Ritter nennt Nord Stream-Angriff wirtschaftliches Pearl Harbor – NATO “kampfunfähig” gegen Russland

Scott Ritter hat die NATO angesichts der Zustände der Armeen vieler Mitgliedsstaaten als kampfunfähig gegen Russland beschrieben. Dazu verglich er die militärischen Fähigkeiten des westlichen Militärbündnisses mit den russischen und kommt zu einem vernichtenden Urteil.

“Die NATO ist also von Grund auf kaputt, sie ist ein Papiertiger, buchstäblich ein Papiertiger. Sie ist leeres Geschwätz. Sie können noch so viel darüber reden: ‘NATO dies, NATO das.’ Es ist alles ein Witz. Die einzige Kraft in der NATO, die in der Lage ist zu kämpfen, sind die Vereinigten Staaten. […] Die Russen sind im Moment in einem Artilleriekrieg. An den meisten Abschnitten der Front haben sie einen Vorteil von zehn zu eins. [… ] Ich meine, auf jedes ukrainische Geschütz, das sie einsetzen können, kommen sechs, sieben oder zehn russische Geschütze.”