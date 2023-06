Robert F. Kennedy Jr.: Sheepdogging and Liberal Fantasy There is an understandable yearning for a progressive president. But like dreams of happily ever after endings, the fantasy is just that. June 08, 2023: Information Clearing House -In 2015, Black Agenda Report co-founder Bruce Dixon coined the term “sheepdog” to describe the role that Bernie Sanders would play in the 2016 presidential campaign.

Robert F. Kennedy Jr: Schäferstündchen und liberale Fantasie

Von Margaret Kimberley



8. Juni 2023



Es gibt eine verständliche Sehnsucht nach einem progressiven Präsidenten. Aber wie bei allen Träumen von einem glücklichen Ende, ist auch diese Fantasie nur ein Traum.

: Information Clearing House – 2015 prägte Bruce Dixon, Mitbegründer des Black Agenda Report, den Begriff “Schäferhund”, um die Rolle zu beschreiben, die Bernie Sanders im Präsidentschaftswahlkampf 2016 spielen würde. Dixon sagte vorausschauend: “Bernies Aufgabe ist es, die Menge für Hillary zu erwärmen, indem er die Energien der Aktivisten und der unzufriedenen Linken ein weiteres Mal in den Schoß der Demokraten zurückführt. Bernie zielt darauf ab, die Energien und Ressourcen der Aktivisten bis zum Sommer 2016 zu binden, wenn die einzig verbleibende Wahl das geringere Übel sein wird.” Das Wort ist hängen geblieben, und seither wird zu Recht die Frage gestellt, ob ein bestimmter demokratischer Herausforderer es ernst meint mit der Nominierung oder ob er nur ein Schäferhund ist, der seine Anhänger wieder in die Hände der Oligarchie seiner Partei treiben will.

Diese Frage stellt sich auch jetzt wieder, da Robert F. Kennedy, Jr. seine Präsidentschaftskampagne angekündigt hat. Kennedy hat natürlich den Vorteil des Bekanntheitsgrades, und er scheut sich nicht, häufig auf “meinen Onkel” und “meinen Vater” zu verweisen. Dennoch ist er für die Linken in der Partei attraktiv, weil er bereit ist, Positionen einzunehmen, die in Opposition zur etablierten Orthodoxie der Partei stehen. Er macht die obligatorischen Anspielungen auf Russlands “brutale Invasion” in der Ukraine, aber er weist auch darauf hin, was niemand in der Demokratischen Partei sagen wird, nämlich dass der Krieg durch US-Aktionen provoziert wurde, und er nennt die Milliarden Dollar an Zuwendungen für die ukrainische Regierung eine “Geldwäscheoperation für den militärisch-industriellen Komplex”.

Doch auch Kennedy lässt sich nicht beirren, wenn er unter Druck gesetzt wird. Er sagte, dass die CIA seinen Onkel John F. Kennedy ermordet hat, und er verweist auf die vielen CIA-Interventionen in der ganzen Welt als eine Praxis, die er als Präsident beenden würde, aber er macht einen Rückzieher, wenn er kritisiert wird und macht aus seinen Äußerungen eine Lüge. “Die Mehrheit der CIA-Mitarbeiter sind gute, patriotische Menschen, die sich ihren Aufgaben und dem Gesetz verpflichtet fühlen. Meine eigene Schwiegertochter war Feldagentin, und sie gehört zu den mutigsten Menschen, die ich kenne.”

Er hat die zionistische Botschaft über Israel sicherlich verstanden. Kennedy lobte den Musiker Roger Waters für seinen Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine, löschte dann aber seinen Kommentar auf Twitter, weil Waters auch gegen die israelische Apartheid ist. Um das Ganze abzurunden, fügte er sinnloses Geschwätz über die “Bestrebungen des palästinensischen Volkes” hinzu. Nachdem er darauf hingewiesen wurde, als er in Deckung ging, löschte er seine Kommentare, wodurch sein erster Kommentar rückgängig gemacht wurde.

