit dem Islam historisch gesehen inkonsequent gewesen. Wie der tunesische Denker Hichem Djait in seinem Buch Europa und der Islam feststellte, verurteilte der Westen in der Vergangenheit den Islam wegen seiner freizügigen sexuellen und sozialen Einstellungen (das war im Mittelalter). In der Neuzeit verurteilte der Westen den Islam wegen seiner puritanischen und viktorianischen Sitten (der Westen nahm den religiösen Extremismus in Saudi-Arabien als repräsentatives Beispiel für den Islam).

Als der Westen muslimische Länder kolonisierte, wurde der Islam oft als ein Hindernis für den Fortschritt dargestellt – aber nicht immer. Wenn der Islam für die Befreiung eingesetzt wurde (wie im Kampf Algeriens gegen den französischen Kolonialismus), wurde er verurteilt. Aber Kleriker, die mit dem westlichen Kolonialismus kollaborierten, wurden gelobt. Der britische Kolonialismus in Palästina kooperierte mit Hajj Amin Husseini und verhalf ihm zum Aufstieg in die politische Führung Palästinas, wandte sich dann aber gegen ihn, als er mit der Flut des öffentlichen nationalen Zorns über die britische Übernahme des Zionismus mitgerissen wurde.

Ideologie spielt keine Rolle, nur Loyalität

Im Laufe der Jahre haben westliche Regierungen keinen Lackmustest für ihre politischen Allianzen in der Region durchgeführt. Sie haben mit jeder Gruppe zusammengearbeitet, die ihren Interessen diente, z. B. mit den verschiedenen politischen Parteien in Israel (die sich alle mit jüdisch-religiösen Parteien verbündeten), mit arabischen religiösen Fanatikern sowie mit dem Schah von Iran (der als säkular angesehen wurde). Der westlich geprägte Säkularismus des Schahs – losgelöst von der öffentlichen Meinung – war für die Reaktion des religiösen Fundamentalismus im Iran nach der Revolution verantwortlich.

Politische Loyalität und Unterwürfigkeit waren die einzigen Prüfsteine für westliche Regierungen – und bleiben die einzigen Kriterien, die zählen (neben der Normalisierung mit Israel). Als die USA 2003 in den Irak einmarschierten und einen Besatzungsrat einsetzten, arbeiteten sie gleichermaßen mit der kommunistischen Partei des Irak wie mit sunnitischen und schiitischen Fundamentalisten zusammen.

In den 1990er Jahren, als die ägyptische Regierung von Husni Mubarak mit der Flut des religiösen Fundamentalismus konfrontiert war, setzte sie von oben eine neue Version des Islam durch, die im Namen von Sicherheit und Ordnung die weltliche Loyalität gegenüber dem Führer betonte. Die Mubarak-Regierung stellte alle islamistischen Gegner als Terroristen dar, die eines Tages ihre Waffen gegen den Westen richten könnten, wenn sie jemals die Gelegenheit dazu hätten. (Das saudische Regime vertritt das gleiche Argument, dass nach dem Sturz der königlichen Familie bin Ladenite Fanatiker die Macht übernehmen würden).

Den eigentlichen Ursachen für den Aufstieg der Islamisten wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In Ägypten, Tunesien und Algerien verbündeten sich die herrschenden Regime mit lokalen Säkularisten, um gegen die Islamisten zu predigen. (Aber der US-Verbündete Anwar Sadat, der immer noch als vorbildlicher arabischer Führer gefeiert wird, nur weil er Frieden mit Israel geschlossen hat, war der Tyrann, der die Islamisten in Ägypten und der arabischen Welt entfesselte, weil er sich mehr um die Bedrohung durch den arabischen Nationalismus und die Linke sorgte).

Säkularisierte Eliten dienten auch als Werkzeuge der herrschenden Regime in ihrem Krieg gegen die Islamisten. Der Krieg gegen die Islamisten (von Mubarak und anderen Tyrannen in der Region) war in jeder Hinsicht ein Krieg gegen die demokratische Herrschaft. Die westlichen Regierungen waren mehr als erfreut, den Tyrannen gegen die Demokratie zu unterstützen. Dies ist eine konsequente Haltung aller westlichen Regierungen (von Schweden bis zu den USA): dass eine Tyrannei unter Arabern und Muslimen einer demokratischen Herrschaft vorzuziehen ist, wenn letztere Kräfte und Persönlichkeiten hervorbringen kann, die nicht der westlichen Herrschaft unterworfen sind.

