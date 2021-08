In Lügen verbunden und Machtgier verbunden



31. August 2021

Bild: Ein palästinensischer Mann hält ein Bild des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas während einer Demonstration in Gaza am 20. August 2020 [Ashraf Amra/ApaImages]

Rettung der Zwei-Staaten-Diplomatie und des Autoritarismus der PA

Von Ramona Wadi

31. August 2021



Das gestrige Treffen zwischen dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas und dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz hat sowohl israelische als auch palästinensische Beamte verärgert. Die Israelis vermuteten, dass Gantz versuchen könnte, die Regierung zu stürzen, während palästinensische Fraktionen das Treffen anprangerten, weil Gantz später twitterte, er habe gesagt: “Vorsitzender Abbas, dass Israel versucht, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde stärken werden”.

Offensichtlich waren die Probleme der Palästinensischen Autonomiebehörde der Grund für dieses Treffen, bei dem Gantz und Abbas nach Angaben des Verteidigungsministeriums des Besatzungsstaates “Sicherheits-, zivile und wirtschaftliche Fragen” erörterten. Die Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde nach der außergerichtlichen Tötung von Nizar Banat hat die Wahrnehmung der palästinensischen Politik und ihres korrupten und scheinbar unbesiegbaren Status durch die internationale Diplomatie verändert. Die Menschen im besetzten Palästina haben bewiesen, dass sie zu Veränderungen fähig sind, so dass sich die Gesprächspartner aus dem gesamten politischen Spektrum zusammentun, um sicherzustellen, dass der Wille des Volkes nicht zum Tragen kommt.

Warum hat die Palästinensische Autonomiebehörde Nizar Banat ermordet? – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Das Treffen zwischen Gantz und Abbas fand nach dem Besuch des israelischen Premierministers Naftali Bennett in Washington statt, der sich mit US-Präsident Joe Biden traf. Letzterer sicherte die übliche Unterstützung für Israels Sicherheitspolitik zu und sprach von der Förderung von “Frieden, Sicherheit und Wohlstand für Israelis und Palästinenser”.

Bei beiden Treffen war die Botschaft einhellig: Der Status quo in der palästinensischen Politik muss erhalten bleiben, um zu verhindern, dass Entwicklungen die Zweistaaten-Diplomatie noch mehr zum Scheitern bringen als ihre nicht vorhandene Umsetzung. Vor diesem Hintergrund, über den auch die USA besorgt sind, müssen die Zugeständnisse von Gantz an die PA bewertet werden.

Zu diesen Zugeständnissen gehören ein Darlehen in Höhe von 155,6 Millionen US-Dollar an die Palästinensische Autonomiebehörde; das den Palästinensern im besetzten Westjordanland gewährte Aufenthaltsrecht wird auch den Palästinensern im Gazastreifen und Ausländern, die mit Palästinensern mit Wohnsitz in den besetzten Gebieten verheiratet sind, gewährt; 15.000 Arbeitsgenehmigungen werden für Palästinenser ausgestellt, die in Israel arbeiten wollen; 1.000 Baugenehmigungen werden für Palästinenser im Gebiet C ausgestellt. Und je größer ihre Fähigkeit zu regieren ist, desto mehr Sicherheit werden wir haben und desto weniger müssen wir tun.”

Bennett hat bisher kein Interesse an einer Wiederaufnahme der diplomatischen Verhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde im Hinblick auf den Zwei-Staaten-Kompromiss bekundet, doch die Politik seiner Regierung ist das Bollwerk, das Abbas stützt und Israels “natürliches Wachstum” der Siedlungen fördert. Dies ist der neueste Euphemismus für die koloniale Expansion und die De-facto-Annexion von palästinensischem Land. Bei seinem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in der vergangenen Woche soll Bennett betont haben, dass die USA “verstehen müssen, dass die Linie des Premierministers darin besteht, die Stabilität zu erhalten, ohne realitätsverändernde Schritte zu unternehmen”.

Auch wenn die Zugeständnisse die palästinensische Realität lindern mögen, so stehen sie doch einer noch härteren Realität gegenüber, die die Unterdrückung der Bevölkerung durch die PA ermöglicht. Hinter dem Treffen zwischen Abbas und Gantz verbirgt sich die Sicherheitskoordination der PA mit Israel. Wie viel mehr ist es für Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde und die USA von Vorteil, längst fällige Zugeständnisse zu machen, die letztlich nicht in den Plan Bennetts eingreifen, keine Verhandlungen aufzunehmen. Die Erkenntnis, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Tiefpunkt erreicht hat, kann Israels Neigung zur Gewalt und Abbas’ Autoritarismus nur ergänzen. Übersetzt mit Deepl.com