Abgesehen von Kennedys Bereitschaft, einen Rückzieher zu machen, wenn er für die Positionen kritisiert wird, gegen die er angeblich antritt, gibt es noch ein weiteres Problem. Wird es seinen Anhängern am Ende so ergehen wie denen, die für Jesse Jackson, Dennis Kucinich oder Bernie Sanders gearbeitet haben, die an ihren Kandidaten glaubten, nur um dann gesagt zu bekommen, dass sie Mondale oder Dukakis oder Kerry oder Clinton oder Biden unterstützen müssten? Man muss sich fragen, was es bringt, sich noch einmal aus dem Fenster zu lehnen, wenn die Geschichte einen deutlichen Hinweis darauf gibt, wie dieser Wahlkampf enden wird.

Die selektive Amnesie vieler Kennedy-Anhänger zeigt ein weiteres Problem mit dem, was in diesem Land als linke Politik durchgeht. Die Menschen hier sind so gründlich über den Wert der Wahlpolitik indoktriniert worden, dass sie glauben, dies sei der einzige Weg, um die von ihnen gewünschten Veränderungen herbeizuführen. Das Endergebnis ist die Suche nach einem Erlöser, der Glaube, dass wir uns durch Wahlen aus einer Situation befreien können, die von der Oligarchie geschaffen wurde, die beide Flügel des Duopols kontrolliert. Es ist tröstlich zu glauben, dass der richtige Präsident die kapitalistische Ausbeutung und den Imperialismus beenden würde, aber ein solcher Glaube ist zwar verständlich, aber nicht haltbar.

Würde der militärisch-industrielle Komplex plötzlich verschwinden, wenn Kennedy Präsident wäre? Würden die Demokraten und Republikaner, die von der Ölindustrie, der Pharmaindustrie, der Landwirtschaft, dem Gesundheitswesen und anderen mächtigen Interessengruppen gekauft werden, plötzlich die Fesseln abwerfen, die sie so gerne akzeptiert haben? Würden ihre Gönner ihnen das erlauben, selbst wenn sie dazu geneigt wären? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein schallendes “Nein”. Beide Parteien werden von Kapitalisten geführt, die sich nicht die Mühe gemacht haben, ihr System zu erhalten, nur um es dann aufzugeben, weil einige Demokraten ihre Gewohnheit nicht ablegen können, sich mit Wunschdenken zu beschäftigen.

Robert F. Kennedy Jr. vertritt Positionen, die gehört werden müssen. Es ist gut, dass sich ein Präsidentschaftskandidat gegen die Interventionen der USA in der Welt ausspricht und verspricht, die Zensur zu beenden, die der Staat und Big Tech ausüben. Aber es gibt keinen Retter, sondern nur die harte Arbeit, linke Bewegungen zu mobilisieren. Kennedy spricht von der Notwendigkeit einer “friedlichen Revolution”. Es ist nicht klar, ob Revolutionen friedlich sein können, aber sie werden sicherlich nicht von der US-Präsidentschaftspolitik ausgehen.

Die Frage ist dieselbe. Sie ändert sich nicht alle vier Jahre. Wie können wir gegen Interessen mobilisieren, die sich nicht besänftigen lassen und deren Imperative den menschlichen Bedürfnissen zuwiderlaufen? Es ist ihnen egal, ob Linke glauben wollen, dass Robert F. Kennedy, Jr. die Nominierung der Demokratischen Partei gewinnen und Präsident werden kann. Sie werden sich nicht wegwünschen. Übersetzt mit Deepl.com

Margaret Kimberley ist die Autorin von Prejudential: Black America and the Presidents. Sie können ihre Arbeit auf Patreon unterstützen und finden sie auch auf den Plattformen Twitter und Telegram. Sie kann per E-Mail unter margaret.kimberley(at)blackagendareport.com erreicht werden.

