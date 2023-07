Risse in der Allianz: Selenskijs Höhenflug endete beim NATO-Gipfel als Bruchlandung Von Rainer Rupp

Angesichts der zunehmend öffentlich hervorgetretenen Interessenunterschiede im Westen gab es schon vor dem NATO-Gipfel wachsende Zweifel am Zusammenhalt der Allianz. Bidens Eingeständnis der eigenen militärischen Schwäche, der politische Rückzieher der USA und Deutschlands bezüglich des Beitritts der Ukraine sowie die Zurechtweisung Selenskijs beim Gipfel-Dinner haben die Risse in der Allianz nur noch verstärkt.

Die Absage an die schnelle Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und deren Verschiebung auf einen unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft nach Erfüllung einer Reihe von Bedingungen kam für den Staatsschauspieler aus Kiew, der sonst immer der umsorgte Gast bei NATO-Treffen war, als schwerer Schock.

Dabei hatte er sich so auf den Gipfel in Vilnius gefreut. Dieser sollte der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere am Tisch der Großen und Mächtigen der westlichen Welt werden. Per Schnellverfahren sollte in Vilnius die Ukraine zum NATO-Mitglied werden. Darauf hatten vor allem die baltischen Giftzwergstaaten, Polen und die rabiatesten Kriegstreiber in den restlichen NATO-Staaten gedrängt. Mit diesem Schritt aber wäre die NATO automatisch über Artikel 5 ihrer eigenen Charter an der Seite Kiews in den Krieg gegen Russland eingetreten, gegen die bei weitem stärkste Militär- und Nuklearmacht Europas.

Zum Glück kennen in den USA und Deutschland noch einige Leute die NATO-Charter und erinnerten sich daran, dass die NATO kein Land als Mitglied aufnehmen kann, das sich in einem Krieg befindet oder wo ein schwelender Grenzkonflikt jederzeit zum Krieg führen könnte. Bei der Gründung der NATO hatten die USA darauf besonderen Wert gelegt, denn sie wollten nicht in einen Krieg der europäischen Staaten mit ihren Kolonien entlang der südlichen Küste des Mittelmeers hineingezogen werden.