Richard Gere: Israelis won’t have a home until the Palestinians have one American actor Richard Gere called for compassion, forgiveness and love to heal the pain of Israelis and Palestinians so they can move forward into an era of peace. “We know that more hatred and more anger will never lead us out of this,” Gere said in a video appearance at the annual Israeli-Palestinian Memorial Ceremony to mark Remembrance Day.

Richard Gere: Israelis werden kein Zuhause haben, bis die Palästinenser eins haben

von Tohvah Lazaroff

14.April 2021



“Wir wissen, dass mehr Hass und mehr Wut uns nicht aus dieser Situation herausführen werden”, sagte Gere in einem Videoauftritt bei der jährlichen israelisch-palästinensischen Gedenkveranstaltung zum Gedenktag.

Der amerikanische Schauspieler Richard Gere rief zu Mitgefühl, Vergebung und Liebe auf, um den Schmerz von Israelis und Palästinensern zu heilen, damit sie sich in eine Ära des Friedens bewegen können.

“Wir wissen, dass mehr Hass und mehr Wut uns niemals aus dieser Situation herausführen werden”, sagte Gere in einem Videoauftritt bei der jährlichen israelisch-palästinensischen Gedenkfeier zum Tag des Gedenkens.

An der Veranstaltung, die von den linken Nichtregierungsorganisationen Combatants for Peace und Parents Circle-Families Forum mitorganisiert wurde, nahmen trauernde Israelis und Palästinenser teil, die Angehörige entweder im Krieg oder bei Zwischenfällen im israelisch-palästinensischen Konflikt verloren haben.

Gere rief die Teilnehmer dazu auf, eine Welt zu schaffen, in der Kinder ohne Angst aufwachsen können. “Solange die Palästinenser kein Zuhause haben, werden die Israelis kein Zuhause haben”, sagte Gere.

Israelis und Palästinenser erinnerten sich an ihre Geschichten. Die Künstlerin Tamar Peikes erzählte, wie sie ihren Vater im Sechstagekrieg und ihren Bruder im Jom-Kippur-Krieg verloren hat. Sie selbst, das jüngste von vier Kindern, wurde drei Monate nach dem Tod ihres Vaters geboren.

“Ich habe zwar die Stimme meines Vaters gehört, als ich im Bauch meiner Mutter war, aber ich habe ihn nicht kennengelernt”, sagte sie.

“Mein Vater war beim Militär und wurde von einem Soldaten der Jordanischen Legion in Jerusalem getötet. Meine Schwester sagte, er war furchtlos”, erinnerte sich Peikes. Ihr älterer Bruder Yoni tat sein Bestes, um die Rolle des Vaters für seine jüngeren Geschwister zu spielen, spielte mit ihnen und nahm sie auf Spaziergänge mit, sagte sie. “Er war ein süßer, wilder und geliebter Junge und vielleicht war er auch furchtlos”, sagte Peikes und fügte hinzu, dass er am zweiten Tag des Jom-Kippur-Krieges getötet wurde, aber seine Leiche wurde erst drei Monate nach dessen Ende gefunden.

“Die Tage, an denen er vermisst wurde, waren die Tage, an denen ich in die erste Klasse kam. Meine Mutter erholte sich nur unter großen Schwierigkeiten und wir auch. Die emotionalen Kosten waren unerträglich”, sagte seine Schwester. “Als Kind hatte ich eine Todesangst vor Arabern”, erklärte Peikes und fügte hinzu, dass es in ihrer Kindheit eine Reihe von Terroranschlägen gab. “In Sommernächten, wenn die Fenster des Hauses offen standen und sich die Geräusche des Muezzins in meine Träume schlichen, verließ mich meine Seele fast vor den Albträumen.” Ein Muezzin ist der Mann, der Muslime in einer Moschee zum Gebet ruft. “Wenn ich mitten in der Nacht im Bett meiner Mutter landete, sagte sie, ich würde mich wie eine Tonne Ziegelsteine fühlen”, erinnert sich Peikes.

Als Erwachsene und Mutter von zwei Kindern lebte sie in Jerusalem, in der Nähe der Stelle, wo ihr Vater und ihr Bruder begraben sind.

Sie stellt sich vor, dass Palästinenser, die geliebte Menschen verloren haben, auch einen Teil ihres Herzens in der Erde begraben haben. Als Erwachsene ist sie zu der Überzeugung gelangt, dass es möglich ist, die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern durch gegenseitige Anerkennung und Gleichberechtigung zu beenden. “Solange wir Angst haben und nicht Gleichheit, antworten wir mit Gewalt”, sagte Peikes.

Layla Al Sheikh aus dem Westbank-Dorf Battir außerhalb Jerusalems erinnerte sich, wie ihr sechs Monate alter Sohn Qusay 2002 in ihrem Haus von Tränengas der IDF überwältigt wurde. Seine “Atemfrequenz erhöhte sich” und seine “Augen sahen mich an wie ein verängstigter Vogel”, erinnerte sich Alsheikh. Sie und ihr Mann stiegen in ihr Auto, um ihn ins Krankenhaus zu fahren, aber die Soldaten hatten ihr Dorf abgesperrt und jede Straße war vier Stunden lang blockiert.

Die Soldaten, sagte sie, waren immun gegen das Geräusch des weinenden Babys in ihren Armen. “Jeder seiner fragmentierten Atemzüge war wie ein Messer tief in meinem Herzen”, sagte sie. Als sie gehen konnten, war es zu spät, um ihren Sohn zu retten. “Die Farbe seines Gesichts war wie die Farbe der Dämmerung und seine Wangen wie zwei rote Äpfel, die begonnen hatten, auszutrocknen. Seine kleinen Finger verhärteten sich wie Wachs.” Sie konnte ihm nie ein Fahrrad kaufen oder zusehen, wie er seinen Schulabschluss machte, erinnert sich Alsheikh. Stattdessen “lag er allein in einem dunklen, kalten Grab, weit weg von der Wärme meines Schoßes. Diese Kälte verzehrte alles in mir.”

16 Jahre lang, sagt sie, wurde sie vom Hass auf Israelis verzehrt, bis sie sie im Rahmen des Elternkreis-Familien-Forums kennenlernte, das trauernde israelische und palästinensische Familien zusammenbringt. “Ein Verlust ist ein Verlust, unabhängig von den Umständen”, sagte sie. Alsheikh sagte, dass sie seitdem daran arbeitet, die Botschaft von Frieden und Versöhnung zu verbreiten und “Ungerechtigkeit und Hass” zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