Mubaraks Krieg gegen die Islamisten war rücksichtslos und er setzte Massengewalt und Propagandabombardements gegen seine Feinde ein. Mubaraks wichtigster Berater, Usama Al-Baz, beschrieb mir 1992, wie die Massen gegen den Islamismus indoktriniert wurden. Er erzählte mir, dass die Regierung beschlossen hatte, das Wort “säkular” ganz zu vermeiden, weil es in den Köpfen der Öffentlichkeit den Eindruck von Atheismus erwecken könnte. Das Mubarak-Regime führte das Wort “zivil” (madani) als neuen Begriff ein, um den intellektuellen Widerstand gegen die Islamisten zu stärken.

Säkularismus als antidemokratisch

Säkulare Intellektuelle wurden vom Regime angeheuert, um den geistig-kulturellen Krieg zu führen. Sie waren nicht nur deshalb bereit, sich an dieser Kampagne zu beteiligen, weil ihre Rolle in den öffentlichen Medien eine Einnahmequelle darstellte, sondern auch, weil sie wussten, dass die Demokratie ihre intellektuellen Gegner stärken würde. Ihre Positionen hatten weit weniger Rückhalt in der Bevölkerung als die der Islamisten.

In ähnlicher Weise hat das saudische Regime – erst nachdem es dem Westen politisch gelegen kam und ihm gefiel – säkularistische Intellektuelle in seinen Medien eingesetzt, um die Anziehungskraft der Islamisten zu untergraben. Aber diese Islamisten (in der gesamten muslimischen Welt) wären ohne die Unterstützung, Finanzierung und Förderung durch die Golfregierungen und die Unterstützung durch Sadat in den frühen 1970er Jahren nicht politisch aufgestiegen. Selbst Israel stützte sich während seiner Besetzung Palästinas auf konservative Geistliche, bevor die Hamas und der Islamische Dschihad aufkamen.

Die säkulare Politik der Regierungen dieser Regionen ist per Definition antidemokratisch. So hat der ägyptische General Abdel Fattah Sisi den ersten frei gewählten Präsidenten Ägyptens (von der Muslimbruderschaft) gestürzt – und das mit wenig Widerstand des Westens, der sein Regime schnell wieder aufrüstete. In ähnlicher Weise hat die saudische Regierung von Mohammed bin Salman (MbS) die herrschende ideologisch-theologische Doktrin vom Islamismus und Wahhabismus wegbewegt, um sich nach dem 11. September und dem Mord an Jamal Khashoggi, der MbS ins Rampenlicht brachte, beim Westen einzuschmeicheln.

Trotz des Unmuts der westlichen Medien über die Ermordung Khashoggis (und nur, weil er einer von ihnen war) berichteten sie wohlwollend über die “Reformen” von MbS und seine anhaltende Unterdrückung der örtlichen Islamisten. Die saudische Regierung hat Tausende von Predigern ins Gefängnis gesteckt, weil sie weiterhin die vormals offizielle Regierungsdoktrin verkündeten. In der Zwischenzeit führt der tunesische Präsident Kais Saied eine Kampagne gegen die verfassungsmäßige Regierung und die Demokratie im Namen der Bekämpfung der Islamisten, die er als Terroristen bezeichnet.

Der Westen stört sich nicht an dem Staatsstreich in Tunesien, weil die Regierung eine säkularisierte Staatsform durchsetzt. Saied übt weiterhin diktatorische Befugnisse aus, ohne dass sich die westlichen Regierungen dagegen wehren, die sich über den Niedergang der Islamisten in Tunesien freuen.

Aber Islamisten können nicht ewig unterdrückt werden. Relativ gemäßigte Varianten des Islamismus könnten bald gewalttätige und radikale Versionen hervorbringen, die überzeugend argumentieren, dass “wir nicht in der Lage waren, friedlich am politischen Prozess teilzunehmen”.

Säkularismus wird im Westen oft fälschlicherweise mit Demokratie gleichgesetzt, wenn es um den Nahen Osten geht. In Wirklichkeit kann der Säkularismus unter einer demokratischen oder tyrannischen Herrschaft gedeihen. Die kommunistische Regierung von Enver Hoxa in Albanien war zum Beispiel wirklich säkular. Die USA und der Westen hissen das säkulare Banner, wenn ihre Interessen durch antisäkulare Kräfte bedroht sind. Wenn aber religiöse Fanatiker wie Osama bin Laden ihren Interessen dienen, wird der Islamismus für den Westen recht schmackhaft.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

